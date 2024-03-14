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Telefonunu Yenilemek İsteyenlere: iPhone Samsung ve Xiaomi Akıllı Telefonlarda Bahar Fırsatları Başladı!

etiket Telefonunu Yenilemek İsteyenlere: iPhone Samsung ve Xiaomi Akıllı Telefonlarda Bahar Fırsatları Başladı!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 12:18

Telefonunuzu yenilemeyi düşünüyorsanız, şu anda tam zamanı. Çünkü Amazon'da çok güzel fırsatlar başladı. Amazon'daki Bahar Fırsatları'ndan faydalanarak beğendiğiniz telefonu alabilir ve ışık hızıyla evinize gelmesini sağlayabilirsiniz. Haydi o zaman hemen tıklayın ve sizin için seçtiğimiz en güzel modellere hızlıca bakın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 13 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Samsung Galaxy S23 FE 256 GB Hafızalı Akıllı Telefon

1. Samsung Galaxy S23 FE 256 GB Hafızalı Akıllı Telefon

Sağlam bir telefon olmasının yanı sıra canlı ve net görüntüsüyle ve uzun pil ömrüyle de çok beğenilen bir telefon.

  • Güçlü sekiz çekirdekli işlemci sayesinde oyun deneyimi, arka arkaya video izleme, video çekimi ve birden çok görevi yerine getirme gibi dilediğiniz işleme kolayca uyum sağlar.

  • IP68 sınıfı derecelendirmesiyle toza ve suya karşı dayanıklılık sunar.

  • Dinamik AMOLED 2X ekrandaki detaylar, çeşitli aydınlatma koşulları altında bile canlı görünür.

İndirimli fiyatı 23.599 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Samsung Galaxy Z Flip5 8 256 GB Hafızalı Akıllı Telefon

2. Samsung Galaxy Z Flip5 8 256 GB Hafızalı Akıllı Telefon

Galaxy Z Flip’ler arasındaki en büyük kapak ekranına sahip olan bu telefon aynı zamanda Galaxy telefonlardaki en iyi selfie kamerasına da sahip.

Fiyatı 37.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Samsung Galaxy A05S 128 GB Akıllı Cep Telefonu

3. Samsung Galaxy A05S 128 GB Akıllı Cep Telefonu

Birden çok kamerası sayesinde daha fazla ayrıntı yakalayabileceğiniz bir telefon.

Güçlü Snapdragon 680 işlemcisi, 4 GB belleği ve 128 GB dahili hafızasıyla Galaxy A05s; kusursuz oyun, izleme ve sosyal medyada paylaşım deneyimi sunan donanıma ve performansa sahip.

İndirimli fiyatı 6499 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Samsung Galaxy S21 FE 5G 2.Nesil Akıllı Cep Telefonu

4. Samsung Galaxy S21 FE 5G 2.Nesil Akıllı Cep Telefonu

Oyunlarda yüksek performans göstermek isteyenler için Galaxy S21 FE 5G'de Snapdragon 888 işlemcisini kullanılmış. Güç açısından verimli ve akıllı olan bu işlemci ile grafik ağırlıklı oyunları rahatlıkla oynayabilir, çoklu görev gerektiren işlemlerinizi beklemeden gerçekleştirebilirsiniz.

Galaxy S21 FE 5G'nin profesyonel seviyedeki kamerası, üstün ayrıntı seviyelerine sahip inanılmaz gerçekçi fotoğraflar ve videolar çekerek doğrudan cep telefonunuzdan zahmetsizce değerli içerikler üretmenizi sağlar.

Fiyatı 18.599 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Apple iPhone 13 128 GB Akıllı Telefon

5. Apple iPhone 13 128 GB Akıllı Telefon

Tek bir şarjla 19 saate kadar video oynatabileceğiniz şekilde gleiştirilmiş pil ömrüne sahip olan model, suya da dayanıklı.

Gece moduna sahip 12 MP TrueDepth ön kamerası ile harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

Fiyatı 38.099 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Apple iPhone 14 128 GB Akıllı Telefon

6. Apple iPhone 14 128 GB Akıllı Telefon

Tüm gün süren pil ömrüyle öne çıkan modelin renkleri de birbirinden güzel.Her ışıkta daha iyi fotoğraflar için gelişmiş kamera sistemine sahip olan modelin fiyatı 45.199 TL.

Almak isteyenler için burada.

128 GB bana yetmez diyenler için 512 GB olanı da mevcut.

Amazon

7. Apple iPhone 12 64 GB Akıllı Telefon

7. Apple iPhone 12 64 GB Akıllı Telefon

64 ve 128 MB seçeneği bulunan iPhone 12'nin farklı renk seçenekleri de var.

Bu telefonun hızını ise anlatmak için kelime bulmakta zorlanıyoruz. Öyle ki, bir akıllı telefondaki en akıllı çip olan A14 Bionic'e sahip bu telefon.

Fiyatına gelirsek o da 26.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Telefon ertesi gün elime ulaştı. Amazon kalitesi ve güvencesi insana kendisini çok iyi hissettiriyor. Ürün sıfırdı, bir problem yaşamadan başladık kullanmaya çok şükür. Tavsiye ediyorum.'

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8. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256GB Akıllı Telefon

8. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256GB Akıllı Telefon

Tam bir fiyat performans canavarı. telefon hem tasarım olarak oldukça şık hem de kullanışlı. 

Pili uzun süre dayanıyor, 6.67' AMOLED ekrana sahip, kamerası tatmin edici sonuçlar veriyor. Fiyatı da oldukça uygun.

Sadece 12.399 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Telefon tasarımıyla olsun ekranıyla olsun ince zarifliğiyle ve bataryası ile olsun her şeyiyle orta sınıfta neredeyse alternatifsiz bir cihaz bu fiyat diliminde belki bir iki cihaz daha çıkabilir ama bana göre segmentin lideri bütçeniz eğer bu ortalamalarda ise kesinlikle tavsiye ederim.'

Amazon

9. Redmi Note 13 Pro 512 GB ROM Akıllı Cep Telefonu

9. Redmi Note 13 Pro 512 GB ROM Akıllı Cep Telefonu

OIS ve EIS özellikli 200 MP ana kameraya sahip olan telefonun makro ve ultra geniş açılı kamerası da mevcut.

Su sıçramalarına karşı dayanıklı olan model, uzun süreli kullanım için yüksek kapasiteli pile sahip.

İndirimli fiyatı 15.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

10. Xiaomi POCO M6 Pro 512GB ROM Cep Telefonu

10. Xiaomi POCO M6 Pro 512GB ROM Cep Telefonu

Yapay zeka destekli üçlü kameraya sahip olan model ile sınırsız eğlence ve yaratıcılık sizi bekliyor.

Tasarımı ile de oldukça dikkat çekici bir model.

Fiyatı da gayet uygun, sadece 13.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
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11. Xiaomi POCO X5 5G 256GB Cep Telefonu

11. Xiaomi POCO X5 5G 256GB Cep Telefonu

48 MP üçlü kameraya sahip olan telefon, AMOLED nokta ekrana sahip.

Telefonun bir diğer öne çıkan özelliği de çok kısa sürede şarj olması. 

Tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz.

Fiyatı 12.599 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çocuğuma hem kaliteli, hem uygun fiyatlı hem de güçlü ve hızlı telefon alayım diyorsanız bence POCO tam bu işi yapan bir marka. Bende ki daha fiyatlı telefondan daha güzel duruyor. Kamera kalitesi de başarılı.'

Amazon

12. Apple iPhone 11 128 GB Akıllı Telefon

12. Apple iPhone 11 128 GB Akıllı Telefon

12 MP ultra geniş ve geniş kameralara; gece modu, portre modu ve saniyede 60 kareye kadar 4K video kaydı özelliklerine sahip çift kamera sistemi olan telefonun 64 GB ve 128 GB seçenekleri var.

128 GB olanın fiyatı 25.499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bunu eşime aldım. Kendisi çok memnun. İphone 12 ile 11 arasında kalmıştık. Fakat 12'inin 11 arasında fazla bir farkı yok. O yüzden 11 aldık ve çok memnunuz. Teşekkürler Amazon. 👍❤'

Amazon

13. Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB Akıllı Telefon

13. Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB Akıllı Telefon

iPhone 15 Pro Max, uzay endüstrisi standartlarında güçlü ve hafif titanyum tasarıma, dokulu mat cam arka yüzeye ve tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam olan Ceramic Shield ön yüzeye sahip. Üstelik suya, sıçramalara ve toza dayanıklı.

256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri olan telefonun farklı renkleri de var.

512 GB olanın fiyatı şu anda 86.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

Bu fiyata online'dan alışveriş mi yapılır diye düşünenler için de buraya güzel yorumlardan birini bırakıyorum:

'23:00 e doğru sipariş verdim sabah saat 9:30 da kapımı çaldılar şaka gibi süper hızlı teslimat emeğinize sağlık Amazon bu sektörde açık ara önde sorunsuz teslimat .'

Amazon

14. Apple 2022 iPhone SE 128 GB (3.nesil)

14. Apple 2022 iPhone SE 128 GB (3.nesil)

64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri olan telefonun kırmızı ve siyah rengi var.

A15 Bionic çip ile ışık hızında performansa sahip olan telefonun yıldızlara layık bir kamerası var.

Büyüklüğü itibariyle de cebinizde rahatça taşıyabileceğiniz büyüklükte.

128 GB olanın fiyatı 29.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bir arkadaşıma hediye için almıştım. Amazon tarafından gayet kusursuz bir şekilde teslim edildi. Ürünü anlatmaya gerek yok sanırım :) Teşekkürler.'

Amazon

15. Samsung Galaxy A04s Akıllı Cep Telefonu

15. Samsung Galaxy A04s Akıllı Cep Telefonu

Sekiz çekirdekli işlemcinin gücünü 4 GB RAM ile birleştiren Galaxy A04s, yapılacak görevler için hızlı ve verimli bir performans sunuyor.

Dahili hafızası 64 GB ancak MicroSD kartı ile 1 TB’a kadar depolama alanı ekleyebiliyorsunuz.

Fiyatı sadece 4749 TL ve Samsung Türkiye garantili.

Bu fiyata telefon kaldığına inanmak gerçekten güç.

'77 yaşındaki annem için aldım. Eski telefonu Samsung Note 4 idi ve yetmiyordu. Bu telefon ile annem de mutlu oldu. Ve bir çok gençten daha iyi kullanıyor telefonunu. Bu telefon gençlere yeter mi dersek. Oyun vs oynayan gençlere elbette ki yetmeyebilir ama standart sosyal medya kullanıcıları, mesaj programı kullanıcıları için gayet yeterli... Fiyat / performansta tam not verilebilir. Alt düzey ve orta düzey kullanıcılar için gayet yeterli.' Tavsiye ederim.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Amazon
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