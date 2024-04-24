Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Tek Renk Tişört Dışında Tişört Giyemeyenlerin Dolabında Olması Gereken En Temel Parçalar

etiket Tek Renk Tişört Dışında Tişört Giyemeyenlerin Dolabında Olması Gereken En Temel Parçalar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 11:50

Tek renk tişörtler, herkesin dolabında bulunan ve her durumda giyilebilen rahat ve kullanışlı parçalar. Ancak, stilinizi bir adım öteye taşımak ve daha çeşitli kombinasyonlar oluşturabilmek için dolabınızda başka temel parçaların da olması gerekiyor. Peki, bu parçalar neler? İşte, tek renk tişört dışında dolabınızda olması gereken temel parçalar!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Öncelikle tek renk tişört önerilerimizle başlayalım istedik. Herkesin sevgilisi olan Oysho markasına bir şans vermeye ne dersiniz?

Öncelikle tek renk tişört önerilerimizle başlayalım istedik. Herkesin sevgilisi olan Oysho markasına bir şans vermeye ne dersiniz?

Oysho'nun imzasını taşıyan bu tişört, kısa kollu ve bisiklet yakalı tasarımıyla dikkat çekiyor. Yumuşak dokusuyla teninizi saracak olan bu tişört, lyocell karışımlı kumaşı sayesinde hem konforlu hem de dayanıklı. Her türlü kombininizle uyum sağlama potansiyeli, onu gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Bu tişört, stil sahibi ve rahat olmak isteyenler için ideal bir seçim. 

Burada

Hepsiburada

Mango kalitesine hayır diyemeyenler için markaya ait bir V yaka tişört önerisiyle geldik.

Mango kalitesine hayır diyemeyenler için markaya ait bir V yaka tişört önerisiyle geldik.

Hem uygun fiyatlı hem de yumuşacık dokusuyla giydiğinizde kendinizi iyi hissedeceğiniz bu tişörtü mutlaka incelemelisiniz. Üstelik V yaka oluşu sayesinde basic kombinlerinize bir hareket katabilirsiniz.

Buraya tıktık

Hepsiburada

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan askılı tişörtlerden de eklemeyi unutmadık.

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan askılı tişörtlerden de eklemeyi unutmadık.

Dilerseniz tek dilerseniz gömlek veya blazer ceketlerinizin içine giyebileceğiniz bu model, İpekyol markasına ait ve indirimle 324 TL'ye geliyor. 

Buradan ulaşın

Hepsiburada

Son olarak her yaz çok satanlar listesine girmeyi başaran Mavi markasına ait bu tişörtten bahsedelim.

Son olarak her yaz çok satanlar listesine girmeyi başaran Mavi markasına ait bu tişörtten bahsedelim.

Uygun fiyatı ve duruşuyla ön plana çıkan bu tişörtün bir de siyah rengi var. Dolabınızın kurtarıcı parçası olacak bu tişört; ceket, gömlek, blazer ceketler, sweatshirtlerin altına giyebileceğiniz en iyi seçenek. 

Fiyatı şu an 174 TL. Bu tişört ve daha fazlası burada sizi bekliyor

Hepsiburada

Kot pantolon, her dolabın vazgeçilmezidir.

Kot pantolon, her dolabın vazgeçilmezidir.

Hem rahat hem de şık bir görünüm sağlar. İster düz kesim, ister skinny, ister boyfriend tarzı olsun, bir çift kaliteli kot pantolon, tişörtlerinizle mükemmel bir kombinasyon oluşturacaktır.

Buradan önerilerimize ulaşın

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir gömlek, hem iş hem de günlük yaşamda kullanılabilir.

Bir gömlek, hem iş hem de günlük yaşamda kullanılabilir.

Beyaz bir gömlek, her türlü pantolon veya etekle kombinlenerek şık bir görünüm sağlar. Ayrıca, renkli veya desenli bir gömlek, sıradan bir kombinasyonu bile canlandırabilir. Beyaz veya siyah tişörtünüzün üstüne giyeceğiniz bir gömlek harika bir görünüm kazandıracak.

Önerilerimiz burada

Hepsiburada

Bir ceket veya blazer, her türlü kıyafeti resmi bir görünüme kavuşturabilir.

Bir ceket veya blazer, her türlü kıyafeti resmi bir görünüme kavuşturabilir.

İster bir iş görüşmesine hazırlanıyor, ister özel bir davete katılıyor olun, blazer ceket her zaman en büyük yardımcınız olacak. Tek renk tişörtlerin dışında, gardırobunuzda mutlaka yer vermeniz gereken unsurlardan biri olan blazer, şıklığınızı ve tarzınızı yansıtmanın en etkili yolu. Her durumda sizi kurtaracak olan bu parça, kıyafetlerinize sofistike bir dokunuş katarak, sizin her zaman en iyi şekilde görünmenizi sağlar.

Buradan ulaşın

Hepsiburada

Soğuk hava koşullarında, bir kazak veya hırka, tişörtlerinizi giymeye devam etmenizi sağlar.

Soğuk hava koşullarında, bir kazak veya hırka, tişörtlerinizi giymeye devam etmenizi sağlar.

Bir hırka, tişört ve pantolon birleşimi, ekstra bir stil katmanı yaratmanın mükemmel bir yolu. Soğuk hava şartlarında bile, bir kazak veya hırka sayesinde tişörtlerinizi rahatça giymeye devam edebilirsiniz. Bu, tek renk tişört tercih edenler için ideal bir seçenek olabilir. 

Buradan önerilerimize ulaşın

Hepsiburada

Dolabınızın temel taşlarından biri, rahatlık ve şıklığı bir arada sunan spor ve klasik ayakkabılar olmalı.

Dolabınızın temel taşlarından biri, rahatlık ve şıklığı bir arada sunan spor ve klasik ayakkabılar olmalı.

Günlük yaşamda konforu ön planda tutan spor ayakkabılar, her anınızda size eşlik ederken; resmiyetin ön plana çıktığı durumlarda ise klasik ayakkabılar, şıklığınızı tamamlayıcı unsur olur. Spor ayakkabılar, günlük kullanım için mükemmelken, klasik ayakkabılar, daha resmi durumlar için idealler. Tek renk tişört giyiyorsanız farklı renklere sahip ayakkabılar da seçebilirsiniz.

Buraya tıklayarak inceleyin

Hepsiburada

Dolabınızın vazgeçilmez parçalarından biri hiç şüphesiz ki kemerler olmalı.

Dolabınızın vazgeçilmez parçalarından biri hiç şüphesiz ki kemerler olmalı.

Tek renk tişörtler kadar önemli olan bu aksesuar, stilinizi tamamlamanın yanı sıra, kıyafetlerinize ayrı bir hava katma potansiyeline de sahip. Kemerler, sadece fonksiyonel bir araç olmanın ötesinde, modanın en önemli parçalarından biri haline gelmiş. Dolayısıyla, gardırobunuzda mutlaka yer vermeniz gereken bir kemer olduğunu unutmayın.

En sevilen modelleri buraya ekledik

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın