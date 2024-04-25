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Gittiğiniz Her Yerde Konforunuzu İkiye Katlayacak Kamp Sandalyeleri

etiket Gittiğiniz Her Yerde Konforunuzu İkiye Katlayacak Kamp Sandalyeleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 10:01

Kamp yapmanın keyfini çıkarırken rahatınızdan ödün vermek istemeyenler için, konforunuzu iki katına çıkartacak kamp sandalyelerini mercek altına aldık. Bu sandalyeler, doğanın kucağında bile evinizin rahatlığını yaşamanızı sağlayacak. İster dağ başında, ister deniz kenarında olun, bu kamp sandalyeleri ile konforunuz her zaman yanınızda olacak. Her türlü doğa koşuluna dayanıklı, kullanımı kolay ve taşıması pratik olan en iyi kamp sandalyelerini sizler için derledik.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 24.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Bofigo'nun sunduğu katlanabilir kamp sandalyesi, pikniklerinizin vazgeçilmezi olacak.

1. Bofigo'nun sunduğu katlanabilir kamp sandalyesi, pikniklerinizin vazgeçilmezi olacak.

Taşıma çantasıyla birlikte gelen bu ürün, rahatlığı ve kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor. 419,90 TL fiyatıyla bu kamp sandalyesi, kalitesi ve dayanıklılığı ile her türlü doğa koşuluna ayak uydurabilecek bir ürün. Katlanabilir özelliği sayesinde taşıması son derece kolay ve hafif. Pikniklerinizde, kamp gezilerinizde ya da bahçe keyiflerinizde Bofigo kamp sandalyesi sizin için ideal bir seçenek.

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2. Outwell Catamarca sandalye, kullanıcısına saniyeler içinde kurma ve sökme kolaylığı sunar.

2. Outwell Catamarca sandalye, kullanıcısına saniyeler içinde kurma ve sökme kolaylığı sunar.

Bu özelliği sayesinde, montaj gerektirmeyen bu ürün, hafifliği ve kolay taşınabilirliği ile dikkat çeker. Pratikliği artıran bir diğer özelliği ise bardak tutucu bölümü. Bu sayede, içeceklerinizi güvenle yerleştirebilirsiniz. 

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3. Timber Ridge Ladin 2 Kişilik Katlanır Loveseat Kamp Sandalyesi, çiftler veya arkadaşlar için mükemmel bir seçim.

3. Timber Ridge Ladin 2 Kişilik Katlanır Loveseat Kamp Sandalyesi, çiftler veya arkadaşlar için mükemmel bir seçim.

Hatta evcil hayvanınızla bile paylaşabileceğiniz bu çift kişilik kamp sandalyesi, taşınabilir bir loveseat tasarımına sahip ve dış mekan aktivitelerinde iki kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için ideal. Bu loveseat, geleneksel kamp sandalyelerine kıyasla daha alçak bir koltuk yüksekliği sunar. Bu, daha konforlu bir oturma deneyimi sağlar ve doğayla daha yakın bir bağ kurmak isteyenler için mükemmeldir. 

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4. Herkesin favorilerine eklediği salıncak olabilen kamp sandalyesini de bulduk.

4. Herkesin favorilerine eklediği salıncak olabilen kamp sandalyesini de bulduk.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Kurulumu kolay, malzeme kalitesi çok iyi. Katlandığında yer kaplamıyor ve hafif. Sırt ayarıyla oturur veya yatar pozisyonda kullanılabiliyor ama sabit kalmıyor; otursanız bile sürekli sallanmanız gerekiyor.

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5. Bir farklı önerimiz de Rawlings markasının bu çok satan kamp sandalyesi.

5. Bir farklı önerimiz de Rawlings markasının bu çok satan kamp sandalyesi.

Rawlings markasına ait olan bu taşıma kolaylığı ve konforu bir arada sunan kamp sandalyesi, her yere gittiğinizde rahatlığınızı iki katına çıkaracak. Bu katlanabilir ve kompakt boyutlu sandalye, dahili cırt cırtlı kayışı sayesinde pratik bir şekilde taşınabilir. Omzunuza asıp hemen yola çıkabileceğiniz bu ürün, seyahatlerinizde size eşlik edecek en sevdiğiniz bir yardımcınız olacak.

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6. Bu konforlu kamp sandalyesi, çıkarılabilir ayak desteği ve yastık özellikleriyle birlikte, düşük sıcaklıklarda sıcaklık sağlayan bir pamuk pediyle geliyor.

6. Bu konforlu kamp sandalyesi, çıkarılabilir ayak desteği ve yastık özellikleriyle birlikte, düşük sıcaklıklarda sıcaklık sağlayan bir pamuk pediyle geliyor.

Bu pedler, sizin temizlikle uğraşmalarınızı önlemek için makinede yıkanabilir. Sandalye, kullanıcıların rahatlığını artırmak için dört farklı pozisyonda ayarlanabilir ve ergonomik bir tasarıma sahip. Kolçaklarda bulunan çift taraflı saklama cepleri, depolama alanını genişletir ve farklı kullanım alışkanlıklarına uyarlanabilir. Sandalyenin çerçevesi, 120 kg ağırlığa kadar taşıyabilen kalınlaştırılmış çelik borudan yapılmış. Son olarak, sandalye, aşınmaya dayanıklı ve geniş kapasiteli bir 600D Oxford kumaş çanta ile birlikte geliyor. Bu çanta, sandalyeyi saklamanın yanı sıra, diğer kamp malzemelerini de taşımak için kullanılabilir.

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7. Pratikliği ve kullanım kolaylığı ile ön plana çıkan bu sandalye, kampçıların vazgeçilmez eşyaları arasında yerini alıyor.

7. Pratikliği ve kullanım kolaylığı ile ön plana çıkan bu sandalye, kampçıların vazgeçilmez eşyaları arasında yerini alıyor.

Gci Outdoor Eazy XL modeli, katlanabilir kamp sandalyesi, sağ kol dayama kısmında yer alan ve kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayan bir bardaklık ile beraber geliyor. Bu bardaklık, içecek kutunuzu veya bardağınızı rahatlıkla yerleştirebileceğiniz bir özellikte. Bu sayede, doğanın keyfini çıkarırken, elinizdeki içecekle uğraşmanıza gerek kalmaz.

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8. KingCamp markasının kamp sandalyesi, balıkçılık koltuğu olarak da kullanılabilecek katlanır bir tasarıma sahiptir.

8. KingCamp markasının kamp sandalyesi, balıkçılık koltuğu olarak da kullanılabilecek katlanır bir tasarıma sahiptir.

Sandalye, 83 cm uzunluğunda ve 55 cm genişliğinde geniş bir oturma alanı sunuyor. Ergonomik sırtlık ve entegre bardaklık özelliği, kullanıcılara konfor ve rahatlık sağlar. Katlanabilir özelliği sayesinde 107 × 29 × 14 cm boyutlarına inebilen sandalye, taşıma çantası ile birlikte gelir ve piknik, kamp, barbekü veya açık hava etkinliklerinde yanınızdan ayrılmaz.

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9. Elbette, minik yavrunuzu da unutmadık.

9. Elbette, minik yavrunuzu da unutmadık.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Sandalye çok güzel, çocuğum da beğendi. Rahat olduğunu söyledi ve oturduğunda güven hissi veriyor. Fakat kılıfının 3-4 yerinde kesikler, delikler ve üstünde aşırı toz vardı. Yıldızı da oradan kırdım. Sadece kılıf sorunlu olduğundan iade etmeyeceğim çünkü kampa gideceğiz ve şu an bize lazım. Oğlumun boyu yaklaşık 105 cm ve oturduğunda tam boyuna göre geldi. Sanırım önümüzdeki senelerde rahat oturamayacak. Satın alırken bunu göz önüne almanızı tavsiye ederim.

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10. Kamp deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak olan bu katlanabilir kamp sandalyesi, konforunuzu ikiye katlayacak.

10. Kamp deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak olan bu katlanabilir kamp sandalyesi, konforunuzu ikiye katlayacak.

Yüksek sırtlık tasarımı ve 150 kg taşıma kapasitesiyle hem dayanıklı hem de rahat bir kullanım sunar. Lüks bir deneyim yaşatmak için tasarlanmış olan bu sandalye, 6 cm kalınlığında dolgusuyla adeta bulutların üzerinde oturuyormuş hissi yaratır. Bahçe keyfinizi artırmak için ideal olan bu sandalye, 4 pozisyona ayarlanabilir özelliğiyle de kullanım kolaylığı sağlar. Balıkçılık tutkunları için de vazgeçilmez bir parça olacak bu sandalye, doğayla baş başa kalmanın keyfini doyasıya çıkarmanızı sağlar.

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11. Bu tasarım, size maksimum destek sağlayarak konforunuzu artıracak.

11. Bu tasarım, size maksimum destek sağlayarak konforunuzu artıracak.

Yönetmen sandalyesine benzeyen, hafifliği ve dayanıklılığıyla dikkat çeken bu kamp sandalyesi, 4.8 kg ağırlığındaki çelik bir çerçeveye sahip. Bu özelliği sayesinde açık hava etkinliklerinde rahatlıkla taşınabilir ve depolanabilir. Yanında bulunan masa tasarımı, kullanıcıların otururken içeceklerini, atıştırmalıklarını veya diğer küçük eşyalarını rahatça yerleştirebilmeleri için ideal bir alan sunar. 

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12. Taşıma kolaylığı sağlayan cırt cırtlı kayışı ve kompakt boyutu ile her yere rahatlıkla götürebilirsiniz.

12. Taşıma kolaylığı sağlayan cırt cırtlı kayışı ve kompakt boyutu ile her yere rahatlıkla götürebilirsiniz.

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13. Helinox Chair One Outdoor Kamp Sandalyesi, konforu ve çok yönlülüğü ile adından sıkça söz ettiriyor.

13. Helinox Chair One Outdoor Kamp Sandalyesi, konforu ve çok yönlülüğü ile adından sıkça söz ettiriyor.

Sırt çantalı gezilerden müzik festivallerine, kumsalda keyifli vakit geçirmekten doğa yürüyüşlerine kadar her türlü ortamda rahatlıkla kullanılabilir. Paket boyutları ve ağırlığı sayesinde taşıması kolay ve 145 kg taşıma kapasitesi ile oldukça güçlüdür. Sandalyenin çerçevesi, ultra hafif ve son derece dayanıklı DAC alüminyum alaşımlı direklerle üretilmiş. Bu direkler, ekspedisyon düzeyindeki sırt çantaları ve çadırlar için kullanılan güçlü bir teknolojidir. Helinox, bu direkleri kullanarak mobilyalarında sağlamlığı ve hafifliği bir arada sunan tek marka olabilir. 

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