Zaman Yönetimi Konusunda Sıkıntı Yaşıyorsanız Bu Ürünler Tam Size Göre
Zaman Yönetimi Konusunda Sıkıntı Yaşıyorsanız Bu Ürünler Tam Size Göre
24 saat bana yetmiyor, işlerimi bir türlü yetiştiremiyorum diyorsanız eğer zamanı yönetmede zorluk çekiyor olabilirsiniz. Zamanınızı daha verimli kullanmak ve vaktinizi daha iyi değerlendirebilmek için önerilerimize mutlaka göz atın.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 27 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Sabah kalktığınızda kendinizi yormadan günlük işlerinizin ne olduğunu size hatırlatacak, buzdolabına yapıştırabileceğiniz bir haftalık planlayıcı.
2. Gün içinde yanında da planlayıcısını taşımak isteyenler için mini boy 15x21 cm boyutlarında mini bir planlayıcı.
3. Klasik alarmları sinir bozucu bulanları bebek gibi uyandıracak gün ışığı yayan bir alarm.
4. Sadece 5 dakika internette dolaşıp işime devam edeyim dedikten sonra kendinizi 1 saatinizi boşa harcamış olarak mı buluyorsunuz?
5. Bir kablosuz şarj cihazı sadece kablolardan kurtulmanızı sağlamaz aynı zamanda sizi sosyal medyadan da uzak tutar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Sabah çıkarken sadece 2 dakikada saçlarınızı kusursuz bir şekilde toplamak harika olmaz mıydı?
7. Bilgisayarınız çalışmaya başladıktan sonra hemen ısınıyor ve çalışmanızı mı engelliyor?
8. Sürekli şarjı biten telefonunuz tam da çok acil ihtiyacınız varken sizi yarı yolda mı bırakıyor?
9. Akşam aceleyle eve gediğinizde yemek hazırlamanızı çok hızlandıracak pratik bir sebze doğrayıcı.
10. Hem çevreci bir ürün hem de temizlemesi çok kolay.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Siz evde yokken evi temizleyecek, çöpünü bile kendi boşaltacak bir robot süpürge.
12. Gece boyu deliksiz bir uyku çekmekte zorlananlar için derin uyku spreyi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın