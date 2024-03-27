Cilt Bakımınızı Bir Üst Seviyeye Taşıyacak TikTok Trendi 'Skincare Smoothie' Nasıl Uygulanır?

Amy K'in orijinal formülünde, vazelin, CeraVe vücut losyonu, aydınlatıcı ve renk vermesi için de bronzlaştırıcı krem bulunuyor. Bunların hepsini avucumuzun içinde karıştırıyor ve o şekilde yüzümüze sürüyoruz.

Bu karışımdan dolayı da adına skincare smoothie deniyor zaten.

Ancak bunu denemek isteyenler için hemen altını çizelim, vazelin bazı bölgelerde çok kuru cildi olanlara iyi gelebilirken, karma ve yağlı cildi olanlar için uygun olmayacaktır. Bu yüzden denemek isterseniz de vazelini çok az kullanmanız daha sağlıklı olacaktır.

İyi bir şey yapmaya çalışırken cildimizi bozmak istemeyiz öyle değil mi?

Orijinal formülü denemek isteyenler ürünlere buradan ulaşabilir.