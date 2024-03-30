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"Köprü Geçildi Pembe Hanım!" Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Köprü Geçildi Pembe Hanım!" Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 13:29

Kızılcık Şerbeti dizisinin en son bölümünde, karakterlerin giydiği giysiler izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Alev, Nursema, Kıvılcım, Pembe ve Doğa'nın her bölümde giydikleri şık ve çarpıcı kıyafetler, izleyicileri meraklandırıyor. Gelin, 57. bölümde bu harika kıyafetlerin hangi markalara ait olduğunu ve ve fiyatlarını birlikte keşfedelim.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 30.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Doğa'nın kazağını beğendiyseniz, doğru yerdesiniz.

Doğa'nın kazağını beğendiyseniz, doğru yerdesiniz.

Pull&Bear markasına ait olan bu saç örgülü kazak sizce de çok yakışmamış mı? Fiyatı 680 TL. Buraya tıklayarak ulaşın

Çimen'in "imam nikahı kıymasaydım, eve kapatılmazdım" kombinini eklememiz gerekiyordu.

Çimen'in "imam nikahı kıymasaydım, eve kapatılmazdım" kombinini eklememiz gerekiyordu.

Betül Saday'a ait olan bu Sofia model, fıstık yeşili elbise 6,900.00 TL. Buraya tıktık

Görkem'in Pinko'ya ayar verdiği elbisesini de bulduk.

Görkem'in Pinko'ya ayar verdiği elbisesini de bulduk.

Mavi ve beyaz renklerin hakim olduğu bu spor elbise ise Aker markasına ait olup fiyatı 3.999,92 TL. Burada

Seize the Day markasına ait olan bu takımı gördünüz mü?

Seize the Day markasına ait olan bu takımı gördünüz mü?

Seize the Day markasının bu yeşil, çizgili yelek ve pantolonu da izleyicilerin merak konusu oldu. Yeleğin fiyatı 1850 TL. Burada

Pantolonun da fiyatı 1.850 TL ve buradasizi bekliyor.

Görkem'in gömleğini merak edenler burada mı?

Görkem'in gömleğini merak edenler burada mı?

Çizgili ve oversize gömlekleri seviyorsanız kaçırmamanız gereken bir model olduğuna inandığımız bu gömleğin fiyatı 969 TL. Buraya tıklayın

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Diziyi izlerken "Pembe'nin elbisesi de güzelmiş." dediyseniz...

Diziyi izlerken "Pembe'nin elbisesi de güzelmiş." dediyseniz...

Qerla markasına ait olan bu şifon, siyah elbise kaliteli materyali ile şıklık katarken asil duruşunuzu da destekleyecek. Fiyatı 3.199,00 TL. Burada

Massimo Dutti markasına ait olan bu halter yaka, triko bluz sizce de Doğa'ya çok yakışmamış mı?

Massimo Dutti markasına ait olan bu halter yaka, triko bluz sizce de Doğa'ya çok yakışmamış mı?

Kalitesinden asla ödün vermeyen Massimo Dutti markasına ait olan bu triko modelin fiyatı 3.550 TL. Burada

Ceketi ise Seize the Day markasına ait maalesef tükenmiş. Beklerim diyorsanız burada

Doğa'nın bu kombinini merak edenleri ise böyle alalım.

Doğa'nın bu kombinini merak edenleri ise böyle alalım.

İçine giydiği KNTLGY markasına Fermuarlı Triko Crop Top 1.999,95 TL. Burada

Crop, biker, süet ceketi ise Stradivarius markasına ait olup fiyatı 1.790,00 TL. Buraya tıktık

Damadın kız kardeşi Nursema ise nil yeşili bir elbise tercih etmiş.

Damadın kız kardeşi Nursema ise nil yeşili bir elbise tercih etmiş.

House of Zarif markasına ait olan Fiona Nil Yeşili, ipek bu elbisenin fiyatı 18.000 TL. Buraya tıktık

Academia markasına ait olan bu Haki Dikiş Detaylı T-shirt farklılık arayanlar için harika.

Academia markasına ait olan bu Haki Dikiş Detaylı T-shirt farklılık arayanlar için harika.

Farklılıktan yana olanlar için güzel bir seçenek olduğuna inandığımız bu ters dikiş detaylı haki bluz modelinin fiyatı 2.399 TL. Buraya tıklayarak ulaşın

Kızılcık Şerbeti'nin 57. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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