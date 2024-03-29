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A101’de Satışa Sunulan Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101’de Satışa Sunulan Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 14:03

28 Mart 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi özellikleri ve yorumları ile burada!  

28 Mart 2024 tarihli Aldın Aldın kataloğunda dikkat çeken ürünlerden biri Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi oldu. A101'in internete özel Aldın Aldın kataloğunda yer alan bu makine, hem kalitesi hem de uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Bu ürünün özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını merak ediyorsanız, hemen yukarı kaydırın.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 29.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

28 Mart 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi, herkes tarafından merak konusu oldu.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi, herkes tarafından merak konusu oldu.

Birçok model arasından kurutma makinesi seçmek gözünüzü korkutabilir. Bu nedenle, özellikle merak edilen Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi'ni sizin için araştırdık, kullanıcı yorumlarını da eklemeyi unutmadık.

Üstün performansı ve enerji tasarrufu sağlayan özellikleriyle Hoover Kurutma Makinesi, kendini diğerlerinden ayırıyor. Kendine has özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla, bu kurutma makinesi, günlük yaşamınızı kolaylaştırmak için ideal bir seçim. Hem işlevsel hem de ekonomik bir çözüm sunan bu ürün, mükemmel bir performans ve etkileyici bir enerji verimliliği sunuyor.

Üstün performansı ve enerji tasarrufu sağlayan özellikleriyle Hoover Kurutma Makinesi, kendini diğerlerinden ayırıyor. Kendine has özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla, bu kurutma makinesi, günlük yaşamınızı kolaylaştırmak için ideal bir seçim. Hem işlevsel hem de ekonomik bir çözüm sunan bu ürün, mükemmel bir performans ve etkileyici bir enerji verimliliği sunuyor.

A++ enerji verimlilik seviyesine sahip olan ısı pompalı kurutma teknolojisi, hem enerji tasarrufu sağlar hem de yüksek verimlilikle kurutma işlemi gerçekleştirir. Bu sayede, hem enerji maliyetlerinden tasarruf edebilir hem de çevreye duyarlı bir tüketim modeli benimseyebilirsiniz.

Hoover hOn uygulaması, WiFi ve Bluetooth teknolojilerini kullanarak cihazınızı uzaktan yönetme imkanı sunar.

Hoover hOn uygulaması, WiFi ve Bluetooth teknolojilerini kullanarak cihazınızı uzaktan yönetme imkanı sunar.

Bu uygulama ile cihazınızın kontrolünü elinizde tutabilir, yeni ve ek özelliklere ulaşabilirsiniz. İster başka bir odada, ister ev dışında olun, cihazınızı akıllı telefonunuz aracılığıyla yönetebilirsiniz. Cihazınızı uzaktan açıp kapatabilir ve enerji tüketimini eş zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Bu sayede, cihazınızın kullanımı konusunda tam kontrol sahibi olabilirsiniz.

Auto Care ile çamaşırlarınızın bakımı artık daha kolay ve daha etkili.

Auto Care ile çamaşırlarınızın bakımı artık daha kolay ve daha etkili.

Auto Care, akıllı programlama teknolojisinin bir örneğini sergileyerek çamaşırlarınızın dokusunu dikkate alarak en uygun kurutma programını otomatik olarak belirler.Bu, hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlar. Auto Care'ın gelişmiş algoritması, çamaşırlarınızın hassas bakımını sağlarken aynı zamanda çevreye duyarlı bir çözüm sunar. Bu teknoloji, çamaşır bakımında yeni bir dönem başlatarak, kullanıcılarına daha verimli ve pratik bir deneyim sunmayı hedefler.

Hon uygulamasının sunduğu Etiket Tanıma ve Sanal Dolap özelliğiyle, giysilerinizin ve kumaşlarınızın etiketlerini hızlı ve kolay bir şekilde tarayabilirsiniz.

Hon uygulamasının sunduğu Etiket Tanıma ve Sanal Dolap özelliğiyle, giysilerinizin ve kumaşlarınızın etiketlerini hızlı ve kolay bir şekilde tarayabilirsiniz.

Yapay zeka teknolojisi ile desteklenen bu uygulama, sembolleri tanıyarak düzenlemenizi sağlar. Bu sayede, etiketlerinizden oluşan bir sanal gardırop oluşturabilir ve yönetiminin rahatlığını yaşayabilirsiniz. Seçtiğiniz bir ya da daha fazla etiket ile uygulama, sanal dolabınızdan seçtiğiniz kıyafetler için en uygun ve kişiye özel kurutma işlemini sizin adınıza gerçekleştirir.

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Çamaşırlarınızın her türlü ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış, özelleştirilmiş 9 farklı bakım programı ile donatılmış.

Çamaşırlarınızın her türlü ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış, özelleştirilmiş 9 farklı bakım programı ile donatılmış.

Bu programlar, çamaşır türüne ve ihtiyaçlarına göre hassaslıkla geliştirilmiştir. Fitness, pamuklu, ekstra, hassas ve taze bakım gibi çeşitli programlar, çamaşırlarınızın ilk günkü tazeliğini ve canlılığını korumak için idealdir. HDRY 500 Professional, çamaşırlarınıza hak ettikleri özeni göstermek için mükemmel bir seçimdir. Bu eşsiz bakım programları ile tanışın ve çamaşırlarınızın bakımında fark yaratın.

Bu kurutma makinesi ile ayakkabılarınızı kurutmak artık bir sorun olmaktan çıkacak.

Bu kurutma makinesi ile ayakkabılarınızı kurutmak artık bir sorun olmaktan çıkacak.

Hoover'ın sunduğu bu eşsiz çözüm, ayakkabı kurutma rafı ile iki çift ayakkabıyı aynı anda, nazikçe ve etkili bir şekilde kurutabilir. Spor yaparken kirlenen ya da günlük kullanımda yıkanan ayakkabılarınızı, HDRY 500 ile hızlı ve hijyenik bir şekilde kurutabilirsiniz. Bu sayede ayakkabılarınızın ömrünü uzatırken, aynı zamanda sağlıklı bir kullanım imkanı da sunmuş olursunuz.

Hoover'in patentli Aquavision teknolojisi, 5 litrelik geniş kapasiteli bir su tankı sunmaktadır. Bu özellik, suyun yeniden kullanılabilmesi için biriktirilmesine olanak sağlar.

Hoover'in patentli Aquavision teknolojisi, 5 litrelik geniş kapasiteli bir su tankı sunmaktadır. Bu özellik, suyun yeniden kullanılabilmesi için biriktirilmesine olanak sağlar.

Tankın özgün tasarımı, su seviyesinin her zaman açıkça görülmesini mümkün kılar. Bu yenilikçi ve ergonomik tasarım, tankın taşınması, boşaltılması ve yerleştirilmesi süreçlerini kolaylaştırır. Ayrıca, biriktirilen su, ütü yaparken de kullanılabilir. HDRY 500 ile çamaşırlarınızı çevre dostu, tasarruflu ve verimli bir şekilde kurutabilirsiniz. Bu teknoloji, su atığını tamamen ortadan kaldırarak, suyun maksimum düzeyde kullanılmasını sağlar.

Giysiler için geniş alan ve en iyi bakımı sağlayan 11 KG kurutma kapasitesi, çamaşırlarınıza ideal özeni gösterir.

Giysiler için geniş alan ve en iyi bakımı sağlayan 11 KG kurutma kapasitesi, çamaşırlarınıza ideal özeni gösterir.

Tamburun yuvarlak tasarımı, giysilerinizi güçlü mekanik hareketlerden korurken, hassas bir şekilde hareket etmelerini sağlar. Sıcak hava, yuvarlak yüzeyden eşit bir şekilde geçerek, daha düzgün bir kurutma deneyimi için 'yastık' etkisi oluşturur.

Teknik Özellikleri:

Teknik Özellikleri:

  • Hoover NDPH11A2TCBEXS-17 Wi-Fi 11 kg Çamaşır Kurutma Makinesi

  • Kurutucu tipi: Isı Pompalı

  • Kapasite (kg): 11 kg

  • Motor: AC

  • Bağlantı: Wi-Fi + BLE

  • IoT App: hOn

  • Tambur malzemesi: Inox

  • Tambur hacmi (L): 125 L

  • Su tankı pozisyonu: In door tank

  • Elektronik: 5D

  • Program sayısı: 15+1

  • Woolmark: Evet

  • Gecikmeli başlatma seçeneği: Evet (24 saate kadar)

  • Program sonu uyarısı: Evet

  • Kuruluk derecesi seçilebilir: Evet

  • Kuruma süresi seçici: Evet

  • Elektronik nem sensörü: Evet

  • Filtre göstergesi: Evet

  • Tam tankı göstergesi: Evet

  • Ayakkabı kurutma rafı: Evet

  • Enerji verimlilik sınıfı: A++

  • Yıllık Enerji Tüketimi (kWh): 304 kWh

  • Yoğuşma verimlilik sınıfı: B

  • Enerji tüketimi elektrik kurutma makinesi, tam yük - YENİ (2010/30: 2,71

  • Enerji tüketimi elektrik kurutma makinesi, kısmi yük - YENİ (2010: 1,24

  • 3 yıl garantili

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Çamaşır kurutma makinesini satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okumanızı ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz de büyük önem taşıyor.

Çamaşır kurutma makinesini satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okumanızı ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz de büyük önem taşıyor.

Hoover NDPH11A2TCBEXS-17 Wi-Fi 11 kg Çamaşır Kurutma Makinesi, uygun fiyatlı ve kullanışlı bir kurutma makinesi arayanlar için güzel bir seçenek.

Bazı kullanıcı yorumları:

  • Ürünü 2 haftadır kullanıyorum ve kullanıp yorum yapmak istedim. 'Kurutma makinesi yani ne olabilir ki?' diye düşünüyordum ama yanlış düşündüğümü daha ilk kullanımda anladım, gerçekten büyük bir kolaylık. Hele ki çalışanlar için; çamaşır makinesinden al, direk kurutma makinesine at, hiç kırıştırmadan çıkartsın. Katla, koy. Ayrıca kıyafetlerin üzerindeki tozları ve tüyleri de topluyor. Özellikle kış günü halıya dökülen o siyah şeylerden nefret ederdim, şu an o derdim de kalmadı diyebilirim. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Biz gidere bağlatmadık, ön kısmındaki tankında suyu biriktiriyor, sonra onu döküyorum. O su bir yerlerde kullanılabilir demişti gelenler, ama kullanmadım şu anlık. Benim için tek eksi yani çok sesli geldi. Daha öncesinde kurutma kullanmadım ama kullanan ve bilenlerin çoğu normal olduğunu söylediler. Wi-Fi özelliği olarak da biz bağlarken biraz zorlandık ama siz bağlarken en son aşamada telefonunuzu internetinizin yanına yaklaştırın. Ben de en son denememde öyle yaptım, bağlandı. 😀 Uygulamanın demo sürümünde çok fazla uygulama var ama siz bağladığınızda neredeyse makinenin üzerinde yazanlar var. Hani çok gerekli bir şey mi bilmiyorum ama sizin için pahalı ise Wi-Fi'siz de alabilirsiniz. Ben sadece işim varsa veya kalkmak istemediysem ne zaman biteceğine uygulamadan bakıyorum, benim için şu anlık tek ona yarıyor. 😁 Bir de tabii, soğuk bir kurutma olmadığı için yumuş kokusu falan kalmıyor kıyafette, onun için bir çözüm var mı bilmiyorum. Ben bir de içine kirpi denilen kıyafet ayırıcı toplardan aldım, onunla kullanıyorum. Genelde kurutma makinesi kullananlar tavsiye ediyor diye aldım. 😀 O kadar anlattım, sonuç derseniz bence çok büyük bir kolaylık, alın tavsiye ederim.

  • Ayy, o kadar güzel bir şey ki, bilseydim çeyizimde alırdım. Evimde doğalgaz olmadığı için bu sene kesin lazımdı ve uzun araştırmalarım sonucu Hoover almaya karar verdim. Hem memnuniyeti çoktu hem de maddi açıdan çok daha iyiydi ve çok şükür ki şaşırtmadı. Yaklaşık 2-3 aydır kullanıyorum, helali hoş olsun verdiğim para. Kurutma makinesi düşünenler tereddüt etmeden bu markayı seçebilirler.

  • Nasıl ki çamaşır ve bulaşık makinesi zaruri ihtiyaçsa, kurutma makinesi de o denli önemli. Bu zamana kadar almamış olmak büyük bir hataydı. Sağlık açısından da oldukça artıları var. Elbisedeki tüy, kıl vb. maddeleri temizliyor. Kıyafetin güneşte solmasını ve kuruyup yıpranmasını önlüyor. Bu markaya gelince, kesinlikle diğer markalara büyük paralar vermeyin. Hoover, her ne kadar bilinmese de beyaz eşya konusunda çok iyi. Paranızı sokağa atmayın. Fiyat performans ürünü arıyorsanız, bunu almalısınız.

  • Kurutma makinesi, menşei İtalya olup, şaşırtıcı bir şekilde güzel. Zibilyon tane detayı var; üstündeki kıyafetin etiketini barkodundan tanıyıp ayrı bir muamele veriyor. Yanında, suyunu ayrıştırıp temizleyip bitkilere dökülür hale getiriyor. Resmen etinden alıp sütüne katıyor, özelliklerine daha bakarsınız.

  • Ürünü 1 aydır kullanıyorum, çok araştırdım ve öyle aldım. Kurutma görevini çok iyi yapıyor. 3-4 farklı program denedik, sorun yoktu. Ses olarak çok da sessiz değil ama aşırı bir sesi de yok. Su toplama olayını da ister kapaktaki hazneye, ister gidere bağlama şansınız var. Kargo ve kurulum servisi iyiydi. Eğer makinenin üstüne kurulum yaptıracaksanız, alttaki makine ile uyumlu aparat almanız lazım ama alttaki makineyi deliyorlar aparatı takmak için. Ben dolap yaptırdım, ikisini koydum. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle, marka diye çok para vermeye gerek yok.Aradığınız çamaşır kurutma makinesinin Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi olduğuna karar verdiyseniz Hepsiburada güvencesiyle buradan alabilirsiniz.

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