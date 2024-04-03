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Yeğeninizi Sevinçten Havalara Uçuracak Hediye Önerileri

etiket Yeğeninizi Sevinçten Havalara Uçuracak Hediye Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 10:37

Yeğen sevgisi en özel sevgilerden... Ama hediye alırken işler biraz zorlaşıyor. İnsan kendi çocuğuna hediyeyi kolaylıkla seçiyor. Peki ya yeğenine? Yeğeninin favorisi dayısı, teyzesi, halası ya da amcası olmak o kadar kolay değil! Ama korkmayın çünkü imkansız da değil. 3 yaştan 9 yaşa her çocuk için harika hediye önerilerimiz var. Yeğeninize çok beğeneceği bir hediye almak için tek yapmanız gereken içeriğimize göz atmak!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 02 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Süsüne düşkün kız çocuklarının bayılacağı bir toka cenneti...

1. Süsüne düşkün kız çocuklarının bayılacağı bir toka cenneti...

Seç beğen her gün farklı bir toka tak ya da hepsini aynı anda tak.

Kızlar bu süslü tokalara bayılacak.

Siz de onun gözlerinden çıkan kalplerle mest olacaksınız daha ne olsun.

Fiyatı 499 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

2. Sırf toka olmasın diyenler için farklı hediye kutuları da var.

2. Sırf toka olmasın diyenler için farklı hediye kutuları da var.

İçinde toka dışında anahtarlık ve çocukların favorisi pop it çanta da var.

Nesini seviyorlar bilmiyorum ama çocuklar çıktığı ilk günden beri pop it içeren her şeye bayılıyorlar.

Çantadan, kalem kutusuna...

Fiyatı 499 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Boyamaya hevesli ama henüz hala gelişme aşamasında olan çocuklar için etrafı kirletmeyecek ve onları son derece mutlu edecek sihirli bir boyama seti.

3. Boyamaya hevesli ama henüz hala gelişme aşamasında olan çocuklar için etrafı kirletmeyecek ve onları son derece mutlu edecek sihirli bir boyama seti.

Bu boyama seti rengarenk ama görünüşe aldanmayın aslında sadece su ile boyuyorsunuz ve hatta bir süre sonra kendiliğinden siliniyor ve tekrar tekrar boyayabiliyorsunuz.

Üstelik ortalığın boya kalemleri ile lekelenme şansı da sıfır.

Titiz anne babalar da çocuklar da buna bayılacak.

Fiyatı 126 TL.

Ancak şu anda sepette %30 ek indirimi var.

Almak isteyenler için farklı çeşitleri ile burada.

'Harika. Hiç duyulmamış bir marka olmasına rağmen müthiş kaliteli. Hatta daha önce aldığım kaliteli markalardan çok çok daha iyi. Çok şaşırdım çok beğendim.'

Hepsiburada

4. Şimdiki çocukların favorisi bu kalemler!

4. Şimdiki çocukların favorisi bu kalemler!

Özellikle 4. sınıf ve yukarısı bu kalemler olmadan okula gitmek istemiyor artık desek abartmış olmayız sanırım.

Eğer yeğeninizde yoksa ve yaş olarak da 9-12 arasındaysa bu sete bayılacaktır.

Fiyatı 1375 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Akıma bizde uyduk müthiş bir şey daha önce verdiğim paraları toplasam daha fazla yapıyor bir kere alınsın tam olsun renkler harika , taşıma kemeri de içinde baaaayıldımmmmmmmm.'

Hepsiburada

5. Yeğeniniz için dev bir lego seti!

5. Yeğeniniz için dev bir lego seti!

4 yaş ve üzeri çocukların yaratıcılığını geliştirecek dolu dolu kocaman bir lego seti.

Kullanışlı bir plastik kutu içerisinde geldiği için de sonradan saklaması da oldukça pratik.

Fiyatı 799 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün büyük bir plastik kutu içerisinde kullanmaz kılavuzuyla geliyor. Kutu öyle büyük ki lego parçalarını çıkardıktan sonra çiçek ekip balkonunuza koyabilirsiniz :) İçinden çıkan parçalar çok renkli. Ayrıca değişik fonksiyonlarda farklı parçalarda mevcut. 6 yaşındaki çocuğum kılavuza bakarak oyuncakları yapabiliyor. Basit ve anlaşılır bir şekilde dizayn edilmiş. Piyasada Lego benzeri bir çok üründe parçalar o kadar zor birleşiyor ve birbirinden ayrılıyorlar ki çocuklar oynamaktan soğuyor. Lego bu konuda da ince düşünerek kutunun içerisine parçaları rahatlıkla ayırabilmeniz için bir aparatta eklemiş. Yukarı da bahsettiğim kılavuzda timsah, tren, araba, ağaç ve çiçek gibi çeşitli tasarımlara ait talimatlar mevcut. Öyle bir noktaya geldik ki çocuğumla oyuncağı paylaşamadığımız zamanlar oluyor :) Yetişkinler için de tavsiye edebilirim :) Parasına değer pişman olmazsınız. Çocukların hayal gücüne yaptığı katkıyı parayla bile satın alamazsınız. Satın alacaklara ısrarla tavsiye eder şimdiden iyi günlerde kullanmasını dilerim.'

Hepsiburada
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6. Yeğeninin gelişimine destek olmak isteyen dayılar ve teyzeler için harika bir hediye...

6. Yeğeninin gelişimine destek olmak isteyen dayılar ve teyzeler için harika bir hediye...

Halalar ve amcaları da unutmadık...

Renkli görüntüler ve sesler çocukların dikkatini ve ilgisini çekecektir. Bu sayede çocuklar telefon ve tablet gibi dijital ekranlardan uzak bir şekilde, eğlenerek öğrenecek ve gelişim sağlayacaktır.

Fiyatı 303 TL.

Ancak şu anda sepette %10 ek indirimi var.

Almak isteyenler için burada.

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7. Bir masa ve sandalyeden çok daha fazlası. 3'ü 1 arada set ile çocuğunuz hem resim çizebilir hem lego oynayabilir hem de kinetik kum havuzuna kavuşabilir.

7. Bir masa ve sandalyeden çok daha fazlası. 3'ü 1 arada set ile çocuğunuz hem resim çizebilir hem lego oynayabilir hem de kinetik kum havuzuna kavuşabilir.

3'ü 1 arada set, rahat bir çocuk masası, bir sandalye ve Lego parçalarıyla ideal şekilde uyumlu 81 parçalı bir yapı bloğu içerir.

Dönüştürülebilir masa, iki yüzeye sahip çıkarılabilir bir kapak sayesinde açılıyor: biri büyük plakalı, tüm çocuklar tarafından sevilen, Lego Duplo ile uyumlu , diğeri düz, çizim ve diğer oyunlar için uygun.

Masanın içinde yer alan tasarım parçalarının saklanması için bir alan bulunmaktadır. Alanı suyla oynamak için uygun bir yer olarak veya kinetik kumla eğitim faaliyetleri için bir kum havuzu olarak kullanabilirsiniz, çünkü malzemeler uçmayacak veya sıçramayacaktır.

Çok kullanışlı ve çocukların bayılacağı bir aktivite masası.

Fiyatı 1990 TL.

Ancak şu anda sepette %10 ek indirimi var.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü aldığımda hiç yorum yoktu şüphe ederek aldım ama aşırı beğendim çekmecesi de var ben kurmadım kaliteli plastiği var gayet güzel ürün hediye için de teşekkürler.'

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8. Strateji oyunu seven miniklerin favorisi!

8. Strateji oyunu seven miniklerin favorisi!

Oyunun amacı 3 taşı sıralayarak oyunu kazanmak.

Aslında kağıda çizerek oynadığımız X O X oyununun elle tutulur hale getirilmiş versiyonu diyebiliriz.

Küçük çocukların favorisi!

Fiyatı 239 TL.

Ancak şu anda sepette %25 ek indirimi var.

Almak isteyenler için burada.

'Çok eğlenceli ve güzel bir oyun, oğlum çok sevdi, figürler çok sevimli, gayet kaliteli, fiyatına göre çok iyi, herkese tavsiye ederim.'

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9. Bu bir rüya olmalı! Hem bebek evi hem de Lego!

9. Bu bir rüya olmalı! Hem bebek evi hem de Lego!

Gabby hayranları için mükemmel bir hediye!

Yapması ayrı keyif oynaması ayrı...

Fiyatı 2599 TL.

Ancak şu anda sepette %20 ek indirimi var.

Almak isteyenler için burada.

'Harika , anlatım kılavuzu da çocuğun kendi kendine yapabilmesi için kolay oluşturulmuş. Kızım çok eğlenerek yaptı. Bir çocuk için en ideal hediye olduğunu düşünüyorum hem lego hem de gabby yi seviyorsa🌺'

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10. Küçük LEGO severleri mühendislikle tanıştıran gerçekçi detaylara sahip bir yarış arabası model yapım seti.

10. Küçük LEGO severleri mühendislikle tanıştıran gerçekçi detaylara sahip bir yarış arabası model yapım seti.

Gerçek arabadan esinlenen orijinal detaylara ve modeli hızla ileri gönderen heyecan verici bir çek-bırak fonksiyona sahip bu araba yapım setiyle erkek ve kız çocuklar, şampiyon bir sürücünün hayatını hayal edebilecek.

7 yaş ve üzeri çocuklar için harika bir hediye olacaktır.

Fiyatı 1400 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Makyaj ve saç yapmaya hevesli çocuklar için dolu dolu bir set.

11. Makyaj ve saç yapmaya hevesli çocuklar için dolu dolu bir set.

5 yaş ve üzeri çocukların büyük keyif le oynayacağı bir oyuncak. Doya doya keyifle saç ve makyaj yaparak hem el becerilerini geliştirecekler hem de heveslerini alacaklar.

Fiyatı 4512 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Annesinin makyaj malzemelerini karıştırmaya hevesli çocukları çok mutlu edecek bir hediye!

12. Annesinin makyaj malzemelerini karıştırmaya hevesli çocukları çok mutlu edecek bir hediye!

Kutu İçerisinde; 5 göz farı, 1 ayna, 7 dudak parlatıcısı, 1 sünger, 1 ruj ve 2 oje olmak üzere makyaj aksesuarları mevcuttur.

Çocukların; el becerilerini, arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak sosyalleşmelerini, özgüven kazanmalarını,

hayal güçlerini ve yaratıcılıklarının gelişmesine yardımcı olan güzel bir hediye.

Fiyatı 344 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Arkadaşımın çocuğu için aldım, 5 yaşında kız çok beğendi. Elime sorunsuz ulaştı.'

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13. El becerisini ve dikkati geliştiren, sonucunda da harika bileklikler elde edebileceğiniz bir set.

13. El becerisini ve dikkati geliştiren, sonucunda da harika bileklikler elde edebileceğiniz bir set.

Lastik bant bileklik yapma kiti ile farklı örme yöntemleri kullanarak bileklik, kolye, yüzük, gibi takıları yapabilirsiniz.

Çocuklar hem kendine hem de arkadaşlarına hediye olarak bu bileklikleri yapmaya bayılıyor, bizden söylemesi.

200 parçadan oluşan bileklik setinin fiyatı 189 TL.

Ancak şu anda sepette %10 ek indirimi var.

200 az diyenler için 3000 parçadan oluşan sete de bakabilir.

Almak isteyenler için her ikisi de burada.

'Güzel, eğlenceli, yapılışı da kolay.'

Hepsiburada

14. Lastik değil gerçek takılar yapmak isteyen çocuklar için 112 parçadan oluşan bir takı seti.

14. Lastik değil gerçek takılar yapmak isteyen çocuklar için 112 parçadan oluşan bir takı seti.

Bu set ile çocuklar kendilerine harika takılar yapabilir. Hem el becerilerini geliştirir hem de yaratıcılığı.

5 yaş ve üzeri çocuklar için güzel bir hediye olacaktır.

Fiyatı 913 TL.

Almak isteyenler için burada.

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15. Sıcaklarda serinlemek isteyenler için en güzel hediye Nerf su tabancası.

15. Sıcaklarda serinlemek isteyenler için en güzel hediye Nerf su tabancası.

Tüm su tabancaları bir yana bu bir yana...

Deniz ve havuzda kullanılmaya uygun olan bu su tabancası ile sınırsız eğlence sizi bekliyor.

Boyut olarak büyük olduğu için 6 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

Fiyatı 360 TL.

Ancak şu anda sepette %10 ek indirimi var.

Almak isteyenler için burada.

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