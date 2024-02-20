Müziğin Mucizevi Dokunuşu: Çocuklarınızın Zekâsını ve Yaratıcılığını Geliştirecek 12 Eşsiz Ürün
Müziğin Mucizevi Dokunuşu: Çocuklarınızın Zekâsını ve Yaratıcılığını Geliştirecek 12 Eşsiz Ürün
Erken çocukluk dönemi hem motor gelişimi açısından hem de ritim duygusunu geliştirmek için oldukça önemli. Bu dönemde çocuğunuzun ilgisine göre seçeceğiniz müzik aletleri ile çocuklarınızın ileride gerçek bir hobi sahibi olmasına ön ayak olabilirsiniz.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 20 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Çocuğunuzun müzikal duyularını harekete geçirecek olan mikrofonlu bir piyano.
2. Erken çocukluk döneminde bebeğinizin müzikle tanışması ve müziği severken aynı zamanda el ayak koordinasyonunu da geliştirmesine yardımcı olan bir müzik halısı.
3. Yerde veya masa üzerinde kullanabileceğiniz ve çocuğunuzun birçok farklı tarzda müzik çalmayı öğrenmesine yardımcı olan bir oyun matı.
4. Çocuğun müzikal ilgisinin gelişimini teşvik etme potansiyeli yüksek olan mini ukulele.
5. Biraz daha büyük çocuklar için uygun olan 9 aksesuarlı ukulele seti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Müziği ve şarkı söylemeyi seven çocukların bayılacağı iki mikrofonlu karaoke seti.
7. Güçlü bir ritim duygusu için bir tokmakla ve sıkıca sabitlenmiş yüzeylerle birlikte gelen bongo davul.
8. Okullarda da kullanılan müfredata uygun melodika.
9. Çocukların müzik aletleriyle olan ilişkilerini geliştirmeleri ve belki de ileride başarılı birer müzisyen olmalarının ilk adımı olacak olan bir oyuncak gitar.
10. Çocuğunuzun ritim duygularının gelişimine yardımcı olan 15 notalı ksilofon.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Grubun davulcusu olmaya hevesli olan minikler için ritim bateri seti.
12. Evinize eğlence getirecek ve çocuğunuzun ilk bestesini yapmasını teşvik edecek 32 tuşlu mikrofonlu org.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda