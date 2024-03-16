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Darbe Öyle Değil Böyle Yapılır! Kızılcık Şerbeti 55. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket Darbe Öyle Değil Böyle Yapılır! Kızılcık Şerbeti 55. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 11:01

Her hafta reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Çimen'in imam nikahı kıyması ve başını kapatması Alev'in cici anne olmasıyla önceki bölümde kaldı diyebiliriz. Bu bölümde hep üzülsek de bir nebze olsun yüzünüzü güldürmeye geldik. Kızılcık Şerbeti'nin 55. bölümünde çok konuşulan kıyafetlerini ve benzer modellerini sizin için araştırdık. Dilerseniz, hiç vakit kaybetmeden bu kıyafetlerin hangi marka olduklarını ve fiyatlarını beraber inceleyelim.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 16.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Kızılcık Şerbeti'nin önceki bölümündeki kıyafetleri burada konuşmuştuk. 👇

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Çimen'in eşarp seçiminde ilk tercihini Levidor markasından kullanmış.

Çimen'in eşarp seçiminde ilk tercihini Levidor markasından kullanmış.

Levidor İndigo LVD Baskılı Jakarlı Şal 650 TL. Burada

Kıvılcım'ın karşısına da böyle çıkmazsın be Çimen.

Kıvılcım'ın karşısına da böyle çıkmazsın be Çimen.

Çimen'in giydiği ince kapitone montu arayanları buraya alalım. QOOQ markasına ait olan bu model, 2.499 TL. Burada

Özsarıçam markasına ait olan süveter detaylı gömlek ise 899 TL. Buraya tıktık

Kıvılcım'ın gömleğini merak edenleri buraya alalım.

Kıvılcım'ın gömleğini merak edenleri buraya alalım.

Kıvılcım'ın gömleğinin içine giydiği body 280 TL ve Zara markasına ait. Burada

Stradivarius markasına ait çizgili, uzun, poplin gömlek ise maalesef tükenmiş. Yine de 'ben beklerim' diyorsanız buraya tıklayın

Bu bölümün en pahalı parçasını es geçemezdik. Pembe'nin elbisesi dudak uçuklattı.

Bu bölümün en pahalı parçasını es geçemezdik. Pembe'nin elbisesi dudak uçuklattı.

Imannoor markasına ait olan bu Bordür Leopar Siyah İpek Elbise 22.990 TL. Burada

Dizinin başrol oyuncusu Çimen'in kıyafetleri de yapacakları da merak konusu oldu.

Dizinin başrol oyuncusu Çimen'in kıyafetleri de yapacakları da merak konusu oldu.

Eğer gömleğin yakalarını beğendiyseniz Touche markasına ait olan poplin gömlek 1.499 TL. Buraya tıktık

Çimen'in kazağı ise Özsarıçam markasına ait olup 2299 TL. Ancak stokları henüz yenilenmemiş. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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Kıvılcım'ın bu kombinine herkesin hayran kaldığı kesin.

Kıvılcım'ın bu kombinine herkesin hayran kaldığı kesin.

Zeytin yeşili bluzu Zara markasına ait olup 890 TL. Burada

Yine kruvaze yaka, blazer ceketi de Zara markasına ait ancak özel dikim olduğu için fiyatı bir tık pahalı. Buradan inceleyin

Pantolonunun kalıbını beğenenleri de buraya alalım.

Şimdiye kadar gördüğünüz pijama takımlarını unutun.

Şimdiye kadar gördüğünüz pijama takımlarını unutun.

Feu de Elu markasına ait olan bu pijama takımı gerek fiyatı gerek renkleri gerekse de dokusuyla mükemmel bir duruş sergiliyor. Üstelik fiyatı 1799 TL. Burada

Dilerseniz yine aynı desene sahip olan sabahlığını buradan inceleyebilirsiniz.

Hepsiburada

Farklılıktan yanaysanız sizin için güzel bir tercih olacağını düşündüğümüz bu kazağı stoklar tükenmeden alın deriz.

Farklılıktan yanaysanız sizin için güzel bir tercih olacağını düşündüğümüz bu kazağı stoklar tükenmeden alın deriz.

Stradivarius markasına ait olan bu çizgili, triko kazak kırmızı rengiyle oldukça dikkat çekiyor. Fiyatı 720 TL. Burada

Eğer Doğa'nın jeanini merak ediyorsanız o da yine Stradivarius markasına ait 1465 Slim fit mom jean modeli. Buraya tıklayarak ulaşın

Kızılcık Şerbeti'nin 55. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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