Profesyonel Bir Kampçı Değilseniz Doğada Mutlaka Yanınızda Bulundurmanız Gereken 13 Şey
Profesyonel Bir Kampçı Değilseniz Doğada Mutlaka Yanınızda Bulundurmanız Gereken 13 Şey
Kamp yapmak, doğayla baş başa kalmanın ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmanın harika bir yoludur. Ancak, doğada kamp yaparken yanınızda olması gereken bazı temel malzemeler vardır. İşte profesyonel bir kampçı olmasanız bile doğada mutlaka yanınızda bulundurmanız gereken 13 şey.
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Bu içerik 07.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Çadır
2. Sinek Kovucu Sprey
3. Uyku Tulumu
4. Kamp Sandalyesi
5. Taşınabilir Ocak
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6. Su Filtresi
7. Acil Hayatta Kalma Kiti
8. Kamp Çadırı Brandası
9. Güneş Kremi
10. Çok Amaçlı Cep Bıçağı
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11. Acil Durum Hayatta Kalma Düdüğü
12. Pusula
13. Güneş Enerjili Powerbank
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