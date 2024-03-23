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Saçlarım Eskisi Gibi Canlı Değil Diye Üzülmeyin: Kullananların Önerdiği Bu Ürünlere Bir Şans Verin!

etiket Saçlarım Eskisi Gibi Canlı Değil Diye Üzülmeyin: Kullananların Önerdiği Bu Ürünlere Bir Şans Verin!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 21:50

Can sıkmaya hiç gerek yok. Cansız saçlarınızın sizi üzmesine sakın daha fazla izin vermeyin. Kullananların önerdiği saç bakım ürünlerine göz atın ve sizin uygun olanları hemen sepetinize ekleyin. Doğru bakımla en canlı saçlara kavuşmanız an meselesi! Haydi o zaman başlayalım.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 23 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

1. Bioxcin Keratin & Argan Onarıcı Saç Bakım Yağı

En güzel saç bakım yağlarından biri... 

İçeriğindeki hidrolize keratin, saçlarınızı besler ve onarır. Canlılık ve parlaklık kazandırır. Argan yağı ise saçınızın kaybettiği nemi saça geri kazandırır. Saça yumuşaklık ve parlaklık verir. Pürüzsüz ve ipeksi bir görünüm sağlar. 

Saçlarına bir güzellik yapmak isteyenlerin tercihi.

Fiyatı 193 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Saçı parlak hacimli gösteriyor gayet başarılı.'

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2. Ogx Dolgunlaştırıcı Biotin & Kolajen Şampuan

2. Ogx Dolgunlaştırıcı Biotin & Kolajen Şampuan

Saç şampuanları içinde en çok satan şampuan ile başlayalım dedik.

Ogx dolgunlaştırıcı şampuan, kullananların önerdiği etkili bir ürünB7 vitamini biotini, kolajen ve hidrolize buğday proteinini içeren özel formüle sahip olan şampuan ile saçlarınız saha sağlıklı, daha dolgun ve daha canlı gözükecek.

Kadın erkek herkes kullanabilir.

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İndirimli fiyatı 169 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Saçım için yıllardır kullandığım tek marka ve tek ürün bu. Çok pahalı evet ama uzun süre kullanabiliyorsunuz bir tanesini ve saçınıza sülfat değmiyor. Öneririm.'

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3. Bioxcin Forte 3 Al 2 Öde Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

3. Bioxcin Forte 3 Al 2 Öde Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

Bioxcin Forte şampuan, yoğunlaştırılmış formülü sayesinde saç dökülmesini engellemeye yardımcı olur ve saçları güçlendirir.

Saçlarınız her zamankinden daha yumuşak ve sağlıklı görünür.

Fiyatı 233 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Uzun süredir aralıksız kullanıyorum. Faydasını gördüm. Saç dökülmesini önemli derecede azaltıyor. Devamlı kullanmak daha fazla fayda sağlıyor.'

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4. Ogx Yenileyici Saç Bakım Yağı

4. Ogx Yenileyici Saç Bakım Yağı

Neme susamış, hassas ve kırılgan saçlarınızı, Fas’tan gelen argan yağı ve ipek proteinleri ile güçlendirilmiş özel formüle sahip Ogx bakım yağı ile canlandırın.

Nemlendirici içeriği ile en zor saçları bile yumuşatmaya yardımcı olur. Ayrıca sülfat da içermez.Fiyatı 347 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok memnun kaldım herkese tavsiye ederim saçlarımı aşırı yumuşattı kokusu da çok güzel.'

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5. Elidor Superblend Serum Saç Bakım Kremi

5. Elidor Superblend Serum Saç Bakım Kremi

Vitamin E içeren formülü ile saçlarınızı yumuşacık yapacak olan bir saç bakım kremi.

Saçınızı ağırlaştırmadan besler.

Fiyatı 76 TL.

Almak isteyenler için burada.

 

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6. Bioblas Kolajen + Keratin Sıvı Saç Kremi

6. Bioblas Kolajen + Keratin Sıvı Saç Kremi

İnce telli ve hacimsiz saçlarınızı dolgunlaştırıp onarır. Saçlarınızın kolay taranmasını sağlar. 

Aynı zamanda saçlarınızı daha pürüzsüz yapar ve elektriklenmesini önler.

Fiyatı da sadece 133 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bir yılı aşkın süredir kullanıyorum. Saçlarım çok ince telli ve tararken zorluk çekiyorum çünkü kör düğüm oluyor. Bu sprey ile çok rahat tarıyorum ve yumuşacık oluyor, çok da güzel kokuyor.'

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7. Boom Butter 7 Yağ içeren Besleyici ve Nemlendirici Saç Bakım Yağı

7. Boom Butter 7 Yağ içeren Besleyici ve Nemlendirici Saç Bakım Yağı

İçeriğindeki doğal yağlar sayesinde saçın kaybettiği nemi geri kazanmasına yardımcı olur. Saçı çevresel faktörlerin vermiş olduğu zararlardan korumada, hasara uğramış noktaları yapılandırmada ve beslemede etkili bir yapısı vardır.

Bukleleri belirginleştirmede ve daha canlı göstermekte de üstüne yoktur.Fiyatı sadece 99 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kuru ve kıvırcık saçlar için çok uygun.'

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8. Serie Expert Absolut Repair 10 Etkili Mucize Saç Bakım Yağı

8. Serie Expert Absolut Repair 10 Etkili Mucize Saç Bakım Yağı

Bu ürün saçlarınız için derinlemesine onarım sağlayan çok amaçlı bir durulanmayan bakım yağıdır. Yıpranmış saçlarınızı derinlemesine onarır. Saçlarınız anında daha yumuşak, güçlü ve ışıltılı görünür.

Fiyatı 473 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. The Natural Ritualist Mucizevi Saç Bakım Seti

9. The Natural Ritualist Mucizevi Saç Bakım Seti

Keratin, saçlarınızın daha parlak görünmesine sebep olur. Yıpranmış, kurumuş ve zarar görmüş saçlarınızı da onarır.

Argan yağı da saçlarınızı kökten uca besler, güçlendirir ve hızlı bir şekilde uzatırken saçların kırılmasını önler. Aynı zamanda saçlarınızı UV ışınlarına karşı korur

Keratin saç bakım yağı ve argan saç bakım yağından oluşan ikili setin fiyatı 279 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Ogx Coconut Miracle Oil Saç Maskesi

10. Ogx Coconut Miracle Oil Saç Maskesi

Saçlarınızı yumuşacık yapan ve parlaklık veren bir saç maskesi.

Kokusu da harika.

İçeriğindeki Hindistan cevizi yağı, tiare çiçeği esansı ve vanilya çekirdeği özü içeren canlandırıcı formülü ile saçlarınızı yumuşatır ve onarır.

Fiyatı 329 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kesinlikle tekrar satın alacağım. Saçlarım nihayet harika gözüküyor.'

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11. Keune Satin Oil Milk Canlandırıcı Saç Bakım Sütü

11. Keune Satin Oil Milk Canlandırıcı Saç Bakım Sütü

Saten yağı, saçın kalitesini önemli ölçüde artıran, yağ veya ağırlık eklemeden saçı daha güçlü ve parlak yapan bir bakım ürünüdür.

Saç bakım sütünün içerdiği mineraller saçlarınızda karşı konulamaz şekilde pürüzsüz ve sağlıklı bir etki bırakarak, saçlarınızın çok daha yumuşak ve parlak görünmesini sağlar.

Fiyatı 544 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Ellips Hair Vitality Canlandırıcı Saç Vitamini

12. Ellips Hair Vitality Canlandırıcı Saç Vitamini

Argan yağı, ginseng ve bal özü, vitamin A, C, E ve ProVitamin B5 içeren zengin formülüyle, saçlarınızı nemlendirir, destekler ve korur.

Fiyatı 499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Büyük fark yaratıyor, saçlarım yumuşacık ve hoş kokuyor.'

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13. Kerastase Fusio Scrub Canlandırıcı Temel Yağ

13. Kerastase Fusio Scrub Canlandırıcı Temel Yağ

Saç ve baş derisinden canlandırıcı bir his için ferahlatıcı etkili temel bir yağ karışımıdır.

Fiyatı 990 TL.

Almak isteyenler için burada.

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14. Mixup! Magic Butter 12 Yağ Etkili Onarıcı Ve Yapılandırıcı Durulanmayan Saç Bakımı

14. Mixup! Magic Butter 12 Yağ Etkili Onarıcı Ve Yapılandırıcı Durulanmayan Saç Bakımı

Koku hassasiyeti olanlar dikkat etsin çünkü gerçekten yoğun bir kokusu var. Bu kimilerinin hoşuna giderken, koku hassasiyeti olan kişileri de rahatsız edebilir.

Fiyatı 109 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Baskın bir hindistan cevizi kokusu olması şekerli bir koku vermiş bunu sevmedim. İlk etkisi güzel, saçlarıma iyi geleceğini düşünüyorum. Yapısı yoğun değil ince bir krem formunda kullanımı kolay.'

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