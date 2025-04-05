onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aydilge'nin Sağlık Durumdan Lokmaya Sahip Çıkan Demet Akalın'a 5 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Aydilge'nin Sağlık Durumdan Lokmaya Sahip Çıkan Demet Akalın'a 5 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.04.2025 - 01:01

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Didem Soydan

Didem Soydan

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Pelin Akil

Pelin Akil

Demet Evgar

Demet Evgar

Aydilge

Aydilge
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Şevval Şahin

Şevval Şahin

Demet Akalın

Demet Akalın

Boran Kuzum

Boran Kuzum

İrem Derici

İrem Derici
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın