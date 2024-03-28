Zaman Yönetimi Konusunda Sıkıntı Yaşıyorsanız Bu Ürünler Tam Size Göre

O zaman bu ürün tam size göre.

Evet herkesin bir molaya ihtiyacı var ama artık okuldaki gibi görev başına dönmemiz için teneffüs zillerimiz yok ne yazık ki.

Biz de o zaman kendi zilimizi kendimiz kurarız.

Özellikle evden çalışanlar zaman yönetimi konusunda çok zorlanıyorlar. İnanın bu ürün işinize çok yarayacak.

Molalarınızı da çalışma sürelerinizi de programlarsanız her şeyin nasıl da tıkır tıkır işlediğine siz bile inanamayacaksınız.

Hemen almak isteyenler için burada.