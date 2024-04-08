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Ağrılara Son Veriyoruz! Bileğinizdeki Ağrıları Azaltmak İçin Denemeniz Gereken Ürünler

etiket Ağrılara Son Veriyoruz! Bileğinizdeki Ağrıları Azaltmak İçin Denemeniz Gereken Ürünler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 17:59

Bilgisayar başında uzun süre geçiren kullanıcılar için karpal tünel sendromunu önlemeye yardımcı olan klavye bilek desteklerinin önemi büyüktür. Bilekteki baskıyı hafifletirken, tüm kolunuz için de destek sağlar ve her iki elinizi de korur. Bu, kollarınızdaki, omuzlarınızdaki ve boyun bölgenizdeki kas gerginliğini hafifletir. X'te viral olan ve merak konusu olan ürünleri sizin için araştırdık ve yorumlardaki önerileri de eklemeyi ihmal etmedik.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 08.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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👇İşte o herkesin yorumlarda buluştuğu öneri içeren tweet! 🐁

👇İşte o herkesin yorumlarda buluştuğu öneri içeren tweet! 🐁
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Deltahub Carpio 2.0 ile üretkenliğinizi artırabilir sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Deltahub Carpio 2.0 ile üretkenliğinizi artırabilir sağlığınızı koruyabilirsiniz.
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Carpio 2.0, verimliliğinizi yükselten ve aşırı kullanım sonucu oluşabilecek zararları minimize eden ergonomik bir fare aksesuarı. Bilgisayar başında geçirilen uzun saatler için ideal bir çözüm sunuyor. Rekonstrüktif cerrahi uzmanlarıyla birlikte çalışarak Carpio 2.0'ın ergonomik tasarımını oluşturan bu ürün, bilekte oluşabilecek ağrılı gerilmeleri önlüyor. Üç farklı renk seçeneği ve hem sağ hem de sol el kullanıcılarına uygun tasarımıyla, Carpio her kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. 

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Herkes tarafından sorulan bu sorunun cevabını da vermeyi ihmal etmemiş.

Herkes tarafından sorulan bu sorunun cevabını da vermeyi ihmal etmemiş.
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Jelli olan mousepadlerin kullanıcı yorumları da oldukça iyi, merak edenler için en güzelini bulduk. 👇😉

Jelli olan mousepadlerin kullanıcı yorumları da oldukça iyi, merak edenler için en güzelini bulduk. 👇😉
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DOBAOJIA'nın Kedi Pati şeklindeki Fare Altlığı, ergonomik yapısı ve bilek desteği ile konforlu bir kullanım deneyimi sunar. Bu üstün kaliteli fare altlığı, likra kumaştan üretilmiş düz ve pürüzsüz yüzeyi sayesinde aşınmaya karşı dayanıklı. Hassas dokusu ve rahatlık hissi veren yapısı, fare kullanımını doğru ve hızlı bir şekilde konumlandırmayı sağlar. 

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Bilek ağrılarımızın sebebi aslında mouse tasarımlarından olduğunu biliyor muydunuz?

Bilek ağrılarımızın sebebi aslında mouse tasarımlarından olduğunu biliyor muydunuz?
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Logitech MX Vertical Advanced, 4000DPI 6 Tuş Optik Ergonomik Mouse, kullanıcının elinin doğal sıkma pozisyonunu taklit ederek, standart bir mouse'a göre %10 daha az kas hareketi sağlar. Bu, performansta herhangi bir düşüş olmaksızın gerçekleşir. Mouse'un eşsiz 57° dikey açısı, bileğiniz üzerindeki basıncı hafifletirken, baş parmağınızın rahatça oturmasına izin verir. Önde gelen ergonomistlerin belirlediği kriterlere göre tasarlanmış ve test edilmiş olan MX Vertical, duruşu iyileştirir, kas gerginliğini azaltır ve bileğe binen basıncı düşürür. 4000 DPI'lik yüksek hassasiyetli sensör, 4 kat daha az hareket sağlar ve yorgunluğu azaltır. Tek bir tuşa basarak DPI hızını ve hassasiyetini anında ayarlayabilen imleç hız tuşu bulunmaktadır.

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İz topu özelliği, her yüzeyde imleci hassas bir şekilde kontrol etmenizi sağlar.

İz topu özelliği, her yüzeyde imleci hassas bir şekilde kontrol etmenizi sağlar.
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Logitech ERGO M575, elinize mükemmel bir uyum sağlayan özel ergonomik tasarımıyla konforlu bir kullanım sunar. Dar çalışma alanları için ideal olan bu mouse, bilgisayarınıza veya klavyenize sorunsuz bir şekilde yerleşir. Bluetooth veya USB alıcı ile 10 metreye kadar kesintisiz bir bağlantı sağlar. Büyük, erişilmesi kolay tuşları ve hassas kaydırma tekerleği ile belgeler arasında kolayca geçiş yapabilir veya web sitelerine göz atabilirsiniz.

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👇Sizin için araştırdık, bulduk.

👇Sizin için araştırdık, bulduk.
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Attack Shark 3in1 Bulut El Desteği, Fare El Desteği ve Bardak Altlığı Seti, kullanıcılarına en üst düzeyde konfor ve güvenlik sağlar. Setin en sevilen özelliklerinden biri olan ultra yumuşak ve rahat malzeme, PU malzemesinden yapılmış bir yüzey ve hafıza köpükle doldurulmuş bir iç kısım sunar. Bu, kullanıcılara nefes alabilen, toksik olmayan ve şekil değiştirmeyen bir deneyim sunar. Ergonomik tasarımı sayesinde, bu set tekrarlayan ağrı riskini azaltır ve bileğinizi nötr bir pozisyonda tutmanıza yardımcı olur.

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👇Klavye, mouse linki isteyenleri buraya alalım.😉

👇Klavye, mouse linki isteyenleri buraya alalım.😉
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Logitech G G713 Kablolu G715 Kablosuz Mekanik Oyun Klavyesi burada

Logitech G705 Aurora Kablosuz Oyuncu Mouse ise buradasizi bekliyor.

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👇"Farklı önerilere de açığım." diyenleri de buraya alalım.

👇"Farklı önerilere de açığım." diyenleri de buraya alalım.
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Klavye bilek destek yastığı, tabanı kaymaz özelliği ile farenizin ya da klavyenizin istenmeyen hareketlerini engeller. Hafızalı köpük bilek desteği ise, fare altlığı olarak kullanıldığında elinize daha konforlu bir açı sağlar ve olası el ya da bilek rahatsızlıklarını önleme potansiyeli sunar.  Üstelik çantanıza kolayca sığabilecek boyutları ve rahat taşıma imkanı ile birlikte, aynı zamanda oldukça uygun fiyatlı bir seçenek.

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Sizin için yaptığımız özel araştırmalar sayesinde klavyenizin temizliği için harika uygun fiyatlı bir set bulduk. Bunu da sepete eklemeyi unutmayın!

Sizin için yaptığımız özel araştırmalar sayesinde klavyenizin temizliği için harika uygun fiyatlı bir set bulduk. Bunu da sepete eklemeyi unutmayın!

Bilgisayar ve elektronik cihazlarınızı temizlemek için ideal bir çözüm sunan 7'si 1 arada Elektronik Temizleme Kiti, geniş bir yelpazede kullanım imkanı sağlıyor. Klavye, dizüstü bilgisayar, monitör, cep telefonu, bluetooth kulaklık, lego, airpods ve kamera lensi gibi çeşitli cihazlarınızı temizlemek için tasarlanmış bu set, naylon kıllar, flok sünger, plastik uç, anahtar kapağı çekici, yüksek yoğunluklu fırça, süet çıkarılabilir temizleme bezi ve ekran temizleyici çözüm spreyi gibi aksesuarları içeriyor. Özel araştırmalarımız sonucunda, klavye temizliği için mükemmel ve uygun fiyatlı bu seti sizin için bulduk. Sepete eklemeyi unutmayın!

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