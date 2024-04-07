Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Profesyonel Bir Kampçı Değilseniz Doğada Mutlaka Yanınızda Bulundurmanız Gereken 13 Şey

etiket Profesyonel Bir Kampçı Değilseniz Doğada Mutlaka Yanınızda Bulundurmanız Gereken 13 Şey

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 12:01

Kamp yapmak, doğayla baş başa kalmanın ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmanın harika bir yoludur. Ancak, doğada kamp yaparken yanınızda olması gereken bazı temel malzemeler vardır. İşte profesyonel bir kampçı olmasanız bile doğada mutlaka yanınızda bulundurmanız gereken 13 şey.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 07.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Çadır

1. Çadır

Çadır, doğada kamp yaparken en önemli eşyalardan biridir. Sizi soğuktan, yağmurdan ve böceklerden korur. Çadır seçerken hava koşullarına ve kişi sayısına uygun bir model seçmenizde fayda var. Bu sırt çantası çadırı geniştir, dış mekan ekipmanı iç boyutu 210* 180* 120cm, 2 kişi konaklayabilir. 

Ayrıca, 210T polyester kumaş daha hafif, toplam ağırlığı sadece 2,3 kg. Her mevsim ve tüm hava koşullarına uygun olan bu ürüne bir şans vermelisiniz.

Burada

Amazon

2. Sinek Kovucu Sprey

2. Sinek Kovucu Sprey

Tatilin keyfini çıkarırken, kaşıntı ve kabarıklıkla uğraşmak istemiyorsanız, mutlaka bir böcek kovucu bant ya da sprey temin etmelisiniz. Bu ürünler özellikle sivrisineklerle mücadelede oldukça etkilidir. Sağladıkları koruma süresi 6 saate kadar çıkarabilir. Sivrisineklerin rahatsız edici etkilerinden korunmak için bu ürünler ideal. Kamplarda faydasını göreceksiniz.

Buradan ulaşın

Amazon

3. Uyku Tulumu

3. Uyku Tulumu

Uyku tulumu, çadırınızın içinde rahat ve sıcak bir uyku çekmenizi sağlar. 

Uyku tulumları, zorlu koşullarda bile sizi sıcak tutan ve sizi nemden koruyan su geçirmez, hava koşullarına dayanıklı bir tasarıma sahiptir. 3 mevsim için kullanılabilen acil durumlar için taşımaya uygun taşınabilir, hafif ve kompakt tasarım ve aşırı hava koşullarına dayanma kabiliyetiyle bilinen bu model kesinlikle maceralar için en iyi uyku tulumu.

Buradan ulaşın

Amazon

4. Kamp Sandalyesi

4. Kamp Sandalyesi

Kamp sandalyesi, kamp alanında rahatça oturmanızı ve dinlenmenizi sağlar. Taşıması kolay, hafif ve katlanabilir bir model tercih ederek rahatlığı hissedebilirsiniz. Bunlardan biri olan bu modelde içecek, cep telefonu, su şişesi veya diğer küçük eşyaları saklamak için bir içecek tutucusu var.

Barbekü yapmak, sahile gitmek, nehir kenarında balık tutmak, festivallerde arkadaşlarınızla takılmak, yürüyüş yapmak veya sadece bahçenizde dinlenmek için bu sandalye tam size göre.

Buraya tıktık

Amazon

5. Taşınabilir Ocak

5. Taşınabilir Ocak

Kamp yaparken yemek pişirmenin en pratik yolu taşınabilir bir ocaktır. Gaz veya odunla çalışabilen bu ocaklar, tencereyle birlikte kullanılarak dış mekanlarda lezzetli yemeklerin hazırlanmasına olanak sağlar. Lixada'nın katlanabilir kamp odun sobası, hem hafifliği hem de dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Üstün kalitedeki titanyum malzemesi, minimum ağırlıkta maksimum dayanıklılık sunar. Bilimsel tasarımı sayesinde ahşabın kolaylıkla eklenmesi ve hava akışının iyileştirilmesi mümkün olur. Bu geniş açılış tasarımı, yanma verimliliğini artırır ve enerji tasarrufu sağlar.

Burada

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Su Filtresi

6. Su Filtresi

Su filtresi gereksiniminiz, doğal su kaynaklarından güvenli tüketim için önemli. LifeStraw Bireysel, bu ihtiyacınızı karşılayacak bir ürün. Bu dayanıklı plastik pipet, boyun askısıyla kolay taşınabilirlik sunar ve filtreleme yeteneği sayesinde kirli suyu temizler. LifeStraw'ın bir ucunu su kaynağına yerleştirip, diğer ucunu ağzınıza almanız yeterli. Bu noktada, kirli su tamamen filtrelenir ve bakteri, parazit gibi unsurlardan arındırılır. Böylece, huzurla ve doyasıya içebileceğiniz temiz içme suyuna kavuşmuş olursunuz. Bu ürün, sağlıklı ve güvenli su tüketiminin kapılarını aralar.

Buradan ulaşın

Amazon

7. Acil Hayatta Kalma Kiti

7. Acil Hayatta Kalma Kiti

Lixada'nın 23 çeşitli özelliği bulunan Acil Hayatta Kalma Kiti, doğa severlerin vazgeçilmezi olmaya aday. Çok amaçlı aletleri, ilk yardım malzemeleri, düdük, pusula, yangın başlatıcı ve daha pek çok özelliği ile bu kit, kamp, yürüyüş, avcılık, balıkçılık ve tırmanış gibi açık hava aktiviteleri için ideal bir yardımcı. İster doğa yürüyüşlerinizde, isterse kamp maceralarınızda yanınızda bulundurabileceğiniz bu eşsiz set, acil durumlarda hayatta kalmanızı sağlayacak tüm gereçleri bir arada sunuyor. 

Burada

Amazon

8. Kamp Çadırı Brandası

8. Kamp Çadırı Brandası

Çok amaçlı dış mekan çadırı, suya dayanıklı bir özellik sunar ve kamp, yürüyüş ve piknik gibi etkinlikler için idealdir. Bu ürünü, çadırın üstüne yerleştirilerek çadırın tabanını temiz ve korunaklı tutmak için kullanılabilir bir örtüdür. Ayrıca, köşelerine ip takıldığında, bir açık çatı işlevi görür. Bu çok boyutlu çadır tente halısı, kamp maceralarınızı daha konforlu ve keyifli hale getirecek.

Buraya tıklayarak ulaşın

Amazon

9. Güneş Kremi

9. Güneş Kremi

Kamp yapma planınız olmasa dahi, deniz kenarında geçireceğiniz zamanın güneşin zararlı etkilerinden sizi korunmaya ihtiyaç duyduğunu unutmayın. Rüzgarın ve temiz havanın keyfini çıkarırken, cildinizin ne kadar hızla yanabileceğini fark etmeyebilirsiniz. Bu nedenle, güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyucu önlemler almak her zaman önemlidir. Bu, hem sağlığınızı korumak hem de deniz kenarında geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirmek için gereklidir. Bu yüzden, güneşin altında geçireceğiniz her anın tadını çıkarırken, cildinizi korumayı ihmal etmeyin.

Burada

Amazon

10. Çok Amaçlı Cep Bıçağı

10. Çok Amaçlı Cep Bıçağı

Bu kompakt çakı, kampta hayatınızı kolaylaştıracak tüm araçları bir arada sunuyor. 13'ü 1 arada çok işlevli cep aleti, kutu açacağından şişe açacağına, katlanır bıçaktan tornavidaya kadar her şeyi içeriyor. İster yemek hazırlayın, ister ip kesin, bu çok fonksiyonlu çakı tüm ihtiyaçlarınıza cevap veriyor. İçinde bulunan minik makasından törpüsüne kadar her detayı ile kamp yürüyüşlerinizde vazgeçilmez bir yardımcınız olacak.

Buraya tıklayın

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Acil Durum Hayatta Kalma Düdüğü

11. Acil Durum Hayatta Kalma Düdüğü

Bu düdük, kampçılık, doğa yürüyüşü, avcılık ve evcil hayvan eğitimi gibi aktivitelerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Kordonlu ve anahtarlık özellikli bu hayatta kalma düdüğü, acil durumlarda yardım çağırmanın en etkili yollarından biridir. Profesyonel bir kampçı olmasanız bile, doğada geçirdiğiniz zamanlarda bu düdüğü mutlaka yanınızda bulundurmalısınız.

Buraya tıktık

Amazon

12. Pusula

12. Pusula

Elektronik cihazlarınızın şarjı bittiğinde veya çekim gücü olmadığında, geleneksel navigasyon araçları olan harita ve pusula hayat kurtarır. Bu pusula, yürüyüş, su geçirmez, yürüyüş, askeri navigasyon, floresan tasarım, kamp, yürüyüş ve diğer dış mekan aktiviteleri için mükemmel.

Burada

Amazon

13. Güneş Enerjili Powerbank

13. Güneş Enerjili Powerbank

Deji'den gelen mucizevi bir ürün: Güneş Enerjili Powerbank. Dünyanın en kaliteli ve stabil pil hücrelerinden oluşan bu powerbank, yüksek kaliteli malzemelerle kusursuz bir tasarım sunuyor. Deji Powerbank, etiketinde belirtilen mAh değerini tam ve stabil bir şekilde sağlayarak, yüksek şarj verimliliği vaat ediyor. Deji ile tanışın ve kusursuz, benzersiz bir güvenlik deneyimi yaşayın. Bu güneş şarjlı powerbank, elektronik cihazlarınızın enerjisini uzun süre korumanıza yardımcı olur. Özellikle kamp yaparken büyük bir yardımcınız olacak bu cihaz, zor durumlarda güneş enerjisi ile şarj oluyor.

Buraya tıklayarak ulaşın

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın