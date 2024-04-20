Umut Nursema'yı Aldatıyor! Kızılcık Şerbeti 59. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Umut Nursema'yı Aldatıyor! Kızılcık Şerbeti 59. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde, karakterlerin giydiği giysiler izleyicilerin dikkatini çekti. Alev, Nursema, Kıvılcım, Pembe, Görkem ve Doğa'nın her bölümde giydikleri, her zaman olduğu gibi izleyicileri meraklandırıyor. Gelin, 59. bölümde bu harika kıyafetlerin hangi markalara ait olduğunu ve benzerlerini birlikte keşfedelim.
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Bu içerik 20.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Alev'in omuzları fırfırlı bu saks rengi bluzunu beğendiyseniz, doğru yerdesiniz.
En merak edilen biri de şüphesiz Nursema'nın bu kombini oldu.
Görkem'in elbisesini görünce giyeceğiniz yeri planladıysanız sizi linksiz bırakmayalım.
Feu De Elu markasına ait olan bu pijama takımını gördünüz mü?
Pinko'nun bu gömleği de merak edilenler arasında.
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Diziyi izlerken "Pembe'nin bu tuniği de güzelmiş." dediyseniz...
Nursema'nın kısa trençkotu ise herkes tarafından sevilen Zara markasına ait.
Peki, Alev’in bu alev ateş geceliğine ne demeli?
Çimen'in azar kombinindeki triko hırka da Zara markasına ait.
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