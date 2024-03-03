Yürümeye Başlayan Bir Bebeğiniz Varsa En Kısa Sürede Almanız Gereken Ürünler
Yürümeye Başlayan Bir Bebeğiniz Varsa En Kısa Sürede Almanız Gereken Ürünler
Yürümeye başlayan bebeğiniz için aklınıza gelen ilk ihtiyaç belki de ilk adım ayakkabısı. Ama sadece o kadar mı? Elbette değil. Yürümeye başlayan bebeğiniz için alabileceğiniz güvenlik önlemlerinden eğitici materyallere, her şeyi sizin için listeledik.
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1. TikTok'ta çok popüler olan üzüm kesici...
2. Minik yavrunuzun duvardaki sanat eserlerini bir çırpıda hızlıca temizlemek için Pink Stuff.
3. Çocuklar için hem el yıkamayı keyifli hale getirecek hem de kendi kendilerine kolayca musluğu kullanmalarına olanak tanıyacak sevimli bir musluk uzatıcı set.
4. Resimleriyle bebeğinizin ilgisini çekecek harika bir hikaye kitabı.
5. Çocuğunuzun gelişimine katkı sağlayacak tam 64 karttan oluşan bir set.
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6. Çocuğunuzun motor becerilerini ve hayal gücünü geliştirirken çok da eğlenmesini sağlayan bir meyve sebze kesme seti.
7. Bebeğinizin bilişsel ve ince motor becerileri geliştirmeye yardımcı olan duyusal aktivite panosu.
8. Çocuklarınızın öz güvenlerinin oluşmasına yardımcı olan bir denge bisikleti.
9. Bebeğinizin görsel algısını ve el becerilerini geliştirecek olan harika bir puzzle seti.
10. Yürümeye başlayan ve keşfetmeyi seven çocukların kafasını olası kazalardan koruyacak olan yumuşak bir güvenlik kask.
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11. Yeni yürümeye başlayan meraklı çocukların, evi keşfederken kendilerine zarar vermesini engellemek için kullanabileceğiniz güvenli dolap kilidi.
12. Kapılar, çekmeceler ve sivri köşeli eşyalardan bebeğinizi koruyacak kocaman bir set.
13. Ve elbette kaliteli bir ilk adım ayakkabısı...
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