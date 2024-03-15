A101'de Satışa Sunulan Roborock Q Revo Çöp İstasyonlu Robot Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

'Daha önce Ecovacs Deebot Ozmo 950 kullanıyorduk. Garantisi dolduktan 3 ay sonra bozulunca uzun zamandır satışa çıkmasını beklediğimiz bu ürünü aldık. Özellikle 1 hafta kullandıktan sonra yorum yapıyorum. En önemli konu Roborock yazılımı çok gelişmiş. Günlük otomatik temizlik yapabiliyor. Süpürme ve silme performansı inanılmaz iyi. Evimizde 2 tane kedi var, evim her yerine kum parçacıkları dağılıyor. Başta tek fırçalı olması düşündürmüştü, sanki kumları kaygan yüzeylerden alamayacak gibi düşündürmüştü fakat eski çift fırçalıdan daha iyi süpürdüğünü gördük. Hatta çift fırçalı deebot kumları fırlatıyordu, bunun fırça dönüş hızı o kadar güzel ayarlanmış ki; köşedekileri dahi süpürüyor. Silme performansı da aynı şekilde çok iyi. Elinize paspas almışsınız gibi siliyor. Bu konuda her robot için yapılabilecek ortak bir eksi noktayı da belirtmek isterim; yer silme sıvısını ülkemizde bulmak ya çok zor, yada çok pahalı. Silme bezini (mop) çok güzel temizliyor. Sadece su ile silme yaptırmamıza rağmen evde asla kötü koku olmuyor. Son olarak; S8 Pro Ultra almama sebebimiz; istasyonun temizlik kolaylığı oldu. Gerek temiz ve kirli su haznesine erişim, gerekse kolaylıkla çıkıp yıkanabilen taban işleri çok kolaylaştırıyor. Süpürme ve silme performansları da aynı iken daha ucuza bu cihaz tercih sebebimiz oldu. Yazarken aklıma gelen ve gerçekten sinirimi bozan son kötü özelliği fişi oldu. Maalesef prize takılan fiş düz. Yani diğer beyaz eşyalardaki gibi 90 derece kıvrımlı değil. Bu nedenle haznenin arkasında kalan prize takamadık ve çirkin bir görüntü oluştu.'

'Ürünü aldığım da çok yorum ve video bulamadım. Çok iyi kullanışlı bir ürün halılara paspas değmiyor ıslanmıyor su haznesi ve toz haznesi diğer ürünlere göre daha büyük özellikle su haznesi. Çok güzel süpürüp siliyor farklı modları da var ayarlanabilir. Ben çok memnun kaldım.'

'Kısa süre kullanımda çok memnun kaldım. Hem silme hem de süpürme performansı çok iyi. Zaten uluslararası değerlendirmelerde de 2023’ün en iyi robot süpürgeleri arasında gösteriliyor. İstasyondaki mop temizleme ve kurutma özelliği çok başarılı. Tam anlamıyla her şeyi kendi kendine halledebilen, harika bir robot süpürge.'

'Harika paketleme, zamanında gelen kargo. Teşekkürler. Ürün kurumuş kahve lekesini parkeden bir seferde çıkartamadı ama süpürme ve temizleme tatmin edici. Üründen mucize beklememek lazım.'

'__Pazartesi akşam sipariş verdim. Çarşamba elime ulaştı. Kargolama gayet başarılıydı. Üründen de memnun kaldım. Çekiş gücü silmesi başarılı evim her gün tertemiz.'