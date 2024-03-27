Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Cilt Bakımınızı Bir Üst Seviyeye Taşıyacak TikTok Trendi 'Skincare Smoothie' Nasıl Uygulanır?

etiket Cilt Bakımınızı Bir Üst Seviyeye Taşıyacak TikTok Trendi 'Skincare Smoothie' Nasıl Uygulanır?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 10:01

TikTok'ta viral olan 'skincare smoothie', bildiğimiz smoothielerden biraz farklı. İddia ediyoruz bakımına özen gösteren, ışıl ışıl parlamayı seven kadınlar buna bayılacak. 'Skincare smoothie'nin orijinal tarifini öğrenmek ve kendi eşsiz tarifinizi yaratmak için hemen içeriğimize göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 26 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Smoothie sever misiniz? Peki ya cilt için olanını? Son dönemin popüler akımı 'Skincare Smoothie' nedir, nasıl yapılır, hepsini anlatıyoruz.

Smoothie sever misiniz? Peki ya cilt için olanını? Son dönemin popüler akımı 'Skincare Smoothie' nedir, nasıl yapılır, hepsini anlatıyoruz.

Adından da tahmin edebileceğiniz üzere, 'skincare smoothie' dediğimiz şey aslında cilt bakım ürünleri ile makyaj malzemelerinin karıştırılıp aynı anda uygulanmasından ibaret.

Bu sayede hem zamandan kazanmış oluyorsunuz hem de sanki cilt bakımından yeni çıkmışsınız gibi sağlıklı gözüken parlayan ışıl ışıl bir cilde sahip oluyorsunuz.

Heyecan verici değil mi?

Peki nereden çıktı bir anda bu skincare smoothie diye düşünüyor olabilirsiniz...

Peki nereden çıktı bir anda bu skincare smoothie diye düşünüyor olabilirsiniz...
www.tiktok.com

Çoğu trendin çıkış noktası gibi bunun da çıkış noktası TikTok. Bunu ortaya adan TikTok kullanıcısı da Amy K.

Peki Amy K'in orijinal skincare smoothie formülünde hangi ürünler var?

Peki Amy K'in orijinal skincare smoothie formülünde hangi ürünler var?
www.tiktok.com

Amy K'in orijinal formülünde, vazelin, CeraVe vücut losyonu, aydınlatıcı ve renk vermesi için de bronzlaştırıcı krem bulunuyor. Bunların hepsini avucumuzun içinde karıştırıyor ve o şekilde yüzümüze sürüyoruz.

Bu karışımdan dolayı da adına skincare smoothie deniyor zaten.

Ancak bunu denemek isteyenler için hemen altını çizelim, vazelin bazı bölgelerde çok kuru cildi olanlara iyi gelebilirken, karma ve yağlı cildi olanlar için uygun olmayacaktır. Bu yüzden denemek isterseniz de vazelini çok az kullanmanız daha sağlıklı olacaktır.

İyi bir şey yapmaya çalışırken cildimizi bozmak istemeyiz öyle değil mi? 

Orijinal formülü denemek isteyenler ürünlere buradan ulaşabilir.

Hepsiburada

Işıl ışıl parlayan bir cilt için siz de kendinize özel skincare smoothienizi hazırlayabilirsiniz.

Işıl ışıl parlayan bir cilt için siz de kendinize özel skincare smoothienizi hazırlayabilirsiniz.

Nasıl ki içtiğimiz smoothieleri kendi damak zevkimize göre çeşitlendiriyorsak, bunu da kendi zevkimize ve cildlmizin yapısına göre çeşitlendirebiliriz.

Peki cildimize özel bu smoothie'yi hazırlarken hangi ürünleri kullanabiliriz?

Aslında cildinizde hassasiyet yaratma olasılığı olan ve güneşte kullanılmaması gereken bakım ürünleri hariç her şeyi kullanabilirsiniz.

Örneğin, retinol içeren ürünleri smoothienize karıştırmamanızı öneririz. Hem güneşle etkileşimde leke yapabilir hem de cildiniz hassas ise yanma yapabilir.

Smoothienize katmanızı önereceğimiz ürünler var elbette...

Smoothienize katmanızı önereceğimiz ürünler var elbette...

  • Bunlardan ilki ve belki de en önemlilerinden biri nemlendirici bir krem. Biz Amy K'in aksine size vücut nemlendiricisi değil yüzünüz için olan bir nemlendirici önereceğiz.

  • 1-2 damla hyalüronik asit ya da C vitamini serumuna da hayır demeyiz.

  • Orijinal tarifte vazelin de biliyorsunuz var ama kullanmak zorunda değilsiniz. 

  • İyi bir aydınlatıcı harika sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

  • Kusurları kapatmak için fondöten ya da BB krem tercih edebilirsiniz.

  • Biraz da bronzluk fena olmaz.

İşte harika karışımınız hazır. Artık, kendi cildinizin yapısına ve renk tonuna göre uygun ürünleri seçerek harika bir skincare smoothie hazırlamak için tüm bilgilere sahipsiniz.

Önerdiğimiz ürünlere göz atmak istersen buradalar.

Favorilerimizi de aşağıda tek tek sizin için listeledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İlk adım iyi bir nemlendirici demiştik.

İlk adım iyi bir nemlendirici demiştik.

Bu yüzden size ilk önerimiz de bu nemlendirici ve aydınlatıcı ikilisi.

Cream Co. marka ikili almak isteyenler için burada.

'Muhteşem. Nemlendiriciyi sürekli kullanıyorum. Çok memnunum. Diğerlerini denemek için aldım. Kullandıkça göreceğiz.'

Hepsiburada

Işıltıya doymak isteyenler için önerimiz Nyx Honey Dew Me Up makyaj bazı.

Işıltıya doymak isteyenler için önerimiz Nyx Honey Dew Me Up makyaj bazı.

Smoothienize ışıltı katmanın en güzel yollarından biri de bu üründen biraz katmak.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Harika bir bronzluk ve hafif ışıltı için önerimiz Pastel'in likit bronzer.

Harika bir bronzluk ve hafif ışıltı için önerimiz Pastel'in likit bronzer.

Likit formda uygun fiyatlı bir bronzer.

Işıltısı da tonları da çok güzel.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Aydınlatıcı olarak da yine çok sevilen bir ürün önereceğiz: Nyx Born To Glow!

Aydınlatıcı olarak da yine çok sevilen bir ürün önereceğiz: Nyx Born To Glow!

Işıl ışıl sağlıklı bir görüntü için karışımınıza eklemeyi unutmayın.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

İyi bir markanın C vitamini serumundan da 1-2 damla karışımınıza ekleyebilirsiniz.

İyi bir markanın C vitamini serumundan da 1-2 damla karışımınıza ekleyebilirsiniz.

Bizim size önerimiz The Purest Solutions marka serum.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?