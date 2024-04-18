Halı ve Perdelerde Sepette Sürpriz İndirim! Evinizin Havasını Değiştirecek Halı ve Perde Modelleri
Halı ve Perdelerde Sepette Sürpriz İndirim! Evinizin Havasını Değiştirecek Halı ve Perde Modelleri
200 TL ve üzerindeki halı ve perde alışverişlerinizde %25 indirim fırsatını kaçırmayın. Sizin için, en göz alıcı tasarımlarımızı titizlikle seçtik. Bu fırsatla, evinizi yeniden dekore etmek için mükemmel bir zaman! Kendinizi ve yaşam alanınızı şımartmak için bu eşsiz fırsatı değerlendirin.
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Bu içerik 18.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Kaymaz tabana sahip olan bu halı, güvenliğinizi düşünerek tasarlanmış.
2. Tok bir yapıya sahip olan bu halı, kullanışlılığı ve rahatlığı ile evlerinize hem şıklık hem de konfor katar.
3. Krem rengi ise evinizin her köşesine uyum sağlayacak...
4. Evinizin atmosferini yeniden şekillendirmek isteyenler için, harika bir öneriyle geldik.
5. Bu fon perde, mekanınıza hem şıklık hem de işlevsellik katacak.
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6. Taç Keten Ekru Düz Tül, 200 x 260 cm ölçülerinde, pilesiz ve düz dikim özellikleriyle dikkat çekiyor.
7. 26 farklı renk seçeneğiyle evinize en uygun modeli seçmenize olanak sunan bu modele bayılacaksınız.
8. Taç Blackout Fon Perde, 80 çeşitli boyut seçeneği ile pencerelerinize mükemmel uyum sağlar.
9. Bu zarif perde, hem spor hem de klasik fon perdelerle mükemmel bir uyum sağlar.
10. Herkesin aradığı o perdeyi bulduk!
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11. Yumuşacık bir halıyla devam edelim istedik.
12. Farklılıktan yanaysanız kullanıcıların favorisi olan bu halıyı mutlaka inceleyin.
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