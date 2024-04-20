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Umut Nursema'yı Aldatıyor! Kızılcık Şerbeti 59. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket Umut Nursema'yı Aldatıyor! Kızılcık Şerbeti 59. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 12:32

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde, karakterlerin giydiği giysiler izleyicilerin dikkatini çekti. Alev, Nursema, Kıvılcım, Pembe, Görkem ve Doğa'nın her bölümde giydikleri, her zaman olduğu gibi izleyicileri meraklandırıyor. Gelin, 59. bölümde bu harika kıyafetlerin hangi markalara ait olduğunu ve benzerlerini birlikte keşfedelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 20.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Alev'in omuzları fırfırlı bu saks rengi bluzunu beğendiyseniz, doğru yerdesiniz.

Alev'in omuzları fırfırlı bu saks rengi bluzunu beğendiyseniz, doğru yerdesiniz.

Join Us markasına ait olan bu Omzu Fırfır Detaylı Saks Bluz sizce de çok yakışmamış mı? Fiyatı 2,999  TL. Buraya tıklayarak ulaşın

En merak edilen biri de şüphesiz Nursema'nın bu kombini oldu.

En merak edilen biri de şüphesiz Nursema'nın bu kombini oldu.

Dore düğmeli triko hırka Zara markasına ait olup 1.590,00 TL. Burada

Eteği de yine Zara markasına ait. Fiyatı ise 1.150,00 TL. Buraya tıktık

Görkem'in elbisesini görünce giyeceğiniz yeri planladıysanız sizi linksiz bırakmayalım.

Görkem'in elbisesini görünce giyeceğiniz yeri planladıysanız sizi linksiz bırakmayalım.

Görkem'in omuzları açık olan bu siyah, şık elbisesini merak edenleri böyle alalım.

Burada

Feu De Elu markasına ait olan bu pijama takımını gördünüz mü?

Feu De Elu markasına ait olan bu pijama takımını gördünüz mü?

Nissa Desenli Saten Uzun Pijama Takımı 2200 TL. Burada

Pinko'nun bu gömleği de merak edilenler arasında.

Pinko'nun bu gömleği de merak edilenler arasında.

Üç Papatya Lacivert İpek Gömlek İmannoor markasına ait ancak tükenmiş. Fiyatı 14,990 TL. Buraya tıklayın

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Diziyi izlerken "Pembe'nin bu tuniği de güzelmiş." dediyseniz...

Diziyi izlerken "Pembe'nin bu tuniği de güzelmiş." dediyseniz...

Seçil markasına ait olan bu şifon, tunik kaliteli materyali ile şıklık katarken rengiyle duruşunuzu da destekleyecek. Fiyatı 1199,00 TL. Burada

Nursema'nın kısa trençkotu ise herkes tarafından sevilen Zara markasına ait.

Nursema'nın kısa trençkotu ise herkes tarafından sevilen Zara markasına ait.

Kısa trençkot ceketin fiyatı ise 1790 TL. Burada

Peki, Alev’in bu alev ateş geceliğine ne demeli?

Peki, Alev’in bu alev ateş geceliğine ne demeli?

Feu De Elu markasına ait olan bu bordo gecelik 3009 TL. Buraya tıklayarak ulaşın

Çimen'in azar kombinindeki triko hırka da Zara markasına ait.

Çimen'in azar kombinindeki triko hırka da Zara markasına ait.

Bisiklet yaka olan bu hırka kalitesiyle dikkat çekiyor.

Fiyatı 1.190,00 TL. Buraya tıktık

Kızılcık Şerbeti'nin 59. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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