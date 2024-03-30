Doğal ve Etkili Bir Yol Olan Termal Suyun Cilt Bakımındaki Mucizevi Faydaları
Doğal ve Etkili Bir Yol Olan Termal Suyun Cilt Bakımındaki Mucizevi Faydaları
Dikkatinizi çekmiştir, son zamanlarda özellikle sprey formundaki termal kaynak suları, cilt bakım ürünü olarak kullanılmaya başladı. Peki bunun cildimize faydaları neler? Bebek ve çocuklar için kullanımı güvenli mi? Hepsini sizin için tek tek anlattık.
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İnsanoğlu çok eski çağlardan beri kaplıca suyunun pek çok özelliğinden faydalanmıştır.
Termal kaynak suyunu cilt bakım rutinimizin en önemli adımlarından biri olan nemlendirmede kullanabiliriz.
Cildinizde koruyucu bir tabaka oluşturan termal su spreylerini, hava kirliliğine karşı cildinizi korumak ve makyajınızı sabitlemek için de kullanabilirsiniz.
Termal suyu, canlandırıcı etkisinden dolayı cildinizde tonik olarak da kullanabilirsiniz.
Tahriş olmuş ve yorulmuş göz kapaklarınızı rahatlatmak için de termal sudan faydalanabilirsiniz.
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Termal suyu aynı zamanda güneş yanığı, böcek ısırıkları, tahriş, kızarıklık, sedef hastalığı ve dermatiti gidermede yardımcı olarak günlük olarak kullanabilirsiniz.
İlk önerimiz Avene marka termal kaynak su spreyi!
İkinci önerimiz ise Celenes marka termal su.
Bir diğer önerimiz yine çok sevilen bir marka olan La Roche Posay'ın selenyum içeren yatıştırıcı ve nemlendirici termal suyu.
Ve son önerimiz de Uriage termal su spreyi.
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