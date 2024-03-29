Uyumak İstemeyen Miniklerin Bir An Önce Yatağa Gitmelerini Sağlayacak Gece Lambaları
Uyumak İstemeyen Miniklerin Bir An Önce Yatağa Gitmelerini Sağlayacak Gece Lambaları
Şimdiki çocuklar gerçekten şanslı. Gece lambaları bile o kadar güzel ki insana 'yanlış zamanda doğmuşum' dedirtiyor. Prize takılan gece lambalarından, uykuyu kolaylaştıran gece lambalarına hepsi içeriğimizde... O çok sevilen ve çok satılan projektör de listemizde merak etmeyin. Hem de ilk sırada! Haydi siz de miniğiniz için bir tanesini seçin...
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1. Uçsuz bucaksız bir galaksinin ortasında hayallere dalarak uyumayı hangi çocuk istemez ki?
2. Çocuğunuzun yatak odasında büyülü bir dünya yaratacak olan yıldızlı gökyüzü projektörü.
3. Çocuklara evrenin ve uzak galaksilerin sınırsız hayal gücünü veren onları sakinleştirip daha rahat uyumalarını sağlayan bir gece lambası.
4. Tetris tutkunu çocukların bayılacağı bir gece lambası.
5. Bu sevimli lambanın rengini değiştirmek için tek yapmanız gereken ona dokunmak.
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6. Yıkanabilir silikondan yapılmış, hoş ve yumuşak bir dokunma hissi veren tatlı ördek gece lambası.
7. Duvardaki prize takılabilen oldukça sevimli 2 adet gece lambası.
8. Hangi çocuk böyle tatlı bir tavşan uyku arkadaşı olsun istemez ki?
9. Bu kadar tatlı lamba koyup bu armutu es geçmek olmazdı...
10. Uzaktan kumandalı ve zamanlayıcılı çok kullanışlı bir çocuk gece lambası...
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11. Yıldızlar, gezegenler, ay ile tüm samanyolu bu lamba ile adeta evinize doluyor.
12. Sürekli renk değiştiren ve pille çalışan bir gece lambası.
13. Yaratıcı ve eğlenceli aydınlatmalar arasında en çok satan ürünle listemizi sonlandıralım.
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