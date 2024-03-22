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Buram Buram Kalite Kokuyor: İndirimli Atelier Rebul Parfümleri ve Oda Kokuları!

etiket Buram Buram Kalite Kokuyor: İndirimli Atelier Rebul Parfümleri ve Oda Kokuları!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 12:40

1895 yılında İstanbul Pera'da kurulan ve köklü bir geçmişe sahip olan Atelier Rebul'un kaliteli ve özgün ürünleri şu anda indirimde. Parfüm, kolonya, mum, oda kokusu, deodorant ve daha bir çok ürün indirimde sizi bekliyor. Fırsatı kaçırmadan sepetinize eklemek için acele edin.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 22 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Atelier Rebul Istanbul Recharge Kit

1. Atelier Rebul Istanbul Recharge Kit

Hediyelik olarak da verilebilecek güzel bir seti.

Peki setin içerisinde ne var? Hemen onu da söyleyelim.

  • 25 ml İstanbul Kolonya

  • 30 ml İstanbul El Kremi 

Setin fiyatı 520 TL.

Ancak şu anda Atelier Rebul satıcılı ürünlerde %15 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

2. Atelier Rebul Istanbul Eau De Parfum

2. Atelier Rebul Istanbul Eau De Parfum

Baharatlı kokuları sevenleri böyle alalım.

İstanbul Eau de Parfum, bergamotun ışıltılı notaları ile açılırken, tarçın, karanfil ve safranın lüks, sıcak baharat notaları ile ihtişamlı ve gizemli bir dünyanın kapılarını aralıyor. Çarpıcı kalp notası, baştan çıkarıcı çiçek kokuları menekşe, yasemin ve siyah orkide ile harmanlanmış olup; alt notalar ise vanilya, amber ve miskin derin kokularıyla sarılmıştır. 

Kalıcı, etkileyici bir koku.

12 ml parfümün fiyatı 680 TL.

Ancak şu anda Atelier Rebul satıcılı ürünlerde %15 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Atelier Rebul Japonya Özel Koleksiyonu Pear & Peony Kolonya

3. Atelier Rebul Japonya Özel Koleksiyonu Pear & Peony Kolonya

Çiçeksi kokulardan hoşlananları Japonya'ya doğru alalım.

Çiçekler ve meyvelerin harika uyumunu bu kolonyada iliklerinize kadar hissedeceksiniz.

50 ml kolonyanın fiyatı 320 TL.

Ancak şu anda Atelier Rebul satıcılı ürünlerde %15 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Atelier Rebul İmza Koleksiyonu Parfüm Keşif Seti

4. Atelier Rebul İmza Koleksiyonu Parfüm Keşif Seti

Hangisini alacağına karar veremeyenlerin işini kolaylaştıracak bir set.

Setin içerisinde markanın imza parfümleri yer alıyor.

Hangileri mi?

  • İstanbul Eau De Parfum

  • 1895 Eau De Parfum 

  • Pera Eau De Parfum 

Her biri 12 ml.

Ve hepsinin fiyatı 2040 TL.

Ancak şu anda Atelier Rebul satıcılı ürünlerde %15 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Atelier Rebul Mandalina 80° Kolonya Seti

5. Atelier Rebul Mandalina 80° Kolonya Seti

Hediye olarak da verilebilecek harika mis kokulu bir set.

Setin içerisinde neler var ona da bakalım.

  • 200 ml Mandalina Kolonya

  • 250 ml Mandalina Sıvı Sabun

  • 250 ml Mandalina El Ve Vücut Losyonu 

Setin fiyatı 1360 TL.

Ancak şu anda Atelier Rebul satıcılı ürünlerde %15 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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6. Atelier Rebul Mandalina Canlandırıcı Ev Kokusu Seti

6. Atelier Rebul Mandalina Canlandırıcı Ev Kokusu Seti

Evinin mis gibi kokmasını isteyenler için dolu dolu bir set.

Setin içerisinde, çubuklu oda kokusu, mum ve 200 ml kolonya bulunuyor.

Setin fiyatı normalde 1800 TL.

Ancak şu anda Atelier Rebul satıcılı ürünlerde %15 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. Atelier Rebul J.C. Reboul Parfüm Seti

7. Atelier Rebul J.C. Reboul Parfüm Seti

Setin içerisinde 100 ml parfüm ve 250 ml İstanbul dış jeli bulunuyor.

Setin fiyatı normalde 3680 TL.

Ancak şu anda Atelier Rebul satıcılı ürünlerde %15 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

8. Atelier Rebul Damask Rose Hydrolat Mist (Doğal Gül Suyu)

8. Atelier Rebul Damask Rose Hydrolat Mist (Doğal Gül Suyu)

Normal gül suyundan farklı olarak değerli vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin gül yağını da içinde barındıran bu değerli formül; cildi temizler, arındırır ve besler. 

Markanın en çok satan ürünlerinden biri olmasına şaşmamalı.100 ml'lik ürünün fiyatı 580 TL.

Ancak şu anda Atelier Rebul satıcılı ürünlerde %15 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

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9. Atelier Rebul Erguvan El Kremi

9. Atelier Rebul Erguvan El Kremi

Shea yağı ve badem özleriyle zenginleştirilmiş formüle sahip el kremi, ellerinizi besler, nemlendirir ve dış etkenlerden korur.

Her kadının çantasında olması gereken bir ürün.

30 ml kremin fiyatı normalde 180 TL.

Ancak şu anda Atelier Rebul satıcılı ürünlerde %15 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

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10. Atelier Rebul Mandalina Duş Jeli

10. Atelier Rebul Mandalina Duş Jeli

Hem mis gibi kokuyor hem de cildi çok güzel nemlendiriyor.

Cildinizi nazikçe temizlerken, Bodrum mandalinalarının eşsiz ferahlatıcı kokusu ile sarıp sarmalanacaksınız.

250 ml duş jelinin fiyatı normalde 330 TL.

Ancak şu anda Atelier Rebul satıcılı ürünlerde %15 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

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11. Atelier Rebul De-Stress Doğal Deodorant

11. Atelier Rebul De-Stress Doğal Deodorant

Alüminyum tuzu içermeyen deodorant %95,42 oranında doğal içeriğe sahip.

Gözenekleri tıkamadan, cildin doğal yollardan nefes almasını sağlar. 

Terleme sonrası kötü kokuların oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

100 ml deodorantın fiyatı normalde 500 TL.

Ancak şu anda Atelier Rebul satıcılı ürünlerde %15 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

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12. Atelier Rebul De-Stress Oda Spreyi

12. Atelier Rebul De-Stress Oda Spreyi

De-Stress oda spreyinin, sakinleştirici lavanta ve nane saf uçucu yağlarının karışımından meydana gelen %100 doğal kokusu, evinizin atmosferini benzersiz, doğal bir dokunuşla değiştirirken, rahatlamanıza ve kolayca uykuya dalmanıza da yardımcı olur.

500 ml oda spreyinin fiyatı normalde 780 TL.

Ancak şu anda Atelier Rebul satıcılı ürünlerde %15 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

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13. Atelier Rebul Pera Eau De Parfum

13. Atelier Rebul Pera Eau De Parfum

Odunsu kokulardan hoşlananların favorisi.

Üst notalarda kakule, zencefil, ve pembe biber baharatsı bir dokunuş yaratırken, orta ve alt notalarda bulunan yasemin, orkide, sandal ağacı ve paçuli daha romantik bir yolculuk yaratıyor.

12 ml parfümün fiyatı normalde 680 TL.

Ancak şu anda Atelier Rebul satıcılı ürünlerde %15 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

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14. Atelier Rebul Erguvan Ikili El Bakım Seti

14. Atelier Rebul Erguvan Ikili El Bakım Seti

Kolonya ve el kreminden oluşan zarif bir set.

İster kendinize ister hediyelik olarak güzel bir seçim.

İkili el bakım setinin fiyatı normalde 500 TL.

Ancak şu anda Atelier Rebul satıcılı ürünlerde %15 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

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