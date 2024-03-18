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Gözünüz Arkada Kalmasın! Güvenlik Endişenizi Ortadan Kaldıracak İndirimli Kameralar

etiket Gözünüz Arkada Kalmasın! Güvenlik Endişenizi Ortadan Kaldıracak İndirimli Kameralar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 14:01

Güvenlik endişelerinizi tamamen ortadan kaldıracak, gözünüzü hiçbir zaman arkada bırakmayacak indirimli kameraları sizin için araştırdık. Hem evinizde hem de iş yerinizde içiniz rahat olsun, bu kameralarla her zaman güvendesiniz. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için daha fazla beklemeyin, bu indirimli kameralarla hemen tanışın.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Xiaomi Mi Wireless Outdoor Güvenlik Kamerası

1. Xiaomi Mi Wireless Outdoor Güvenlik Kamerası

Xiaomi Mi'nin kablosuz dış mekan güvenlik kamerası, 1080p çözünürlüğü ile uykularınızı tatlı, aklınızı rahat kılacak bir güvenlik çözümü sunuyor. Bu yüksek kaliteli kameralar, evinizi veya iş yerinizi günün her saati gözetleyerek size huzur ve güvenlik hissi veriyor. Kablosuz olması ise kurulumu kolaylaştırıyor ve kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor.

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Dikkat çeken bazı özellikleri şunlar: 

  • IP65 toz ve suya karşı dayanıklı

  • 130° geniş görüntüleme açısı

  • 90 günlük uzun pil ömrü

  • PIR ile insan algılama

Bir kullanıcı yorumu şöyle:

'Almadan önce araştırdığımda şarjı çok az gidiyor diyorlardı, yaklaşık 3 aydır bina içinde aktif durumdalar. 2 tane aldım, bir tanesi sürekli aktif yani insan geçen yerde, diğeri ayda 12 kişi geçen yerde. Aktif olan %28 şarja indi, diğeri hala %72 şarjı var. Eğer ilk defa alıyorsanız en önemli nokta bu kameranın tek başına çalışmadığını bilmeniz gerekiyor. İç mekan alıcısı olmadan bağlayamazsınız.'

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2. Xiaomi Smart Kamera C200 360° Hd 1080p

2. Xiaomi Smart Kamera C200 360° Hd 1080p

Xiaomi'nin akıllı güvenlik kamerası C200, 360° görüş açısı ve HD 1080p çözünürlüğü ile evinizin veya iş yerinizin güvenliğini sağlama konusunda size yardımcı olacak. Beyaz renkteki bu kamera, fiyatıyla da cebinizi yakmayacak şekilde indirimli. Bu sayede güvenlik endişelerinizi tamamen ortadan kaldırabileceksiniz. Xiaomi'nin bu üstün teknoloji ürünü kamerası ile hem ekonomik hem de etkili bir güvenlik çözümüne sahip olabilirsiniz.

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Bazı özellikleri:

  • Çözünürlük Biçimi: Full HD

  • Piksel Sayısı:1080 p

  • Zoom (Yakınlaştırma):Var

  • Panoramik Çekim: Var

  • Gece Görüşü (Kızılötesi):Var

  • Hafıza Kartı Desteği: Var

  • Hafıza Kartı Tipi: microSD

  • İki Yönlü Sesli İletişim: Var

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3. TPLink Tapo C100, Ev Güvenliği için 1080P Full HD WiFi Kamera

3. TPLink Tapo C100, Ev Güvenliği için 1080P Full HD WiFi Kamera

TPLink Tapo C100, evinizin güvenliğini tam anlamıyla elinize almanızı sağlayan 1080P Full HD WiFi kamerası ve piyasa fiyatı 752 TL. Bu üstün teknoloji ürünü kamera, ev güvenliği konusunda en iyi çözümlerden biri olarak öne çıkmakta. Kendi sınıfında lider olan bu kamera, evinizin her köşesini net ve canlı bir şekilde görüntülemenizi sağlar. Bu sayede, evinizin güvenliği tamamen sizin kontrolünüz altında olur. 

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Özellikleri:

  • Ürün Boyutları:‎15 x 18 x 6 cm; 1 gram

  • Ürün Model Numarası: ‎C100 V1

  • Voltaj: ‎220 Volts

  • Watt Değeri: ‎3600 kilowatt saat

  • Özgün Özellikler: Gece görüş

  • Piller Kutuya Dahil mi? ‎Hayır

  • Pil Gerekli mi?: ‎Hayır

  • Ağırlık: ‎1 Gram

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4. Xiaomi Akıllı Kamera C400

4. Xiaomi Akıllı Kamera C400

Xiaomi'nin son teknoloji ürünü olan Akıllı Kamera C400, 1440p WiFi özelliği ile dikkat çekiyor. Bu mükemmel cihaz, sadece bir güvenlik kamerası olmanın ötesinde, bebek monitörü ve evcil hayvan kamerası olarak da kullanılabiliyor. İç mekanlarda yüksek performans sergileyen bu kamera, 360° dönebilen başlığı sayesinde geniş bir görüş alanı sunuyor. Gece görüşü özelliği ile karanlıkta bile net görüntüler elde edebilirsiniz. 

Burada

Özellikleri:

  • Çözünürlük Biçimi: QHD

  • Piksel Sayısı:1440 p

  • Zoom (Yakınlaştırma): Var

  • Panoramik Çekim: Var

  • Gece Görüşü (Kızılötesi):Var

  • Hafıza Kartı Desteği: Var

  • Hafıza Kartı Tipi: microSD

  • İki Yönlü Sesli İletişim: Var

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Anıları kaydedip uzun süre saklama niyetinde değilseniz, sadece işimi görsün diyorsanız daha pahalı ve yüksek kaliteli çekim yapana para vermenize gerek yok. Gece ve gündüz çekimi çok net. Hafıza kartı desteği de var. Buluta kaydetmek için üyelik gerekiyor. Ben sadece diğer odalardan ya da bahçeden takip edebilmek için aldım. Fazlasıyla işimi görüyor.

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5. Anker Eufy Security 360 Derece Dönebilen Kızılötesi Gece Görüşlü IP Kamera 2K HD T8410

5. Anker Eufy Security 360 Derece Dönebilen Kızılötesi Gece Görüşlü IP Kamera 2K HD T8410

Anker Eufy Security, 360 derece dönebilen, kızılötesi gece görüş özelliği bulunan ve 2K HD çözünürlüğe sahip olan IP kamera modeli T8410, gelişmiş teknolojisi sayesinde her açıdan net görüntüler sunarak, güvenlik ihtiyaçlarınıza en üst düzeyde yanıt veriyor. Uykularınızın huzurlu, aklınızın rahat olmasını sağlayan bu kamera, ev ya da iş yerinizin güvenliğini sağlamak için ideal bir seçenek. 

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Ürün Boyutları ‏ : ‎ 15 x 15 x 15 cm; 336 gram

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6. Eufy Security Çift Lensli 4K UHD 360 Derece Dönebilen Kızılötesi Gece Görüşlü Akıllı IP Kamera

6. Eufy Security Çift Lensli 4K UHD 360 Derece Dönebilen Kızılötesi Gece Görüşlü Akıllı IP Kamera

360 derece dönebilen bu kamera, geniş bir alanı kapsar ve her köşeyi görmenizi sağlar. Kızılötesi gece görüş özelliği sayesinde, gece bile net görüntüler elde edebilirsiniz. S3508x zoom özelliği, detayları yakından gözlemlemenize olanak sağlar. WiFi 6 desteği ile hızlı ve kesintisiz bir bağlantı sunar. Yapay zeka teknolojisi sayesinde, hareket algılama ve kişi algılama gibi özelliklerle güvenliğinizi bir adım öteye taşır.

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7. Eufy Security S330 Eufycam 3 Kablosuz Akıllı Güvenlik ve Kamera Sistemi

7. Eufy Security S330 Eufycam 3 Kablosuz Akıllı Güvenlik ve Kamera Sistemi

7/24 kesintisiz 4K kalitesinde, 135° geniş açılı görüntü sağlar. Güneş enerjisi ile çalışan bu sistem, IP67 koruma özelliği ile dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Yüz tanıma sistemine sahip olan bu ürün, ayrıca sesli asistanlarla da uyumludur. Paket içerisinde 2 kamera ve 1 ana ünite bulunmaktadır. Şimdi indirimli fiyatıyla güvenliğinizi en üst seviyeye çıkarmanın tam zamanı!

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Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Başka markanın güvenlik sistemini kullanıyordum ama bu çok üstün bir sistem. Su geçirmemesi ve solar olması çok kullanışlı yapıyor. Uygulaması gerçekten çok pratik ve detaylı. Tekrar indirime girerse bir tane daha alınıp kamera sayısı artırılabilir. :)

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8. TPLink Tapo C325WB, 2K 4MP Dış Mekan WiFi Güvenlik Kamerası

8. TPLink Tapo C325WB, 2K 4MP Dış Mekan WiFi Güvenlik Kamerası

TPLink Tapo C325WB, 2K 4MP çözünürlüğünde, dış mekanlarda kullanıma uygun bir WiFi güvenlik kamerası. Yapay zeka destekli bu kamera, hareket tespiti özelliği sayesinde anormal aktiviteleri algılar ve kullanıcıyı bilgilendirir. IP66 sertifikasına sahip olan bu ürün, suya karşı dayanıklıdır ve hava koşullarından etkilenmez. Renkli gece görüşü özelliği ile karanlıkta bile net görüntüler sağlar. Çift yönlü ses özelliği sayesinde, kamera üzerinden karşılıklı iletişim kurulabilir. Hem bulut hem de yerel depolama seçenekleri sunan bu kamera, verilerinizi güvenle saklar. Sesli ve ışıklı alarm özelliği ile olası tehlikelere karşı hızlı bir şekilde uyarı verir.

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Özellikleri:

  • Çözünürlük: 2K QHD (2560 × 1440 )

  • Görüş Derecesi: 104° geniş açılı görünüm

  • Desteklediği SD Kart Kapasitesi: 113° geniş açılı görünüm

  • Desteklediği SD Kart Kapasitesi: 512 GB'a kadar

  • Harici Hub Gereksinimi: Yok

  • IP Koruma Sınıfı: IP66

  • Gece Görüşü: 30m

  • Çift Yönlü Ses: Var 

  • Mobil Uygulama Desteği: Var

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9. TPLink Tapo C210, Ev Güvenliği için 360 Derece 2K UHD WiFi Kamera

9. TPLink Tapo C210, Ev Güvenliği için 360 Derece 2K UHD WiFi Kamera

TPLink Tapo C210, evinizi tam bir güvenlik şemsiyesi altına alacak bir ürün. 360 derece görüş açısı ve 2K UHD görüntü kalitesiyle, evinizin her köşesini net ve keskin bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. WiFi bağlantısı sayesinde, herhangi bir yerden evinizi kontrol edebilirsiniz. Fiyatı 989 TL olan bu kamera, güvenlik konusundaki tüm endişelerinizi gidermek için ideal bir seçenek. Üstelik şimdi indirimli! Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için daha fazla beklemeyin, TPLink Tapo C210 ile evinizin güvenliğini artırın.

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Özellikleri:

  • Derinlik:85

  • Genişlik: 86, 6

  • Yükseklik: 117, 7

  • Gece Görüşü Uzaklığı: 9.144

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10. TPLink Tapo C420S2, 2K QHD Kablosuz Bataryalı Güvenlik Kamerası

10. TPLink Tapo C420S2, 2K QHD Kablosuz Bataryalı Güvenlik Kamerası

Yapay zeka desteği ile öne çıkan bu ürün, renkli gece görüşü özelliği sayesinde karanlık ortamlarda bile net görüntüler sunar. 180 gün boyunca şarjı tükenmeden kullanılabilen bu kamera, su geçirmez yapısıyla da dikkat çeker. Kullanıcılarına esnek depolama seçenekleri sunan bu ürün, hem yerel hem de bulut depolama imkanı sağlar. Sesli alarm özelliği ile güvenliği bir adım öteye taşıyan TPLink Tapo C420S2, solar panel desteği ile de enerji tasarrufu sağlar. Bu ürün ayrıca bir HUB ile birlikte gelir, bu sayede kullanıcılarının yaşamını kolaylaştırır.

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Ürün özellikleri:

  • Çözünürlük: 2K QHD (2560 × 1440 )

  • Görüş Derecesi: 113° geniş açılı görünüm

  • Desteklediği SD Kart Kapasitesi: 113° geniş açılı görünüm

  • Harici Hub Gereksinimi: Var

  • IP Koruma Sınıfı: IP65

  • Gece Görüşü: 49 ft (15m)

  • Çift Yönlü Ses: Var 

  • Mobil Uygulama Desteği: Var

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11. TPLink Tapo C510W, 2K Dış Mekan WiFi Güvenlik Kamerası

11. TPLink Tapo C510W, 2K Dış Mekan WiFi Güvenlik Kamerası

TPLink Tapo C510W, 2K çözünürlüklü dış mekan WiFi güvenlik kamerası, hareket tespiti ve takibi özellikleriyle gözünüz arkada kalmasın. 360 derece geniş görüş açısı ve IP65 su geçirmezlik sertifikası ile her türlü hava koşulunda güvenliğinizi sağlar. Renkli gece görüşü özelliği sayesinde karanlıkta bile net görüntüler elde ederken, çift yönlü ses özelliği ile anlık iletişim kurabilirsiniz. TPLink Tapo C510W, uykularınızın tatlı, aklınızın rahat olmasını sağlar.

Burada

Ürün özellikleri:

  • Bağlantı Özellikleri: Wi-Fi 4 (802.11n)

  • Ethernet: Yok

  • Wi-Fi: Var

  • Fotoğraf Hassasiyeti: 3 Megapiksel

  • Görüş Alanı Açısı: 360°

  • Maksimum çözünürlük: 2304 x 1296

  • Gece görüşü: Var

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