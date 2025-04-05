Aydilge'nin Sağlık Durumdan Lokmaya Sahip Çıkan Demet Akalın'a 5 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Aydilge'nin Sağlık Durumdan Lokmaya Sahip Çıkan Demet Akalın'a 5 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Didem Soydan
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Farah Zeynep Abdullah
Pelin Akil
Demet Evgar
Aydilge
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Şeyma Subaşı
Şevval Şahin
Demet Akalın
Boran Kuzum
İrem Derici
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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