Çocuğu Olanlara Müjde: Scooter Bisiklet ve Patenlerde Harika İndirimler Başladı!

Mavi ve kırmızı renk seçeneği olan bisiklet 3 yaştan itibaren önce denge bisikleti olarak, sonra 7 yaşına kadar da pedallı normal bisiklet olarak kullanılabilir.

Fiyatı normalde 4495 TL.

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