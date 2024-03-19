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Çocuğu Olanlara Müjde: Scooter Bisiklet ve Patenlerde Harika İndirimler Başladı!

etiket Çocuğu Olanlara Müjde: Scooter Bisiklet ve Patenlerde Harika İndirimler Başladı!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 15:08

15 aydan 12 yaşa kadar çocukların keyifle kullanacağı bisikletler, scooter ve arabalar. Çocuklar eğlenceye doysun, ebeveynler de indirimli alışverişe!

 Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 19 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Ümit Bisiklet 24 Jant Erkek Bisiklet

1. Ümit Bisiklet 24 Jant Erkek Bisiklet

Bizim oğlanın bisikletini büyütmenin zamanı geldi diye düşünenler için güzel bir fırsat.

Fiyatı indirimde 4679 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

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2. Cool Wheels 2 Tekerlekli Katlanabilir Çocuk Scooter + Kask

2. Cool Wheels 2 Tekerlekli Katlanabilir Çocuk Scooter + Kask

Güvenliğe önem verenler için güzel bir fırsat. Çocuğunuz yıllar boyu kullanabileceği bir scooter.

Scooter ve kaskın fiyatı normalde 1499 TL.

Ama şu anda %10 indirimi var.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

'Ürünü alalı üç yıl oldu, yeni ürünleri değerlendirirken karşıma çıktı yazayım dedim. Hala ilk günkü gibi sapasağlam gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.'

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3. SmarTrike Xtend 3'ü 1 Arada Büyüyen Çocuk Bisikleti

3. SmarTrike Xtend 3'ü 1 Arada Büyüyen Çocuk Bisikleti

Mavi ve kırmızı renk seçeneği olan bisiklet 3 yaştan itibaren önce denge bisikleti olarak, sonra 7 yaşına kadar da pedallı normal bisiklet olarak kullanılabilir.

Fiyatı normalde 4495 TL.

Ama şu anda %15 indirimi var.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

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4. Hauck Nerf Striker 4 Tekerlekli Gokart Bisikleti

4. Hauck Nerf Striker 4 Tekerlekli Gokart Bisikleti

Hauck'tan NERF Striker, aksiyon dolu NERF oynama eğlencesi için 4 yaş ve üzeri yeni başlayanlara yönelik bir go-karttır. Kullanım kolaylığı ve ayarlanabilir koltuk pozisyonunun yanı sıra go-kart, NERF Dart'lar için birçok bölme ve klips ile çeşitli NERF Blaster'lar için saklama bölümleri sunar. El freni sağ elle çalıştırılabilir ve her iki arka tekerlek üzerinde aynı anda çalışır. Kauçuk profil lastiklere sahip 7,5' (19 cm) tekerlekler iyi bir yerden yükseklik ve engebeli arazide yeterli kavrama sunar.

Fiyatı normalde 13.450 TL.

Ama şu anda %15 indirimi var.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

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5. Globber Primo Plus Katlanabilir Işıklı Scooter

5. Globber Primo Plus Katlanabilir Işıklı Scooter

50 kg olana kadar kullanılabilir ve katlanabilir özelliğe sahip olduğu için taşıması kolaydır.Ön tekerlerin direksiyon sistemini sadece ileri ve geri hareket edecek şekilde sabitleyen patentli direksiyon kilidi düğmesi, çocukların dengeyi öğrenmesine yardımcı olur.

Fiyatı normalde 4495 TL.

Ama şu anda %15 indirimi var.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

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6. Big Bobby Car Next Bingit Araba (LED Far+Sesli)

6. Big Bobby Car Next Bingit Araba (LED Far+Sesli)

Sağlam ve kaliteli bir araba.

1-5 yaş arasındaki çocuklar için uygun. Led ışıklı farlar da çok daha eğlenceli bir sürüş sağlar.

İndirimli fiyatı şu anda 2799 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

'Aldığım en güzel şey oğlumla araba arasında bir tutku var. Bu yıl kızım oldu ona da pembesini aldım bu bir oyuncaktan öte bir efsane. Yetişkinler bile biniyor Almanya’da öyle sağlam bir araç yani.'

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7. Cool Wheels Nova 6 + Led Işıklı Yüksekliği Ayarlanabilir 3 Tekerlekli Katlanabilir Scooter

7. Cool Wheels Nova 6 + Led Işıklı Yüksekliği Ayarlanabilir 3 Tekerlekli Katlanabilir Scooter

Maksimum taşıma kapasitesi 50 kg olan scooterın T şeklindeki gidonu boya göre ayarlanabilir. Gidon, minimum 73 cm ile maksimum 85 cm arasında bir yükseklikte ayarlanabilen konuma sahiptir.

Fiyatı normalde 1799 TL.

Ama şu anda %10 indirimi var.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

'Mükemmel bir ürün herkese tavsiye ediyorum, kızım inanılmaz beğendi.'

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8. Kinderkraft Runner Ahşap Denge Bisikleti

8. Kinderkraft Runner Ahşap Denge Bisikleti

Bu denge bisikleti, aktif, küçük bisikletçiler için ideal bir ürün. 3 yaşından itibaren çocuğunuz 35 kg olana kadar kullanım için uygundur.

Denge bisikletinin farklı renk seçenekleri de var.

Fiyatı normalde 4590 TL.

Ama şu anda tam %40 indirimi var.

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'Denge bisikletinde olması gereken her özellik düşünülmüş, gidonu düşmeyi engellemek için sınırlı dönüyor, selesi yükseliyor, taşımak için kulp boşluğu var. renkleri çok canlı. Çok hızlı kargolandı ve teslim edildi.'

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9. Pilsan Active Römorklu Pedallı Traktör

9. Pilsan Active Römorklu Pedallı Traktör

3 yaş ve üzeri çocuklar 50 kg olana kadar kullanabilir.

Kırmızı ve yeşil renk seçeneği var.

Fiyatı normalde 1750 TL.

Ama şu anda %10 indirimi var.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

'Malzeme kalitesi güzel, akülünün yerini tutmaz ama ilk bununla öğrenmesi daha iyi.'

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10. Pilsan Herby Pedallı Araba

10. Pilsan Herby Pedallı Araba

Havalı kornası ve hareketli aynası olan bu tatlı araba 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygun.

Fiyatı şu anda indirimde 1028 TL. Bir de üstüne sepette ek %10 indirimi var.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

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11. Power Orijinal Kız çocuk 2+1 Ayarlanabilir Pembe Alıştırma Pateni

11. Power Orijinal Kız çocuk 2+1 Ayarlanabilir Pembe Alıştırma Pateni

Mavi ve kırmızısı da var.

30-33 ve 34-37 olmak üzere 2 numarası mevcut.

Fiyatı normalde 699 TL.

Ama şu anda %10 indirimi var.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

'Ayarlanabilir. Süper bir şey. 1 oğluma aldım ikisi de kullanabiliyor. Teşekkürler.'

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12. Rival Gold Hiper Bike Ebeveyn Kontrollü 3 Tekerli Çocuk Bisikleti

12. Rival Gold Hiper Bike Ebeveyn Kontrollü 3 Tekerli Çocuk Bisikleti

Siyah, kahverengi ve taba rengi var.

Ürün demonte geliyor  ama gözünüz korkmasın kolay bir şekilde monte ediliyor.

İndirimli fiyatı 2429 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

'Harika oğlum çok sevdi ve çok şık duruyor gözü kapalı alabilirsiniz sadece oturma yeri küçük onu almadan önce de fark etmiştim zaten. Fiyat performans olarak mükemmel.'

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13. Globber Go Up Deluxe Işıklı Scooter

13. Globber Go Up Deluxe Işıklı Scooter

15 ay - 9 yaş arası kullanım için uygun. Çevirerek ayarlanabilen 3 kademeli koltuğu, ışıkları ve ekstra geniş rahat koltuğu ile öne çıkan kaliteli bir model.

Fiyatı normalde 6949 TL.

Ama şu anda %15 indirimi var.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

'Çocuğunuz kendi başına kullanmakta zorlanır diye düşünüyorsanız, alışması için zamana ihtiyacı olacağını düşünüyorsanız bu ürün tam size göre. Evet pahalı, ama kalite diğerlerinin yanında bağırıyor emin olabilirsiniz. Highwaykick 1 çok kötü bir plastiğe sahip, mitu daha kaliteli fakat onun da oturma ünitesi yok. Biz çok memnunuz, bebeğim araçlardan çekinmesine rağmen çok sevdi.'

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14. Berg Buzzy Nitro 4 Tekerlekli Pedallı Gokart Bisikleti

14. Berg Buzzy Nitro 4 Tekerlekli Pedallı Gokart Bisikleti

2-5 yaş arası çocuklar için harika bir bisiklet.

Fiyatı 6999 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

'Çok kaliteli. Tüm birleşim yerleri plastik ile kapatılmış kazaya karşı büyük önlem.'

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