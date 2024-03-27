Cilt Bakımınızı Bir Üst Seviyeye Taşıyacak TikTok Trendi 'Skincare Smoothie' Nasıl Uygulanır?
Cilt Bakımınızı Bir Üst Seviyeye Taşıyacak TikTok Trendi 'Skincare Smoothie' Nasıl Uygulanır?
TikTok'ta viral olan 'skincare smoothie', bildiğimiz smoothielerden biraz farklı. İddia ediyoruz bakımına özen gösteren, ışıl ışıl parlamayı seven kadınlar buna bayılacak. 'Skincare smoothie'nin orijinal tarifini öğrenmek ve kendi eşsiz tarifinizi yaratmak için hemen içeriğimize göz atın.
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Smoothie sever misiniz? Peki ya cilt için olanını? Son dönemin popüler akımı 'Skincare Smoothie' nedir, nasıl yapılır, hepsini anlatıyoruz.
Peki nereden çıktı bir anda bu skincare smoothie diye düşünüyor olabilirsiniz...
Peki Amy K'in orijinal skincare smoothie formülünde hangi ürünler var?
Işıl ışıl parlayan bir cilt için siz de kendinize özel skincare smoothienizi hazırlayabilirsiniz.
Smoothienize katmanızı önereceğimiz ürünler var elbette...
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İlk adım iyi bir nemlendirici demiştik.
Işıltıya doymak isteyenler için önerimiz Nyx Honey Dew Me Up makyaj bazı.
Harika bir bronzluk ve hafif ışıltı için önerimiz Pastel'in likit bronzer.
Aydınlatıcı olarak da yine çok sevilen bir ürün önereceğiz: Nyx Born To Glow!
İyi bir markanın C vitamini serumundan da 1-2 damla karışımınıza ekleyebilirsiniz.
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