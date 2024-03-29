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Uyumak İstemeyen Miniklerin Bir An Önce Yatağa Gitmelerini Sağlayacak Gece Lambaları

etiket Uyumak İstemeyen Miniklerin Bir An Önce Yatağa Gitmelerini Sağlayacak Gece Lambaları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 12:00

Şimdiki çocuklar gerçekten şanslı. Gece lambaları bile o kadar güzel ki insana 'yanlış zamanda doğmuşum' dedirtiyor. Prize takılan gece lambalarından, uykuyu kolaylaştıran gece lambalarına hepsi içeriğimizde... O çok sevilen ve çok satılan projektör de listemizde merak etmeyin. Hem de ilk sırada! Haydi siz de miniğiniz için bir tanesini seçin...

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 28 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Uçsuz bucaksız bir galaksinin ortasında hayallere dalarak uyumayı hangi çocuk istemez ki?

1. Uçsuz bucaksız bir galaksinin ortasında hayallere dalarak uyumayı hangi çocuk istemez ki?

İşte bu gece lambası ile hayalleriniz gerçek oluyor.

Odanın tavanına ve duvarlarına yansıtılması sessiz ve rahatlatıcı bir ortam sunarak, insanların kendilerini uçsuz bucaksız galaksideki yıldızlı gökyüzündeymiş gibi hissetmelerini sağlar. 

Parlak değişik renklere sahip 8 farklı galaksi moduna sahiptir. Yıldızlı veya yıldızsız şekilde farklı farklı kombinasyonlarla açılıp ayarlanabilir. 

Sadece çocuk odalarında değil, romantik bir akşam için ya da evde sinema gecesi yaptığınızda da kullanmak için uygundur.Fiyatı 749 TL.

Almak isteyenler için burada.

2. Çocuğunuzun yatak odasında büyülü bir dünya yaratacak olan yıldızlı gökyüzü projektörü.

2. Çocuğunuzun yatak odasında büyülü bir dünya yaratacak olan yıldızlı gökyüzü projektörü.

Önce ona bir hikaye okuyun ve ardından bu yıldızlı gökyüzü projektörünü açın ve yavrunuzun mışıl mışıl uyumasını izleyin... 

Bu projektör hem ışıklı hem de müzikli. 

Üstelik tüm fonksiyonları uzaktan kumandası ile halledebilirsiniz. Işığın ayarı, müzik, parlaklık, zamanlayıcı ve diğer ayların hepsini kumanda aracılığı ile yapabilirsiniz.

Fiyatı 988 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Çocuklara evrenin ve uzak galaksilerin sınırsız hayal gücünü veren onları sakinleştirip daha rahat uyumalarını sağlayan bir gece lambası.

3. Çocuklara evrenin ve uzak galaksilerin sınırsız hayal gücünü veren onları sakinleştirip daha rahat uyumalarını sağlayan bir gece lambası.

Her gece mışıl mışıl, güzel bir enerjiyle uyumanızı sağlayan bu gece lambasının farklı modları ve aydınlatma ayarları da var.

Çocuğunuz buna bayılacak!

Fiyatı 1536 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Tetris tutkunu çocukların bayılacağı bir gece lambası.

4. Tetris tutkunu çocukların bayılacağı bir gece lambası.

Aynı zamanda harika da bir dekor.

Lambanızın şeklini ayarlamak ve her gün farklı şekilde kullanmak tamamen sizin elinizde.

Fiyatı 866 TL.

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5. Bu sevimli lambanın rengini değiştirmek için tek yapmanız gereken ona dokunmak.

5. Bu sevimli lambanın rengini değiştirmek için tek yapmanız gereken ona dokunmak.

Çocuğunuz dokunarak pembeden maviye dönen renkleri keşfetmeyi çok sevecek.

Aynı zamanda sevimli kedisi ile beraber keyifle uykuya dalacak.

Bu tatlı gece lambası yumuşak olduğu ve keskin kenarları olmadığı için, çocuklar ve bebekler için %100 güvenlidir. 

2 saat şarj edin ve 11 saat boyunca çalışsın...

Fiyatı da sadece 297 TL.

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6. Yıkanabilir silikondan yapılmış, hoş ve yumuşak bir dokunma hissi veren tatlı ördek gece lambası.

6. Yıkanabilir silikondan yapılmış, hoş ve yumuşak bir dokunma hissi veren tatlı ördek gece lambası.

Küçük çocuklar isterse onu fırlatabilir hatta sıkabilir. Bu oldukça dayanıklı bir lamba.

Yani sadece tatlı değil aynı zamanda güçlü ve kullanışlı bir gece lambası.Fiyatı 480 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Duvardaki prize takılabilen oldukça sevimli 2 adet gece lambası.

7. Duvardaki prize takılabilen oldukça sevimli 2 adet gece lambası.

Karanlığı sevmeyen çocuklar için ideal bir ürün.

Sevimli karakterleri ile çocuğunuzu rahatlatacak ve ona yetecek kadar ama uykusunu da kaçırmayacak kadar ışık veren 2 adet lamba.

Fiyatı 159 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Hangi çocuk böyle tatlı bir tavşan uyku arkadaşı olsun istemez ki?

8. Hangi çocuk böyle tatlı bir tavşan uyku arkadaşı olsun istemez ki?

Çocuğunuzun odası için hem çok tatlı bir dekor hem de kullanışlı bir gece lambası.

Emin olun çocuğunuz onu görür görmez, ismi ne olsa diye düşünmeye başlayacak ve beraber uyuyacakları için çok mutlu olacak.

Çünkü hangi çocuk böyle tatlı bir tavşana kayıtsız kalabilir ki?

Fiyatı 345 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Bu kadar tatlı lamba koyup bu armutu es geçmek olmazdı...

9. Bu kadar tatlı lamba koyup bu armutu es geçmek olmazdı...

Sadece bir gece lambası değil, aynı zamanda yaratıcı bir dekorasyon.

7 farklı renkte kullanabilirsiniz.

Fiyatı 599 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Uzaktan kumandalı ve zamanlayıcılı çok kullanışlı bir çocuk gece lambası...

10. Uzaktan kumandalı ve zamanlayıcılı çok kullanışlı bir çocuk gece lambası...

Bu gece lambası 6 farklı projeksiyon temasına sahiptir.

Aynı zamanda ses seviyesini, parlaklığı, ışıkların rengini hepsini ayarlayabilirsiniz.

Zamanlayıcıyı 30 dakikaya ayarlayıp tüm gece açık kalmasını önleyebilirsiniz.

Fiyatı 921 TL.

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11. Yıldızlar, gezegenler, ay ile tüm samanyolu bu lamba ile adeta evinize doluyor.

11. Yıldızlar, gezegenler, ay ile tüm samanyolu bu lamba ile adeta evinize doluyor.

Karanlıktan korkan çocukların odasında keyifle kullanabileceğiniz bir gece lambası.

Aynı zamanda muhteşem bir ambians ve keyifli bir ışık şovu da sunuyor.

Fiyatı da gayet uygun, 289 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Fiyatına göre gayet güzel dönerken de kullandık ses vs yok'

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12. Sürekli renk değiştiren ve pille çalışan bir gece lambası.

12. Sürekli renk değiştiren ve pille çalışan bir gece lambası.

Yüksekliği 8 cm, kürenin çapı ise 6 cm.

Küçük ama çok işlevsel bir lamba.

Fiyatı 169 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Işıkları çok iyi tavsiye ederim.'

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13. Yaratıcı ve eğlenceli aydınlatmalar arasında en çok satan ürünle listemizi sonlandıralım.

13. Yaratıcı ve eğlenceli aydınlatmalar arasında en çok satan ürünle listemizi sonlandıralım.

Yumuşak bir ışık yayan eğlenceli bir lamba.

Ve flamingodan gökkuşağına çok fazla figür ve renk seçeneği var.LED neon ışıklar esnek silikon LED ışık şeritlerinden ve yüksek kaliteli plastikten oluşur. Cam kırılması veya zararlı madde sızıntısı tehlikesi yoktur, düşük gerilim ve enerji tasarrufludur.

Kaktüs neon ışığın boyutu ise 29,5 x 15 x 10 cm. 

Fiyatı da 349 TL.

Almak isteyenler için burada.

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