Son Zamanlarda Her Yerde Karşımıza Çıkan Popüler Kozmetik Ürünleri

2024 yılının en popüler makyaj ürünü hangisi desek, hepimiz bir ağızdan 'duck plump' diye bağıracağız neredeyse.

Dolgu yaptırmaktan korkanlar için güzel bir alternatif diyebiliriz.

Fiyatı 524 TL.

Ama hemen söyleyelim şu anda Nyx ürünlerinde 750 TL'ye %21 indirim var. Bu fırsatı değerlendirip yeni çıkan ürünleri çok daha ucuza deneyebilirsiniz.

Hala denemeyenler varsa Nyx Duck Plump tüm renk seçenekleriyle burada sizi bekliyor.

Dolgunlaştırıcı etkisi olduğu için dudakta yanma hissi oluyor. Eğer çok hassas bir yapınız varsa bu sizin için doğru ürün olmayabilir ama üzülmeyin hemen bir sonraki maddedeki ürün tam size göre.