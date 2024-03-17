Kitap Kurtları Buraya: Kütüphanenizde Olması Gereken Kitaplar Şu Anda İndirimde!
Kitap Kurtları Buraya: Kütüphanenizde Olması Gereken Kitaplar Şu Anda İndirimde!
Okumayı sevenler ve 'en güzel hediye kitaptır' diye düşünenler için harika bir kampanya başladı. Modern klasiklerden, Türk Edebiyatı'na her zevke uygun bir kitap var listemizde. Çocuk kitaplarını da unutmadık... Okumayı sevenler ve kütüphanesini genişletmek isteyenler buraya!
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1. Modern klasiklerden 'Sineklerin Tanrısı', okumayanlar için Mina Urgan'ın harika çevirisi ile fırsatlar arasında.
2. "Yazgına nasıl egemen olacaksın? Mutluluğunu nasıl kuracaksın?" gibi soruların yanıtını arayanlar için adeta bir yaşam kılavuzu: Simyacı!
3. Mizah ve hiciv kitapları kategorisinde en çok satan kitap: İnsanlar - Matt Haig
4. Geçtiğimiz sene ülkemizde en çok okunan kitaplardan biri de şüphesiz ki buydu: 'Seninle Başlamadı'
5. Hala okumayanlar ya da kütüphanesine koymak isteyenler için: Harry Potter ve Sırlar Odası
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6. Serinin birinci kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı da 20. yıla özel Gryffindor baskısı ile kampanyaya dahil olan kitaplardan.
7. George Orwell'in kült kitabı Bin Dokuz Yüz Seksen Dört!
8. 'Kaç ömür gerek yaşamayı öğrenmek için?' diye insanı derinliklere götüren düşündüren harika kurgulanmış bir kitap: Zamanı Durdurmanın Yolları!
9. Her evde olması gereken bir kitap: Şeker Portakalı!
10. İlgi çekici resimlerle süslenen hayvan hikâyeleri ile küçük çocukları rahatlatan bir kitap: Kendine Güvenen Fil!
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11. Türk Edebiyatı Klasikleri'nden Sabahattin Ali'nin 'Sırça Köşk'ü!
12. Seni Yoran Her Şeyi Bırak: Duygusal Manipülasyon’dan Kurtulma ve Korunma Metotları
13. Tahmin bile edemeyeceğiniz ters köşelerle dolu bir kitap: Taş Kağıt Makas
14. Zeynep Kaçar’ın yayımlandığı ilk günden beri çok konuşulan ve ses getiren kitabı Kabuk!
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