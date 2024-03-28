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Zaman Yönetimi Konusunda Sıkıntı Yaşıyorsanız Bu Ürünler Tam Size Göre

etiket Zaman Yönetimi Konusunda Sıkıntı Yaşıyorsanız Bu Ürünler Tam Size Göre

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 11:03

24 saat bana yetmiyor, işlerimi bir türlü yetiştiremiyorum diyorsanız eğer zamanı yönetmede zorluk çekiyor olabilirsiniz. Zamanınızı daha verimli kullanmak ve vaktinizi daha iyi değerlendirebilmek için önerilerimize mutlaka göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 27 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Sabah kalktığınızda kendinizi yormadan günlük işlerinizin ne olduğunu size hatırlatacak, buzdolabına yapıştırabileceğiniz bir haftalık planlayıcı.

1. Sabah kalktığınızda kendinizi yormadan günlük işlerinizin ne olduğunu size hatırlatacak, buzdolabına yapıştırabileceğiniz bir haftalık planlayıcı.

Üstelik kağıt israfı da yok. Sil baştan yaz istediğiniz kadar.

Bugün ne yapacaktım ben diye düşünmek yerine tek yapmanız gereken, sabah kahvenizi yaparken buzdolabına bir göz atmak.

Kafanız rahat, siz rahat... Yapılacakları unutmak, geciktirmek, gün bana yetmiyor demek mazide kaldı artık.Fiyatı 397 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Gün içinde yanında da planlayıcısını taşımak isteyenler için mini boy 15x21 cm boyutlarında mini bir planlayıcı.

2. Gün içinde yanında da planlayıcısını taşımak isteyenler için mini boy 15x21 cm boyutlarında mini bir planlayıcı.

50 sayfalık bu planlayıcı önemli günlerde size ne yapmanız gerektiğini hatırlatacak. Zamanı iyi kullanmanızı sağlayacak.

Fiyatı 49 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Klasik alarmları sinir bozucu bulanları bebek gibi uyandıracak gün ışığı yayan bir alarm.

3. Klasik alarmları sinir bozucu bulanları bebek gibi uyandıracak gün ışığı yayan bir alarm.

Hem uykuya dalmanızı hem de uyanmanızı kolaylaştırıyor.

Kaliteli uyku, stressiz uyanma da sizi güne harika bir şekilde hazırlıyor elbette.

Kurduğunuz alarmdan 30 dakika önce gün ışığı yayarak sizi uyanmaya hazırlıyor daha sonra da doğa sesleri ile uayndırıyor.

Daha harika nasıl güne başlanabilir bilemiyorum...

Fiyatı 1270 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Sadece 5 dakika internette dolaşıp işime devam edeyim dedikten sonra kendinizi 1 saatinizi boşa harcamış olarak mı buluyorsunuz?

4. Sadece 5 dakika internette dolaşıp işime devam edeyim dedikten sonra kendinizi 1 saatinizi boşa harcamış olarak mı buluyorsunuz?

O zaman bu ürün tam size göre.

Evet herkesin bir molaya ihtiyacı var ama artık okuldaki gibi görev başına dönmemiz için teneffüs zillerimiz yok ne yazık ki.

Biz de o zaman kendi zilimizi kendimiz kurarız.

Özellikle evden çalışanlar zaman yönetimi konusunda çok zorlanıyorlar. İnanın bu ürün işinize çok yarayacak.

Molalarınızı da çalışma sürelerinizi de programlarsanız her şeyin nasıl da tıkır tıkır işlediğine siz bile inanamayacaksınız.

Hemen almak isteyenler için burada.

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5. Bir kablosuz şarj cihazı sadece kablolardan kurtulmanızı sağlamaz aynı zamanda sizi sosyal medyadan da uzak tutar.

5. Bir kablosuz şarj cihazı sadece kablolardan kurtulmanızı sağlamaz aynı zamanda sizi sosyal medyadan da uzak tutar.

Böylece boş vakitlerinizi çok daha doğru işlerle değerlendirebilirsiniz.

Hem telefonunuz dinlensin ve şarj olsun hem siz işlerinizi halledin.

Oldukça şık ve sade bir ürün.

Fiyatı da 694 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Sabah çıkarken sadece 2 dakikada saçlarınızı kusursuz bir şekilde toplamak harika olmaz mıydı?

6. Sabah çıkarken sadece 2 dakikada saçlarınızı kusursuz bir şekilde toplamak harika olmaz mıydı?

Bu ürün ile artık bu çok kolay.

Sadece elinizin alışması için biraz alıştırma yapmanız lazım.

Sonrasında tek ihtiyacınız olan 2 dakika. Böylece saçlarınız hem düzgün gözükecek hem de zamandan tasarruf etmiş olacaksınız.

Topuz yapma seti, almak isteyenler için burada.

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7. Bilgisayarınız çalışmaya başladıktan sonra hemen ısınıyor ve çalışmanızı mı engelliyor?

7. Bilgisayarınız çalışmaya başladıktan sonra hemen ısınıyor ve çalışmanızı mı engelliyor?

Merak etmeyin bir çözümü var.

Unutmayın laptopların da biraz serinliğe ve konfora ihtiyacı vardır. Bu konforu onlara sağlamak da size daha rahat bir çalışma alanı sunacaktır.

Yani bu işte herkes kazanıyor.

Üstelik bu laptop soğutucunun fiyatı sadece 460 TL.

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8. Sürekli şarjı biten telefonunuz tam da çok acil ihtiyacınız varken sizi yarı yolda mı bırakıyor?

8. Sürekli şarjı biten telefonunuz tam da çok acil ihtiyacınız varken sizi yarı yolda mı bırakıyor?

Şarj bu ne zaman biteceği belli olmaz. En güzeli önleminizi almak ve şarj bitmesini sorun etmemek.Taşınabilir şarj cihazları arasında en çok satan model bu ve kullananların çoğu da öneriyor.

Fiyatı ise 899 TL.

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'Geceden şarja bıraktığımda sabah tam şarj olmuş oluyor. iPhone 11 kullanıyorum benim telefonumu yaklaşık 3-4 kez dolduruyor. Şarj etme hızı da gayet iyi öneririm.'

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9. Akşam aceleyle eve gediğinizde yemek hazırlamanızı çok hızlandıracak pratik bir sebze doğrayıcı.

9. Akşam aceleyle eve gediğinizde yemek hazırlamanızı çok hızlandıracak pratik bir sebze doğrayıcı.

Dayanıklı ve keskin bıçakları sayesinde, sebzeleri ve meyveleri kolayca dilimleyebilir ve işlerinizi çok daha hızlı bir şekilde halledebilirsiniz.

Fiyatı 690 TL.

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10. Hem çevreci bir ürün hem de temizlemesi çok kolay.

10. Hem çevreci bir ürün hem de temizlemesi çok kolay.

Kullan at fırın kağıtları yerine tercih edebileceğiniz doğa dostu pişirme matı ile fırın tepsiniz her zaman tertemiz.

Matı temizlemesi de son derece kolay.

Fiyatı 129 TL.

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11. Siz evde yokken evi temizleyecek, çöpünü bile kendi boşaltacak bir robot süpürge.

11. Siz evde yokken evi temizleyecek, çöpünü bile kendi boşaltacak bir robot süpürge.

Tertemiz eve gelmek mi yoksa yorgun argın eve gelip bir de evi temizlemek mi?

Elbette temiz eve gelmek!

Bu robot süpürge ile hayatınız çok daha kolay olacak.

Haritalamasını yapıyor, siliyor süpürüyor, hatta kendini bile temizliyor.

Daha ne yapsın!

Fiyatı 14.956 TL.

Almak isteyenler için burada.

Yorumlara da bir göz atalım...

'1. Haritalama özelliği gayet güzel. 2. Eşyalara çok alçak değillerse çarpmıyor.

3. Çekiş gücü yeterli.

4. Halı tanıma fonksiyonu çok anlamlı değil.

5. Aynı anda hem süpürme hem paspas yaparsa çok pahalı süpürge ler gibi paspasını halıdan kaldırmıyor ama paspası için seçilen su modu düşükse halı da ıslaklık hissedilmiyor.

6. Çöp boşaltma iyi güzel. Etrafı kirletmeden içindeki çöpü istasyona boşalıyor. Fırçasını temizlemek gerekiyor zaman zaman.

7. Şarj gayet iyi. 150m2 evi ki haritada temizleyeceği alan 80m2 görünüyor %50 pil harcayarak temizliyor.

Genel olarak beğendik. Fiyatına göre ise çok iyi diyebilirim.'

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12. Gece boyu deliksiz bir uyku çekmekte zorlananlar için derin uyku spreyi.

12. Gece boyu deliksiz bir uyku çekmekte zorlananlar için derin uyku spreyi.

Gece uykunuzu iyi alamadığınız sürece gün içinde de verimli olmanız beklenemez.

Lavantanın sakinleştirici özelliğinden faydalanın ve bu spreyden uyumadan önce yastığınıza sıkın.

Sonra mis gibi bir uyku çekmek için gözlerinizi kapatın.

Spreyin fiyatı 270 TL.

Almak isteyenler için burada.

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