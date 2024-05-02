Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
İndirimli Alışveriş Sırası Onlarda: Patili Dostunuzun Severek Kullanacağı Fırsat Dolu Ürünler

etiket İndirimli Alışveriş Sırası Onlarda: Patili Dostunuzun Severek Kullanacağı Fırsat Dolu Ürünler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 16:07

Patili dostlarınızı da sizi de çok mutlu edecek evcil hayvan ürünlerini sizin için listeledik. Neden daha önce almadım diyeceğiniz akıllı kedi tuvaletinden topaklanmayan kedi kumuna... Seyahatlerde kurtarıcınız olacak otomobil koltuğu kılıflarından, en sevilen atıştırmalıklara. Can dostunuzun ihtiyacı olan her şey indirimli fiyatları ile burada sizi bekliyor.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 02 Mayıs  2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kedili evlerin en temel ihtiyacı olan kedi kumunda fırsat: 2 paket 10 kg premium kalite ince taneli kedi kumu 342 TL!

1. Kedili evlerin en temel ihtiyacı olan kedi kumunda fırsat: 2 paket 10 kg premium kalite ince taneli kedi kumu 342 TL!

Topaklanması çok beğenilen başarılı bir kedi kumu.

Sürekli zamlanan ürünlerden, hazır kampanyadayken stoklamalık.

20 kg kedi kumunun indirimli fiyatı 342 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Topaklanmasını sevdiğimiz bir kum sürekli kullanıyoruz iki kedi olunca çabuk bitiyor haliyle. Her şey gibi bu da sürekli zamlanıyor.'

Amazon

2. Yavru kedilerin severek tükettiği Reflex tavuklu ve pirinçli kedi maması.

2. Yavru kedilerin severek tükettiği Reflex tavuklu ve pirinçli kedi maması.

İster evdeki yavruları besleyin, ister sokaktakileri... Geri dönüşü çok iyi olan bir mama. 15 kiloluk ambalajında da oldukça hesaplı.

15 kg mamanın fiyatı 1099 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Sokaktaki kediler için alıyorum. Severek yiyorlar. Beğenmeyen kedi olmadı.'

İndirimli mamaların hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsin.

Amazon

3. Oyuncu kedilerin favorisi olan otomatik hareket eden akıllı kedi topu.

3. Oyuncu kedilerin favorisi olan otomatik hareket eden akıllı kedi topu.

Kedinizin ya da köpeğinizin enerjisini keyifle atabileceği, uzun süreli kullanım için sağlam ve dayanıklı malzemeden üretilmiş olan top şeklinde bir oyuncak.

Bu akıllı oyuncağın otomatik hareketi, kedinizin ilgisini çekecek ve onun yalnız kaldığı zamanlarda sıkılmadan vakit geçirmesini sağlayacak.

Fiyatı 213 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Şarjı uzun süre gidiyor, kendi kendine belirli bir süre sonra kapanıyor biz çok beğendik.'

Amazon

4. Çoğu kedinin ilgisini çeken ve kedilerin stresini azaltmaya yardımcı olan avokado şeklinde kedi nanesi topu.

4. Çoğu kedinin ilgisini çeken ve kedilerin stresini azaltmaya yardımcı olan avokado şeklinde kedi nanesi topu.

Kedi nanesi kedinizin sindirim sistemine ve ağız sağlığına yardımcı olur.

Ancak, sık sık kullandığınız vakit kedinizin kedi otuna karşı duyarlılığı azalabilir. O yüzden sürekli ortadan kalmasını tavsiye etmeyiz. Kullanmadığınız zamanlarda nemden etkilenmemesi için kapağını kapatmanızı öneririz.

İndirimli fiyatı 67 TL.

Almak isteyenler için burada.

'İkinci alışım. ilk açıldığında kedim 5-10 dakika kendinden geçiyor. Sonrasında kapağını kapatıp bir kaç gün sonra yeniden kullanmak ürünün ömrünü ve kedinin ilgisini taze tutuyor.'

Amazon

5. Evcil dostlarınızla seyahat ederken onları arka koltukta hem rahat ettirecek hem de güvende tutacak bir oto koltuk kılıfı.

5. Evcil dostlarınızla seyahat ederken onları arka koltukta hem rahat ettirecek hem de güvende tutacak bir oto koltuk kılıfı.

Sadece evcil hayvanınızı güvende tutmayacak, arabanızın koltuklarını da tüylenmelere karşı koruyacaktır.

Evcil hayvan sahiplerinin en çok tercih ettiği koltuk kılıfı, hava alabilen birinci sınıf siyah çift kat tela kaliteli kumaştan imal edilen bu model olmuş.

Fiyatı 220 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün güzel, kaygan olmayan bir dokusu var. Suv aracım için biraz geniş geldi ama bu sorun değil. Dar olmasından iyidir.

Dökülen saçılan malzeme üzerine yapışmıyor. Çamaşır makinesinde yıkanmaz gibi geldi ama zaten gerek kalmayacağını düşünüyorum. Kir tutmaz gibi görünüyor.'

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Köpek atıştırmalıkları içinde en çok tercih edilen Brit Care Functional Snack parazit önlemek için ideal bir ürün.

6. Köpek atıştırmalıkları içinde en çok tercih edilen Brit Care Functional Snack parazit önlemek için ideal bir ürün.

Köpeğinizi mutlu edecek çok fonksiyonel bir atıştırmalık.

Yürüyüş yaparken, antrenman sırasında veya sağlıklı bir yaşam için köpeğinize verebileceğiniz bu atıştırmalıklar, tahılsız ve patateslidir. Yavru köpekler dahil, her yaştan köpeğe verilebilir.

İçeriğinde bulunan laktobasiller, prebiyotik özelliklere sahiptirler. Bu da bağırsak yollarının düzgün çalışması için önem arz etmektedir.

Fiyatı 144 TL.

Almak isteyenler için burada.

İndirimli ürünlerin hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsin.

'Kötü havalarda evden çıkamadığında koklama egzersizi olarak enerjisini atmak için evin çeşitli yerlerine ödül maması saklıyorum. Normalde ödül mamalarını bölerek yapıyordum ancak bu küçük taneli olduğu için ideal boyutu bu aktivite için.'

Amazon

7. Kediniz için hamaklı bir tırmanma ağacı.

7. Kediniz için hamaklı bir tırmanma ağacı.

Bu oyun ağacı, kedinizin kucaklaşması, saklanması ve oynaması için birçok seçenek sunuyor.

Üründe kullanılan peluş harika yumuşak ve sevimli, yüksek lifli keçeye sahiptir, aynı zamanda temizlenmesi kolaydır.

Kurulumu çok kolay olan ürün 7 kiloya kadar olan kediler için uygun.

İndirimli fiyatı 1026 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

8. Hem size hem kedinize büyük konfor sağlayacak akıllı kedi tuvaleti.

8. Hem size hem kedinize büyük konfor sağlayacak akıllı kedi tuvaleti.

Bu akıllı ürün gerçekten hayat kurtarıyor. Biz demiyoruz yorumlar diyor.

'Telefonunuzla wi-fi üzerinden bağlanıyorsunuz. Hangi kedi ne zaman girdi takip edebiliyorsunuz ve ister otomatik isterseniz manuel olarak tek bir tuşla oturduğunuz yerden kumu temizliyorsunuz. Temizleme bittikten sonra içindeki otomatik sprey ile güzel bir koku fıslatıyor. Çıkan artıklar bir haznede birikiyor, o dolduğunda yine size uyarı veriyor. Koku yok, sızıntı vs yok. Hayat kurtaran bir cihaz.. Ben çok memnunum.'

İndirimli fiyatı 19.199 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü yaklaşık 2 aydır kullanıyoruz. 2 tane çok sevdiğim kedilerim için satın aldım. Hayatımızı çok kolaylaştırdı. Hem kediler hem de ben gerçekten çok rahatladık. Ben temizlik derdinden kurtuldum, kedilerim de her seferinde temiz bir tuvaleti kullanıyor olmaktan memnunlar. Koku problemi hiç olmadı. Bu zamana kadar da hiçbir problem yaşamadık.'

Amazon

9. Kısır kediler için tüy yumağı önleyici multivitaminli malt macun.

9. Kısır kediler için tüy yumağı önleyici multivitaminli malt macun.

Bu macunun faydaları oldukça fazla:

  • Kedinizin günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar. 

  • Kedinizin tüylerini daha kolay sindirmesini sağlar. 

  • Kedinizin vücudundaki yağlar daha hızlı yakılmasını sağlar.  

  • Kedinizin idrar yollarında oluşması muhtemel kristallerin oluşmasını engeller. 

  • Kedinizin üriner sistemini güçlendirir. 

  • İçeriğindeki bakır ve çinko sayesinde kedinizin tüylerinin sağlıklı ve parlak olmasını sağlar. 

  • Kedinizin göz ve kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur.

Fiyatı 149 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

10. Kedi ve küçük ırk köpeklerin çok rahat edeceği elyaf dokulu, silinebilir, tüy tutmaz bir yatak.

10. Kedi ve küçük ırk köpeklerin çok rahat edeceği elyaf dokulu, silinebilir, tüy tutmaz bir yatak.

İç kısımda gizli olan fermuarları çıkarıp yıkamanız için idealdir.

Hem rahat, hem tüy tutmaz hem yıkanabilir özellikte olan bu yatağın fiyatı da oldukça uygun.

Ölçüleri 50x50 cm.

Fiyatı 296 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün kumaşı, dokusu, rengi, yıkanabilir olması, ölçüleri harika. 5 kg. kedimiz rahatlıkla yatabiliyor. Diğer kediler için de sipariş edeceğiz. Kargo ve paketleme oldukça özenli. Firma ve kargo çalışanlarına teşekkür ederiz.'

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Kedisi olanların mutlaka ihtiyaç duyacağı kedi kumu tuvaleti küreği.

11. Kedisi olanların mutlaka ihtiyaç duyacağı kedi kumu tuvaleti küreği.

Üstelik hediyeli.

3 adet kürek ve yanında da zilli kedi topu geliyor.

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı.

Fiyatı 79 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Plastik sert ve düzgün bir plastik 3 adet olması da çok güzel yedekte olması anlamında ve fiyat çok uygun teşekkürler.'

Amazon

12. Patili dostunuz keyifle yemeğini yesin diye kaymaz tabanlı paslanmaz çelik mama kabı.

12. Patili dostunuz keyifle yemeğini yesin diye kaymaz tabanlı paslanmaz çelik mama kabı.

Busstier'in paslanmaz çelikten üretilmiş kedi ve köpek mama kabı, evcil hayvanınızın yemek saatini daha hijyenik ve keyifli hale getirir. Ağır tabanı kaymaları önler, paslanmaya karşı dayanıklı malzemesi yıllarca kullanabilmenizi sağlar. 

Hem iç hem de dış mekan kullanımı için uygun olan bu mama kabı, kolay temizlenebilir yapısıyla da pratik bir çözüm sunuyor.

İndirimli fiyatı 104 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

13. 4,5 kg'ın üzerinde ağırlığa sahip ve kısa tüylü orta ve büyük kediler için uygun olan Furminator kedi fırçası.

13. 4,5 kg'ın üzerinde ağırlığa sahip ve kısa tüylü orta ve büyük kediler için uygun olan Furminator kedi fırçası.

En iyisini alıp ömürlük kullanmak isteyenlerin tercihi.

Furminator, gevşek tüylerin %90'ını kolay, güvenli ve verimli bir şekilde çıkarır ve tüy toplarının oluşumunu önler.

İdeal bir sonuç için kedi fırçasını haftada 1 ya da 2 kez 10 -20 dakika kullanmanız önerilir.

Fiyatı 962 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Mükemmel bir ürün ara ara bir çok tarak aldım ama en mükemmeli buydu kesinlikle tavsiye ediyorum fiyatı biraz pahalı ama inanın ömür boyu kullanılıyor.'

Amazon

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın