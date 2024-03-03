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Yürümeye Başlayan Bir Bebeğiniz Varsa En Kısa Sürede Almanız Gereken Ürünler

etiket Yürümeye Başlayan Bir Bebeğiniz Varsa En Kısa Sürede Almanız Gereken Ürünler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 14:35

Yürümeye başlayan bebeğiniz için aklınıza gelen ilk ihtiyaç belki de ilk adım ayakkabısı. Ama sadece o kadar mı? Elbette değil. Yürümeye başlayan bebeğiniz için alabileceğiniz güvenlik önlemlerinden eğitici materyallere, her şeyi sizin için listeledik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 03 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. TikTok'ta çok popüler olan üzüm kesici...

Bu sayede üzümleri kolayca ikiye keserek, herhangi bir olası boğaza takılma olayını da önlemiş olursunuz.

Ayrıca bu ürünü minik domatesleri kesmek için de kullanabilirsiniz.

Fiyatı 169 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Minik yavrunuzun duvardaki sanat eserlerini bir çırpıda hızlıca temizlemek için Pink Stuff.

Lekelerin ne kadar kolay çıktığını görünce şaşıracaksınız.

Bırakın o kirletsin çünkü sizin Pink Stuff'ınız var.

Fiyatı 169 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Çocuklar için hem el yıkamayı keyifli hale getirecek hem de kendi kendilerine kolayca musluğu kullanmalarına olanak tanıyacak sevimli bir musluk uzatıcı set.

3. Çocuklar için hem el yıkamayı keyifli hale getirecek hem de kendi kendilerine kolayca musluğu kullanmalarına olanak tanıyacak sevimli bir musluk uzatıcı set.

Çocuklarınız kendi kendine ellerini yıkarken zorlanmasın diye harika bir set.

Kullanımı da oldukça kolay.

Fiyatı 300 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Resimleriyle bebeğinizin ilgisini çekecek harika bir hikaye kitabı.

4. Resimleriyle bebeğinizin ilgisini çekecek harika bir hikaye kitabı.

Uyku öncesi okumak için ideal.

Hepsi birbirinden eğlenceli ve 2 yaş için uygun öyküleri barındıran harika bir kitap.

Fiyatı 29 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Tam 18-24 ay arasına uygun. Cümleler kısa, hikayeler basit. Çocuk ilgiyle takip edebiliyor. Tekrar tekrar okutuyor.'

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5. Çocuğunuzun gelişimine katkı sağlayacak tam 64 karttan oluşan bir set.

5. Çocuğunuzun gelişimine katkı sağlayacak tam 64 karttan oluşan bir set.

18 ay ve üzeri çocuklar için uygun olan bu rengarenk, eğitici bilgi kartlarına çocuğunuz bayılacak!

Toplam 64 kart bulunur.Fiyatı 147 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Çocuğunuzun motor becerilerini ve hayal gücünü geliştirirken çok da eğlenmesini sağlayan bir meyve sebze kesme seti.

6. Çocuğunuzun motor becerilerini ve hayal gücünü geliştirirken çok da eğlenmesini sağlayan bir meyve sebze kesme seti.

Meyve ve sebzeler cırt cırt ile birbirlerine bağlıdır ve keskin olmayan güvenli bıçaklar ile kolayca ikiye kesilebilir.

Setin fiyatı 503 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Bebeğinizin bilişsel ve ince motor becerileri geliştirmeye yardımcı olan duyusal aktivite panosu.

7. Bebeğinizin bilişsel ve ince motor becerileri geliştirmeye yardımcı olan duyusal aktivite panosu.

Çocuklarınızın kendi kendine becerilerini geliştirmesine yardımcı olan, istediğiniz yere kolayca yanınızda götürebileceğiniz eğitici bir montessori oyuncak.

Fiyatı 393 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Çocuklarınızın öz güvenlerinin oluşmasına yardımcı olan bir denge bisikleti.

8. Çocuklarınızın öz güvenlerinin oluşmasına yardımcı olan bir denge bisikleti.

Bu denge bisikleti küçük çocuklarınıza bisiklet sürmeyi öğrenmeleri için en iyi yolu sunar.

2 yaştan 5 yaşa kadar kullanım için idealdir.Fiyatı 1399 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Bebeğinizin görsel algısını ve el becerilerini geliştirecek olan harika bir puzzle seti.

9. Bebeğinizin görsel algısını ve el becerilerini geliştirecek olan harika bir puzzle seti.

Harika bir üçlü set.

Bu set ile çocuğunuz el-göz koordinasyonunu güçlendirir, matematiksel zekayı ve sayısal becerileri geliştirir, tasarım becerilerini geliştirir, görsel algıyı ve el becerilerini artırır.

Fiyatı 263 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Yürümeye başlayan ve keşfetmeyi seven çocukların kafasını olası kazalardan koruyacak olan yumuşak bir güvenlik kask.

10. Yürümeye başlayan ve keşfetmeyi seven çocukların kafasını olası kazalardan koruyacak olan yumuşak bir güvenlik kask.

Kask dediysek elbette normal bir kask değil bu. Daha çok başını masaya ya da dolaplara çarptığında fazla acımasını önleyecek yumuşak dokulu bir koruyucu bir şapka.

Gri ve pembe renk seçeneği mevcut.

Hafif ve ayarlanabilir özelliktedir.

Fiyatı 330 TL.

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11. Yeni yürümeye başlayan meraklı çocukların, evi keşfederken kendilerine zarar vermesini engellemek için kullanabileceğiniz güvenli dolap kilidi.

11. Yeni yürümeye başlayan meraklı çocukların, evi keşfederken kendilerine zarar vermesini engellemek için kullanabileceğiniz güvenli dolap kilidi.

Bıçakların olduğu dolap ya da karıştırılmasını istemediğiniz dolaplar için kullanabilirsiniz.

Ayrıca çocukların buzdolabını açmasına ve ebeveynlerin yemek istemediği bir şeyi yememesi konusunda da yardımcı olabilecek bir ürün.

Fiyatı 202 TL.

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12. Kapılar, çekmeceler ve sivri köşeli eşyalardan bebeğinizi koruyacak kocaman bir set.

12. Kapılar, çekmeceler ve sivri köşeli eşyalardan bebeğinizi koruyacak kocaman bir set.

Miniğinizin parmağını oynadığı dolabın kapağını açıp kaparken sıkışmaktan kurtaran bir set.

Aynı zamanda bu ürünleri gerekli yerlere monte ettiğinizde, bebeğiniz masanın altında oynarken sivri köşesine çarpacak diye korkmanıza da gerek kalmaz.

Hem o rahatça oynar ve keşfetmeye devam eder, hem de sizin içiniz rahat olur.

Fiyatı 299 TL.

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13. Ve elbette kaliteli bir ilk adım ayakkabısı...

13. Ve elbette kaliteli bir ilk adım ayakkabısı...

Yürümeye başlayan her bebeğe lazım...

Farklı renkleri de var.

Fiyatı 529 TL.

Almak isteyenler için burada.

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