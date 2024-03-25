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Baharın Tazeliğini ve Canlılığını Evinize Taşıyacak Birbirinden Güzel Parçalar

etiket Baharın Tazeliğini ve Canlılığını Evinize Taşıyacak Birbirinden Güzel Parçalar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 14:45

Baharın pozitif enerjisini evinize getirmeye ne dersiniz? Evin girişinden mutfağa, banyodan yatak odasına her yer cıvıl cıvıl bahar enerjisi ile dolsun istemez misiniz? Haydi o zaman hemen önerilerimize göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 25 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. İster ara öğünde yenen bir meyve olsun ister sabah kahvaltısı, sofranıza neşe katacak bu bambu Amerikan servisleri ile içinizin açılacağı kesin.

1. İster ara öğünde yenen bir meyve olsun ister sabah kahvaltısı, sofranıza neşe katacak bu bambu Amerikan servisleri ile içinizin açılacağı kesin.

Ben sofraya otururken görselliğe önem veririm diyenler için bangır bangır pozitif enerji yayan bir servis seti.

Keyifli sohbetiniz ve kahkahalarınızla ortamı daha da canlandırmak sizin elinizde elbette.

4'lü Amerikan servisinin fiyatı 249 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

2. Hazır söz kahvaltıdan açılmışken, 10 parçadan oluşan tatlı mı tatlı bir set ile devam edelim.

2. Hazır söz kahvaltıdan açılmışken, 10 parçadan oluşan tatlı mı tatlı bir set ile devam edelim.

Pastel tonlardaki bu kahvaltı ile güne başlamak size çok iyi gelecek.

4 kişilik kahvaltı takımı ile ister kendinize özel bir kahvaltı hazırlayın ister misafirlerinize dolu dolu bir sofra hazırlayın.

O kısmı tamamen size kalmıs.

Setin fiyatı 579  TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Mis gibi kahvenizi yudumlarken, bardağa önem verenlerden misiniz?

3. Mis gibi kahvenizi yudumlarken, bardağa önem verenlerden misiniz?

O zaman sizi hemen böyle alalım.

Kahve içmelere doyamayacağınız tatlılıkta bir fincan seti ile tanıştırmak istiyoruz sizi. 

6 kişilik setin fiyatı 849 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok şık çok sevimli ve boyutu çok iyi içmelere doyamadık.'

Hepsiburada

4. Evinize daha adım atmadan baharın pozitifliğini hissetmek isteyenler için çok tatlı bir paspas.

4. Evinize daha adım atmadan baharın pozitifliğini hissetmek isteyenler için çok tatlı bir paspas.

Tabanı kalın, dökülme yapmıyor ve görünüşü de çok tatlı.

Fiyatı 314 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gelir gelmez kapıma koydum.'

Hepsiburada

5. Biraz motivasyona ihtiyaç duyanlar için sabah yüzünüzü yıkamak için banyoya girdiğinizde size bugünün harika bir gün olduğunu hatırlatacak bir kilim seti.

5. Biraz motivasyona ihtiyaç duyanlar için sabah yüzünüzü yıkamak için banyoya girdiğinizde size bugünün harika bir gün olduğunu hatırlatacak bir kilim seti.

Kaymaz tabanlı banyo matı aynı zamanda çok da yumuşak bir dokuya sahip.

Rengi ve mottosu ile size enerji verecek bir set.

İndirimli fiyatı 389 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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6. Bu renge bayılıyorum! İnsana resmen mutluluk aşılıyor!

6. Bu renge bayılıyorum! İnsana resmen mutluluk aşılıyor!

İnsanın içini kıpır kıpır ediyor. Bahara en çok yakışan renklerden...

Banyonuza çok yakışacak bir paspas seti.

Fiyatı 2599 TL. Ama şu anda %65 indirimi mevcut.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. Evinizde doğanın huzurunu ve zarafetini yaşayabileceğiniz el örmesi bambu dekoratif yaprak.

7. Evinizde doğanın huzurunu ve zarafetini yaşayabileceğiniz el örmesi bambu dekoratif yaprak.

Duvarınıza çok yakışacak...

Fiyatı 580 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

8. Yatağınızda turuncunun güzel enerjisi ile uykuya dalmaya ne dersiniz?

8. Yatağınızda turuncunun güzel enerjisi ile uykuya dalmaya ne dersiniz?

Odaya girdiğinizde içinizi açacak bir renk, sabah uyandığınızda da ilk göreceğiniz renk turuncu...

Güzel olmaz mı ne dersiniz?

Fiyatı 2849 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

9. Nevresim, yastık kılıfı ve çarşaftan oluşan şık, yumuşacık bir nevresim takımı.

9. Nevresim, yastık kılıfı ve çarşaftan oluşan şık, yumuşacık bir nevresim takımı.

Renkleri harika, deseni de çok zarif.

%100 pamuklu yaprak desenli çift kişilik nevresim takımının fiyatı 1199 TL.

Ebatları da 240 x 260 cm.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

10. Koltuklar aynı kalsa da kırlentlerimizi değiştirerek ortamı renklendirebiliriz.

10. Koltuklar aynı kalsa da kırlentlerimizi değiştirerek ortamı renklendirebiliriz.

Koltukları değiştirmek oldukça pahalıya mal olabilir. Ama kırlentleri değiştirerek minik dokunuşlar ile büyük farklar yaratılabilir.

Tropik kırlent şu anda %50 indirimde 474 TL. 

Ayrıca sepette ek %40 indirimi var fiyatı 284 TL'ye düşüyor.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

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11. Toprak tonlarında dekorasyonu olan evlere canlılık getirecek bir diğer kırlent.

11. Toprak tonlarında dekorasyonu olan evlere canlılık getirecek bir diğer kırlent.

Çok hoş bir kırlent üstelik şu anda çok güzel indrimde.

Fiyatı normalde 599 TL ama şu anda %65 indirimi var.

Ölçüleri 43x43 cm.

Almak isteyenler için burada.

'Çok ama çok beğendim.'

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12. Tam 30 adet fitili ile birlikte gönderilen ve harika bir görsel şölen sunan yasemin kokulu mum.

12. Tam 30 adet fitili ile birlikte gönderilen ve harika bir görsel şölen sunan yasemin kokulu mum.

Yanıcı olmayan bir kap içerisine mum tozunu dökün ve fitili tozun içine sokun. Fitilin ucunu yakabilmek için dışarıda bırakın. Sonsuz tasarım özelliği ile ortamınızda her seferinde farklı atmosfer yaratabilirsiniz. 

Fiyatı 199 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Evinizin mis gibi kokmasını sağlayacak kokulu çubuklar.

13. Evinizin mis gibi kokmasını sağlayacak kokulu çubuklar.

Hem şık görünüyor hem de evinizi mis gibi çiçek kokmasını sağlıyor. Daha ne olsun.

Fiyatı normalde 1599 TL ama şu anda sepette %60 indirimi var.

Almak isteyenler için burada.

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14. Hem çevre dostu hem bitki dostu cıvıl cıvıl rengiyle evinize çok yakışacak bir çömlek saksı.

14. Hem çevre dostu hem bitki dostu cıvıl cıvıl rengiyle evinize çok yakışacak bir çömlek saksı.

Bu saksı, toprakla bütünleşir, nefes alır, çevreye nem salar, kökleri şiddetli sıcaktan da şiddetli soğuktan da korur.

Ölçüleri 19x19 cm.

Fiyatı 449 TL.

Almak isteyenler için burada.

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15. Jüt halı sevenler için harika bir model...

15. Jüt halı sevenler için harika bir model...

Mutfak, oturma odası, balkon ya da terasınızda kullanabileceğiniz bir jüt hasır halı.

Fiyatı 1045 TL. Ancak şu anda %50 indirimi var.

Almak isteyenler için burada.

'Çok güzel keşke daha büyüğünü alsaydım diğer firmalardan aldıklarım hasır yazıp hasır görünümlü çıktı bu iyi.'

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