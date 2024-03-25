Baharın Tazeliğini ve Canlılığını Evinize Taşıyacak Birbirinden Güzel Parçalar
Baharın Tazeliğini ve Canlılığını Evinize Taşıyacak Birbirinden Güzel Parçalar
Baharın pozitif enerjisini evinize getirmeye ne dersiniz? Evin girişinden mutfağa, banyodan yatak odasına her yer cıvıl cıvıl bahar enerjisi ile dolsun istemez misiniz? Haydi o zaman hemen önerilerimize göz atın.
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1. İster ara öğünde yenen bir meyve olsun ister sabah kahvaltısı, sofranıza neşe katacak bu bambu Amerikan servisleri ile içinizin açılacağı kesin.
2. Hazır söz kahvaltıdan açılmışken, 10 parçadan oluşan tatlı mı tatlı bir set ile devam edelim.
3. Mis gibi kahvenizi yudumlarken, bardağa önem verenlerden misiniz?
4. Evinize daha adım atmadan baharın pozitifliğini hissetmek isteyenler için çok tatlı bir paspas.
5. Biraz motivasyona ihtiyaç duyanlar için sabah yüzünüzü yıkamak için banyoya girdiğinizde size bugünün harika bir gün olduğunu hatırlatacak bir kilim seti.
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6. Bu renge bayılıyorum! İnsana resmen mutluluk aşılıyor!
7. Evinizde doğanın huzurunu ve zarafetini yaşayabileceğiniz el örmesi bambu dekoratif yaprak.
8. Yatağınızda turuncunun güzel enerjisi ile uykuya dalmaya ne dersiniz?
9. Nevresim, yastık kılıfı ve çarşaftan oluşan şık, yumuşacık bir nevresim takımı.
10. Koltuklar aynı kalsa da kırlentlerimizi değiştirerek ortamı renklendirebiliriz.
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11. Toprak tonlarında dekorasyonu olan evlere canlılık getirecek bir diğer kırlent.
12. Tam 30 adet fitili ile birlikte gönderilen ve harika bir görsel şölen sunan yasemin kokulu mum.
13. Evinizin mis gibi kokmasını sağlayacak kokulu çubuklar.
14. Hem çevre dostu hem bitki dostu cıvıl cıvıl rengiyle evinize çok yakışacak bir çömlek saksı.
15. Jüt halı sevenler için harika bir model...
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