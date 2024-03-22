Son Zamanlarda Her Yerde Karşımıza Çıkan Popüler Kozmetik Ürünleri
Son Zamanlarda Her Yerde Karşımıza Çıkan Popüler Kozmetik Ürünleri
2024 yılına bomba gibi giren kozmetik ürünleri ve geçtiğimiz yıllardan bildiğimiz ama bu yıl da kullanmalara doyamadığımız tüm bakım ürünleri sizin için listeledik. Üstelik indirimleri ve kampanyaları ile. Kullanıcı yorumlarını da unutmadık. İşiniz çok kolay, haydi hemen siz de en popüler kozmetikler arasından seçiminizi yapın.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 21 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Nyx Duck Plump Dolgun Görünüm Veren Dudak Parlatıcısı
2. Nyx Fat Oil Slick Click Parlatıcı Dudak Balmı
3. Nyx Fat Oil Lip Drip Parlatıcı Dudak Yağı
4. L'oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara
5. Sinoz No:16 Mucizevi Işıltılı Saç ve Vücut Bakım Yağı
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Note Sunglow Işıltılı SPF 15 Bronzlaştırıcı Fondöten
7. Flormar Color Shadow Yüksek Pigmentli & Işıltılı Asansörlü Kalem Göz Farı
8. Sephora Multi Shimmer Bronzer
9. Bade Natural Bronzer Stick
10. Note Skin Perfecting Illuminator Aydınlatıcı Makyaj Bazı
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Tırnak Bakım Kalemleri
12. Yumuşak Silikon Saç Yıkama & Saç Derisi Masaj Tarağı
13. Garnier Mineral Magnezyum Ultra Kuru Roll-On Deodorant
14. Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda