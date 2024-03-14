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Bahar Fırsatları'nda Bugün: Kullanıcıların Öve Öve Bitiremediği İndirimli Kulaklık ve Hoparlörler

etiket Bahar Fırsatları'nda Bugün: Kullanıcıların Öve Öve Bitiremediği İndirimli Kulaklık ve Hoparlörler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 13:58

Amazon'un Bahar Fırsatları kampanyasında, kulaklık ve hoparlör kategorisindeki en popüler markaların ürünlerini kaçırmayın. Hem kaliteden ödün vermeden müzik dinlemek, hem de ekonomik bir alışveriş yapmak isteyenler için bu fırsat kaçmaz. Amazon'un Bahar Fırsatları kampanyası ile ses deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 14.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık

1. JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık

JBL Tune 570BT Kablosuz Kulaklık, teknoloji dünyasının tartışmasız bir efsanesi. 40 saatlik üstün pil ömrü ve hızlı şarj özelliği (5 dakika = 2 saat) ile rakiplerini geride bırakıyor. Bluetooth 5.0 ile güçlü bir bağlantı sağlarken, MultiPoint bağlantıları ile birden fazla cihaza eşzamanlı bağlanabilme yeteneği sunuyor. Hafif, rahat ve katlanabilir tasarımı, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Kullanıcıların övgülerini kazanan ve en çok satan kulaklık unvanını elinde tutan JBL Tune 570BT, şimdi indirimde. Bu fırsatı kaçırmayın!

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2. Soundcore by Anker Life P3

2. Soundcore by Anker Life P3

Bir şarjla 10 saatlik olağanüstü bir çalma süresi sunan ve şarj kutusuyla birlikte 50 saatlik ekstra enerji sağlayan bu ürün, müzik severler için idealdir. Sadece 10 dakikalık bir şarj süresiyle bile 4 saat boyunca kesintisiz bir dinleme deneyimi sağlıyor. Üstelik şimdi indirimde!

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3. Anker Soundcore Motion Boom Plus Kablosuz Bluetooth Hoparlör

3. Anker Soundcore Motion Boom Plus Kablosuz Bluetooth Hoparlör

Hafifliği ve ultra taşınabilirliği ile dikkat çeken Anker Soundcore Motion Boom Plus Kablosuz Bluetooth Hoparlör, müziğinizi her an, her yerde çalmanız için ideal. Çıkarılabilir taşıma kayışı ve yerleşik tutma yeri ile taşınabilirliği arttırırken, kristal netliğindeki ses kalitesi ile şarkınızın her detayını duymanızı sağlar. 20 saat boyunca kesintisiz müzik keyfi yaşatır. IP67 su ve toz geçirmez özelliği ile plajda veya havuzda endişesizce kullanabilirsiniz. 

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4. TTEC 2KM127S Airbeat Duo TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık

4. TTEC 2KM127S Airbeat Duo TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık

Bir kullanıcının yorumu şöyle:

Öncelikle bu ürünü arkadaşım için sipariş vermiştim. O istemişti.

Ürün gelince denemek istedim, arkadaşım sağolsun, denedim. Böyle bir performans beklemiyordum. Ses kalitesi gerçekten fiyatının çok çok üzerinde. Ttec markasına karşı bir önyargım vardı fakat bunu kırdığını söyleyebilirim. Ses yüksekliği gerçekten bu fiyat bandı için çok yüksek ve sesin yüksek olması normal şartlarda ses kalitesini düşürüyor bu tarz fiyatlı kulaklıklarda. Çünkü yüksek ses, boğuk ve temiz olmayan bir ses olarak karşımıza çıkıyor fakat bu üründe öyle değil. Ses kalitesi çok net ve çok kaliteli değil fakat fiyatını düşünecek olursak gerçekten muazzam. Kesinlikle aynı fiyat bandındaki kulaklıklardan çok çok üstün. Tavsiye ediyorum. Amazon'a da hızlı kargo için teşekkür ediyorum.

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5. JBL Tune FLEX NC Kulakiçi TWS Kulaklık

5. JBL Tune FLEX NC Kulakiçi TWS Kulaklık

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Ergonomisi çok iyi, değişen kulaklık uçları çok büyük avantaj. Ses kalitesi harika, farklı modlar ile çevreden gelen sesleri duyabiliyor ya da engelleyebiliyorsunuz. Mikrofonu birkaç görüşmede kullandım, ses kalitesini karşı taraf iyi olarak yorumladı. Ürünü tavsiye ederim.

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6. Bang & Olufsen Beoplay H95 - Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

6. Bang & Olufsen Beoplay H95 - Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Bang & Olufsen Beoplay H95 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, hem güçlü hem de zarif bir üst sınıf kulaklık. Özel olarak seçilmiş 40mm titanyum sürücüler ve adaptif ANC ile yüksek ses hassasiyeti ve düşük frekans tepkisi sağlar, bu da daha derin bir dinleme deneyimi yaşamanızı sağlar. Bluetooth ve ANC aktifken 38 saatlik oynatma süresi sunar. Uzun süreli ve rahat bir tasarımı vardır, bu da Beoplay H95'in en sevdiğiniz müziği daha uzun süre dinlemenizi sağlar.

95 yıllık ses ve el işçiliği geleneğini temsil eden bu ürünün fiyatı dudak uçuklatsa da evdeki boş zamanlarınızı daha keyifli hale getirir ve seyahatlerinizde konforu bir üst seviyeye çıkarır.

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7. TOZO T10 Bluetooth Kulaklık

7. TOZO T10 Bluetooth Kulaklık

TOZO T10 Bluetooth Kulaklık, Bahar Fırsatları'nda indirimde! Bu kablosuz kulaklık, 55 saatlik etkileyici bir çalma süresi sunar. Dahası, kendi uygulaması üzerinden özelleştirilebilen 16 farklı EQ seçeneği ile ses deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz. Ergonomik tasarımı ve IPX8 sertifikalı su geçirmez özelliği ile TOZO T10, spor yaparken, çalışırken veya eğitim alırken size eşlik eder. Güçlü ses kalitesi ile her türlü aktivitenizde size mükemmel bir ses deneyimi yaşatır. Bu fırsatlarda, TOZO T10'un sunduğu üstün özellikleri keşfetme fırsatını kaçırmayın!

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8. Huawei FreeBuds 5i Bluetooth Kulaklık

8. Huawei FreeBuds 5i Bluetooth Kulaklık

HUAWEI FreeBuds 5i, geniş bir frekans tepkisi ile kişiye özel bir müzik deneyimi sağlıyor. HD ses kaynakları için tam bağlantılı yüksek çözünürlüklü sesler ve farklı tarzlara uyum sağlayabilen çoklu EQ özellikleriyle, HiRes Audio Wireless sertifikasına da sahip. Şarj kutusu, günlük hayatınızda kolaylıkla taşıyabilmeniz için hafif bir tasarıma sahip. Bu özellik, her zaman yanınızda olması için mükemmel bir bahane oluşturuyor.

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9. JBL Flip6, Bluetooth Hoparlör

9. JBL Flip6, Bluetooth Hoparlör

JBL Flip6, Bluetooth Hoparlör, bahar indirimlerinde sizlerle. Sürdürülebilir ve çevre dostu bir ambalajla tasarlanan bu ürün, akıllı telefon veya tabletinizi kablosuz olarak bağlama imkanı sunuyor. JBL Orijinal Pro ses kalitesiyle müziğin tadını çıkarabilirsiniz. USBC şarj koruması özelliği, su veya diğer kimyasallarla temas halinde olduğunda sizi uyarır. Ayrıca, pil ömrü konusunda endişelenmenize gerek yok,12 saate kadar kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz. IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı olan bu hoparlör, her yere rahatlıkla taşınabilir. Fiyatı ise 4.057 TL.

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10. Anker Soundcore A20i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

10. Anker Soundcore A20i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Soundcore A20i, 22 Ön Ayarlı EQ ve BassUp ile zenginleştirilmiş ses deneyimi sunar. Tek bir şarjla 9 saat, şarj kutusuyla birlikte 28 saat boyunca müzik keyfi yaşatır. Hızlı şarj özelliği sayesinde, sadece 10 dakika içinde 2 saatlik ek kullanım süresine şaşırmamak elde değil. Yapay zeka destekli ses izolasyonu ile net aramalar yapabilir, şarj kutusunu açar açmaz otomatik eşleştirme özelliği ile hızlıca bağlantı kurabilirsiniz. 

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11. Anker SoundCore Motion + Bluetooth Hoparlör

11. Anker SoundCore Motion + Bluetooth Hoparlör

Anker SoundCore Motion+ Bluetooth Hoparlör, 30W ses gücü ile odanızı sesle doldurur. Pil kapasitesi ile 12 saat boyunca müzik keyfi sunar. Qualcomm aptX tarafından geliştirilen HiRes ses özelliği, Bluetooth üzerinden kayıpsız müzik aktarımı sağlar. İki ultra yüksek frekanslı hoparlör, woofer ve pasif radyatörlerle donatılmıştır ve yoğun bas özelliği ile 30W zengin ses sunar. 

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12. Samsung Galaxy Buds 2

12. Samsung Galaxy Buds 2

Üç mikrofon ve entegre ses kayıt birimi ile kristal netliğinde aramalar sunan bir çözüm. İki mikrofon ile ortam gürültüsünü algılama ve aktif gürültü bastırma özelliği ile arka plan gürültüsünü gizleme yeteneğine bayılacaksınız. Sadece 5 gram ağırlığındaki bu müzik kulaklığı, aktif yaşam tarzınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Yumuşak ve esnek silikon kulak yastıkları ile konforunuzu kendiniz belirleyin. Samsung Galaxy Buds 2'nin etkileyici sesi, şimdi indirimde ve sizin için bekliyor.

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Kullanıcı yorumu:

Kargolama çok hızlıydı, kulaklıklar gerçekten parasının hakkını veriyor. Full şarj ile 4 - 4.5 saat şarkı dinleyebiliyorsunuz. Ses kalitesi de süper. Telefon ile görüştüğümde karşı taraf beni anlayabiliyor, mikrofonlar süper diyemem ama gayet yeterli. Aktif ses engelleyicisi de gayet iyi çalışıyor.

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13. Sennheiser HD 450BT SE Kafa Üstü Kablosuz Kulaklık

13. Sennheiser HD 450BT SE Kafa Üstü Kablosuz Kulaklık

Sennheiser HD 450BT SE, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle dış seslerin sizi rahatsız etmesini engeller ve tamamen müziğinize odaklanmanızı sağlar. 30 saate kadar kullanım süresi sunan bu kablosuz kulaklık, Sennheiser Smart Control uygulaması sayesinde ses kişiselleştirmeniz, ekolayzır ayarlarınızı yapmanız ve tüm kontrolleri elinizin altında bulundurmanıza yardımcı oluyor. 

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14. Sennheiser Momentum True Wireless 3 Kulak İçi Kulaklık

14. Sennheiser Momentum True Wireless 3 Kulak İçi Kulaklık

Sennheiser'ın TrueResponse teknolojisi, üstün HD ses kalitesi ve güçlü bas efekti ile ses deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak. Kişiselleştirilebilir ses ayarları, hazır ayarlar ve ekolayzır özelliği ile ses deneyiminizi kendi zevkinize göre şekillendirmeniz de mümkün. Kesintisiz bir ses deneyimi için Adaptif Gürültü Engelleme özelliği, çevrenizdeki gürültü seviyesinin değişimine otomatik olarak uyum sağlar. Transparan Mod sayesinde, çevrenizle olan bağlantınızı korur ve dünyayı tek bir dokunuşla geri getirebilirsiniz.

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15. SoundPEATS Kablosuz Kulaklık Air3

15. SoundPEATS Kablosuz Kulaklık Air3

20Hz'den 40kHz'e kadar geniş bir oynatma frekansı bandına sahip olan bu kulaklık, vokallerin ve enstrümanların kusursuz bir şekilde çalınmasını sağlar. Geleneksel Bluetooth SBC codec teknolojisine kıyasla, 'LDAC Codec' yaklaşık 3 kat daha fazla bilgi iletebilir ve yüksek çözünürlüğe eşdeğer yüksek ses kalitesi sunar. İç kulak tasarımı, uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sunar. Ayrıca, kulaklıklar tamamen şarj olduğunda 5 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında ise 20 saate kadar müzik çalabilir.

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16. JBL Partybox 310, Bluetooth Hoparlör

16. JBL Partybox 310, Bluetooth Hoparlör

JBL Partybox 310, Bluetooth Hoparlör ile 8 saat boyunca kesintisiz bir parti deneyimi yaşayabilirsiniz. Pili biten JBL PartyBox 310'u fişe takarak eğlencenize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Tekerlekli gövdesi ve teleskopik tutma sapı sayesinde JBL Partybox 310'u istediğiniz yere kolayca taşımanız da mümkün. IPX4 sertifikalı suya dayanıklı yapısıyla havuz başında, plajda ya da yağışlı bir mekanda bile partinizi sürdürebilirsiniz. JBL Partybox 310, çift mikrofon ve gitar girişleri ile her partiyi karaoke şölenine çevirirken, yerleşik vokal ayarı ile sesinizi kusursuz bir şekilde duyurmanızı sağlar. Şimdi indirim fırsatıyla sizleri bekliyor!

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