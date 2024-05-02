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Yazın Enerjisini ve Rengarenk Havasını Yansıtacak İndirimli Parçalar

etiket Yazın Enerjisini ve Rengarenk Havasını Yansıtacak İndirimli Parçalar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 10:35

Mango'nun yazlık kıyafetlerinde cazip indirimlerle karşılaşmaya hazır olun! Yazın enerjisini ve rengarenk havasını yansıtan bu ürünler, gardırobunuzda taze bir soluk olacak. İndirimli Mango ürünleri arasında; şık sandaletlerden, göz alıcı çantalara, rahat eteklerden, zarif elbiselere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.  İndirimlerin en favori parçalarını keşfetmek için hemen alışverişe başlayın! 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 01.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Yaz mevsiminin vazgeçilmez parçalarından biri olan Mango Lastik Örgü Pamuklu Bluz, şimdi indirimde!

1. Yaz mevsiminin vazgeçilmez parçalarından biri olan Mango Lastik Örgü Pamuklu Bluz, şimdi indirimde!

244,99 TL'lik cazip fiyatıyla her gardıroba uyum sağlayacak bu bluz, yaz kombinlerinizin en önemli parçası olmaya aday. İndirimli fiyatıyla dikkat çeken bu bluz, hem şıklığınızı hem de konforunuzu bir arada sunuyor. Kendinizi taze ve şık hissetmek için indirimde bu ürünü kaçırmayın!

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2. Bu yazın gardırobunuzda mutlaka bulunması gereken bir parça var ki o da açık renk jeanler.

2. Bu yazın gardırobunuzda mutlaka bulunması gereken bir parça var ki o da açık renk jeanler.

Hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunan bu jeanler, sandaletlerden spor ayakkabılara kadar pek çok ayakkabı modeliyle kusursuz bir uyum sergiliyor. Üstelik indirimli fiyatıyla da cebinizi yakmayacak olan bu jean, sadece 899,99 TL. Yazın keyfini çıkarırken stilinizi de konuşturmanızı sağlayacak bu parçayı kaçırmayın.

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3. Bu deri çanta, açık camel rengi tonlarıyla göz alıcı bir görünüme sahip.

3. Bu deri çanta, açık camel rengi tonlarıyla göz alıcı bir görünüme sahip.

İndirimde olan bu model, kullanıcılar tarafından oldukça favorilenmiş ve beğeni toplamış. İndirimli fiyatı 629,99 TL olan bu çanta, sahip olmanız için daha cazip bir hale gelmiş. Bu çantanın kalitesi ve şıklığına hayran kalacaksınız. İndirim fırsatını kaçırmayın ve bu çantayı koleksiyonunuza ekleyin.

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4. Bu yazın en göz alıcı parçası olacak olan hasır çanta, 881,99 TL'lik cazip fiyatıyla kombinlerinize mükemmel bir uyum sağlayacak.

4. Bu yazın en göz alıcı parçası olacak olan hasır çanta, 881,99 TL'lik cazip fiyatıyla kombinlerinize mükemmel bir uyum sağlayacak.

Bu çanta, yaz sezonuna hazırlığınızın en şık ve dikkat çeken parçası olacak. Alışveriş deneyiminizi zenginleştirecek ve stilinizi tamamlayacak bu ürün, gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası haline gelecek. Kendine özgü tasarımı ve kalitesiyle fark yaratan bu hasır çanta, yazın enerjisini ve canlılığını yansıtan bir aksesuar olacak. Siz de bu eşsiz ürünle yaz kombinlerinizi tamamlayın, şıklığınızla fark yaratın.

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5. Herkesin dolabında bir tane mutlaka olmalı!

5. Herkesin dolabında bir tane mutlaka olmalı!

244,99 TL gibi bir fiyat etiketiyle, bu dökümlü t-shirt, herkesin gardırobunda bulunması gereken bir parça. Hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunan bu model, her türlü kombinle mükemmel bir uyum sağlıyor. Kendine özgü tasarımı ve kaliteli kumaşıyla, bu Mango t-shirt, stil sahibi herkesin dolabını zenginleştirecek bir seçenek.

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6. Bu zarif çiçek desenli büstiyer tarzı bluz, indirimli 559,99 TL fiyat etiketiyle Mango'nun en sevilen koleksiyonunda yer alıyor.

6. Bu zarif çiçek desenli büstiyer tarzı bluz, indirimli 559,99 TL fiyat etiketiyle Mango'nun en sevilen koleksiyonunda yer alıyor.

Kullanıcının tatlı olarak nitelendirdiği renk tonları ve kaliteli kumaşı, bu bluzun öne çıkan özelliklerinden. Kumaşının kalitesi ve rahatlığı sayesinde tercih edilebilecek bu bluz, gardıropların vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday.

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Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Rengi çok tatlı kumaşı da güzel, kumaşı çok güzel. Tam beden alabilirsiniz.

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7. Kendinizi şımartın ve bu benzersiz tasarımı gardıroplarınıza ekleyin.

7. Kendinizi şımartın ve bu benzersiz tasarımı gardıroplarınıza ekleyin.

Mango markasının büyüleyici Lureks Triko Elbisesi, yaz için harika. Bu özel tasarım, 1.299,99 TL yerine, sınırlı bir süreliğine sepette indirim fırsatıyla 909,99 TL'ye sahip olabilirsiniz. Eşsiz bir tarz yaratmak ve kaliteyi uygun fiyata deneyimlemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

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8. Mango Noruego Etek modeli, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor.

8. Mango Noruego Etek modeli, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor.

Pembe ve beyazın mükemmel uyumu ile göz kamaştıran, pile detaylarına sahip bu etek, modanın son trendlerine ayak uydurmanızı sağlayacak. Asimetrik tasarımı ile dikkat çeken bu etek, özel davetlerinizde tercih edebileceğiniz bir parça. Kendine güvenen, stil sahibi kadınların vazgeçilmezi olacak Mango Noruego Etek modeline bir şans verin, fark yaratın.

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9. Mango markasının zarif tasarımıyla dikkat çeken ince bantlı sandalet, hasır dolgu topuğu ile bir adım öne çıkıyor.

9. Mango markasının zarif tasarımıyla dikkat çeken ince bantlı sandalet, hasır dolgu topuğu ile bir adım öne çıkıyor.

Bu ayakkabı, gardırobunuzdaki tüm elbiselerle kusursuz bir uyum yakalayacak şekilde özenle tasarlanmış. Sepette fiyatı 1.259,99 TL olan bu ürün, stil sahibi kadınların tercihi olacak nitelikte. Her adımda kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu ayakkabıya bir şans verin.

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10. Mango'nun ip askılı ve V yaka tasarımına sahip olan şort tulumu, 559,99 TL fiyatıyla karşınızda.

10. Mango'nun ip askılı ve V yaka tasarımına sahip olan şort tulumu, 559,99 TL fiyatıyla karşınızda.

Bu tulum, giyim konusunda rahatlık arayanlar için ideal bir seçim. İndirimli fiyatıyla cazip bir seçenek olan bu ürün, pembe rengiyle de dikkat çekiyor. Hem günlük kullanıma uygun hem de özel günlerde tercih edilebilecek bu tulum, her zaman şık ve rahat hissetmenizi sağlayacak.

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11. Yaz akşamlarının serin esintisi eşliğinde sahil kenarında yapacağınız keyifli yürüyüşler için ideal bir seçim olacak.

11. Yaz akşamlarının serin esintisi eşliğinde sahil kenarında yapacağınız keyifli yürüyüşler için ideal bir seçim olacak.

Bu elbise, 839,99 TL fiyat etiketiyle, hem zarif bir görünüm sunar, hem de rahatlığıyla ön plana çıkar. Pamuk dokuması sayesinde hafif ve nefes alabilen bir yapıya sahip olan bu elbise, sıcak yaz günlerinde bile konforunuzu maksimum seviyede tutar.

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12. Mercan rengiyle yaza çok yakışacak bu sandalete mutlaka bir şans verin.

12. Mercan rengiyle yaza çok yakışacak bu sandalete mutlaka bir şans verin.

Yaz aylarına eşlik edecek olan bu mercan rengi sandalet, tarzınıza farklı bir boyut katacak. Her adımınızda sizi öne çıkaracak olan bu sandalet, dolabınızdaki yerini almayı hak ediyor. 

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Bir kullanıcının yorumu şöyle;

'Ayağım 38 numara olmasına rağmen, 39 numara tam oldu; kalıbı bir beden küçük. Şık ve kaliteli bir ayakkabı. Kesinlikle tavsiye ederim, teşekkürler.'

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13. Mango'nun canlı pembe renkteki mini elbisesi, yaz gardırobunuzun parlayan yıldızı olacak.

13. Mango'nun canlı pembe renkteki mini elbisesi, yaz gardırobunuzun parlayan yıldızı olacak.

629,99 TL'lik fiyatıyla, bu elbise hem bütçenize hem de stilinize hitap ediyor. Sırt dekoltesi ile dikkat çeken tasarımı, sıcak yaz günlerinde serin ve rahat hissetmenizi sağlarken, aynı zamanda şıklığınızdan ödün vermemenizi de garanti ediyor.

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14. Beyazın asaletini yansıtan Mango İşlemeli Topuklu Sandalet, yazın hafifliğini ve şıklığını ayağınıza taşıyor.

14. Beyazın asaletini yansıtan Mango İşlemeli Topuklu Sandalet, yazın hafifliğini ve şıklığını ayağınıza taşıyor.

Elbiselerinizin vazgeçilmezi olacak bu sandalet, 755,99 TL fiyatıyla bütçenizi koruyacak. Sizinle birlikte yazın tüm güzelliklerini keşfedecek olan bu parça, gardırobunuzun en özel köşesinde yerini almayı bekliyor.

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