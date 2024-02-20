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Müziğin Mucizevi Dokunuşu: Çocuklarınızın Zekâsını ve Yaratıcılığını Geliştirecek 12 Eşsiz Ürün

etiket Müziğin Mucizevi Dokunuşu: Çocuklarınızın Zekâsını ve Yaratıcılığını Geliştirecek 12 Eşsiz Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 12:43

Erken çocukluk dönemi hem motor gelişimi açısından hem de ritim duygusunu geliştirmek için oldukça önemli. Bu dönemde çocuğunuzun ilgisine göre seçeceğiniz müzik aletleri ile çocuklarınızın ileride gerçek bir hobi sahibi olmasına ön ayak olabilirsiniz.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 20 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Çocuğunuzun müzikal duyularını harekete geçirecek olan mikrofonlu bir piyano.

1. Çocuğunuzun müzikal duyularını harekete geçirecek olan mikrofonlu bir piyano.

Çocuğunuz piyano çalarken aynı zamanda en sevdiği şarkıları da söyleyerek kendine olan güvenini geliştirir ve elbette çok eğlenir.

Fiyatı 864 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Piyano çok güzel ve kulağa hoş geliyor. 2 yaşında bir çocuk için aldım ve gerçekten hoşuna gidiyor. Kalitesi mükemmel.'

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2. Erken çocukluk döneminde bebeğinizin müzikle tanışması ve müziği severken aynı zamanda el ayak koordinasyonunu da geliştirmesine yardımcı olan bir müzik halısı.

2. Erken çocukluk döneminde bebeğinizin müzikle tanışması ve müziği severken aynı zamanda el ayak koordinasyonunu da geliştirmesine yardımcı olan bir müzik halısı.

Çocuklar ritme göre dans ederken eğlenceli ve heyecan verici müzikler yaratmak için elleri ve ayaklarıyla aynı anda piyano çalmanın keyfini de çıkarabilirler.

Piyano pedlerine dokunmak ve basmak, erken çocukluk döneminde el-ayak koordinasyonunu geliştirmek için de harikadır.

Müzik matının boyutu 110cm x 36cm'dir ve kolay saklama için katlanabilir, bu sayede yer kaplamaz.

Fiyatı sadece 398 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kullanımı çok kolay. Daha fazla müzik ve hatta hayvanların sesi var! Yürümeyen çocuklar için de uygun, iyi dezenfekte ettikten sonra 5 aylık bebeğimi yanına koydum ve müzikle çok eğlendi! '

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3. Yerde veya masa üzerinde kullanabileceğiniz ve çocuğunuzun birçok farklı tarzda müzik çalmayı öğrenmesine yardımcı olan bir oyun matı.

3. Yerde veya masa üzerinde kullanabileceğiniz ve çocuğunuzun birçok farklı tarzda müzik çalmayı öğrenmesine yardımcı olan bir oyun matı.

Parasının karşılığını fazlasıyla veren bir oyun matı.

Piyano tarafında 8 piyano fonksiyon tuşu ve 6 enstrüman sesi bulunur ve her tuş farklı bir melodi yayar.

Davul tarafında ise çocuğunuz davullara sopalarla vurarak müzik çalabilir. Ayrıca 13 yerleşik müzik kaydetme ve oynatma özelliği vardır.

80 x 50 cm boyutundaki matın fiyatı 500 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Çocuğun müzikal ilgisinin gelişimini teşvik etme potansiyeli yüksek olan mini ukulele.

4. Çocuğun müzikal ilgisinin gelişimini teşvik etme potansiyeli yüksek olan mini ukulele.

3- 9 yaş aralığındaki çocuklar için idealdir.

Ölçüleri 36.7 x 12 cm.

Fiyatı 457 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Biraz daha büyük çocuklar için uygun olan 9 aksesuarlı ukulele seti.

5. Biraz daha büyük çocuklar için uygun olan 9 aksesuarlı ukulele seti.

Öncelikle söyleyelim ki eğlenceli bir görünüme sahip olsa da bu ukulele bir oyuncak değil.

Ukulele öğrenmek isteyen çocuklar ve hatta yetişkinler için idealdir.

Çantası ile birlikte gelir.

Fiyatı 1199 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok güzel ve kaliteli.'

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6. Müziği ve şarkı söylemeyi seven çocukların bayılacağı iki mikrofonlu karaoke seti.

6. Müziği ve şarkı söylemeyi seven çocukların bayılacağı iki mikrofonlu karaoke seti.

2 mikrofonu ile eğlenceyi katlayın! Standı ışıklı olduğu için çocuğunuz kendini tam bir yıldız gibi hissedecek.

3-10 yaş arası çocukların keyif alarak vakit geçireceği bir set.

Fiyatı 632 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Güçlü bir ritim duygusu için bir tokmakla ve sıkıca sabitlenmiş yüzeylerle birlikte gelen bongo davul.

7. Güçlü bir ritim duygusu için bir tokmakla ve sıkıca sabitlenmiş yüzeylerle birlikte gelen bongo davul.

Yeni yürümeye başlayanlar dahil çocuklar için güvenli ve uygun olan bu davulun sesi de desenleri de harika.

Fiyatı 824 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Okullarda da kullanılan müfredata uygun melodika.

8. Okullarda da kullanılan müfredata uygun melodika.

3 yaş altı için uygun değildir.

32 tuşlu melodika, çantası ile birlikte gelmektedir.

Fiyatı 449 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün malzemesi kaliteli, istediğimiz renk gönderildi, kısa ve uzun aparatları ile geldi, çantası kaliteli ve uzun ömürlü duruyor, tuşları denedik hepsi çalışmakta, detaylı yazıyorum ki bu sene okullarda kullanılmaya başladık, almak isteyen velilere yardımcı olalım istedik.'

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9. Çocukların müzik aletleriyle olan ilişkilerini geliştirmeleri ve belki de ileride başarılı birer müzisyen olmalarının ilk adımı olacak olan bir oyuncak gitar.

9. Çocukların müzik aletleriyle olan ilişkilerini geliştirmeleri ve belki de ileride başarılı birer müzisyen olmalarının ilk adımı olacak olan bir oyuncak gitar.

Bu ürün, temel müzik eğitimi açısından çocukların giriş seviyesinde çalabilecekleri uygun bir oyuncak gitardır.

Fiyatı 179 TL.

Almak isteyenler için burada.

'3 yaşındaki oğluma aldım. Boyu ve kalitesi yaşına uygun.'

Hepsiburada

10. Çocuğunuzun ritim duygularının gelişimine yardımcı olan 15 notalı ksilofon.

10. Çocuğunuzun ritim duygularının gelişimine yardımcı olan 15 notalı ksilofon.

Ksilofon ile çocuklar müzik aletlerini ve seslerini tanıyacak. 

2 baget ile birlikte gönderilmektedir.

Fiyatı 355 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün çok iyi ve çocuklar için öğretici ses ve ton uyumuyla öğrenmelerini geliştirici. '

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11. Grubun davulcusu olmaya hevesli olan minikler için ritim bateri seti.

11. Grubun davulcusu olmaya hevesli olan minikler için ritim bateri seti.

Setin içerisinde 2 küçük davul, 1 büyük davul, 1 zil ve 2 baget bulunmaktadır. Davulların çapı sırasıyla 16,5 cm ve 13 cm'dir. Zilin çapı 14 cm'dir.

3 yaş altı için uygun değildir.

Fiyatı 669 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Oyuncak bateri bir çocuğun ilgisini çekip uzun süre oyalayabilecek özellikte. Okuduğum yorumlarda çok küçük olduğu yazılmış. Bence belirtilen yaş aralığına uygun boyutta ve çok şirin.'

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12. Evinize eğlence getirecek ve çocuğunuzun ilk bestesini yapmasını teşvik edecek 32 tuşlu mikrofonlu org.

12. Evinize eğlence getirecek ve çocuğunuzun ilk bestesini yapmasını teşvik edecek 32 tuşlu mikrofonlu org.

32 tuşlu mikrofonlu orga çocuğunuz bayılacak. Her gün ayrı bir müzik ziyafetine hazır olun.

Fiyatı 584 TL.

Almak isteyenler için burada.

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