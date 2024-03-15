A101'de Satışa Sunulan Roborock Q Revo Çöp İstasyonlu Robot Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
A101'de Satışa Sunulan Roborock Q Revo Çöp İstasyonlu Robot Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. Bu haftaki katalogda Roborock Q Revo çöp istasyonlu robot süpürge de yer alıyor. Robot süpürge almayı düşünenler için bu ürünü tüm özellikleri ile inceledik. Kullanıcı yorumlarına da detaylıca yer verdik. Siz de eğer A101'den bu süpürgeyi almayı düşünüyorsanız, önce mutlaka içeriğimize göz atın.
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14 Mart 2024 A101 internete özel aktüel kataloğunda yer alan Roborock Q Revo çöp istasyonlu robot süpürge, haftanın dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.
Roborock Q Revo modeli gelişmiş teknolojisi ile evinizi hızlıca tarayarak temizlik için en iyi rotayı hazırlar.
Çöp istasyonlu olması da büyük bir artı çünkü bu süpürgenin otomatik toz boşaltma özelliği de mevcut.
200 rpm dönüş gücüne sahip paspasları ile lekeleri kolaylıkla temizler, tam 30 farklı su ayarı ile istediğiniz şekilde temizlik sağlar.
Üstün emiş gücü ile halıları, evcil hayvan tüylerini tozu ve tüm kiri bir çırpıda kolaylıkla temizler.
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Tek seferde silme ve süpürme yapabilmek için paspası 7 mm yukarı kaldırma özelliğine sahip olduğunu da belirtelim.
Biraz da gerçek kullanıcıların detaylı yorumlarına göz atalım...
Özellikleri ile kullanıcılarından tam not alan Roborock Q Revo çöp istasyonlu robot süpürgeyi almak isteyenleri hemen böyle alalım.
Yedek parçalarına da internette kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
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