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Bebeğinize Özel Organik Gıdaları Kolayca Hazırlamanıza Yardımcı Olacak 12 Ürün

etiket Bebeğinize Özel Organik Gıdaları Kolayca Hazırlamanıza Yardımcı Olacak 12 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 16:45

Bebeğiniz 6 aylık oldu ve ek gıdaya geçiş zamanı geldiyse, işinizi oldukça kolaylaştıracak, size hem zamandan kazandıracak hem de lezzetli ve bol vitaminli mamalar hazırlamanıza yardımcı olacak ürün önerilerimize hemen göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 21 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Bu makine ile oldukça kolay bir şekilde yapabileceğiniz, mis kokulu ev yoğurdu!

1. Bu makine ile oldukça kolay bir şekilde yapabileceğiniz, mis kokulu ev yoğurdu!

Sadece süt ve probiyotik toz ekleyin, fişe takın ve 12 saat fermente edin, lezzetli ve sağlıklı ev yapımı yoğurdunuz hazır. 

Tam saat ve sıcaklık ekranda gösterilir ve yoğurt hazır olduğunda otomatik olarak bir bip sesi ile kapanır.

8 adet 180 ml tekrar kullanılabilir cam kavanozları ile birlikte gelen bu yoğurt makinesinin fiyatı 999 TL.

En önemlisi bebekler bu yoğurda bayılıyor.

Almak isteyenler için burada.

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2. Bebeğiniz ek gıdaya geçtiğinde ilk yardımcınız olacak pratik cam rende.

2. Bebeğiniz ek gıdaya geçtiğinde ilk yardımcınız olacak pratik cam rende.

Meyvelerin vitaminlerini kaybetmeden rendelenip kolayca meyve püresi elde etmenizi sağlar.

Özellikle elma rendesi için idealdir ve saniyeler içinde mamayı hazırlamanıza yardımcı olur.

Temizlemesi de son derece kolaydır.

Fiyatı 124 TL.

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3. Meyvemsiliği yüksek, acılığı ve yakıcılığı düşük dengeli olan hem soğuk hem de sıcak yemeklerle uyumlu olan bebekler için özel organik zeytinyağı.

3. Meyvemsiliği yüksek, acılığı ve yakıcılığı düşük dengeli olan hem soğuk hem de sıcak yemeklerle uyumlu olan bebekler için özel organik zeytinyağı.

İster çorbaların içine ister yaptığınız sebze pürelerinin içine koyabilirsiniz.

İnanın, bu zeytinyağının meyvemsi tadını, yeşil kokusunu ve bebeğinizin mamalarına kattığı zengin lezzetini siz de çok seveceksiniz!

Fiyatı 349 TL.

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4. Bebeğinizin gelişimine çok faydalı olacak, yapımı kolay ve çoğu bebeğin favorisi olan organik bebek tarhanası.

4. Bebeğinizin gelişimine çok faydalı olacak, yapımı kolay ve çoğu bebeğin favorisi olan organik bebek tarhanası.

Anne eli değmiş gibi tamamen organik ürünlerden hazırlanmış ev yapımı beyaz (bebek) tarhanasını tercih edebilirsiniz.

Bebekler ve çocuklar için özel olarak üretilen organik tarhana 6 ay ve üzeri için uygundur.Fiyatı 199 TL.

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5. Ek gıdaya geçiş döneminde en büyük yardımcınız olacak olan Philips Avent buharlı pişirici ve blender.

5. Ek gıdaya geçiş döneminde en büyük yardımcınız olacak olan Philips Avent buharlı pişirici ve blender.

Buharda sağlıklı pişirmeyi tercih edenlerin annelerin tercihi.

Kullanımı da temizlemesi de son derece kolay.

Başında beklemeniz gerekmez çünkü sesli uyarı sistemi var. Ayrıca tezgahta çok yer de kaplamıyor.

Fiyatı 3099 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ek gıda döneminde elim kolum oldu. Harika. Alın aldırın.'

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6. Püre meyve ve sebzelerden iri kıvamlara kadar, bebeğinizin katı gıdaya geçiş serüvenindeki her adımda yanınızda olacak bir bebek maması hazırlayıcı.

6. Püre meyve ve sebzelerden iri kıvamlara kadar, bebeğinizin katı gıdaya geçiş serüvenindeki her adımda yanınızda olacak bir bebek maması hazırlayıcı.

Her öğünde hızlı bir şekilde bebeğine taze mama hazırlamak isteyenler için ideal.

Buharda pişirme, karıştırma, püre haline getirme, eritme, sterilize etme, şişeleri ısıtma, bebek gıdalarının çözülmesi... Hepsi tek bir makinede!

Fiyatı 4832 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Patates yapmak için mükemmel ürün... Topak bırakmıyor ve 15 dakika içinde her öğün için bebeğimin çorbasını hazırlıyorum. Bu şekilde dondurmama gerek kalmadan her öğünde taze taze hazırlayabiliyorum.'

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7. Püreleri hazırladınız onları paketlemek de lazım... Var elbette onun da bir kolayı.

7. Püreleri hazırladınız onları paketlemek de lazım... Var elbette onun da bir kolayı.

Bu set, hazırladığınız yiyecekleri taze tutmak için buzdolabında saklanabilen 10 saklama torbasıyla birlikte geliyor.

3 mama dağıtıcılı bebek poşeti dolum istasyonu, bebek maması hazırlamak için tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir ürün.

Çok vakti olmayan ebeveynlere çok yardımcı olacak bir ürün.

Fiyatı 1067 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Aynı anda 2 yemek pişirmek ve lezzeti ve kokuyu ayrı ayrı korumak için 2 ayrı kaseye sahip olan 4'ü 1 arada çok fonksiyonlu bebek maması hazırlayıcı.

8. Aynı anda 2 yemek pişirmek ve lezzeti ve kokuyu ayrı ayrı korumak için 2 ayrı kaseye sahip olan 4'ü 1 arada çok fonksiyonlu bebek maması hazırlayıcı.

4'ü 1 arada:  Buharda pişirme, karıştırma, çözme ve ısıtma!15 dakikada hızlı buharda pişirme özelliği ile, lezzeti ve vitaminleri korur.

Büyük miktarları çabucak hazırlayabilmeniz için geniş kapasitelidir. Böylece artanları buzlukta muhafaza edebilir ve her seferinde mama hazırlamak zorunda kalmazsınız.

Fiyatı 12.550 TL.

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9. Bebeğinizin mamasını hazırlarken kullanabileceğiniz güvenli bir bebek mutfak robotu.

9. Bebeğinizin mamasını hazırlarken kullanabileceğiniz güvenli bir bebek mutfak robotu.

Bu mutfak robotu, malzemeleri yalnızca ince ince öğütmekle kalmaz, aynı zamanda püre haline de getirebilir. Bu çok işlevli tasarımı ile, bebeklerin farklı aşamalardaki gıda ihtiyaçlarını karşılamak için idealdir.

Fiyatı 1369 TL.

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10. Mamayı hazırladıktan sonra yanınıza almayı ve muhafaza etmeyi kolaylaştıracak 9'u 1 arada biberon ısıtıcısı.

10. Mamayı hazırladıktan sonra yanınıza almayı ve muhafaza etmeyi kolaylaştıracak 9'u 1 arada biberon ısıtıcısı.

Taşınabilir özelliği ile her annenin işini kolaylaştıracak hem yerden hem zamandan tasarruf ettirecek bir ürün.

Süt torbalarını ve diğer bebek mamalarını ısıtmak için de uygundur. 

Fiyatı 872 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Bebeğiniz için hem leziz hem faydalı mamalar hazırlarken kullanabileceğiniz organik glutensiz çiğ tahin.

11. Bebeğiniz için hem leziz hem faydalı mamalar hazırlarken kullanabileceğiniz organik glutensiz çiğ tahin.

Bebekler için yoğurtla karıştırarak sağlıklı kilo almaya yardımcı, kemik güçlendirici bir formüle dönüştürebilirsiniz. 

Tahin muz ile karıştırılınca da çok leziz oluyor.

Aynı zamanda tahin muz ve sütü karıştırarak kendiniz içerseniz anne sütü artırıcı özelliğinden siz de faydalanabilirsiniz.

6 ay ve üzeri bebekler için uygundur.

Fiyatı 186 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Özenle hazırlanmış, çok güzel bir ürün. Kargo biraz gecikti. Ama sonunda gayet güzel bir şekilde teslim edildi.'

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12. Her türlü sebze meyveyi rendeleyerek mama hazırlayabileceğiniz 4 parçadan oluşan rende aparatlı paslanmaz çelik bebek mama kabı.

12. Her türlü sebze meyveyi rendeleyerek mama hazırlayabileceğiniz 4 parçadan oluşan rende aparatlı paslanmaz çelik bebek mama kabı.

Her türlü sebzeyi ve meyveyi rendeleyerek bebeğinize taze meyve karışımları yapabilirsiniz. 

Büyük ve küçük delikli olmak üzere 2 adet rende aparatı vardır.

Fiyatı 339 TL.

Almak isteyenler için burada.

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