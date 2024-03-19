2024'te Herkesin Yeniden Giyeceği 90'ların Klasik 8 Trendi
2024'te Herkesin Yeniden Giyeceği 90'ların Klasik 8 Trendi
Moda insanın kendine yakışanı giymesidir diye düşünüyor olsanız bile trendleri takip etmekten kendinizi alıkoyamıyor musunuz? O zaman doğru yerdesiniz. 90'lı yıllardaki moda trendleri günümüzde de rüzgarını estirmeye devam ettiriyor. Sizin için 2024 yılında gündemde olacak trendleri listeledik...
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90'lı yıllardaki moda trendleri günümüzde de rüzgarını estirmeye devam ettiriyor.
1. Dolgu Topuklu Ayakkabılar
Derimod Kadın Siyah Dolgu Topuklu Deri Terlik
Nine West Dolgu Topuklu Kadın Terlik
İye Shoes Yeşil Renk Kadın Terlik
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DGN Kadın Dolgu Taban Silver Taşlı Terlik
2. Minimalist Basic Parçalar
Jimmy Key Düz Kesim Bisiklet Yaka Dokuma Bluz
Fabrika Bisiklet Yaka Düz Kadın T-shirt
Mavi Kadın Beyaz Basic Tişört
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3. Straight Leg Jean Pantolonlar
Marks & Spencer Straight Leg Jean
4. Kapri Pantolonlar
Usainte Yüksek Bel Pileli Kapri Model Kumaş Pantolon
Büyük Beden Kapri Pantolon
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5. Baget Çantalar
Kahverengi Baget Çanta
İnci Sabrina Omuz Çantası
6. Slip Elbiseler
İnce Askılı Saten Elbise
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House Of Silk Saten Slip Elbise
7. Mule'lar (Arkası Açık Ayakkabılar)
Nine West Zincir Detaylı Siyah Kadın Düz Terlik
Nine West Kırık Beyaz Kadın Topuklu Terlik
Nine West Leopar Desenli Kadın Terlik
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8. Eşofman Altları
Nike Nba Chicago Bulls Kadın Eşofman Altı
Adidas Monogram Eşofman Altı
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