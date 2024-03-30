"Köprü Geçildi Pembe Hanım!" Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
"Köprü Geçildi Pembe Hanım!" Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Kızılcık Şerbeti dizisinin en son bölümünde, karakterlerin giydiği giysiler izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Alev, Nursema, Kıvılcım, Pembe ve Doğa'nın her bölümde giydikleri şık ve çarpıcı kıyafetler, izleyicileri meraklandırıyor. Gelin, 57. bölümde bu harika kıyafetlerin hangi markalara ait olduğunu ve ve fiyatlarını birlikte keşfedelim.
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 30.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Doğa'nın kazağını beğendiyseniz, doğru yerdesiniz.
Çimen'in "imam nikahı kıymasaydım, eve kapatılmazdım" kombinini eklememiz gerekiyordu.
Görkem'in Pinko'ya ayar verdiği elbisesini de bulduk.
Seize the Day markasına ait olan bu takımı gördünüz mü?
Görkem'in gömleğini merak edenler burada mı?
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Diziyi izlerken "Pembe'nin elbisesi de güzelmiş." dediyseniz...
Massimo Dutti markasına ait olan bu halter yaka, triko bluz sizce de Doğa'ya çok yakışmamış mı?
Doğa'nın bu kombinini merak edenleri ise böyle alalım.
Damadın kız kardeşi Nursema ise nil yeşili bir elbise tercih etmiş.
Academia markasına ait olan bu Haki Dikiş Detaylı T-shirt farklılık arayanlar için harika.
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