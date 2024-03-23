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"Pembe Merdivenlerden Yuvarlandı!" Kızılcık Şerbeti 56. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Pembe Merdivenlerden Yuvarlandı!" Kızılcık Şerbeti 56. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 15:57

Her hafta olduğu gibi, bu hafta da Kızılcık Şerbeti'nin 56. bölümünde giyilen dikkat çeken dizi kıyafetlerini ve bu kıyafetlere benzer alternatif önerileri sizler için derledik. İzleyicilerin beğenisini kazanan bu kıyafetlerin benzerlerini bulmakta zorlanmayacağınız bir liste hazırladık. İşte karakterlerin bu bölümde tercih ettiği ve izleyicilerin zihnine kazınan o kıyafetler...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 23.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Kızılcık Şerbeti'nin önceki bölümündeki kıyafetleri burada konuşmuştuk. 👇

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Görkem'in giydiği bu saten, vişne çürüğü gömleği gördünüz mü?

Görkem'in giydiği bu saten, vişne çürüğü gömleği gördünüz mü?

Vuu markasına ait olan bu saten kumaş gömlek, şık duruşuyla kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarmış. Buraya tıktık

Fiyatı 2552 TL.

Pinko’nun bu kollarında taş detayları bulunan abayası sizce de çok iyi durmuyor mu?

Pinko’nun bu kollarında taş detayları bulunan abayası sizce de çok iyi durmuyor mu?

Fiyatı 5000 TL olan bu modelin kesimi, duruşu tam anlamıyla harika. Dilerseniz bir davette dilerseniz günlük olarak giyin bu kıyafetle her yerde göz kamaştıracaksınız. Buraya tıktık

Aker'in markasına ait olan bu lacivert kruvaze kapama kaban, Görkem'in üzerinde adeta bir başyapıt gibi duruyor.

Aker'in markasına ait olan bu lacivert kruvaze kapama kaban, Görkem'in üzerinde adeta bir başyapıt gibi duruyor.

Görkem'in tercihi olan bu kaban, Aker markasının kalitesini ve zarafetini bir arada sunuyor. Bu kaban, sadece bir giysi olmanın ötesinde, bir tarz ve duruş ifade ediyor. Bu kaban bizce her detayıyla mükemmeliyeti hedefliyor ve bu hedefe de ulaşıyor.

Buraya tıktık

Zeytin yeşili olan bu gömleği biz Görkem’e çok yakıştırdık.

Zeytin yeşili olan bu gömleği biz Görkem’e çok yakıştırdık.

Sezonun favori renklerinden biri olan bu yeşile bir şans vermeye ne dersiniz? QOOQ markasına ait olan bu gömlek sadece 1990 TL. Burada

Çimen’in giydiği gömlekler her bölümde olduğu gibi merak konusu olmaya devam ediyor.

Çimen’in giydiği gömlekler her bölümde olduğu gibi merak konusu olmaya devam ediyor.

Bağlama detaylı olan kolları ile farklılığı getirecek bu gömlek, Özsarıçam markasına ait ve sadece 879 TL. Buradan ulaşın

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Görkem'in date kombinini merak edenleri böyle alalım.

Görkem'in date kombinini merak edenleri böyle alalım.

Bershka Suni kürk klapalı suni deri trençkot maalesef tükenmiş. 'Ben beklerim' diyorsanız buraya tıklayın

İçine giydiği takım ise Nocturne markasına ait olup harika bir duruş sergiliyor. Mutlaka incelenmesi gereken parçalar olduğunu düşünüyoruz. Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Hepsiburada

Alev karakterinin bu alev, ateş kazağı ise Join Us markasına ait.

Alev karakterinin bu alev, ateş kazağı ise Join Us markasına ait.

Join Us Dik Yaka Jakarlı Kırmızı Triko Kazak 1299 TL. Burada

Levidor markasının prestijli tasarımlarından biri olan ve Pinko'nun giydiği Pudra Yakası Fırfır Detaylı Ferace, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Levidor markasının prestijli tasarımlarından biri olan ve Pinko'nun giydiği Pudra Yakası Fırfır Detaylı Ferace, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Bu özel tasarım, 1.500,00 TL fiyat etiketiyle hem şıklığı hem de kalitesiyle dikkat çekmektedir. Fırfır detayları ve pudra yakası ile zarif bir görünüm sunan ferace, her türlü özel gün ve etkinlik için ideal bir seçim olacak.

Buraya tıklayarak ulaşın

Nursema karakterinin tercih ettiği, Ahel markasının imzasını taşıyan Camelia Düğme Detaylı Aksesuarlı Takım, zarif ve etkileyici bir görünüm sunuyor.

Nursema karakterinin tercih ettiği, Ahel markasının imzasını taşıyan Camelia Düğme Detaylı Aksesuarlı Takım, zarif ve etkileyici bir görünüm sunuyor.

Yağ yeşili tonlarındaki bu takım, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada arayanlar için ideal bir seçenek. Fiyatı 1.499,99 TL olan bu takım, kalitesi ve estetiği ile dikkat çekiyor. Dikkat çekici düğme detayları ve aksesuarları ile bu takım, her ortamda sizi ön plana çıkaracak. 

Burada

Doğa'nın bu capcanlı turuncu hırkasıyla baharı dolaplarınıza taşıyın!

Doğa'nın bu capcanlı turuncu hırkasıyla baharı dolaplarınıza taşıyın!

Beymen Club'a ait olan bu hırka 4999 TL. Buraya tıklayarak ulaşın

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Yeşil, çizgili bu gömlek ise Ahel markasına ait.

Yeşil, çizgili bu gömlek ise Ahel markasına ait.

4 farklı renk seçeneğe sahip bu gömlek, trendleri takip eden her kadının ilgisini çekecek cinsten. Günlük kullanımda beyaz pantolonla kombinleyerek çok şık bir duruş sergileyebilirsiniz. 

Buraya tıktık

Kızılcık Şerbeti'nin 56. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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