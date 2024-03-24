Makyaj Yapmayı Beceremediğini Düşünen İnsanların İmdadına Yetişecek 13 Şey
Makyaj Yapmayı Beceremediğini Düşünen İnsanların İmdadına Yetişecek 13 Şey
Makyajınızı daha kolay yapmanızı sağlayacak ürünleri sizin için listeledik. Listemizdeki ürünleri kullandıktan sonra, aynada hayran hayran kendinize bakarken bu cümleyi tekrar etmeyi unutmayın: 'Makyaj yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!'
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1. Eyeliner çekerken biraz yardım almanın kimseye zararı yok.
2. Eyelinerı birkaç saniye içinde hızlı ve doğru bir şekilde uygulamanıza, pürüzsüz bir çizgi oluşturmanıza olanak tanıyan bir diğer ürünle devam edelim.
3. Kirpiklerinizi güzel göstermeye çalışırken elinize yüzünüze mi bulaştırıyorsunuz?
4. Güzel makyajın sırrı aslında iyi görmekten geçiyor. İyi görebilmek için de iyi bir makyaj aynası şart.
5. Göz altındaki koyu halkaları ya da yüzde istenmeyen kızarıklıkları kapatmanın en pratik yolu Maybelline Anti-Age Eraser kapatıcı.
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6. Fondöten tonunu ayarlayamıyor ya da homojen bir şekilde dağıtmakta zorlanıyorsanız BB kremlere bir şans verebilirsiniz.
7. BB kremin altına bu primerı kullanırsanız daha aydınlık ve canlı bir görünüm elde edebilirsiniz.
8. Far sürmek çok keyifli ah bir de sürerken yüzünüze tozları dökülmese...
9. Toz farlarla uğraşmak istemeyenlerin tercihi kalem farlar.
10. Gün içinde makyajınızı tazelemeyi sevenlerin, gün ışığı olmadığında imdadına yetişecek ışıklı bir ayna.
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11. Taşırmadan ruj sürmenizi kolaylaştıracak şeffaf bir dudak kalemi.
12. Rujlar ne yaparsanız yapın dişinize bulaşıyor ya da dudağınızdan taşıyorsa, mutlu sona glosslar ile ulaşabilirsiniz.
13. Klasik allıkları doğru düzgün süremiyorsanız veya oluşan yapay görüntüden hoşlanmıyorsanız bu likit allıklar tam size göre.
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