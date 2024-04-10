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Çürüklerin ve Diş Eti Rahatsızlıklarının Baş Düşmanı Olan Ağız Duşu Alınır mı?

etiket Çürüklerin ve Diş Eti Rahatsızlıklarının Baş Düşmanı Olan Ağız Duşu Alınır mı?

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 11:02

Ağız duşu gerçekten fırçanın başaramadığı işleri başarıyor. Sadece bir haftalık kullanım sonrasında bile memnuniyetinizi kazanacak ağız duşu, diş ipinin yerine geçebilecek bir işlevi yerine getiriyor. Kullanıcıların 'neden ağız duşu?' sorularına cevap olan bir paylaşımı sizinle paylaşmak istedik, ağız duşu önerilerimizi de eklemeyi ihmal etmedik. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 10.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Ağız duşunun önemini vurgulayan bir kullanıcı, kullanan herkesi bu gönderisinin altında toplamış. 👀

Ağız duşunun önemini vurgulayan bir kullanıcı, kullanan herkesi bu gönderisinin altında toplamış. 👀
twitter.com

👇Farklı bir öneri de bu kullanıcıdan gelmiş.

👇Farklı bir öneri de bu kullanıcıdan gelmiş.
twitter.com

Önerdiği ürünü bulduk! Buradan ulaşabilirsiniz

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Ağız duşunu denemeniz için bir sebep daha sunan farklı bir kullanıcı ise yorumlarda böyle demiş.😶🌫️

Ağız duşunu denemeniz için bir sebep daha sunan farklı bir kullanıcı ise yorumlarda böyle demiş.😶🌫️
twitter.com

👇Yorumlardaki önerilerden de eklemeyi unutmadık. 😉

👇Yorumlardaki önerilerden de eklemeyi unutmadık. 😉
twitter.com

Taşınabilir su dental paleti, 1900 defa/dakika yüksek frekanslı ve yüksek basınç stabiliteli su darbesi sunarak geleneksel fırçalar ve diş iplerinin erişemeyeceği yemek artıklarını etkili bir şekilde temizler.

Sejoy markasına ait olan bu uygun fiyatlı ağız duşunun fiyatı sadece 493,53TL.

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1. Gelelim şimdi bizim önerilerimize...

1. Gelelim şimdi bizim önerilerimize...

Turewell Ağız Duşu, Elektrikli Diş Arası Temizleyici, sıradan diş fırçalarının, diş iplerinin ve kürdanların ulaşamadığı gizli bölgelere, 1250-1700 kere/dk hızında çalışan motoru ve 30-125 psi basınç seviyesiyle derinlemesine nüfuz eder. Bu, yiyecek kalıntılarını etkili bir şekilde temizlerken diş etlerine masaj yapar ve ağzınızın genel bakımını sağlar. 10 basınç kademesi ve 8 farklı başlığı ile IPX7 su geçirmez özelliği bulunan bu ağız sulayıcı, 600 ml su kapasitesi ile ev kullanımı için idealdir. 

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2. Philips Sonicare Power Flosser 3000

2. Philips Sonicare Power Flosser 3000

Philips Sonicare Power Flosser 3000, Quad Stream teknolojisi sayesinde ağız bakımınızı bir üst seviyeye taşıyor. X şeklindeki su çeliği, geniş bir alanı hedef alarak diş ipinden daha hızlı ve derinlemesine bir temizlik deneyimi sunar. Yumuşak su titreşimleri sayesinde dişler arasında kolayca gezinir ve hiçbir noktayı atlamazsınız. Üstelik çok sessiz bir tasarıma sahip olan bu ağız duşu, başkalarını rahatsız etmeden gizli bir temizlik olanağı sağlar. 500 ml'lik su kapasitesi, temizlik sürecinde yeterli su almanızı garanti eder. 

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3. Aqua Flosser Profesyonel Şarj Edilebilir Su Püskürtücü

3. Aqua Flosser Profesyonel Şarj Edilebilir Su Püskürtücü

Aqua Flosser Profesyonel Şarj Edilebilir Su Püskürtücü, diş hekimlerinin önerdiği, 4 uçlu, 3 modlu, taşınabilir ve kablosuz bir ağız sulama cihazı. Klinik testler, Aqua Flosser'ın geleneksel diş iplerine kıyasla 5 kat daha etkili olduğunu ve diş etlerine ve dişlere daha nazik davrandığını göstermiş. Diş etlerine masaj yaparak kan dolaşımını artıran Aqua Flosser, geleneksel diş ipine kıyasla %90 daha hızlı temizlik sağlar. Çocuklar ve diş cihazı kullananlar için idealdir. Aqua Flosser, seyahat çantası sayesinde her yere taşınabilir.

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4. Waterpik Cordless Wp562 Ağız Duşu

4. Waterpik Cordless Wp562 Ağız Duşu

Waterpik Cordless Wp562 Ağız Duşu, diş ipi kullanımının en kolay ve etkili yolunu sunar. Plağı tedavi edilen bölgelerden %99,9 oranında temizler ve diş eti sağlığını iyileştirmek için diş ipinden %50 daha etkilidir. Amerikan Diş Hekimleri Birliği tarafından onaylanmış ve klinik olarak test edilmiş olan Waterpik, sadece bir dakikada daha sağlıklı diş etleri ve daha parlak dişler sunar. Kablosuz ve su geçirmez tasarımı sayesinde duşta da kullanabilirsiniz. 3 basınç ayarı ile özel bir temizlik ve ultra sessiz çalışma sunar. Manyetik şarj cihazı, 4 saat içinde şarj olur ve LED pil göstergesi şarj zamanınızı belirtir. 

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5. MySmile Güçlü Kablosuz Ağız Duşu 5 Modlu

5. MySmile Güçlü Kablosuz Ağız Duşu 5 Modlu

Yüksek güçlü bir pompa ile donatılmış bu diş temizleme duşu, dakikada 2200-3000 darbe frekansına ve 50-150 PSI su basıncına sahip olup, dişler arasındaki veya diş eti altındaki yiyecek artıklarını ve lekeleri etkili bir şekilde giderir. Nefesinizi tazeleyen ve diş eti sağlığınızı iyileştiren bu alet, dişlerinizi kusursuzca temizler.

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6. AQ Smile Taşınabilir Ağız Duşu

6. AQ Smile Taşınabilir Ağız Duşu

AQ Smile'ın taşınabilir ağız duşu, çocuklar için uygun olan yumuşak moddan güçlü moda kadar 5 farklı temizleme modu sunar. Bu modlar, her türlü diş ve diş eti koşulunu karşılar. 360° dönebilen başlıkları sayesinde, taç, köprü, diş teli ve implant gibi ulaşılması zor alanlar bile kolayca temizlenir.

350 ml'lik çıkarılabilir su tankı ve IPX7 su geçirmez tasarımı ile AQ Smile, 2 dakika boyunca kesintisiz kullanım ve güvenli bir temizlik deneyimi sunar. Su tankı, birkaç kez su doldurmanıza gerek kalmadan rahatlıkla kullanılabilir. 

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7. NPO Nicefeel Taşınabilir Profesyonel Ağız Duşu

7. NPO Nicefeel Taşınabilir Profesyonel Ağız Duşu

Ağız duşu, diş ipine mükemmel bir alternatif olarak ağız sağlığımızın ayrılmaz bir unsuru olmuştur. İmplant üstü protezler, sabit taçlar, diş telleri ve köprülerin altında toplanan ve ağız kokusuna yol açan yemek kalıntılarını yok etmek için diş doktorları tarafından sıkça önerilen bu ağız duşu, artık Türkiye'de.

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8. CARER BEAUTY Kablosuz Ağız Duşu

8. CARER BEAUTY Kablosuz Ağız Duşu

Bu cihaz, entegre 2000 mAh pil ile donatılmıştır. Tamamen şarj olduğunda, yaklaşık 4 saat sürer ve ardından 20 güne kadar kesintisiz kullanım sunar. USB şarj, elektrik prizi, Powerbank veya araç şarj cihazı ile şarj edilebilir. Seyahatler için idealdir ve ağız sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

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