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Her Kadının Çamaşır Çekmecesinde Bulunması Gereken Lazer Kesim İç Çamaşırları

etiket Her Kadının Çamaşır Çekmecesinde Bulunması Gereken Lazer Kesim İç Çamaşırları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 10:42

Dar pantolon ve elbiselerimizi giyerken iç çamaşırı izinin belli olması kötü bir görüntüye sebep olabilir ve bunu hiçbirimiz istemeyiz. Bunun çözümü de aslında çok basit, dar kıyafetler ile lazer kesim iç çamaşırlarını tercih etmek. İz yapmayan, dikişsiz, lazer kesim külot modellerini, fiyatları ve yorumları ile sizin için listeledik. Bakalım favoriniz hangisi olacak?

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 28 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Şort külot giymeyi sevenler için Pierre Cardin lazer kesim külot.

1. Şort külot giymeyi sevenler için Pierre Cardin lazer kesim külot.

Ürün çok güzel ancak kalıpları dar bu yüzden 1-2 beden büyük tercih etmenizde fayda var.

36-42 arası bedeni mevcut.

Lazer kesim üçlü paket iç çamaşırının fiyatı 449 TL.

Ve şu anda ikinci ürüne sepette %10 indirim fırsatı var.

Hemen almak isteyenler için burada.

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2. Tanga külot giymeyi tercih edenler için renk renk lazer kesim tanga külotlar.

2. Tanga külot giymeyi tercih edenler için renk renk lazer kesim tanga külotlar.

7'li paket halinde satılıyor. Bu sayede tek seferde her renk kıyafetinize uygun bir çamaşırınız olacak.

Tanga giymeyi sevenler için güze bir paket.

Fiyatı 305 TL.

Hemen almak isteyenler için burada.

'Hem paketleme hem ürünler harika. Hepsi kaliteli. Teşekkürler.'

Hepsiburada

3. Yüksek bel giymeyi tercih edenler için yumuşak kumaşı ile çok sevilen lazer kesim külot.

3. Yüksek bel giymeyi tercih edenler için yumuşak kumaşı ile çok sevilen lazer kesim külot.

Yüksek bel giymeyi sevenler için çok güzel bir seçenek. Farklı renkleri de var.

M-L-XL olmak üzere 3 bedeni mevcut.

Fiyatı da şu anda indirimde 122 TL.

Hemen almak isteyenler için burada.

'Gerçekten bayıldım. Kumaşı yumuşak olduğu için toparlama özelliği yok. Ancak duruşu kullanışı gayet güzel.'

Hepsiburada

4. Yüksek bel, esnek ve iz yapmayan lazer kesim tanga.

4. Yüksek bel, esnek ve iz yapmayan lazer kesim tanga.

S-M, L-XL, 2XL-3XL olmak üzere 3 bedeni mevcut.

5 farklı rengi ile çok kullanışlı.

5'li paketin fiyatı 199 TL.

Hemen almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Renkleri ile göz alan yüksek bel lazer kesim 3'lü paket külotlar.

5. Renkleri ile göz alan yüksek bel lazer kesim 3'lü paket külotlar.

O kadar güzel renkleri var ki seçmekte zorlanacaksınız.

Sadece ten rengi giymeyi sevenler için 3'lü ten rengi paketleri de mevcut.

Fiyatı da gayet uygun, sadece 129 TL.

Hemen almak isteyenler için burada.

'Ben çok beğendim çok güzel yok gibi nerdeyse bir daha sipariş vereceğim.'

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6. Yumuşacık dokusu ile çok rahat edeceğiniz yüksek bel lazer kesim bikini külot.

6. Yumuşacık dokusu ile çok rahat edeceğiniz yüksek bel lazer kesim bikini külot.

Lacivert, mürdüm, petrol yeşili, vişne rengi ve kırmızı...

Bu renkler bana uymaz diyorsanız merak etmeyin, bu yumuşacık dokuyu başka renklerde de deneyimleme şansınız var.

Hatta şöyle diyelim seçmekte zorlanacaksınız.

5'li paketin fiyatı 282 TL.

S-XL arası bedeni mevcut.

Hemen almak isteyenler için burada.

'Harika gerçekten yumuşacık.'

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7. Mini elbiselerin ve iç gösteren pantolonların içine giymek için ideal olan lazer kesim külot boxer.

7. Mini elbiselerin ve iç gösteren pantolonların içine giymek için ideal olan lazer kesim külot boxer.

Esnek, iz yapmayan şort kurtarıcınız olacak.

XS-3XL arası bedeni olan iç çamaşırının siyah rengi de var.

Fiyatı 215 TL.

Ancak şu anda sepette %10 indirim fırsatı var.

Hemen almak isteyenler için burada.

'Keşke daha önce alsaydım dedim. Giyildiğinde yok gibi. Yumuşacık kumaşı. Keten pantolonlar, elbiseler vb. içine giymek için almıştım. Uygun bedeni alırsanız katlanma sorunu olmuyor. 52 kiloya S beden aldım. Siyah rengini de alacağım.'

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8. İç çamaşırını yüksek bel tercih edenler için rahat bir külot.

8. İç çamaşırını yüksek bel tercih edenler için rahat bir külot.

M-L ve L-XL olmak üzere 2 bedeni mevcut.

Beyazı da var.

Üçlü paketin fiyatı 189 TL.

Hemen almak isteyenler için burada.

'Çok beğendim. Gayet güzel. Yüksek bel seven kişilerin bayılacağını düşünüyorum. Aynı zamanda kumaşı çok rahat hissettiriyor.'

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9. Ten rengi tanga dışında bir şey giymeyi sevmeyen kadınlar için güzel bir set.

9. Ten rengi tanga dışında bir şey giymeyi sevmeyen kadınlar için güzel bir set.

Brazillian tanga giymeyi sevenler için uygun fiyatlı ve rahat bir külot.

Paketin içinde 5 adet var.

Fiyatı 199 TL.

Hemen almak isteyenler için burada.

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10. Lazer kesim, esnek ve iz yapmayan külot.

10. Lazer kesim, esnek ve iz yapmayan külot.

Soft renkleri ile çok güzel bir paket.

S-M, L-XL, 2XL-3XL olmak üzere 3 bedeni var.

Fiyatı da gayet uygun, 199 TL.

Hemen almak isteyenler için burada.

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11. Lazer kesim pamuklu, likralı karışık renk külot.

11. Lazer kesim pamuklu, likralı karışık renk külot.

En kullanışlı renklerden oluşan bir paket.

Ama farklı renkleri de var.

M-XL bedeni olanın 5'li paket külotun fiyatı 199 TL.

Hemen almak isteyenler için burada.

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12. Uygun fiyata alabileceğiniz 3'lü lazer kesim tanga külot.

12. Uygun fiyata alabileceğiniz 3'lü lazer kesim tanga külot.

S-M ve L-XL olmak üzere 2 beden seçeneği mevcut.

3 rengi de çok kullanışlı. Her kadının dolabında olması gerekenlerden.

Fiyatı da çok uygun, sadece 99 TL.

Hemen almak isteyenler için burada.

'Aşırı rahat, tayt içinden bile belli olmaz diye düşünüyorum.'

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13. İndirimdeyken alabileceğiniz çok kaliteli Suwen marka lazer kesim dikişsiz slip külot.

13. İndirimdeyken alabileceğiniz çok kaliteli Suwen marka lazer kesim dikişsiz slip külot.

Petrol mavisi rengi harika.

Ama renk sevmeyenler için ten rengi de var.

Fiyatı şu anda indirimde 199 TL.

Hemen almak isteyenler için burada.

'Muhteşem ürün. Satenimsi kumaş . Kendinizi harika hissediyorsunuz.'

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14. Güzel toparlayan, katlanmayan, sıkılaştırıcı özelliği olan lazer kesim kısa şort.

14. Güzel toparlayan, katlanmayan, sıkılaştırıcı özelliği olan lazer kesim kısa şort.

Toparlayıcı ve sıkılaştırıcı bir ürün arayanlar için doğru tercih.

Siyah rengi de var.

XS-3XL arası bedeni olan iç çamaşırının fiyatı 359 TL.

Ancak şu anda sepette %10 indirim fırsatı var.

Hemen almak isteyenler için burada.

'Gerçekten süper ben çok beğendim, hatta hemen kızım ve ablam için de sipariş veriyorum. Kargonun da hemen ertesi gün gelmesi cabası:) Kesinlikle alabilirsiniz göbek kısmını çok güzel sarıyor, dikiş olmadığı için rahatsız etmiyor varla yok arası rahat ama sıkı tutuyor. Kıvrılma yapmıyor. Kotun içine, eşofman içine bile giyilir. Teşekkürler.'

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