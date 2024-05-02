Yazın Enerjisini ve Rengarenk Havasını Yansıtacak İndirimli Parçalar
Yazın Enerjisini ve Rengarenk Havasını Yansıtacak İndirimli Parçalar
Mango'nun yazlık kıyafetlerinde cazip indirimlerle karşılaşmaya hazır olun! Yazın enerjisini ve rengarenk havasını yansıtan bu ürünler, gardırobunuzda taze bir soluk olacak. İndirimli Mango ürünleri arasında; şık sandaletlerden, göz alıcı çantalara, rahat eteklerden, zarif elbiselere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. İndirimlerin en favori parçalarını keşfetmek için hemen alışverişe başlayın!
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Bu içerik 01.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Yaz mevsiminin vazgeçilmez parçalarından biri olan Mango Lastik Örgü Pamuklu Bluz, şimdi indirimde!
2. Bu yazın gardırobunuzda mutlaka bulunması gereken bir parça var ki o da açık renk jeanler.
3. Bu deri çanta, açık camel rengi tonlarıyla göz alıcı bir görünüme sahip.
4. Bu yazın en göz alıcı parçası olacak olan hasır çanta, 881,99 TL'lik cazip fiyatıyla kombinlerinize mükemmel bir uyum sağlayacak.
5. Herkesin dolabında bir tane mutlaka olmalı!
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6. Bu zarif çiçek desenli büstiyer tarzı bluz, indirimli 559,99 TL fiyat etiketiyle Mango'nun en sevilen koleksiyonunda yer alıyor.
7. Kendinizi şımartın ve bu benzersiz tasarımı gardıroplarınıza ekleyin.
8. Mango Noruego Etek modeli, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor.
9. Mango markasının zarif tasarımıyla dikkat çeken ince bantlı sandalet, hasır dolgu topuğu ile bir adım öne çıkıyor.
10. Mango'nun ip askılı ve V yaka tasarımına sahip olan şort tulumu, 559,99 TL fiyatıyla karşınızda.
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11. Yaz akşamlarının serin esintisi eşliğinde sahil kenarında yapacağınız keyifli yürüyüşler için ideal bir seçim olacak.
12. Mercan rengiyle yaza çok yakışacak bu sandalete mutlaka bir şans verin.
13. Mango'nun canlı pembe renkteki mini elbisesi, yaz gardırobunuzun parlayan yıldızı olacak.
14. Beyazın asaletini yansıtan Mango İşlemeli Topuklu Sandalet, yazın hafifliğini ve şıklığını ayağınıza taşıyor.
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