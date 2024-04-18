Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Halı ve Perdelerde Sepette Sürpriz İndirim! Evinizin Havasını Değiştirecek Halı ve Perde Modelleri

etiket Halı ve Perdelerde Sepette Sürpriz İndirim! Evinizin Havasını Değiştirecek Halı ve Perde Modelleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 10:21

200 TL ve üzerindeki halı ve perde alışverişlerinizde %25 indirim fırsatını kaçırmayın. Sizin için, en göz alıcı tasarımlarımızı titizlikle seçtik. Bu fırsatla, evinizi yeniden dekore etmek için mükemmel bir zaman! Kendinizi ve yaşam alanınızı şımartmak için bu eşsiz fırsatı değerlendirin.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 18.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kaymaz tabana sahip olan bu halı, güvenliğinizi düşünerek tasarlanmış.

1. Kaymaz tabana sahip olan bu halı, güvenliğinizi düşünerek tasarlanmış.

Antibakteriyel ve antialerjik özellikleri sayesinde sağlığınızı korur, hav ve toz çıkartmaz. 30 derecede makinede veya elde yıkanabilir olması, temizliğini pratik hale getirir. 

Buraya tıklayarak ulaşın

Hepsiburada

2. Tok bir yapıya sahip olan bu halı, kullanışlılığı ve rahatlığı ile evlerinize hem şıklık hem de konfor katar.

2. Tok bir yapıya sahip olan bu halı, kullanışlılığı ve rahatlığı ile evlerinize hem şıklık hem de konfor katar.

Boyutları 80 x 150 cm olan bu halı, dört mevsim boyunca konforlu bir kullanım sunar. Kaliteli yapısı sayesinde, üzerine basıldığında ya da süpürülürken toplanma gibi bir sorunu bulunmayan bu ürün, piyasada bulunan ucuz kumaş halılardan ayrılır. 

Buraya tıklayın

Hepsiburada

3. Krem rengi ise evinizin her köşesine uyum sağlayacak...

3. Krem rengi ise evinizin her köşesine uyum sağlayacak...

Krem rengi olan bu desenli halı, çocuk odası, oturma odası, salon ve mutfakta kullanıma uygun. Yumuşak dokusu ve bukleli yapısı ile ayaklarınızın altında adeta bir bulut hissi yaratırken, shaggy tarzı ile de modern ve trend bir görünüm sunan bu halıya bir şans verin. 

Burada

Daha fazla seçenek için tıklayın

Hepsiburada

4. Evinizin atmosferini yeniden şekillendirmek isteyenler için, harika bir öneriyle geldik.

4. Evinizin atmosferini yeniden şekillendirmek isteyenler için, harika bir öneriyle geldik.

Hem yaz hem de kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bu halının sıkı ve tok dokuması, dayanıklılığını artırıyor. Ekstra yumuşatıcı ile üretilen hav ipliği, ayakaltı konforunu maksimuma çıkarmış. 

Buraya tıktık

Hepsiburada

5. Bu fon perde, mekanınıza hem şıklık hem de işlevsellik katacak.

5. Bu fon perde, mekanınıza hem şıklık hem de işlevsellik katacak.

Kendine özgü tasarımı ve kalitesiyle, mekanınızın atmosferini değiştirecek bir etkiye sahip olan bu yarı mat siyah renkli karartma özellikli perde, ışığı tamamen engelleyerek odanızda karanlık bir ortam yaratır. Bu sayede, istediğiniz her an rahat ve huzurlu bir uyku çekebilirsiniz. 

Sepetinizde sadece 273,74 TL. Burada

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Taç Keten Ekru Düz Tül, 200 x 260 cm ölçülerinde, pilesiz ve düz dikim özellikleriyle dikkat çekiyor.

6. Taç Keten Ekru Düz Tül, 200 x 260 cm ölçülerinde, pilesiz ve düz dikim özellikleriyle dikkat çekiyor.

İpliklerin çekilmesiyle istenilen pile ayarının yapılabilmesi, bu tülün kullanım kolaylığını ve esnekliğini artırıyor. Bu sayede, hem estetik bir görünüm elde edebilir, hem de mekanınıza kişisel bir dokunuş katabilirsiniz. Taç Keten Ekru Düz Tül, sade ve şık tasarımıyla evinizin her köşesine uyum sağlayacak bir ürün.

Buraya tıklayın

Daha fazla seçenek için tıklayın

Hepsiburada

7. 26 farklı renk seçeneğiyle evinize en uygun modeli seçmenize olanak sunan bu modele bayılacaksınız.

7. 26 farklı renk seçeneğiyle evinize en uygun modeli seçmenize olanak sunan bu modele bayılacaksınız.

Bir kullanıcının yorumu şöyle:

Sanırım hayatımda ilk defa ürün yorumu yapıyorum; dokusu ve hissi beklentimin çok üstünde çıktı. Cidden klas duruyor, kaliteli işler yapan herkes övgüyü hak ediyor diye düşünüyorum. Düşünmeden alabilirsiniz.

Burada

Hepsiburada

8. Taç Blackout Fon Perde, 80 çeşitli boyut seçeneği ile pencerelerinize mükemmel uyum sağlar.

8. Taç Blackout Fon Perde, 80 çeşitli boyut seçeneği ile pencerelerinize mükemmel uyum sağlar.

Işığı geçirmez özelliği sayesinde mekanlarınıza huzur ve konfor katar. İster evinizde ister ofisinizde kullanabileceğiniz bu perdeler, fonksiyonellik ve şıklığı bir arada sunar. Taç Blackout Fon Perde Ekstraforlu Düz Dikiş, hem kullanışlı hem de zarif bir tercih olacak.

Buraya tıklayarak ulaşın

Hepsiburada

9. Bu zarif perde, hem spor hem de klasik fon perdelerle mükemmel bir uyum sağlar.

9. Bu zarif perde, hem spor hem de klasik fon perdelerle mükemmel bir uyum sağlar.

Bu perde, evinize hem modern bir dokunuş katabilir, hem de geleneksel bir tarzı yansıtabilir. İster geniş ister dar alanlarda, bu perde her mekana uyum sağlar ve mekanınıza şıklık katar. 

Boyutları 100 x 260 cm'dir. Burada

Hepsiburada

10. Herkesin aradığı o perdeyi bulduk!

10. Herkesin aradığı o perdeyi bulduk!

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

4 metrelik camım için 580 cm boyunda sipariş verdim, bir de daha küçük bir pencere için. 300x200 cm. Söylenen tarihte teslim edildi. Söylediğim ölçülerde geldi. Yazlığım için almıştım, çok güzel oldu. Keten görünümlü. Resmen evin havası değişti. Deneme için sadece salona almıştım, devamını diğer odalarıma da alacağım. 330 TL'ye imkansız, herhangi bir perdeciden bu perdeyi almak.

Buraya tıktık

Daha fazla seçenek için tıklayın

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Yumuşacık bir halıyla devam edelim istedik.

11. Yumuşacık bir halıyla devam edelim istedik.

Kaymaz tabanı sayesinde güvenli bir kullanım sağlar, dökülme yapmaz ve böylece uzun ömürlü bir kullanım sunar. 30 derecede makinede yıkanabilme özelliği ile temizliği oldukça kolaydır. Bu halı, hem göze hitap eden estetik tasarımı hem de kullanıcı dostu özellikleri ile evinizin vazgeçilmezi olacak.

Burada

Hepsiburada

12. Farklılıktan yanaysanız kullanıcıların favorisi olan bu halıyı mutlaka inceleyin.

12. Farklılıktan yanaysanız kullanıcıların favorisi olan bu halıyı mutlaka inceleyin.

Kullanıcı yorumu:

Hiç yorum olmadığı için korkarak aldım; fakat ürün, resimlerde göründüğü gibiydi, şükür kötü bir sürpriz olmadı. İnce, kolay yıkanır, yumuşak bir halı. Çok pofuduk değil, fakat makine için ideal. Çocuklar istediği için aldım. 😉 Arka kaymaz tabanı çok sağlam görünmüyor, uzun süre yıkamaya pek dayanmaz; ama oldukça ekonomikti, aldığımda 1-2 yıl kullanılsa hakkını öder. Ambalaja sarılı geldi, kargolaması iyiydi.

Buraya tıktık

Daha fazla seçenek için tıklayın

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın