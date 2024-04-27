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"Fatih Doğa’nın Giray’la Görüştüğünü Öğrendi!" Kızılcık Şerbeti 60. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Fatih Doğa’nın Giray’la Görüştüğünü Öğrendi!" Kızılcık Şerbeti 60. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 11:01

Reyting listelerini alt üst eden Kızılcık Şerbeti, bu hafta da izleyicilerini ekranlara bağlamayı başardı. Her ne kadar her bölümde ağzımızı kapalı tutamıyor olsak da, bu hafta biraz da gülümsemek için buradayız. Kızılcık Şerbeti'nin 60. bölümünde dikkat çeken kıyafetler ve benzer tasarımlar hakkında sizin için bir araştırma yaptık. Vakit kaybetmeden, bu kıyafetlerin markalarını ve fiyatlarını birlikte gözden geçirelim.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 27.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Kızılcık Şerbeti'nin önceki bölümündeki kıyafetleri burada konuşmuştuk. 👇

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QOOQ markasına ait olan ve Nursema'nın tercih ettiği bu bluz, şıklığı ve kalitesiyle ön plana çıkıyor.

QOOQ markasına ait olan ve Nursema'nın tercih ettiği bu bluz, şıklığı ve kalitesiyle ön plana çıkıyor.

Bu bluz, her detayıyla dikkat çekiyor ve Nursema'nın zarif tarzını yansıtıyor. Kendine özgü tasarımı ve kaliteli malzemesiyle bu bluz, moda severlerin beğenisini kazanıyor. Hem günlük kullanıma uygun hem de özel günlerde tercih edilebilecek bu bluz, 2.299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş. Nursema'nın da tercih ettiği bu bluz, QOOQ markasının kalitesini ve estetik anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor.

 Fiyatı ise 2.299 TL.

Buraya tıktık

Seçil Store'un prestijli koleksiyonundan çıkan ve Çimen karakterinin tercih ettiği bağlama detaylı düğmeli gömlek, zarif ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Seçil Store'un prestijli koleksiyonundan çıkan ve Çimen karakterinin tercih ettiği bağlama detaylı düğmeli gömlek, zarif ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Kendine özgü bağlama detayları ve düğme detayları ile öne çıkan bu gömlek, her gardırobun vazgeçilmez bir parçası olacak. Hem şıklığı hem de konforu bir arada sunan bu gömlek, herkesin beğenisini kazanacak nitelikte. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarif bir dokunuş katmak istiyorsanız, bu gömlek tam size göre. Seçil Store kalitesine sahip olan bu gömlek, gardırobunuzun en değerli parçası olmaya aday.

 Bu özel parça, 1199.90 TL. 

Burada

Doğa'nın giydiği bu muhteşem ötesi yelekte herkesin aklının kaldığına eminiz.

Doğa'nın giydiği bu muhteşem ötesi yelekte herkesin aklının kaldığına eminiz.

Her detayıyla mükemmel olan bu yeleği dilerseniz eteklerinizle kombinleyebilirsiniz. Her ortama uyum sağlayacak ancak şıklığından ödün vermeyecek olan bu Mirimalist markasına ait olan asimetrik yelek, 5,950 TL.

Burada

Alev'in giydiği bu bloklu elbise sizce de ona çok yakışmamış mı?

Alev'in giydiği bu bloklu elbise sizce de ona çok yakışmamış mı?

Join Us markasına ait olan bu Renk Bloklu Halter Yaka Midi Elbise 3.499 TL.

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Görkem'in üzerindeki zarif ve şık kıyafet, Massimo Dutti'i markasına ait.

Görkem'in üzerindeki zarif ve şık kıyafet, Massimo Dutti'i markasına ait.

Bu, %100 keten malzemeden üretilmiş, kalitesi ve konforuyla ön plana çıkan bir V yaka kazak. Fiyatı ise 2.750,00 TL. Bu kazak, hem kaliteli malzemesi hem de benzersiz tasarımıyla, her gardırop için mükemmel bir seçim olacak. 

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Sezonun bağcıklı bluz trendini yansıtan bu parça, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunuyor.

Sezonun bağcıklı bluz trendini yansıtan bu parça, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunuyor.

Yasemin Karagülle'nin imzasını taşıyan Lulu Top modeli, fiyatı 4,250.00 TL olan bu parça, stil sahibi kadınların gardıroplarında yerini almayı bekliyor.  Kendi tarzını yaratmak isteyenlerin tercihi olacak olan bu bluz, her detayı ile dikkat çekiyor.

Burada

Bu tulum, yelek trendini sofistike bir şekilde yansıtırken, geniş paça pantolon kalıbı ile zarafeti temsil ediyor.

Bu tulum, yelek trendini sofistike bir şekilde yansıtırken, geniş paça pantolon kalıbı ile zarafeti temsil ediyor.

Alev'in tercih ettiği, çift parçalı görünümüyle dikkat çeken tulum, Seçil markasının ve 5.999,00 TL. 

Burada

Ferraceci markasına ait olan Pembe'nin tercih ettiği bu zarif kıyafet 3.700,00 TL.

Ferraceci markasına ait olan Pembe'nin tercih ettiği bu zarif kıyafet 3.700,00 TL.

Bu özel tasarımın kumaşı, lüks ve kaliteyi temsil eden Dubai ipeğinden üretilmiş. Sağ omuz kısmında yer alan detaylar ise bu modeli bir adım öne çıkarır. İthal laleler ve kristal taşlarla el emeği göz nuru bir şekilde işlenmiş olan bu detaylar, kıyafete sofistike bir hava katmamış mı?

Burada

Kızılcık Şerbeti'nin 60. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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