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2024'te Herkesin Yeniden Giyeceği 90'ların Klasik 8 Trendi

etiket 2024'te Herkesin Yeniden Giyeceği 90'ların Klasik 8 Trendi

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 11:34

Moda insanın kendine yakışanı giymesidir diye düşünüyor olsanız bile trendleri takip etmekten kendinizi alıkoyamıyor musunuz? O zaman doğru yerdesiniz. 90'lı yıllardaki moda trendleri günümüzde de rüzgarını estirmeye devam ettiriyor. Sizin için 2024 yılında gündemde olacak trendleri listeledik... 

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 18 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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90'lı yıllardaki moda trendleri günümüzde de rüzgarını estirmeye devam ettiriyor.

90'lı yıllardaki moda trendleri günümüzde de rüzgarını estirmeye devam ettiriyor.

90'lar bir başkaydı... Moda anlamında değil her manada...

Ama malum konumuz moda trendleri.O yüzden sizin için 2024 yılında çok gündemde olacak, 90'lı yıllardan gelen 8 trendi listeledik.

Başlayalım o zaman...

1. Dolgu Topuklu Ayakkabılar

1. Dolgu Topuklu Ayakkabılar
www.instagram.com

Her ne kadar dolgu topuklar boyu kısa olanlar için modası hiçbir zaman geçmeyen modeller olsa da, şu anda resmi olarak tekrar moda olmuş durumda.

Yerden yükselmeyi sevenler için sevindirici bir haber.

Dolgu topuk giymeyi sevenler aşağıdaki önerilerimize göz atabilir.

Derimod Kadın Siyah Dolgu Topuklu Deri Terlik

Derimod Kadın Siyah Dolgu Topuklu Deri Terlik

Fiyatı 3249 TL.

Ayrıca 2. ürüne de %30 indirim var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Nine West Dolgu Topuklu Kadın Terlik

Nine West Dolgu Topuklu Kadın Terlik

Fiyatı 1499 TL.

Ancak şu anda 200 TL indirimi var. Ayrıca siyah rengi de var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

İye Shoes Yeşil Renk Kadın Terlik

İye Shoes Yeşil Renk Kadın Terlik

Detayları ile gözlerinizden kalpler çıkartacak bir model.

Fiyatı da gayet uygun, sadece 474 TL.

Almak isteyenler için burada.

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DGN Kadın Dolgu Taban Silver Taşlı Terlik

DGN Kadın Dolgu Taban Silver Taşlı Terlik

Baştan ayağa parlamayı sevenler için.

Fiyatı 969 TL ama şu anda sepette %5 indirimi var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

2. Minimalist Basic Parçalar

2. Minimalist Basic Parçalar
www.instagram.com

Düz beyaz bir tişört ya da askılı...

Desensiz yazısız düz kazaklar, sweatshirtler...

Hepsi geri dönüyor.

Hayatı sade yaşamayı sevenler buna bayılacak.

Basic parçalar zaten hayat kurtarır diye düşünüyorsanız, aşağıdaki önerilerimize hemen göz atabilirsiniz.

Jimmy Key Düz Kesim Bisiklet Yaka Dokuma Bluz

Jimmy Key Düz Kesim Bisiklet Yaka Dokuma Bluz

Fiyatı 1299 TL.

Şu anda sepette %20 indirimi de var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Fabrika Bisiklet Yaka Düz Kadın T-shirt

Fabrika Bisiklet Yaka Düz Kadın T-shirt

Fiyatı sadece 269 TL.

Farklı renkleri de var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Mavi Kadın Beyaz Basic Tişört

Mavi Kadın Beyaz Basic Tişört

Fiyatı 349,99 TL

Her dolapta bulunmalı.

Almak isteyenler için burada.

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3. Straight Leg Jean Pantolonlar

3. Straight Leg Jean Pantolonlar
www.instagram.com

Straight leg jean pantolon, en basit tabiriyle bacak boyunca genişlemeden dümdüz aşağı inen bir pantolon türü. Ve ayrıca bir özelliği daha var. Neredeyse herkese yakışıyor.

Bu tarzı sevenler aşağıdaki önerimize göz atabilir.

Marks & Spencer Straight Leg Jean

Marks & Spencer Straight Leg Jean

Mavi ve lacivert rengi olan jean pantolon şu anda %20 indirimde.

İndirimli fiyatı 1839 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Kapri Pantolonlar

4. Kapri Pantolonlar
www.instagram.com

Kapri pantolon giymeyi özlediyseniz 2024 size giymeniz için bolca alternatif sunacak merak etmeyin. Dolabınıza hemen bir kapri pantolon eklemek için  önerilerimize göz atmayı unutmayın.

Usainte Yüksek Bel Pileli Kapri Model Kumaş Pantolon

Usainte Yüksek Bel Pileli Kapri Model Kumaş Pantolon

Gri renk kapri pantolon çok tarz.

Fiyatı da 1550 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Büyük Beden Kapri Pantolon

Büyük Beden Kapri Pantolon

Bej renk kapri pantolon, büyük bedenler için ideal.

Fiyatı da oldukça uygun, sadece 350 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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5. Baget Çantalar

5. Baget Çantalar
www.instagram.com

Taşıması oldukça kolay olan baget çantalar ne çok minik ne de içinde dakikalarca anahtarınızı aramanızı gerektirecek kadar büyük.

Aslında kendisi için ideal çanta diyebiliriz.

Aşağıdaki sizin için bir iki tane önerimiz olacak.

Kahverengi Baget Çanta

Kahverengi Baget Çanta

Yurtdışından gelen bu çantanın sadece kahverengi değil krem rengi de var.

Sade ve şık bir model.

Fiyatı 575 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

İnci Sabrina Omuz Çantası

İnci Sabrina Omuz Çantası

Çantasında biraz daha detay sevenler için güzel bir seçenek.

Farklı renkleri de var.

Fiyatı 1269 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Slip Elbiseler

6. Slip Elbiseler
www.instagram.com

Çok ince ve  üste yapışan kumaşlardan yapıldığı için hatları çok belli eden bir elbise modeli bu.

Ama bu güzel olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

2024 yılında hem high end markaların koleksiyonunda hem de ünlülerin üzerinde sıklıkla göreceğimiz bir elbise modeli.

Önerilerimiz aşağıda sizi bekliyor.

İnce Askılı Saten Elbise

İnce Askılı Saten Elbise

Yaz aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bir model.

Hem gündüz hem gece için uygun.

Farklı renkleri de var.

Fiyatı 899 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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House Of Silk Saten Slip Elbise

House Of Silk Saten Slip Elbise

Fiyatı 1299 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. Mule'lar (Arkası Açık Ayakkabılar)

7. Mule'lar (Arkası Açık Ayakkabılar)
www.instagram.com

Terlik yani diye düşünenleriniz olabilir ama aslında mule'lar arkası kapalı olmayan kolay giyilen ayakkabılardır.

Terliklerin aksine, elbiselerle jeanlerle ve şık kıyafetlerle de giyilebilirler.

Önerilerimiz aşağıda...

Nine West Zincir Detaylı Siyah Kadın Düz Terlik

Nine West Zincir Detaylı Siyah Kadın Düz Terlik

Fiyatı 1499 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Nine West Kırık Beyaz Kadın Topuklu Terlik

Nine West Kırık Beyaz Kadın Topuklu Terlik

Elbiselerle harika duracak bir model. Beyaz ve lacivert rengi de var.

Fiyatı 1499 TL ama şu anda sepette indirimi ile 1299 TL'ye geliyor.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Nine West Leopar Desenli Kadın Terlik

Nine West Leopar Desenli Kadın Terlik

Leopar desenini sevenler için çok güzel ve rahat bir model.

Fiyatı 1499 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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8. Eşofman Altları

8. Eşofman Altları
www.instagram.com

Artık her yere eşofmanla gidip yine de şık gözükebilirsiniz. Spice Girls zamanlarına geri dönüyoruz diyebiliriz. Spor tarzı sevenlerin kolaylıkla adapte olacağı bir trend.

Önerilerimiz aşağıda.

Nike Nba Chicago Bulls Kadın Eşofman Altı

Nike Nba Chicago Bulls Kadın Eşofman Altı

Fiyatı 1399 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Adidas Monogram Eşofman Altı

Adidas Monogram Eşofman Altı

Fiyatı 2950 TL.

Almak isteyenler için burada.

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