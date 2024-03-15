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A101'de Satışa Sunulan Roborock Q Revo Çöp İstasyonlu Robot Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Roborock Q Revo Çöp İstasyonlu Robot Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 12:31

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı.  Bu haftaki katalogda Roborock Q Revo çöp istasyonlu robot süpürge de yer alıyor. Robot süpürge almayı düşünenler için bu ürünü tüm özellikleri ile inceledik. Kullanıcı yorumlarına da detaylıca yer verdik. Siz de eğer A101'den bu süpürgeyi almayı düşünüyorsanız, önce mutlaka içeriğimize göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 14 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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14 Mart 2024 A101 internete özel aktüel kataloğunda yer alan Roborock Q Revo çöp istasyonlu robot süpürge, haftanın dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.

14 Mart 2024 A101 internete özel aktüel kataloğunda yer alan Roborock Q Revo çöp istasyonlu robot süpürge, haftanın dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.

Siz de bir robot süpürge almak istiyor ama seçim yapmakta zorlanıyorsanız, ya da bu fırsatı değerlendirme konusunda kararsızsanız doğru yerdesiniz.

Roborock Q Revo robot süpürgenin özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını sizin için derledik. Bu sayede son kararınızı çok daha kolay verebilirsiniz.

Roborock Q Revo modeli gelişmiş teknolojisi ile evinizi hızlıca tarayarak temizlik için en iyi rotayı hazırlar.

Roborock Q Revo modeli gelişmiş teknolojisi ile evinizi hızlıca tarayarak temizlik için en iyi rotayı hazırlar.

Detaylı haritalar oluşturarak gece gündüz fark etmeden evinizi her zaman tertemiz tutar.

Sadece evinizi değil, kendini de temiz tutar.

Çünkü Roborock Q Revo robot süpürgenin otomatik mop yıkama ve otomatik kurutma özelliği de var.

Ne demek bu?

Mopta oluşan tüm leke ve kirleri kendisi temizler, sizin uğraşmanıza gerek kalmaz. Dahası paspasları da kurutarak küf ve koku oluşumunu engeller. Kısacası bu süpürge evdeyken sizi hiçbir işe karıştırmadan her işini kendisi halleder.

Çöp istasyonlu olması da büyük bir artı çünkü bu süpürgenin otomatik toz boşaltma özelliği de mevcut.

Çöp istasyonlu olması da büyük bir artı çünkü bu süpürgenin otomatik toz boşaltma özelliği de mevcut.

Öyle ki, toz haznesi dolduğunda otomatik olarak boşaltır. Sizin tek yapmanız gereken istasyondaki torbayı 7 haftada 1 değiştirmek. O da çok yorucu olmasa gerek.

200 rpm dönüş gücüne sahip paspasları ile lekeleri kolaylıkla temizler, tam 30 farklı su ayarı ile istediğiniz şekilde temizlik sağlar.

200 rpm dönüş gücüne sahip paspasları ile lekeleri kolaylıkla temizler, tam 30 farklı su ayarı ile istediğiniz şekilde temizlik sağlar.

Su demişken... Bu akıllı robot gerçekten çok akıllı. Çünkü temizlik esnasında, su tankını temiz su ile besler ve 400 m2'ye kadar temizlik sağlar.

Otomatik su tankı doldurması sayesinde evinizin temizliği asla kesintiye uğramaz.

Üstün emiş gücü ile halıları, evcil hayvan tüylerini tozu ve tüm kiri bir çırpıda kolaylıkla temizler.

Üstün emiş gücü ile halıları, evcil hayvan tüylerini tozu ve tüm kiri bir çırpıda kolaylıkla temizler.

Engellerden kaçınmak için çok iyi bir teknolojiye sahip olduğu için, evdeki eşyalara çarpacak endişesi duymanıza da gerek kalmaz.

İstasyon tabanı da rahatça çıkarabileceğiniz şekilde dizayn edilmiştir. Bu sayede istasyon temizliğini de kolaylıkla yapabilirsiniz.

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Tek seferde silme ve süpürme yapabilmek için paspası 7 mm yukarı kaldırma özelliğine sahip olduğunu da belirtelim.

Tek seferde silme ve süpürme yapabilmek için paspası 7 mm yukarı kaldırma özelliğine sahip olduğunu da belirtelim.

İstasyona giderken arkasında asla iz bırakmaz.

Biraz da gerçek kullanıcıların detaylı yorumlarına göz atalım...

Biraz da gerçek kullanıcıların detaylı yorumlarına göz atalım...

'Daha önce Ecovacs Deebot Ozmo 950 kullanıyorduk. Garantisi dolduktan 3 ay sonra bozulunca uzun zamandır satışa çıkmasını beklediğimiz bu ürünü aldık. Özellikle 1 hafta kullandıktan sonra yorum yapıyorum. En önemli konu Roborock yazılımı çok gelişmiş. Günlük otomatik temizlik yapabiliyor. Süpürme ve silme performansı inanılmaz iyi. Evimizde 2 tane kedi var, evim her yerine kum parçacıkları dağılıyor. Başta tek fırçalı olması düşündürmüştü, sanki kumları kaygan yüzeylerden alamayacak gibi düşündürmüştü fakat eski çift fırçalıdan daha iyi süpürdüğünü gördük. Hatta çift fırçalı deebot kumları fırlatıyordu, bunun fırça dönüş hızı o kadar güzel ayarlanmış ki; köşedekileri dahi süpürüyor. Silme performansı da aynı şekilde çok iyi. Elinize paspas almışsınız gibi siliyor. Bu konuda her robot için yapılabilecek ortak bir eksi noktayı da belirtmek isterim; yer silme sıvısını ülkemizde bulmak ya çok zor, yada çok pahalı. Silme bezini (mop) çok güzel temizliyor. Sadece su ile silme yaptırmamıza rağmen evde asla kötü koku olmuyor. Son olarak; S8 Pro Ultra almama sebebimiz; istasyonun temizlik kolaylığı oldu. Gerek temiz ve kirli su haznesine erişim, gerekse kolaylıkla çıkıp yıkanabilen taban işleri çok kolaylaştırıyor. Süpürme ve silme performansları da aynı iken daha ucuza bu cihaz tercih sebebimiz oldu. Yazarken aklıma gelen ve gerçekten sinirimi bozan son kötü özelliği fişi oldu. Maalesef prize takılan fiş düz. Yani diğer beyaz eşyalardaki gibi 90 derece kıvrımlı değil. Bu nedenle haznenin arkasında kalan prize takamadık ve çirkin bir görüntü oluştu.'

'Ürünü aldığım da çok yorum ve video bulamadım. Çok iyi kullanışlı bir ürün halılara paspas değmiyor ıslanmıyor su haznesi ve toz haznesi diğer ürünlere göre daha büyük özellikle su haznesi. Çok güzel süpürüp siliyor farklı modları da var ayarlanabilir. Ben çok memnun kaldım.'

'Kısa süre kullanımda çok memnun kaldım. Hem silme hem de süpürme performansı çok iyi. Zaten uluslararası değerlendirmelerde de 2023’ün en iyi robot süpürgeleri arasında gösteriliyor. İstasyondaki mop temizleme ve kurutma özelliği çok başarılı. Tam anlamıyla her şeyi kendi kendine halledebilen, harika bir robot süpürge.'

'Harika paketleme, zamanında gelen kargo. Teşekkürler. Ürün kurumuş kahve lekesini parkeden bir seferde çıkartamadı ama süpürme ve temizleme tatmin edici. Üründen mucize beklememek lazım.'

'__Pazartesi akşam sipariş verdim. Çarşamba elime ulaştı. Kargolama gayet başarılıydı. Üründen de memnun kaldım. Çekiş gücü silmesi başarılı evim her gün tertemiz.'

Özellikleri ile kullanıcılarından tam not alan Roborock Q Revo çöp istasyonlu robot süpürgeyi almak isteyenleri hemen böyle alalım.

Özellikleri ile kullanıcılarından tam not alan Roborock Q Revo çöp istasyonlu robot süpürgeyi almak isteyenleri hemen böyle alalım.

A101 kataloğunda öne çıkan model, kullanıcılarından tam not almış.

Siz de bu robot süpürgeyi, Hepsiburada güvencesiyle indirimden almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Yedek parçalarına da internette kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Yedek parçalarına da internette kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Örneğin, Roborock Q Revo robot istasyonu için 20 adet aksesuardan oluşan bu setin fiyatı 1005 TL.

Almak isteyenler için burada.

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