İndirimli Alışveriş Sırası Onlarda: Patili Dostunuzun Severek Kullanacağı Fırsat Dolu Ürünler
İndirimli Alışveriş Sırası Onlarda: Patili Dostunuzun Severek Kullanacağı Fırsat Dolu Ürünler
Patili dostlarınızı da sizi de çok mutlu edecek evcil hayvan ürünlerini sizin için listeledik. Neden daha önce almadım diyeceğiniz akıllı kedi tuvaletinden topaklanmayan kedi kumuna... Seyahatlerde kurtarıcınız olacak otomobil koltuğu kılıflarından, en sevilen atıştırmalıklara. Can dostunuzun ihtiyacı olan her şey indirimli fiyatları ile burada sizi bekliyor.
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Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 02 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Kedili evlerin en temel ihtiyacı olan kedi kumunda fırsat: 2 paket 10 kg premium kalite ince taneli kedi kumu 342 TL!
2. Yavru kedilerin severek tükettiği Reflex tavuklu ve pirinçli kedi maması.
3. Oyuncu kedilerin favorisi olan otomatik hareket eden akıllı kedi topu.
4. Çoğu kedinin ilgisini çeken ve kedilerin stresini azaltmaya yardımcı olan avokado şeklinde kedi nanesi topu.
5. Evcil dostlarınızla seyahat ederken onları arka koltukta hem rahat ettirecek hem de güvende tutacak bir oto koltuk kılıfı.
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6. Köpek atıştırmalıkları içinde en çok tercih edilen Brit Care Functional Snack parazit önlemek için ideal bir ürün.
7. Kediniz için hamaklı bir tırmanma ağacı.
8. Hem size hem kedinize büyük konfor sağlayacak akıllı kedi tuvaleti.
9. Kısır kediler için tüy yumağı önleyici multivitaminli malt macun.
10. Kedi ve küçük ırk köpeklerin çok rahat edeceği elyaf dokulu, silinebilir, tüy tutmaz bir yatak.
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11. Kedisi olanların mutlaka ihtiyaç duyacağı kedi kumu tuvaleti küreği.
12. Patili dostunuz keyifle yemeğini yesin diye kaymaz tabanlı paslanmaz çelik mama kabı.
13. 4,5 kg'ın üzerinde ağırlığa sahip ve kısa tüylü orta ve büyük kediler için uygun olan Furminator kedi fırçası.
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