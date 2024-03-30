"Köprü Geçildi Pembe Hanım!" Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Kızılcık Şerbeti dizisinin en son bölümünde, karakterlerin giydiği giysiler izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Alev, Nursema, Kıvılcım, Pembe ve Doğa'nın her bölümde giydikleri şık ve çarpıcı kıyafetler, izleyicileri meraklandırıyor. Gelin, 57. bölümde bu harika kıyafetlerin hangi markalara ait olduğunu ve ve fiyatlarını birlikte keşfedelim.

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Bu içerik 30.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.