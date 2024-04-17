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Yaz Gelmeden Çamaşır Çekmecenizi Yenilemenizi Sağlayacak 250 TL Altı İç Giyim Ürünleri

etiket Yaz Gelmeden Çamaşır Çekmecenizi Yenilemenizi Sağlayacak 250 TL Altı İç Giyim Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 10:03

Kendinizi yenileme zamanı geldi, çekmecenizdeki eski ürünleri atıp yerine yeni ve şık iç giyim ürünlerimizle doldurmanın vakti geldi de geçiyor. Yazın gelmesine az bir zaman kala çamaşır çekmecenizdeki değişikliği sağlamanız için sizlere özel olarak seçtiğimiz, 250 TL altı iç giyim ürünlerini mutlaka inceleyin. Bu ürünlerle hem kendinizi iyi hissedecek hem de cebinizi yakmayacak bir yenilenme sürecine adım atacaksınız.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Bu model, sunduğu üstün konfor ve yumuşaklık sayesinde, gün boyu rahat bir kullanım deneyimi sağlar.

Bu model, sunduğu üstün konfor ve yumuşaklık sayesinde, gün boyu rahat bir kullanım deneyimi sağlar.

Koton Kadın Dolgusuz Toparlayıcı Sütyen, desteksiz, kapsız ve balensiz özellikleriyle öne çıkmakta. Hem uygun fiyatlı hem de makinede yıkanabilir olması, kullanım kolaylığını artıran sebeplerinden. Kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak bu ürünü mutlaka incelemelisiniz.

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Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu şık ve konforlu külot seti, gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.

Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu şık ve konforlu külot seti, gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.

DeFacto'nun Kadın Fall in Love 3'lü Paketli Slip Külotu, çekmecenize adeta bir bahar esintisi getiriyor. Çiçek desenleriyle bezenmiş, canlı yeşil ve romantik pembe tonlarındaki bu set, hem göz alıcı bir görünüm sunuyor hem de cazip fiyatıyla dikkat çekiyor. Sadece bir tıkla bu eşsiz sete sahip olabilirsiniz.

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Fransız zarafetinin izlerini taşıyan DeFacto Dantelli Triangle Bralet, esnek ve rahat kumaşıyla konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor.

Fransız zarafetinin izlerini taşıyan DeFacto Dantelli Triangle Bralet, esnek ve rahat kumaşıyla konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor.

Desteksiz ve pedsiz yapısı, doğallığınızdan ödün vermeden rahat etmenizi sağlar. Sabit askıları ile güvenilir bir kullanım vadederken, önünde bulunan ip detayı ise estetik bir dokunuş katıyor. Dantel detaylarıyla feminen bir hava yakalayan bu bralet, DeFacto markasının kalitesi ve asaleti ile buluşuyor. Kendinizi rahat ve şık hissetmek istediğiniz her an, bu bralet ideal bir seçenek olacaktır.

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Bu balensiz toparlayıcı sütyen modeli, Dagi markasının üstün kalitesini kanıtlayacak cinsten.

Bu balensiz toparlayıcı sütyen modeli, Dagi markasının üstün kalitesini kanıtlayacak cinsten.

Göz alıcı mavi tonu ve zarif dantel detaylarıyla öne çıkan bu model, hem konforu hem de şıklığı bir arada sunuyor. 

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Ürün yokmuş gibi, desteksiz ve balensiz olmasına rağmen yok hissi yaşatıyor. Aktif bir gün geçirenler için oldukça ideal. Sarkma, sallanma vs. gibi rahatsızlıkları engelliyor resmen. İlkini çok beğenip 2. kez sipariş verdim.

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Dört mevsim boyunca rahatlıkla giyilebilen bu korseye her an ihtiyacınız olabilir.

Dört mevsim boyunca rahatlıkla giyilebilen bu korseye her an ihtiyacınız olabilir.

Lazer Kesim Paçalı Korse, günlük kullanım ve spor aktiviteleri için ideal. Yüksek bel ve yeni teknoloji örme kumaş özellikleri sayesinde, giyildiğinde belirgin bir toparlama sağlar. Özellikle basen ve göbek bölgesinde etkili olan bu ürün, elbiselerinizin altına giyilebilir.

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Naymila Kadın 5'li Yüksek Bel Lazer Kesim Külot Seti, dikişsiz yapısı ve yüksek bel özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Naymila Kadın 5'li Yüksek Bel Lazer Kesim Külot Seti, dikişsiz yapısı ve yüksek bel özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Özellikle elbiselerin altında kesinlikle belli olmayan bu ürün, pantolon ve taytların altından da hiçbir şekilde iz bırakmıyor. Lazer kesim teknolojisi sayesinde rahatlık ve konforu bir arada sunan bu külot, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Naymila'nın bu özel ürünü, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunarak, kadınların günlük yaşamlarında vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

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Eğer tercihiniz yüksek bel külotlardan yana ise, Dagi markasının Yüksek Bel Slip 3'lü seti tam size göre.

Eğer tercihiniz yüksek bel külotlardan yana ise, Dagi markasının Yüksek Bel Slip 3'lü seti tam size göre.

Hem kaliteli hem de ekonomik bir seçenek olan bu ürün, konfor ve şıklığı bir arada sunuyor. Üstelik uygun fiyatıyla da bütçenizi sarsmayacak bir seçenek. Dagi'nin bu özel seti, iç giyimde rahatlık ve kalite arayanların tercihi olmaya devam ediyor. Kendinizi her zaman konforlu hissetmek istiyorsanız, bu seti kaçırmayın. Yüksek bel külotların rahatlığını ve Dagi kalitesini bir arada yaşayın.

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Elbiselerinizi mükemmelleştirmek için tasarlanmış olan bu Göğüs Kaldırma ve Şekillendirme Bandı, kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarmış.

Elbiselerinizi mükemmelleştirmek için tasarlanmış olan bu Göğüs Kaldırma ve Şekillendirme Bandı, kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarmış.

Göğüslerinizi kaldırarak ve şekillendirerek, giysilerinizin üzerinde kusursuz bir görünüm yaratır. İster özel bir etkinlik için hazırlanıyor olun, ister günlük kullanım için, bu ürün size en iyi sonuçları sunmayı hedefliyor. Kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayan bu bant, aynı zamanda giysilerinizin daha iyi oturmasına da yardımcı olur. Kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran bu ürün, sizin de gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası haline gelecek.

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Sadece 74 TL.

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Erkekleri de unutmadık. Bu set, hem yaz hem de kış aylarında kullanıma uygun olan nefes alabilen pamuklu kumaşıyla kullanıcıların beğenisini kazanmış.

Erkekleri de unutmadık. Bu set, hem yaz hem de kış aylarında kullanıma uygun olan nefes alabilen pamuklu kumaşıyla kullanıcıların beğenisini kazanmış.

Fiyat performans oranıyla dikkat çeken bu set, konforlu bir giyim deneyimi sunarak boxer şortunun yumuşak kauçuk bel kısmı, giyen kişiye yumuşaklık ve rahatlık hissi verir. Bu set, hem kalite hem de konfor arayanlar için ideal bir seçenek. Her mevsim giyilebilir oluşuyla da kullanıcıların beğenisini toplayan bu seti buradan inceleyin

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Anthony Jackson'ın Likralı 3'lü Erkek Boxer seti, "eksiklerimi tamamlamam gerekiyor" diyenlerin imdadına yetişiyor.

Anthony Jackson'ın Likralı 3'lü Erkek Boxer seti, "eksiklerimi tamamlamam gerekiyor" diyenlerin imdadına yetişiyor.

Bu seti ve tam 7 farklı renk seçeneği ile gardıroplarınızda çeşitlilik yaratacak bu boxerlar, dayanıklı pamuk malzemesi, yüksek kaliteli elastik bandı ve yıkama sonrası dahi çözülme yapmayan sağlam dikişleri ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.

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Dagi Regular Boxer da kullanıcıların favorisi olmayı başarmış.

Dagi Regular Boxer da kullanıcıların favorisi olmayı başarmış.

Günlük konforunuzu sağlamak adına, yumuşak ve nefes alabilen mikro modal materyali ile tasarlanmış bu ürün, elastik bel bandı sayesinde güvenilir ve konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca makinede yıkanabilir özelliği ile zamanınızı ve enerjinizi tasarruf etmenize yardımcı olur.

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DeFacto'nun Erkek Regular Fit 3'lü Boxer seti, iç giyimde rahatlığı ve kaliteyi bir arada arayanlar için harika.

DeFacto'nun Erkek Regular Fit 3'lü Boxer seti, iç giyimde rahatlığı ve kaliteyi bir arada arayanlar için harika.

Hem ekonomik fiyatıyla cebinizi yakmayan, hem de esnek kumaşı ve konforlu kalıbıyla vücudunuza mükemmel bir uyum sağlayan bu set, iç giyimde kalite ve rahatlığı bir arada sunuyor. Üstün kumaş kalitesi ve dayanıklılığı ile uzun süreli bir kullanım imkanı sunan bu ürün, iç giyimdeki beklentilerinizi karşılamak için ideal bir seçenek olabilir.

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Koton markasının kalitesi ve kullanıcıların beğenisini kazanmış olan bu ürün, her zaman farklılıktan yana olmayı sevenler için ideal bir seçim.

Koton markasının kalitesi ve kullanıcıların beğenisini kazanmış olan bu ürün, her zaman farklılıktan yana olmayı sevenler için ideal bir seçim.

Beyzbol oyun temalı, pamuklu 3'lü boxer seti, hem konforu hem de stil sahibi olmayı bir arada sunmakta. Farklılık arayanlar için mükemmel bir seçenek olan bu ürün, her zaman en iyi kaliteyi sunmayı hedefleyen Koton markasına ait. Kendinizi hem rahat hem de şık hissetmek istiyorsanız, bu beyzbol temalı 3'lü boxer seti tam size göre.

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Ekonomik fiyatıyla dikkat çeken bu 3'lü erkek atlet paketi, yüzde yüz pamuklu materyali ile rahatlık ve kaliteyi bir arada sunuyor.

Ekonomik fiyatıyla dikkat çeken bu 3'lü erkek atlet paketi, yüzde yüz pamuklu materyali ile rahatlık ve kaliteyi bir arada sunuyor.

Bu fiyat aralığında bulabileceğiniz en iyi atletlerden biri olan bu model, kullanıcılarına konforlu bir deneyim vaat ediyor.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Bu fiyata alınabilecek en güzel atlet, verdiğiniz paraya değiyor.

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