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Son Zamanlarda Her Yerde Karşımıza Çıkan Popüler Kozmetik Ürünleri

etiket Son Zamanlarda Her Yerde Karşımıza Çıkan Popüler Kozmetik Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 11:16

2024 yılına bomba gibi giren kozmetik ürünleri ve geçtiğimiz yıllardan bildiğimiz ama bu yıl da kullanmalara doyamadığımız tüm bakım ürünleri sizin için listeledik. Üstelik indirimleri ve kampanyaları ile. Kullanıcı yorumlarını da unutmadık. İşiniz çok kolay, haydi hemen siz de en popüler kozmetikler arasından seçiminizi yapın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 21 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Nyx Duck Plump Dolgun Görünüm Veren Dudak Parlatıcısı

1. Nyx Duck Plump Dolgun Görünüm Veren Dudak Parlatıcısı

2024 yılının en popüler makyaj ürünü hangisi desek, hepimiz bir ağızdan 'duck plump' diye bağıracağız neredeyse.

Dolgu yaptırmaktan korkanlar için güzel bir alternatif diyebiliriz.

Fiyatı 524 TL.

Ama hemen söyleyelim şu anda Nyx ürünlerinde 750 TL'ye %21 indirim var. Bu fırsatı değerlendirip yeni çıkan ürünleri çok daha ucuza deneyebilirsiniz.

Hala denemeyenler varsa Nyx Duck Plump tüm renk seçenekleriyle burada sizi bekliyor.

Dolgunlaştırıcı etkisi olduğu için dudakta yanma hissi oluyor. Eğer çok hassas bir yapınız varsa bu sizin için doğru ürün olmayabilir ama üzülmeyin hemen bir sonraki maddedeki ürün tam size göre.

'Bu dolgunluk şaka mııı ? Hala şoktayım Oldukça ince ve küçük dudaklara sahip olan ben bu gloss'a aşık oldum . Dudaklarımı hiç bu kadar dolgun görmemiştim. Zencefil özü içeriyor Alırken çok yakar mı diye düşünmüştüm ama Büyük bir acı veya yanma hissi yaşamadım. Sadece 5 dakika hafif bir karıncalanma hissettim. Sonrasında mükemmel dolgun dudaklarım oldu.'

Hepsiburada

2. Nyx Fat Oil Slick Click Parlatıcı Dudak Balmı

2. Nyx Fat Oil Slick Click Parlatıcı Dudak Balmı

Benim dolgunlaştırıcı ile işim olmaz bana güzel parlaklık verin, yapış yapış hissi de olmasın, kalıcı da olsun öyle 2 dakikada yok olmasın diyorsanız bu ürün tam size göre.

12 saat kalıcı nemlendirme ve uzun süreli parlaklık. Daha ne istenir ki?

Fiyatı 483 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gayet güzel bir ürün. İçinde simler var, yapış yapış değil dudağıma direkt denedim hoşuma gitti güzel kahve tonu, hoş bir parlaklık sağlıyor dudak kalemiyle daha güzel olur diye düşünüyorum bence stick şeklinde olması bayağı kolaylık sağlıyor.

Hepsiburada

3. Nyx Fat Oil Lip Drip Parlatıcı Dudak Yağı

3. Nyx Fat Oil Lip Drip Parlatıcı Dudak Yağı

Stick seklinde değil de klasik bir dudak yağı tercih ederseniz de bu ürüne şans verebilirsiniz.

Fiyatı indirimde 483 TL. 

Ancak 750 TL ve üzerine %21 indirim var.

Hemen almak isteyenler buraya tıklayabilir.

Nyx ürünlerindeki fırsatların hepsini görmek isterseniz, o zaman da buraya tık tık.

Hepsiburada

4. L'oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara

4. L'oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara

L'oreal'in son bombası herkesin dilindeki o maskara: Panorama!

Hassas gözler için bile uygun. Topaklanmaz, bulaşmaz ve kirpiklerinizi tek tek ayırarak hacim verir.

Fiyatı 447 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Loreal'in en şık tasarlanmış maskarası ilan edebilirim, Loreal maskaraları genel olarak beğeniyorum, Panorama maskara kirpiklere hacim sağlarken kirpikleri tek tek tarıyor olması benim en hoşuma giden tarafı oldu. Fırçası da şekli itibariyle kirpiğin her noktasına rahatlıkla erişiyor, gün içinde kirpikleri düşürmedi. Ben genel olarak sevdim.'

Hepsiburada

5. Sinoz No:16 Mucizevi Işıltılı Saç ve Vücut Bakım Yağı

5. Sinoz No:16 Mucizevi Işıltılı Saç ve Vücut Bakım Yağı

Parıltıdan, ışıltıdan vazgeçemeyenlerin favorisi.

Özellikle bronz tende muhteşem duruyor.

Fiyatı 575 TL ama şu anda %30 indirimi var. Kısacası denemek için en iyi zaman...

Almak isteyenler için burada.

'Harika bir ışıltı veriyor vücut tarafından hızlı emiliyor. Yapış yapış olmadı.'

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6. Note Sunglow Işıltılı SPF 15 Bronzlaştırıcı Fondöten

6. Note Sunglow Işıltılı SPF 15 Bronzlaştırıcı Fondöten

Sun Glow fondöten, cilt tonunu eşitlerken, doğal bir bronz görünüm sağlıyor. Doğal parlak bitişi ile size de göz almak kalıyor.

Fiyatı şu anda 274 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yazın bronz tene direkt kullandığım kısın da fondötenle karıştırıp uyguladığım bir ürün. Cilde güzel bir parlaklık veriyor. Asla simli bir görüntü oluşmuyor.'

Ayrıca Note marka ürünlerde şu anda 300 TL üzerine %10 indirim var. Buraya tıklayarak sepetinize bir şeyler daha ekleyebilir ve indirimin tadını çıkarabilirsiniz.

Unutmadan ekleyelim, sayfada indirim kuponları da sizi bekliyor.

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7. Flormar Color Shadow Yüksek Pigmentli & Işıltılı Asansörlü Kalem Göz Farı

7. Flormar Color Shadow Yüksek Pigmentli & Işıltılı Asansörlü Kalem Göz Farı

Renk tonları, kolay sürümü, kalıcılığı ve pratikliği ile çok sevilen bir far.

Fiyatı 179 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Efsane bir far, çok kalıcı ve yoğun renkli, parıltısı da şahane. Kahve tonlarını sevenler bayılacaktır. Sürümü de aşırı kolay.'

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8. Sephora Multi Shimmer Bronzer

8. Sephora Multi Shimmer Bronzer

Bahar aylarında kullanmayı en çok sevdiğimiz makyaj malzemelerinden biri de şüphesiz ki bronzerlar.

Sephora marka bronzerın 3 farklı tonu var.

Fiyatı 899 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

9. Bade Natural Bronzer Stick

9. Bade Natural Bronzer Stick

Doğallıktan yana olanların severek kullandığı bir marka.

Influencerların da bu ara çok tanıttığı ve övdüğü bir ürün.

Tüm cilt ve dekolte bölgesine de uygulanabilen stick, doğal bronzluk tonu ile tüm ten renklerine de uyumlu.

Fiyatı 299 TL.

Şu anda Bade Natural satıcılı ürünlerde 2. ürüne %30 indirim fırsatı olduğunun da altını çizelim.

Almak isteyenler için burada.

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10. Note Skin Perfecting Illuminator Aydınlatıcı Makyaj Bazı

10. Note Skin Perfecting Illuminator Aydınlatıcı Makyaj Bazı

Pürüzsüz, satenimsi formülü ile cildinizi aydınlatır ve kusursuzlaştırır. Makyaj uygulaması öncesinde cildinizin nemlenmesini sağlar ve makyajınızın daha uzun süre daha güzel gözükmesini sağlar.

Kuru ve mat ciltler için uygun olan ürünün fiyatı 299 TL.

Detaylı incelemek ve almak isteyenler için burada.

'Kokusu söylendiği gibi pudra gibi. Yapısı çok güzel krem gibi tam kuru ciltlere göre. Işıltısı da sim sim değil doğal bir parlaklığı var. Ben çok beğendim. Bu ürünün yağlı ciltler için olanı da mevcut.'

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11. Tırnak Bakım Kalemleri

11. Tırnak Bakım Kalemleri

Tırnak bakım yağları kalem şeklinde çok daha kullanışlı.

Tırnak etlerini ve kütikülü nemlendirir ve besler, sağlıklı tırnak büyümesini teşvik eder. 

Çilekli, lavantalı, vişneli... Hangisini isterseniz seçin.

Fiyatı da sadece 95 TL.

Almak isteyenler için çileklisi burada.

Vişnelisi de burada.

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12. Yumuşak Silikon Saç Yıkama & Saç Derisi Masaj Tarağı

12. Yumuşak Silikon Saç Yıkama & Saç Derisi Masaj Tarağı

Kısaca siz ona duş tarağı da diyebilirsiniz.

Bir çok farklı markanın aynı üründen satışı mevcut ama en çok satın alınanı bu.

Islak saçınızı şampuanlamak, kuru saçlarınızı taramak veya masaj yapmak için kullanabilirsiniz. Hatta kedi ya da köpeğinizin taranması için bile kullanabilirsiniz.

Fiyatı 59 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Hayatımda bu ürünü kullanmadığım geçtiğimiz 30 yıl için pişmanım. O kadar güzel masaj yapıyor ki saatler sonra hala kafa derimdeki rahatlamayı hissediyorum.'

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13. Garnier Mineral Magnezyum Ultra Kuru Roll-On Deodorant

13. Garnier Mineral Magnezyum Ultra Kuru Roll-On Deodorant

Formülü doğal kayalardan elde edilen magnezyum içeren roll-on deodorant gün boyu kötü kokudan endişe etmeden hareket etmenizi sağlıyor.

Kullananların vazgeçilmezi olan bir roll-on.

Fiyatı 104 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten hem kuru tutuyor hem kokuyu önlüyor. Muadilini bulamadım. O yüzden yıllardır vazgeçilmezim.'

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14. Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

14. Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

Yıpranmış ve hasar görmüş saçların imdadına yetişen, misler gibi kokan, harika bir saç bakım yağı.

Öyle ki alan daha bitirmeden yenisini sipariş ediyor.

Fiyatı 193 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Şimdiye kadar birçok saç yağı denedim ve en güzeli kesinlikle bu. Diğerleri saçta hafif yağlı bir görüntü oluşturuyordu ve ağırlık yapıyordu. Ama bunda sanki saçıma yağ sürmemişim ama kendi parlaklığıymış gibi görünüyor ve saçları yumuşacık yapıyor. Ben banyodan sonra kullanıyorum çok aşırı memnunum. Saçları kuru ve kabarık biri olarak en çok beğendiğim ürünlerden.'

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