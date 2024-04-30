Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Hediye
Teknolojik Ürünlere İlgi Duyan Bir Anneye Sahipseniz Onu Heyecanlandıracak Hediyeler

etiket Teknolojik Ürünlere İlgi Duyan Bir Anneye Sahipseniz Onu Heyecanlandıracak Hediyeler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 10:25 Son Güncelleme: 30.04.2024 - 10:26

Teknolojiye meraklı anneler için heyecan verici hediye seçeneklerini derledik. Günümüzde teknolojiye ilgi duyan annelerin sayısı hızla artıyor ve bu durum hediye seçimlerini de etkiliyor. Artık sıradan hediyeler yerine, teknolojik ürünler annelerin ilgisini daha çok çekiyor. Bu nedenle, annenize alabileceğiniz en iyi hediye, onun teknolojiye olan ilgisini karşılayacak bir ürün olabilir. İşte tam da bu noktada devreye giriyoruz ve size annenizi mutlu edecek teknolojik hediye alternatifleri sunuyoruz. Bu hediye seçenekleri arasında annenizin ilgi alanına ve ihtiyaçlarına en uygun olanını seçebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 29.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Artık videoları kaydırmak, "beğen", "duraklat" ve "oynat" yapmak için parmaklarınızı ekrana sürtmenize gerek yok.

1. Artık videoları kaydırmak, "beğen", "duraklat" ve "oynat" yapmak için parmaklarınızı ekrana sürtmenize gerek yok.

Tiktok Uzaktan Kumanda Halkası Parmak Kaydırıcı ile bu işlemleri kolayca yapabilirsiniz. Üstelik bu halka, E-kitap'larda da sayfa çevirme işlemleri için de kullanılabilir. Fotoğraf çekme ve vlog kaydetme gibi işlemleri de destekleyen bu halka, teknolojiye meraklı anneniz için mükemmel bir hediye olabilir. iPhone, iPad ve Android cihazlarla uyumludur. Bu yenilikçi ürün, teknolojiyi parmaklarınızın ucuna getiriyor.

Burada

Amazon

2. Kablosuz kulaklar da değerlendirmeniz gereken seçenekler arasında.

2. Kablosuz kulaklar da değerlendirmeniz gereken seçenekler arasında.

Teknolojiye meraklı bir annenize anneler gününde sunabileceğiniz ideal hediye, HUAWEI FreeBuds SE Yarı Kulak İçi Bluetooth 5.2 Kablosuz Kulaklık olabilir. Bu kulaklık, dış kulağın konturlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlayan ve kulak kanalındaki baskıyı hafifleten yarı kulak içi bir tasarıma sahip. Bu sayede kullanıcısına nefes alabilen ve hafif bir deneyim sunar.

Buraya tıktık

Özellikleri:

  • Kablosuz İletişim Teknolojisi: ‎Bluetooth

  • Önemli Özellik: ‎Kablosuz, mikrofonlu, android, gürültü azaltıcı, gürültü önleme, ios, hafif

  • Birlikte Gelen Bileşenler: ‎HUAWEI FreeBuds SE, şarj kutusu, kulaklık uçları (3 çift: büyük, orta ve küçük), USB Type-C şarj kablosu, hızlı başlangıç kılavuzu, garanti kartı, güvenlik bilgisi, HUAWEI Music Rewards Card

  • Yaş Aralığı (Açıklama): ‎Yetişkin

  • Malzeme: ‎Plastik, kauçuk

  • Ürünün Özel Kullanım Biçimleri: ‎Müzik

  • Kulaklık Jakı: ‎USB

  • Kontrol Türü: ‎Medya Kontrolü

  • Kablo Özelliği: ‎Kablo Olmadan

  • Ürün Ağırlığı: ‎44 Gram

  • Suya Dayanıklılık Seviyesi: ‎Su Geçirmez

Amazon

3. OralB Vitality Pro Siyah Koruma ve Temizlik Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası'da ideal bir seçenek olabilir.

3. OralB Vitality Pro Siyah Koruma ve Temizlik Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası'da ideal bir seçenek olabilir.

OralB'nin eşsiz 2D temizleme teknolojisi sayesinde, manuel bir fırçanın sağlayabileceği temizlikten %100 daha fazla plak temizlemesi mümkün. Üç farklı fırçalama modu bulunan bu ürün; Günlük Temizlik, Hassas ve Hassas Plus modları ile kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunar. Hassas Plus modu, kullanıcılarına şaşırtıcı derecede nazik bir temizlik deneyimi yaşatır.

Buraya tıklayın

Amazon

4. Teknolojiye meraklı bir anneniz varsa, ona ne hediye alabileceğinizi düşünmeye gerek yok. Bir akıllı telefon ona verilebilecek en güzel hediyelerden.

4. Teknolojiye meraklı bir anneniz varsa, ona ne hediye alabileceğinizi düşünmeye gerek yok. Bir akıllı telefon ona verilebilecek en güzel hediyelerden.

Apple iPhone 11 (64 GB) Siyah, 6.1 inçlik Liquid Retina HD LCD ekranı ile mükemmel bir seçenek olacaktır. Suya ve toza karşı 2 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca dayanıklılık sunan bu cihaz, IP68 sertifikasına sahiptir. 12 MP Ultra Geniş ve Geniş kameraların yanı sıra, Gece modu, Portre modu ve saniyede 60 kareye kadar 4K video kaydı yapabilen çift kamera sistemi ile fotoğraf ve video çekimlerinde sınırları zorlar. 12 MP TrueDepth ön kamera, Portre modu, 4K video ve ağır çekim özellikleri ile selfie deneyimini bir üst seviyeye taşır. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ile enerji tasarrufu sağlar.

Buradan inceleyin

Özellikler:

  • Ekran: 6.1 inç Liquid Retina HD ekran True Tone

  • Bellek ve Depolama: 64GB

  • Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık: 60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlik)

  • Kamera & Video: Çift 12 MP Ultra Geniş ve Geniş çift kamera, Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

  • Ön Kamera: 12MP TrueDepth ön kamera (Portrait modu, Smart HDR, saniyede 60 kare 4k video kaydı ve saniyede 120 kare 1080p yavaşlatılmış video desteği

  • Güç ve Pil: Video oynatma: 17 saate kadar, Online video izleme: 10 saate kadar, Ses çalma: 65 saate kadarHızlı şarj özelliği, 20 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj (adaptör ayrı satılır.)

Amazon

5. Anneler Günü'nde teknoloji tutkunu annenize hediye olarak Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı'yı da düşünebilirsiniz.

5. Anneler Günü'nde teknoloji tutkunu annenize hediye olarak Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı'yı da düşünebilirsiniz.

Bu akıllı tartı, BIA teknolojisi ve paslanmaz çelik elektrodunun yardımıyla vücut ağırlığınızı hızlı ve hassas bir şekilde ölçer. 10 farklı vücut verisini ölçebilme yeteneği sayesinde, ağırlığınızdan kemik kütlenize, vücut suyunuzdan kas kütlenize, temel metabolizmanızdan yağ oranınıza ve viseral yağ seviyenize kadar birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bluetooth özelliği sayesinde, vücut verilerinizi gerçek zamanlı olarak yükleyebilir ve vücut indekslerinizdeki değişiklikleri sürekli olarak takip edebilirsiniz.

Burada

Özellikler:

Özellikler:

  • Paket Boyutları: ‎33.8 x 32.5 x 4.4 santimetre

  • Paket Ağırlığı: ‎1.87 Kilogram

  • Ürün Boyutları UxGxY: ‎30 x 30 x 2 santimetre

  • Ürün Ağırlığı: ‎1 Kilogram

  • Ürün Adı: ‎Akıllı Tartı

  • Üretici Parça Numarası: ‎21907

  • Önemli Özellikler: ‎Otomatik Kapanma Özelliği

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bir Apple Watch Series 9'a ne dersiniz?

6. Bir Apple Watch Series 9'a ne dersiniz?

Eğer anneniz teknolojiye ilgi duyan biri ise, ona alabileceğiniz en etkileyici hediye Apple Watch Series 9 GPS 41 mm Gece Yarısı Akıllı Saat olabilir. Bu saat, alüminyum kasası ve gece yarısı spor loop ile hem şık bir görünüm sunuyor hem de kullanıcısına birçok özellik sağlıyor. Fitness takibi, kanda oksijen ölçümü ve EKG uygulamaları gibi özelliklerle sağlık takibini kolaylaştırıyor. Hep açık retina ekranı sayesinde de kullanımı oldukça pratik. Bu özelliklerle birlikte annenizin hayatını kolaylaştıracak ve ona teknolojiyi daha yakından tanıma fırsatı sunacak bu akıllı saat, mükemmel bir hediye seçeneği olabilir.

Burada

Amazon

7. Bu ürün, Polaroid'in sevilen fotoğraf makinesinin özelliklerini ve daha fazlasını bir arada sunuyor.

7. Bu ürün, Polaroid'in sevilen fotoğraf makinesinin özelliklerini ve daha fazlasını bir arada sunuyor.

Polaroid Now+ Gen 2, teknolojiye ilgi duyan anneler için ideal bir hediye seçeneği olabilir. Bluetooth bağlantısı sayesinde tam manuel kontrol, çift pozlama, ışık boyama, gürültü tetikleyici gibi özelliklere sahip. 

Polaroid Now+ iType Anında Film Kamerası, markanın bugüne kadar sunduğu en yaratıcı kamera. Yeni nesil Polaroid Now+ Generation 2, standart özelliklerin yanı sıra daha fazla yaratıcılık imkanı sunuyor. Bluetooth üzerinden Polaroid Mobil Uygulaması'na bağlanarak çift pozlama, ışık boyama ve gürültü tetikleyici gibi ekstra yaratıcı modları kullanabilirsiniz. 

Buraya tıklayarak inceleyin

Amazon

8. Sağlıklı yaşamı için Anneler Günü hediyesi olarak ArzumAr1032 Shake'n Take Kişisel 300 w Smoothie Blender'ı düşünebilirsiniz.

8. Sağlıklı yaşamı için Anneler Günü hediyesi olarak ArzumAr1032 Shake'n Take Kişisel 300 w Smoothie Blender'ı düşünebilirsiniz.

Bu ürün sayesinde, taze içeceklerinizi tek bir tuşla hızla hazırlayabilirsiniz. 570 ve 400 ml kapasiteli, BPA içermeyen karıştırma şişeleri sayesinde içeceğinizi istediğiniz yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Üstelik, içme kapağını şişeye rahatça ekleyebilir ve böylece her an taze bir içecek keyfi yaşayabilirsiniz.

Burada

Amazon

9. Samsung Galaxy Tab A8, 10.5'' 32 GB Tablet, hız ve pil kapasitesi konusunda hiçbir taviz vermeyen bir cihaz.

9. Samsung Galaxy Tab A8, 10.5'' 32 GB Tablet, hız ve pil kapasitesi konusunda hiçbir taviz vermeyen bir cihaz.

Her türlü zorluğun altından kalkabilecek bu tablet, 10.5' büyüklüğündeki ekranı ve sadece 10.2 mm'lik simetrik çerçevesiyle, ekrandaki her bir görüntüyü tamamen kucaklamasını sağlar.

Burada

Özellikler:

  • Seri: ‎SM-X200NZAATUR

  • Ürün Boyutları: ‎24.68 x 16.19 x 0.69 cm; 508 gram

  • Piller: ‎1 Lityum İyon pil gereklidir. (piller ürüne dahildir)

  • Ürün Model Numarası: ‎SM-X200NZAATUR

  • Renk: ‎Koyu Gri

  • Ekran Boyutu: ‎10.5 İnç

  • Ekran Çözünürlüğü: ‎1920 x 1200 piksel

  • Çözünürlük: ‎1920 x 1200 Pixels

  • İşlemci Markası: ‎ARM

  • İşlemci Hızı: ‎2 GHz

  • Grafik Yardımcı İşlemcisi: ‎Mali G52 3EE

  • Grafik İşlemci Üreticisi: ‎ARM

  • Ekran Kartı Açıklaması: ‎Tümleşik

  • Bağlantı Türü: ‎Bluetooth, Wi-Fi

  • Arka Web Kamerası Çözünürlüğü: ‎13 MP

  • Ön Web Kamerası Çözünürlüğü: ‎5 MP

  • İşletim Sistemi: ‎Android

  • Ortalama Pil Ömrü (saat): ‎9 Saat

  • Piller Dahil mi?: ‎Evet

  • Lityum Batarya Enerji İçeriği: ‎8000 Miliamper Saat

Amazon

10. Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti'ne annenizin ihtiyacı var.

10. Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti'ne annenizin ihtiyacı var.

Bu set, argan yağı seramik kaplama özelliği sayesinde saçlarına zarar vermeden şekillendirme imkanı sunar. 5 farklı aparatı ile her saç tipine ve modeline uygun çözümler sunan bu set, aynı zamanda 3 farklı ısı ve hız ayarı ile kullanım kolaylığı sağlar. Bu hediye, annenizin hem pratik hem de şık görünmesini sağlayacak bir araç.

Buraya tıktık

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Apple'ın 2020 MacBook Air modeli, yeni nesil teknolojiyi ve şık tasarımı bir arada sunuyor.

11. Apple'ın 2020 MacBook Air modeli, yeni nesil teknolojiyi ve şık tasarımı bir arada sunuyor.

Bu üstün bilgisayar, Apple'ın özgün M1 çipi ile donatılmış ve 13 inçlik Retina ekranıyla göz alıcı bir görüntü kalitesi sunuyor. 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı ile performans konusunda sınırları zorluyor. Arkadan aydınlatmalı klavyesi ve FaceTime HD kamerası ile kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Dahası, Touch ID özelliği sayesinde güvenliği de ön planda tutuyor. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu olan bu MacBook Air, gümüş rengi seçeneği ile de göz dolduruyor. Teknolojiye ilgi duyan anneler için mükemmel bir hediye seçeneği olabilir.

Burada

Özellikler:

  • Ekran: Retina ekran, IPS teknolojisine sahip 13.3 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı ekran; milyonlarca renk desteği ve inç başına 227 piksel yoğunlukta 2560 x 1600 özgün çözünürlük

  • İşlemci: Apple M1 çip, 4 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 8 çekirdekli CPU, 16 çekirdekli Neural Engine

  • Grafik ve Video Desteği: Apple 7-core veya 8-core GPU

  • Şarj ve genişletme seçenekleri: İki adet Thunderbolt/USB 4 bağlantı noktası

  • Wireless: Wi‑Fi: 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 wireless bağlantı teknolojisi

  • Kutunun İçindekiler: MacBook Air, 30W USB‑C Şarj Adaptörü, USB‑C Şarj Kablosu(2m)

  • Uzunluk: 0.41–1.61 cm

  • Genişlik: 30.41 cm

  • Derinlik: 21.24 cm

  • Ağırlık: 1.29 kg

  • Çıkış tarihi: 11/17/2020

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın