A101’de Satışa Sunulan Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Ürünü 2 haftadır kullanıyorum ve kullanıp yorum yapmak istedim. 'Kurutma makinesi yani ne olabilir ki?' diye düşünüyordum ama yanlış düşündüğümü daha ilk kullanımda anladım, gerçekten büyük bir kolaylık. Hele ki çalışanlar için; çamaşır makinesinden al, direk kurutma makinesine at, hiç kırıştırmadan çıkartsın. Katla, koy. Ayrıca kıyafetlerin üzerindeki tozları ve tüyleri de topluyor. Özellikle kış günü halıya dökülen o siyah şeylerden nefret ederdim, şu an o derdim de kalmadı diyebilirim. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Biz gidere bağlatmadık, ön kısmındaki tankında suyu biriktiriyor, sonra onu döküyorum. O su bir yerlerde kullanılabilir demişti gelenler, ama kullanmadım şu anlık. Benim için tek eksi yani çok sesli geldi. Daha öncesinde kurutma kullanmadım ama kullanan ve bilenlerin çoğu normal olduğunu söylediler. Wi-Fi özelliği olarak da biz bağlarken biraz zorlandık ama siz bağlarken en son aşamada telefonunuzu internetinizin yanına yaklaştırın. Ben de en son denememde öyle yaptım, bağlandı. 😀 Uygulamanın demo sürümünde çok fazla uygulama var ama siz bağladığınızda neredeyse makinenin üzerinde yazanlar var. Hani çok gerekli bir şey mi bilmiyorum ama sizin için pahalı ise Wi-Fi'siz de alabilirsiniz. Ben sadece işim varsa veya kalkmak istemediysem ne zaman biteceğine uygulamadan bakıyorum, benim için şu anlık tek ona yarıyor. 😁 Bir de tabii, soğuk bir kurutma olmadığı için yumuş kokusu falan kalmıyor kıyafette, onun için bir çözüm var mı bilmiyorum. Ben bir de içine kirpi denilen kıyafet ayırıcı toplardan aldım, onunla kullanıyorum. Genelde kurutma makinesi kullananlar tavsiye ediyor diye aldım. 😀 O kadar anlattım, sonuç derseniz bence çok büyük bir kolaylık, alın tavsiye ederim.