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Doğal ve Etkili Bir Yol Olan Termal Suyun Cilt Bakımındaki Mucizevi Faydaları

etiket Doğal ve Etkili Bir Yol Olan Termal Suyun Cilt Bakımındaki Mucizevi Faydaları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 15:52

Dikkatinizi çekmiştir, son zamanlarda özellikle sprey formundaki termal kaynak suları, cilt bakım ürünü olarak kullanılmaya başladı. Peki bunun cildimize faydaları neler? Bebek ve çocuklar için kullanımı güvenli mi? Hepsini sizin için tek tek anlattık.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

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İnsanoğlu çok eski çağlardan beri kaplıca suyunun pek çok özelliğinden faydalanmıştır.

İnsanoğlu çok eski çağlardan beri kaplıca suyunun pek çok özelliğinden faydalanmıştır.

Mesela sakinleştirici özelliğinden, solunum bozukluklarına faydalı etkisinden, bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğinden, bağırsağı düzenlemesinden. Ve elbette cilde faydalarından.

Son zamanlarda özellikle sprey formundaki termal kaynak suları, cilt bakım ürünü olarak kullanılmaya başladı. 

Peki termal suyu kullanarak tam olarak ne gibi faydalar elde edebiliriz?

Gelin tek tek bakalım...

Termal kaynak suyunu cilt bakım rutinimizin en önemli adımlarından biri olan nemlendirmede kullanabiliriz.

Termal kaynak suyunu cilt bakım rutinimizin en önemli adımlarından biri olan nemlendirmede kullanabiliriz.

Sağlıklı bir cilt için hepimizin suya ihtiyacı var. Cilt iyi nemlendirildiğinde çok daha yumuşak ve esnek olur.

Termal kaynak suyu spreyini, egzersiz yaptıktan sonra, seyahat ederken (özellikle klimanın cildi kurutma eğiliminde olduğu uçaklarda) ve hava çok sıcak olduğunda cildinizi nemlendirmek için kullanabilirsiniz.

Sadece yüzünüzde değil göz bölgesinde de güvenle kullanabilirsiniz.

Cildinizde koruyucu bir tabaka oluşturan termal su spreylerini, hava kirliliğine karşı cildinizi korumak ve makyajınızı sabitlemek için de kullanabilirsiniz.

Cildinizde koruyucu bir tabaka oluşturan termal su spreylerini, hava kirliliğine karşı cildinizi korumak ve makyajınızı sabitlemek için de kullanabilirsiniz.

Termal kaynak suyu çok yönlü kullanılabilen harika bir güzellik ürünüdür.

Makyajınızı sabitlemek için kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda bunu fondöten veya kapatıcınızı sulandırmak için ya da göz farı uygulamadan önce fırçalarınızı nemlendirmek için de kullanabilirsiniz.

Termal suyu, canlandırıcı etkisinden dolayı cildinizde tonik olarak da kullanabilirsiniz.

Termal suyu, canlandırıcı etkisinden dolayı cildinizde tonik olarak da kullanabilirsiniz.

Cilt temizliğinden sonra kalan kirleri gidermek ve süreceğiniz kremlerin emilimini arttırmak için günlük olarak kullanabilirsiniz.

Hassas ciltler için bile uygundur.

Tahriş olmuş ve yorulmuş göz kapaklarınızı rahatlatmak için de termal sudan faydalanabilirsiniz.

Tahriş olmuş ve yorulmuş göz kapaklarınızı rahatlatmak için de termal sudan faydalanabilirsiniz.

Maksimum etki için bir miktar gazlı bezi termal kaynak suyuna batırın ve göz kapaklarınızın üzerinde birkaç dakika bekletin.

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Termal suyu aynı zamanda güneş yanığı, böcek ısırıkları, tahriş, kızarıklık, sedef hastalığı ve dermatiti gidermede yardımcı olarak günlük olarak kullanabilirsiniz.

Termal suyu aynı zamanda güneş yanığı, böcek ısırıkları, tahriş, kızarıklık, sedef hastalığı ve dermatiti gidermede yardımcı olarak günlük olarak kullanabilirsiniz.

Bunun dışında lazer epilasyon gibi cildi strese maruz bırakabilecek agresif dermatolojik tedavilerden sonra ve güneşe çok maruz kaldıktan sonra da kullanılması tavsiye edilir.

Gelelim size önerilerimize...

İlk önerimiz Avene marka termal kaynak su spreyi!

İlk önerimiz Avene marka termal kaynak su spreyi!

Avene termal kaynak su spreyi hassas, yıpranmış ve alerjiye yatkın ciltleri anında rahatlatma özelliğine sahip.

Rahatlatıcı, yatıştırıcı ve ferahlatıcı etkisiyle günlük güzellik rutininizin bir parçası haline gelecek olan bir ürün.

Ürünün, mineral içeriği düşüktür ve eser elementler açısından zengindir. Bu sebeple de günlük kullanıma uygundur.

300 ml olan spreyin fiyatı 373 TL.

Almak isteyenler için burada.

Çantanızda her zaman taşıyabilmeniz için 50 ml olan mini boyu da var, o da burada.

'Kuru, hassas ve rozalı bir cildim var. Özellikle duştan çıkınca oluşan o batma hissini alıyor, ferahlatıyor. Çok memnunum.'

Amazon

İkinci önerimiz ise Celenes marka termal su.

İkinci önerimiz ise Celenes marka termal su.

İsveç'in doğal termal kaynaklarından elde edilen termal  nemlendirici sprey cildinizi anında tazeler, canlandırır ve besler.

Saf termal su içeriği sebebiyle aile boyu (bebek, çocuk, yetişkin) kullanıma uygundur.

Günlük kullanım için uygundur.

150 ml termal spreyin fiyatı 108 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Amazon üzerinden uygun fiyatlı alternatif satıcıları görünce buradan almak istedim. Dün akşam verdiğim sipariş bugün teslim edildi. Kargoda ve üründe hiçbir kusur yoktu. Ürün ile ilgili cilt bakım rutinimde serum ya da krem öncesi nemlendirmesi için kullanıyorum şu an piyasadaki birçok pahalı termal sulara alternatif bence ve zaten Celenes de güzel bir marka diğer ürünlerinden de memnunum.'

Amazon

Bir diğer önerimiz yine çok sevilen bir marka olan La Roche Posay'ın selenyum içeren yatıştırıcı ve nemlendirici termal suyu.

Bir diğer önerimiz yine çok sevilen bir marka olan La Roche Posay'ın selenyum içeren yatıştırıcı ve nemlendirici termal suyu.

Selenyum, insan biyolojik dengesi için gerekli olan eser bir elementtir.

La Roche-Posay termal suyu da, kendisine benzersiz özellik veren doğal yüksek selenyum konsantrasyonuna sahiptir.

Hassas ciltler için temel cilt bakımı sağlar.

50 ml olanın fiyatı 96 TL, burada.

150 ml olanın fiyatı 400 TL, o da burada.

'Çok güzel ferahlık veriyor.'

Amazon

Ve son önerimiz de Uriage termal su spreyi.

Ve son önerimiz de Uriage termal su spreyi.

Termal su cildi nemlendirip ferahlatarak, cildin korunmasına yardımcı olur

150 ml spreyin fiyatı 289 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
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