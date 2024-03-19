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Bahçe ve Balkon Sezonu Açıldı! Baharı Evinize Taşıyacak En Şık ve Konforlu Bahçe Mobilyaları

etiket Bahçe ve Balkon Sezonu Açıldı! Baharı Evinize Taşıyacak En Şık ve Konforlu Bahçe Mobilyaları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 10:50

Artık cemre toprağa düştü. Baharın habercisi olan bu olay, bahçe ve balkon keyiflerinin yaklaştığını müjdeliyor. Zorlu kış mevsimi sonrasında güneşe olan ihtiyacınızın arttığı bir gerçek, bizler de bu güneşli günlerinizi bahçenizde huzurla geçirmeniz için en çok tercih edilen bahçe mobilyalarını bir araya getirdik. Üstelik şimdi, en çok satan bahçe mobilyalarında sepetinizde %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Gelin, hiç vakit kaybetmeden bu modelleri beraber inceleyelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 18.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Tu Tienda'nın bu özel ürünü ile sevdiğinizle bahçenizde keyifli ve huzurlu anlar geçirebilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

1. Tu Tienda'nın bu özel ürünü ile sevdiğinizle bahçenizde keyifli ve huzurlu anlar geçirebilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Bahçe mobilyası seçimi, çoğu zaman karmaşık ve zorlu bir süreç olabilir. Ancak Tu Tienda'nın çift kişilik salıncağı, bu süreci sizin için kolaylaştıracak bir ürün. Zarif tasarımı ile dikkat çeken bu model, bahçenizdeki atmosferi zenginleştirecek bir unsur olacak. 9.900 TL fiyatıyla hem kaliteli hem de uygun bir seçenek olan bu salıncak, konfor ve estetiği bir arada sunuyor. 

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2. Diğer tüm ürünlerden farklı bir estetik sunan bu salıncak, modern tasarımı ile dikkat çekiyor.

2. Diğer tüm ürünlerden farklı bir estetik sunan bu salıncak, modern tasarımı ile dikkat çekiyor.

Tu Tienda'nın özel tasarımı olan çember desenli makrome ip örgü salıncak, evinizin yaşam alanına benzersiz bir hava katıyor. Sadece 6.500,00 TL karşılığında bu şık ve konforlu salıncağa sahip olabilirsiniz. Tu Tienda'nın çemberli salıncakları ile bahçenizdeki huzuru ve konforu keşfedin.

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3. Güneşin sıcaklığını hissetmek ve bahçenizde huzurlu anlar yaşamak istiyorsanız...

3. Güneşin sıcaklığını hissetmek ve bahçenizde huzurlu anlar yaşamak istiyorsanız...

Bu şık ve konforlu bahçe mobilyası seti, vizon rengi seçeneğiyle sepette %20 indirim fırsatıyla sizleri bekliyor. Kaliteye önem verenler için ideal bir seçenek olan bu set, bahçenizde veya balkonunuzda keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak. Kendinize ve sevdiklerinize bu konforu hediye edin ve güneşli günlerin tadını çıkarın. 

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4. Bu takım, hem bahçenize hem de balkonunuza şıklık katacak.

4. Bu takım, hem bahçenize hem de balkonunuza şıklık katacak.

Fiyatı 14.900 TL olan bu takım, sırt yastıklarında elyaf ve sünger karışımı kullanılarak konforu ön planda tutuyor. Üçlü oturak, içten içe 190 cm ve 55 cm derinliğinde tasarlanmış olup, dıştan dışa ölçüsü 200 cm, hem üçlü hem de tekli oturak genişliği ise 55 cm. Rahatlığın anahtarı bu modelde saklı. Şık tasarımıyla kullanıcıların kalbini çalan bu takıma siz de bayılacaksınız.

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5. Yazın tatlı esintilerinde vakit geçirmenin zamanı çok yakında gelecek!

5. Yazın tatlı esintilerinde vakit geçirmenin zamanı çok yakında gelecek!

Mobetto'nun sunduğu Lara Balkon Bahçe Oturma Grubu, bahçenizi tam anlamıyla bir dinlenme ve sosyalleşme alanına dönüştürmeye hazır. Hem estetik tasarımıyla göz dolduruyor hem de fonksiyonelliği ile konforunuzu ikiye katlıyor. Bahçenize uygun bir takım olan bu ürün, sadece 4.189,50 TL. Mobetto'nun kalitesi ve güvencesiyle, bu bahçe oturma grubu sizin ve sevdiklerinizin yaz keyfini doyasıya çıkarmanız için ideal bir seçenek. 

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6. Uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız bu takım tam da size göre.

6. Uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız bu takım tam da size göre.

Violet markasının özgün tasarımı olan 70120 Rattan Trend Lüx Camlı Masa Takımı, 4 adet Natura sandalyesi ile birlikte cappucino rengi seçeneğiyle sunuluyor. Yaşam alanlarınızı şık ve konforlu bir hale getirecek olan bu takım, üstelik uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Violet'ın bu özel tasarımı, evinizde veya ofisinizde fark yaratmayı başarıyor. 

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7. Kendinizi bu eşsiz konforun kollarına bırakın, içinizi ısıtacak olan güneşli günlerin tadını çıkarın.

7. Kendinizi bu eşsiz konforun kollarına bırakın, içinizi ısıtacak olan güneşli günlerin tadını çıkarın.

Güneşli günlerin keyfini çıkarmanız için tasarlanmış olan Tu Tienda el örgüsü bahçe mobilyaları, konforun ve estetiğin mükemmel birleşimini sunuyor. Bahçenizde, balkonunuzda veya armut ve fındık ağaçlarının altında huzurlu saatler geçirmenizi sağlayacak bu salıncak, 6.000,00 TL'lik cazip fiyatına ek sepette %20 indirimle sizi bekliyor.

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8. Bahar hazırlıklarını başlatmanın vakti geldi de geçiyor.

8. Bahar hazırlıklarını başlatmanın vakti geldi de geçiyor.

Baharın gelişiyle birlikte, konfor ve şıklığı bir arada sunan Lüx Latte 4 Kişilik Sehpalı Raddan Gri Minderli Oturma Grubu modeli, bahçe, balkon ve teraslarınızda keyifli vakit geçirmeniz için ideal bir seçenek olacak. Ergonomik tasarımı sayesinde rahatlık sunan bu oturma grubu, 2+1+1 düzenindeki yerleşimi ile 4 kişilik kullanım imkanı sağlar. 

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9. Yaz aylarında evin bunaltıcı havasından sıkılanlar için bahçede harika bir köşe yaratacak.

9. Yaz aylarında evin bunaltıcı havasından sıkılanlar için bahçede harika bir köşe yaratacak.

Tu Tienda' markasının sunduğu 2+1+1+Masa dekoratif takımı, bahçeniz, balkonunuz veya mutfak alanınız için mükemmel bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Hem şık hem de fonksiyonel olan bu takım, yaşam alanlarınıza estetik bir dokunuş katacak. 13.900,00 TL fiyatına ek sepette %20 indirimle, kalite ve tarzı bir arada sunuyor. Siz de evinize bu özel dokunuşu katmak için Tu Tienda'nın 2+1+1+Masa dekoratif takımını tercih edebilirsiniz.

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10. Güneşli hava ve bahçe keyfi için ideal olan Linda sehpalı bahçe takımı, bir ikili ve iki tekli koltuk ile sehpasından oluşan bir set.

10. Güneşli hava ve bahçe keyfi için ideal olan Linda sehpalı bahçe takımı, bir ikili ve iki tekli koltuk ile sehpasından oluşan bir set.

Hem bahçe hem de balkon kullanımına uygun olan bu takım, zemine zarar vermeyen plastik ayak ekleri sayesinde rahatlıkla yerleştirilebilir. Ahşap kolçaklı koltuklar, şönil kumaş ve kırpık sünger dolgulu minderler ile konforunuzu düşünür. Fermuarlı kılıflar kolay temizlik imkanı sağlar. Tekli koltuk genişliği 63 cm, ikili koltuk genişliği 118 cm, derinliği 57 cm, oturum yüksekliği 43 cm, sırt yüksekliği 75 cm; sehpa tablası 50x70 cm ve yüksekliği 47 cm'dir. Ufuk Home tarafından sunulan bu ürün, 4.498,75 TL fiyatına ek sepette %20 indirimle sizleri bekliyor.

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11. Bahçenizi düzenli hale getirecek bu sandık, çok iş görecek.

11. Bahçenizi düzenli hale getirecek bu sandık, çok iş görecek.

Bir kullanıcının yorumu şöyle:

Kamp sandalyelerim için aldım. Sandalyelerim büyük boy olmasına rağmen çok güzel sığdı. Epey geniş hacim sağlıyor. Bu fiyata bu kadar litre beni tatmin etti. Plastiği aşırı kalın değil, biraz esnek tabii ama işimi görüyor.

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12. Bu koltuk takımı, bahçenin tadını doyasıya çıkarmanızı sağlayacak.

12. Bu koltuk takımı, bahçenin tadını doyasıya çıkarmanızı sağlayacak.

Bahçede huzurlu saatler geçirmek için bir koltuk takımı vazgeçilmezdir.  Bu takım ile bahçenizdeki keyifli anlarınızı daha da zenginleştirebilirsiniz. Kendinizi doğanın kucağında hissederken, aynı zamanda evinizin konforunu da yaşayacaksınız. Bu koltuk takımı, bahçenizde geçireceğiniz saatleri daha da özel kılacak.

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13. Bistro tarzı bu bahçe takımı ayrıca küçük balkonlar ve avlular için son derece uygun.

13. Bistro tarzı bu bahçe takımı ayrıca küçük balkonlar ve avlular için son derece uygun.

Bu masa seti, üç kişinin rahatça yemek yiyebileceği bir alan sunuyor. Katlanabilir özelliği, onu dış etkenlere karşı korumak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor; böylece rüzgar, yağmur ve hava sıcaklığından etkilenmiyor. Küçük balkonlar için de uygun olacağını düşündüğümüz katlanabilir özelliği sayesinde hem alanı daraltmıyor hem de ekstra oturma alanı oluşturuyor.

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