Bahar Fırsatları'nda Bugün: Kullanıcıların Öve Öve Bitiremediği İndirimli Kulaklık ve Hoparlörler

Hafifliği ve ultra taşınabilirliği ile dikkat çeken Anker Soundcore Motion Boom Plus Kablosuz Bluetooth Hoparlör, müziğinizi her an, her yerde çalmanız için ideal. Çıkarılabilir taşıma kayışı ve yerleşik tutma yeri ile taşınabilirliği arttırırken, kristal netliğindeki ses kalitesi ile şarkınızın her detayını duymanızı sağlar. 20 saat boyunca kesintisiz müzik keyfi yaşatır. IP67 su ve toz geçirmez özelliği ile plajda veya havuzda endişesizce kullanabilirsiniz.

