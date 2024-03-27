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Hepsi Doğadan! Cilt Bakım Ürünlerinden Makyaj Malzemesine Kadar En Doğalının Peşinde Olanlar İçin 15 Öneri

etiket Hepsi Doğadan! Cilt Bakım Ürünlerinden Makyaj Malzemesine Kadar En Doğalının Peşinde Olanlar İçin 15 Öneri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 10:59

Kendinize bir iyilik yapın ve bu doğal güzellik ürünlerini deneyin. Bade Natural'ın en çok satanları arasında yer alan bu 15 ürün, cildinizi ve bedeninizi doğanın sunduğu en iyi içeriklerle besleyecek. Bu ürünler, doğal güzellik anlayışınızı değiştirecek ve cildinize hak ettiği doğal bakımı sunacak. Üstelik kısa süreliğine Bade Natural satıcılı ürünlerde 2. ürüne %30 indirim fırsatı var. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 27.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Bade Natural Gül Suyu %100 Doğal ve Saf Gözenek Sıkılaştırıcı ve Arındırıcı Etkili Tonik 100 ml

1. Bade Natural Gül Suyu %100 Doğal ve Saf Gözenek Sıkılaştırıcı ve Arındırıcı Etkili Tonik 100 ml

Bade Natural Gül Suyu, %100 doğal ve saf bir tonik olarak cildinizi ferahlatır, rahatlatır ve arındırır. Tüm cilt tiplerine uygun olan bu ürün, cildinizi nemlendirir ve canlandırır. Antiaging etkisi ile yaşlanma karşıtı bakım sağlar. İçeriğinde sadece Rosa damascena cinsi gül suyu bulunur. Kullanımı oldukça kolaydır; yüzünüze ya da vücudunuza 15-20 cm uzaklıktan püskürtün ve kurumasını bekleyin ya da pamuğa püskürterek cildinizi silin. H

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Ürünü, yorumlar ve kullanıcı tavsiyesi doğrultusunda araştırdım. İçeriği temiz olduğundan denemek için indirimden aldım. 4-5 gündür kullanıyorum. Etkisi hakkında yorum için uzun vadede kullanmayı bekleyeceğim. Fakat ilk izlenimimi belirtecek olursam, cildimi nemlendirmesini sevdim. Hediye ürün için teşekkür ederim.

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2. Bade Natural Nemlendirici Lipgloss Red Glam 01 Dudak Parlatıcısı %100 Doğal

2. Bade Natural Nemlendirici Lipgloss Red Glam 01 Dudak Parlatıcısı %100 Doğal

Bade Natural'ın Nemlendirici Lipgloss Red Glam 01 Dudak Parlatıcısı, Hint Yağı'nın doğal ışıltısını dört farklı renk seçeneği ile sunuyor. Sedefli alternatiflerle birlikte, bu ürün, sadece 299,90 TL. Jojoba yağı ve Vitamin E ile zenginleştirilmiş bu lip gloss, dudak bakımının günlük gereksinimlerini karşılar. Yağ bazlı likit yapısı sayesinde kolayca sürülür, eşit şekilde dağılır ve emilir. Milk Thistle bitkisi ile dudaklara doğal bir dolgunluk sağlar. Bade Natural'dan alacağınız ikinci üründe %30 indirim fırsatını sakın kaçırmayın!

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3. Bade Natural Krem Allık Coral Reef 01 %100 Doğal

3. Bade Natural Krem Allık Coral Reef 01 %100 Doğal

Bade Natural'ın Krem Allık Coral Reef 01, doğanın kalbindeki tatlı patates ve pancardan alınan renklerle, her cilt tipi ve mevsimle uyumlu bir kombinasyon sunar. Her zaman canlı ve doğal bir görünüm sağlar. Kremsi yapısı ciltle bütünleşirken, muru muru yağı ile cildinizi nemlendirir ve esneklik kazandırır. 

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4. Bade Natural Kuşburnu Çekirdeği Yağı Soğuk Sıkım Saf Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı 30 ml

4. Bade Natural Kuşburnu Çekirdeği Yağı Soğuk Sıkım Saf Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı 30 ml

Bade Natural'ın Kuşburnu Çekirdeği Yağı, soğuk sıkım yöntemiyle elde edilmiş, saf ve etkili bir aydınlatıcı ve leke karşıtı ürün. İçeriğindeki yüksek orandaki A vitamini sayesinde yaşlanma karşıtı bakımınızı desteklerken, C vitamini ile cildinizdeki lekelerle mücadele eder. Yaşlanma belirtileri, güneşin zararlı etkileri, hamilelik dönemi ve epilasyon sonrası oluşan lekelere karşı cildinizi aydınlatır, genç ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Bu 30 ml'lik mucizevi ürün, cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlar.

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5. Bade Natural Nemlendirici Ruj Terracotta 04

5. Bade Natural Nemlendirici Ruj Terracotta 04

Avokado, muru muru ve kakao yağının eşsiz birleşimiyle dudaklarınıza çatlaklara karşı yoğun bir nem desteği sunan bu ruj ile pürüzsüz ve çekici bir görünüm elde edin. Besleyici, onarıcı ve koruyucu etkileriyle cildinizi şımartın.

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6. Bade Natural Biberiye Suyu Güçlendirici Saç Toniği %100 Doğal ve Saf 100 ml

6. Bade Natural Biberiye Suyu Güçlendirici Saç Toniği %100 Doğal ve Saf 100 ml

Yağlı ve karma ciltler için ideal olan bu ürün, cildinizi dengeleyerek mat ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Gözeneklerinizi temizler ve sıkılaştırırken, içerdiği antioksidanlar sayesinde cildinize canlılık verir ve serbest radikallerle savaşır. Saç derinizi besler ve nemlendirirken, kepek ve dökülmeye karşı bakım sağlar. Saçlarınıza parlaklık ve yumuşaklık kazandırır. 

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 Kullanıcı yorumu:

Biberiye suyunu özellikle saç diplerimde kullanmak için aldım. Aynı serinin gül suyunu da kullandım. Saçlarımın daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlıyor. Kullanmaya başladığımdan beri saçlarımdaki farkı hissediyorum. Paketlemesi çok güzeldi. Hediyeler için teşekkürler.

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7. Bade Natural Doğal Roll-On Beyazlatıcı Ter Kokusu Önleyici Koltuk Altı Deodorant %100 Doğal ve Vegan 50 ml

7. Bade Natural Doğal Roll-On Beyazlatıcı Ter Kokusu Önleyici Koltuk Altı Deodorant %100 Doğal ve Vegan 50 ml

Bade Natural'ın Beyazlatıcı Etkili Koltuk Altı Roll On Deodorantı, %100 doğal ve vegan bir ürün. Alkolsüz bir formülle üretilmiştir ve Cennet Hurması, Mür Reçinesi ve Usnea Barbata Likeni özleri kullanılarak ter kokusunu önlemeye yardımcı olur. Aloe vera içeriğiyle cildi nemlendirirken, onarıcı bakım da sağlar. A ve C vitaminleri ile zenginleştirilmiş Turp Kökü Fermenti ve Meyan Kökü Özü, cildin tek ton görünümünü destekler ve kararmaya karşı bakım sağlar. Ürün, koltuk altının beyazlamasına yardımcı olur. 

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8. Bade Natural Yeşim Roll - On Yüz Masaj Serumu 10 ml

8. Bade Natural Yeşim Roll - On Yüz Masaj Serumu 10 ml

Bade Natural'ın Değerli Taşlar Serisi Roll-On Serumları, doğal taşların gücünü ve cilt bakımının önemini birleştirerek, kusursuz bir cilt için ideal çözümü sunuyor. Antik Çin'den günümüze, güzellik ve şifa ritüellerinin olmazsa olmazı olan doğal taşlar, yüz yogası ve yüz masajı teknikleriyle birleştiğinde mucizevi etkilere sahip oluyor. Ametist'in arındırıcı ve rahatlatıcı dokunuşu, Rose Quartz'ın antioksidan gücü ve Yeşim'in sıkılaştırıcı etkisi, %100 Gerçek Doğal cilt bakım serumları ile zenginleşerek cildinizle buluşmayı bekliyor.

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9. Bade Natural Papatya Suyu %100 Doğal ve Saf 100 ml

9. Bade Natural Papatya Suyu %100 Doğal ve Saf 100 ml

Bade Natural Papatya Suyu, tamamen doğal ve saf bir ürün. Derinlemesine temizleme özelliği sayesinde cildinizi pürüzsüzleştirir. Aydınlatıcı etkisi ile cilt tonunuzu eşitler. İstediğiniz miktarda bu papatya suyunu yüzünüze, vücudunuza ya da saçınıza 15-20 cm mesafeden uygulayabilirsiniz. Kendi halinde kurumasını bekleyin veya bir pamuk yardımıyla cildinizi dairesel hareketlerle temizleyin. Bu ürün, tüm cilt tipleri için besleyici ve nemlendirici bir etkiye sahiptir.

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10. Bade Natural Pembe Kuvars Gua Sha Yüz Masaj Taşı %100 Gerçek taş

10. Bade Natural Pembe Kuvars Gua Sha Yüz Masaj Taşı %100 Gerçek taş

Pembe kuvars kristali, motivasyon gücünü ve zihinsel odaklanmayı arttıran bir etkiye sahip olup, stres karşıtı özellikleriyle iç huzuru sağlar. Pembe kuvars, aynı zamanda Rose kuvars olarak da bilinir ve yatıştırıcı etkisiyle hem duygusal hem de fiziksel dengeyi sağlar. Bade Natural, bu pozitif enerjiyi toplayan ve cildinize canlılık ve parlaklık kazandıran pembe kuvars Gua Sha taşı ile sizi tanıştırmak için davet ediyor.

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11. Bade Natural Lavanta Uçucu Yağı %100 Saf 10 ml

11. Bade Natural Lavanta Uçucu Yağı %100 Saf 10 ml

Bade Natural'ın %100 saf Lavanta Uçucu Yağı, cilt, saç ve tırnak bakımında çok yönlü bir çözüm sunar. Bu yağ, cildinizi yatıştırırken tırnaklarınızı ve saçlarınızı güçlendirir. Lavantanın otsu ve taze kokusuyla dinlenme ve arınma deneyimini yaşayın. Huzurlu bir uykuya dalmanız için tek bir damla bile yeterlidir. 

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12. Bade Natural Kuşburnu Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Tonik 100 ml

12. Bade Natural Kuşburnu Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Tonik 100 ml

Bade Natural'ın 100 ml Kuşburnu Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Tonik'i, cildinizin aydınlık bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Antioksidan açısından zengin kuşburnu, leke karşıtı etkisiyle cildinizi derinlemesine temizler. Ürün, gül suyu ile cildinizi nemlendirirken, neroli suyu sayesinde gözeneklerin küçülmesine katkıda bulunur. Bu tonik, cildinizi canlandırırken aynı zamanda aydınlık ve taze bir görünüm kazandırır. 

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13. Bade Natural Pembe Kuvars Roll On Antioksidan Yüz Masaj Serumu 10 ml

13. Bade Natural Pembe Kuvars Roll On Antioksidan Yüz Masaj Serumu 10 ml

Bu %100 doğal ve gerçek Pembe Kuvars taşından yapılmış roll on başlık, zengin bitkisel içerikleri cildinize kolayca ve eşit miktarda yayılmasını sağlar. Antioksidan etkisiyle, yaşlanma belirtilerine karşı savaşır. Kullanımı oldukça basittir; kapağı açın ve dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. Yeşil kahve ve yeşil çay özleri ile güçlendirilmiş bu serum, her bir harekette yaşlanma belirtilerine, kırışıklıklara ve mimik izlerine meydan okur.

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Ürünü yeni kullanmaya başladım göz altı şişliklerim var umarım işe yarar. Buzdolabında muhafaza ediyorum sabah akşam göz altlarıma sürüyorum ürünü iyice sallayınca kolaylıkla akıyor

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14. Bade Natural Nioli Uçucu Yağı %100 Saf 10 ml

14. Bade Natural Nioli Uçucu Yağı %100 Saf 10 ml

Cilt ve saç bakımında tercih edilen bu yağ, arındırıcı etkisi ve antiseptik özelliği ile ön plana çıkar. Ayrıca sebum dengesini korumaya yardımcı olur ve yağlanmayı engeller. Kokusuyla odaklanmayı arttırırken, daha iyi bir nefes deneyimi de sunar. İçeriğinde sadece %100 saf Nioli Uçucu Yağı (Melaleuca Viridiflora Leaf Oil) bulunur. 

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15. Bade Natural %100 Mineral 50 SPF Güneş Koruyucu Stick Yaşlanma Karşıtı Besleyici

15. Bade Natural %100 Mineral 50 SPF Güneş Koruyucu Stick Yaşlanma Karşıtı Besleyici

Bade Natural 50 SPF Güneş Koruyucu Stick, cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı %100 doğal bir koruma sağlar. Bu ürün, UVA ve UVB'ye karşı yüksek koruma sağlayan geniş spektrumlu bir özellik sunar. Çinko Oksit gibi mineral filtreler, güneş ışığını geri yansıtarak cildinize doğal bir koruma sağlar. Ayrıca, sebum dengesini kontrol ederek akne karşıtı bakımı destekler ve yağlanmayı engeller. Kakao, Shea, Hindistan Cevizi ve Avokado yağları gibi bitkisel yağ kombinasyonları içeren bu ürün, cildinizin temel ihtiyaçlarını karşılar. 

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