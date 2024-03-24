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Makyaj Yapmayı Beceremediğini Düşünen İnsanların İmdadına Yetişecek 13 Şey

etiket Makyaj Yapmayı Beceremediğini Düşünen İnsanların İmdadına Yetişecek 13 Şey

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 20:45

Makyajınızı daha kolay yapmanızı sağlayacak ürünleri sizin için listeledik. Listemizdeki ürünleri kullandıktan sonra, aynada hayran hayran kendinize bakarken bu cümleyi tekrar etmeyi unutmayın: 'Makyaj yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!'

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 24 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Eyeliner çekerken biraz yardım almanın kimseye zararı yok.

1. Eyeliner çekerken biraz yardım almanın kimseye zararı yok.

Eyeliner çekmek sadece 2 saniyenizi alacak artık. 

1 saniye sağ göz, 1 saniye de sol göz için...

Kusursuz çizgilerinizle gururla gezebilirsiniz artık.

Fiyatı 776 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Eyelinerı birkaç saniye içinde hızlı ve doğru bir şekilde uygulamanıza, pürüzsüz bir çizgi oluşturmanıza olanak tanıyan bir diğer ürünle devam edelim.

2. Eyelinerı birkaç saniye içinde hızlı ve doğru bir şekilde uygulamanıza, pürüzsüz bir çizgi oluşturmanıza olanak tanıyan bir diğer ürünle devam edelim.

Uygulaması çok kolay. Çantanızda taşıyabileceğiniz kadar da pratik.

Yumuşak ve esnek hassas uçlu aplikatör, göz şeklini doğal olarak takip edebilir, kontrolü çok kolaydır, hem yeni başlayanlar hem de makyaj uzmanları için mükemmel çizgiler oluşturur.

Fiyatı 340 TL.

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3. Kirpiklerinizi güzel göstermeye çalışırken elinize yüzünüze mi bulaştırıyorsunuz?

3. Kirpiklerinizi güzel göstermeye çalışırken elinize yüzünüze mi bulaştırıyorsunuz?

Üzülmeyin! Siz beceremiyor değilsiniz, kirpikleriniz uzun.

Zaten maskara sürerken kirpiklerinizden yüzüne bulaşmasını önlemenin bir sürü yolu da var.

Hatta en pratik yolu da bu.

Fiyatı 282 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Güzel makyajın sırrı aslında iyi görmekten geçiyor. İyi görebilmek için de iyi bir makyaj aynası şart.

4. Güzel makyajın sırrı aslında iyi görmekten geçiyor. İyi görebilmek için de iyi bir makyaj aynası şart.

Bu ayna ile her detaya hakim olacaksınız. Kim bilir belki de makyaj vlogları bile çekmeye başlarsınız zamanla...

Fiyatı 499 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Göz altındaki koyu halkaları ya da yüzde istenmeyen kızarıklıkları kapatmanın en pratik yolu Maybelline Anti-Age Eraser kapatıcı.

Kullanımı daha kolay bir kapatıcı yok sanıyorum.

Çok fazla renk tonu olması da işleri kolaylaştırıyor. En çok satılan concealer olduğuna şaşırmamak lazım.

Fiyatı 275 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Fondöten tonunu ayarlayamıyor ya da homojen bir şekilde dağıtmakta zorlanıyorsanız BB kremlere bir şans verebilirsiniz.

6. Fondöten tonunu ayarlayamıyor ya da homojen bir şekilde dağıtmakta zorlanıyorsanız BB kremlere bir şans verebilirsiniz.

Hem uygulaması daha kolay hem de görünümü daha kolay.

Günlük kreminizin üzerine uygulayın. Evet fondöten kadar kapatıcı değil ama hataları da göstermediği bir gerçek.

Fiyatı 247 TL.

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7. BB kremin altına bu primerı kullanırsanız daha aydınlık ve canlı bir görünüm elde edebilirsiniz.

7. BB kremin altına bu primerı kullanırsanız daha aydınlık ve canlı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Hatta makyaj yapmak istemediğiniz günlerde, sadece bu ürünü sürüp cildinizin ne kadar ışıl ışıl olduğu iltifatlarını duymaya hazır bir şekilde dışarı çıkabilirsiniz.

Fiyatı 219 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Far sürmek çok keyifli ah bir de sürerken yüzünüze tozları dökülmese...

8. Far sürmek çok keyifli ah bir de sürerken yüzünüze tozları dökülmese...

Makyajınızı yaptınız. BB kreminizi sürdünüz, allık da tamam.

Farınızı sürdünüz o da ne! Yüzünüz de fardan nasibini almış... Neyse ki kolayı var, bu koruyucu pedler ile makyajınızın kalanı bozulmadan farınızı sürebilirsiniz.

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9. Toz farlarla uğraşmak istemeyenlerin tercihi kalem farlar.

9. Toz farlarla uğraşmak istemeyenlerin tercihi kalem farlar.

Ekstra fırça kullanımına gerek olmadan kullanılmasının yanı sıra, klasik farlara göre daha kolay uygulanıyor. Çantada taşıması ve gerektiğinde tazelemesi de son derece pratik.

Renkleri de harika.

Fiyatı 85 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Gün içinde makyajınızı tazelemeyi sevenlerin, gün ışığı olmadığında imdadına yetişecek ışıklı bir ayna.

10. Gün içinde makyajınızı tazelemeyi sevenlerin, gün ışığı olmadığında imdadına yetişecek ışıklı bir ayna.

Arabanızda dursun ya da çantanızda.

İhtiyacınız olduğunda hemen elinizin altında.

İndirimli fiyatı 193 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Taşırmadan ruj sürmenizi kolaylaştıracak şeffaf bir dudak kalemi.

11. Taşırmadan ruj sürmenizi kolaylaştıracak şeffaf bir dudak kalemi.

2024 yılında dudak kalemleri moda ama bu kalem başka kalem.

Bu şeffaf kalem ile kimselere çaktırmadan mükemmel dudak çizginizi belirleyin ve rujunuzu kusursuz bir biçimde sürün.

Fiyatı 249 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Rujlar ne yaparsanız yapın dişinize bulaşıyor ya da dudağınızdan taşıyorsa, mutlu sona glosslar ile ulaşabilirsiniz.

12. Rujlar ne yaparsanız yapın dişinize bulaşıyor ya da dudağınızdan taşıyorsa, mutlu sona glosslar ile ulaşabilirsiniz.

İnanın, bu gloss ile mutsuz son yok.

Her rengi ayrı güzel. O yüzden hangisini seçerseniz seçin doğru seçim olacaktır.

Üstelik dişlerinize bulaşma derdi de ortadan kalkıyor.

Şu anda Amazon'dan çok uyguna alabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 229 TL.

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13. Klasik allıkları doğru düzgün süremiyorsanız veya oluşan yapay görüntüden hoşlanmıyorsanız bu likit allıklar tam size göre.

13. Klasik allıkları doğru düzgün süremiyorsanız veya oluşan yapay görüntüden hoşlanmıyorsanız bu likit allıklar tam size göre.

Bu likit allık size sağlıklı doğal bir görünüm sunacak. Üstelik sürmesi de oldukça kolay. Başarısız olma şansınız yok.

Ürünü parmak uçlarınızla kolaylıkla cildinize yedirebilirsiniz. Dilerseniz bir makyaj süngerinden de yardım alabilirsiniz.

Flormar marka likit allığın fiyatı sadece 109 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Harika bir renk ve doku, tekrardan alırım.'

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