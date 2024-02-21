Bebeğinize Özel Organik Gıdaları Kolayca Hazırlamanıza Yardımcı Olacak 12 Ürün
Bebeğinize Özel Organik Gıdaları Kolayca Hazırlamanıza Yardımcı Olacak 12 Ürün
Bebeğiniz 6 aylık oldu ve ek gıdaya geçiş zamanı geldiyse, işinizi oldukça kolaylaştıracak, size hem zamandan kazandıracak hem de lezzetli ve bol vitaminli mamalar hazırlamanıza yardımcı olacak ürün önerilerimize hemen göz atın.
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1. Bu makine ile oldukça kolay bir şekilde yapabileceğiniz, mis kokulu ev yoğurdu!
2. Bebeğiniz ek gıdaya geçtiğinde ilk yardımcınız olacak pratik cam rende.
3. Meyvemsiliği yüksek, acılığı ve yakıcılığı düşük dengeli olan hem soğuk hem de sıcak yemeklerle uyumlu olan bebekler için özel organik zeytinyağı.
4. Bebeğinizin gelişimine çok faydalı olacak, yapımı kolay ve çoğu bebeğin favorisi olan organik bebek tarhanası.
5. Ek gıdaya geçiş döneminde en büyük yardımcınız olacak olan Philips Avent buharlı pişirici ve blender.
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6. Püre meyve ve sebzelerden iri kıvamlara kadar, bebeğinizin katı gıdaya geçiş serüvenindeki her adımda yanınızda olacak bir bebek maması hazırlayıcı.
7. Püreleri hazırladınız onları paketlemek de lazım... Var elbette onun da bir kolayı.
8. Aynı anda 2 yemek pişirmek ve lezzeti ve kokuyu ayrı ayrı korumak için 2 ayrı kaseye sahip olan 4'ü 1 arada çok fonksiyonlu bebek maması hazırlayıcı.
9. Bebeğinizin mamasını hazırlarken kullanabileceğiniz güvenli bir bebek mutfak robotu.
10. Mamayı hazırladıktan sonra yanınıza almayı ve muhafaza etmeyi kolaylaştıracak 9'u 1 arada biberon ısıtıcısı.
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11. Bebeğiniz için hem leziz hem faydalı mamalar hazırlarken kullanabileceğiniz organik glutensiz çiğ tahin.
12. Her türlü sebze meyveyi rendeleyerek mama hazırlayabileceğiniz 4 parçadan oluşan rende aparatlı paslanmaz çelik bebek mama kabı.
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