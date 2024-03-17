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Kitap Kurtları Buraya: Kütüphanenizde Olması Gereken Kitaplar Şu Anda İndirimde!

etiket Kitap Kurtları Buraya: Kütüphanenizde Olması Gereken Kitaplar Şu Anda İndirimde!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 13:33

Okumayı sevenler ve 'en güzel hediye kitaptır' diye düşünenler için harika bir kampanya başladı. Modern klasiklerden, Türk Edebiyatı'na her zevke uygun bir kitap var listemizde. Çocuk kitaplarını da unutmadık... Okumayı sevenler ve kütüphanesini genişletmek isteyenler buraya!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 17 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Modern klasiklerden 'Sineklerin Tanrısı', okumayanlar için Mina Urgan'ın harika çevirisi ile fırsatlar arasında.

1. Modern klasiklerden 'Sineklerin Tanrısı', okumayanlar için Mina Urgan'ın harika çevirisi ile fırsatlar arasında.

Klasikler arasında okunması gereken kitaplardan biri...

'Sineklerin Tanrısı', günümüzde bir atom savaşı sırasında, ıssız bir adaya düşen bir avuç okul çocuğunun, geldikleri dünyanın bütün uygar törelerinden uzaklaşarak, insan yaradılışının temelindeki korkunç bir gerçeği ortaya koymalarını dile getirir.

Dikkatli okuyan için görünenin çok güzel mesajlar veren bir kitap.

4 al 3 öde kampanyasına dahil olan kitabın fiyatı indirimde sadece 36 TL.

Hemen almak isteyenler için burada.

'Klasikleri tek tek topluyorum. Paketleme her zaman ki gibi iyiydi. Genel piyasadan en uygun fiyat burada oluyor her zaman.'

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2. "Yazgına nasıl egemen olacaksın? Mutluluğunu nasıl kuracaksın?" gibi soruların yanıtını arayanlar için adeta bir yaşam kılavuzu: Simyacı!

2. "Yazgına nasıl egemen olacaksın? Mutluluğunu nasıl kuracaksın?" gibi soruların yanıtını arayanlar için adeta bir yaşam kılavuzu: Simyacı!

1996 yılından bu yana çok okunan ve çok sevilen Simyacı, Paulo Coelho'nun üçüncü romanı ve hala okumayanlar için güzel bir fırsatla şu anda tam karşınızda. 

Mevlana'nın ünlü Mesnevi'sinde yer alan bir küçük öyküden yola çıkarak yazılan bu roman  öyle çok sevildi ve övüldü ki,, yüreğinde çocukluğunun çırpınışlarını taşıyan tüm okurlar için adeta bir 'klasik' yapıt haline geldi.

Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının öyküsü. Ama aynı zamanda bir 'nasihatname'; 'Yazgına nasıl egemen olacaksın? Mutluluğunu nasıl kuracaksın?' gibi sorulara yanıt arayan bir yaşam ve ahlak kılavuzu. Mistik bir peri masalına benzeyen bu romanın, dünyanın dört bir yanında bunca sevilmesinin gizi, kuşkusuz bu kılavuzluk niteliğinden kaynaklanıyor.

Ciltsiz olanı indirimde 59 TL.

Ciltli olan ise 240 TL ve 4 al 3 öde kampanyasına dahil.Almak isteyenler için burada.

'Elime aldıktan sonra tek nefeste bitirdim. İnanılmazdı. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum.'

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3. Mizah ve hiciv kitapları kategorisinde en çok satan kitap: İnsanlar - Matt Haig

3. Mizah ve hiciv kitapları kategorisinde en çok satan kitap: İnsanlar - Matt Haig

Herkesin okuması gereken etkileyici bir kitap.

Son yılların en önemli romancılarından Matt Haig, onca karmaşıklığına rağmen hayatın içindeki mutluluğa ve insan doğasına dair alışılmadık bir hikaye sunuyor. Bu kitap, neşeli ve etkileyici bir üslupla 'bizi' bize anlatıyor.

Nasıl mı?

'Bu satırları okuyanlarınızın büyük çoğunluğunun, insanların bir mitten ibaret olduğuna inandığını biliyorum ama ben size onların gerçekten var olduklarını bildirmek üzere buradayım. Bilmeyenler için söyleyeyim, insan dediğimiz şey orta zekalı ve iki ayaklı bir yaşam formu; evrenin çok ıssız bir köşesinde yer alan küçük ve sulu bir gezegende, büyük ölçüde yanılsamalarla dolu bir varoluş sürdürüyor.'

Eee devamı da kitapta...

4 al 3 öde kampanyasına dahil olan kitabın fiyatı 97 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Matt Haig' in çoğu kitabını okudum ve okudukça kalanları da okumak istiyorum, çünkü her kitapta hayal gücüne olan hayranlığım artıyor. İnsanlar kitabında da hayal gücünü kullanarak gerçekleri yüzümüze yüzümüze vuruyor.'

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4. Geçtiğimiz sene ülkemizde en çok okunan kitaplardan biri de şüphesiz ki buydu: 'Seninle Başlamadı'

4. Geçtiğimiz sene ülkemizde en çok okunan kitaplardan biri de şüphesiz ki buydu: 'Seninle Başlamadı'

Kişisel gelişim kitapları arasında en çok satan kitap kendisi.

Aile dizilimi konusu Zeytin Ağacı dizisinden sonra çok daha fazla ilgi görmeye başladı ve bu kitap da o zamandan beri gündemden hiç düşmedi.

Mark Wolynn bu kitapta, bilemediğimiz ve acı çekmemize sebep olan çözülmemiş travmalarla bizi atalarımıza derinden bağlayan yolları aydınlatma konusunda muhteşem bir iş başarıyor diyebiliriz.

Sindire sindire okunması gereken bir kitap.

Fiyatı 108 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten okunması gerek, hayatınızı değiştirmez ama bazı şeyleri daha iyi anlamanızı sağlar.'

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5. Hala okumayanlar ya da kütüphanesine koymak isteyenler için: Harry Potter ve Sırlar Odası

5. Hala okumayanlar ya da kütüphanesine koymak isteyenler için: Harry Potter ve Sırlar Odası

Harry Potter serisi aynı zamanda en çok hediye edilen kitaplar sıralamasında lider.

Serinin ikinci kitabı olan Harry Potter ve Sırlar Odası da şu anda indirimde 94 TL.

Serinin ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı kadar sürükleyici olan bu ikinci kitabı heyecandan soluğunuzu tutarak okuyacaksınız.

Almak isteyenler için burada.

'Diğer sitelere göre fiyatı daha uygundu seriyi çok seviyorum orijinal ürün kargo güzeldi.'

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6. Serinin birinci kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı da 20. yıla özel Gryffindor baskısı ile kampanyaya dahil olan kitaplardan.

6. Serinin birinci kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı da 20. yıla özel Gryffindor baskısı ile kampanyaya dahil olan kitaplardan.

Koleksiyoncular için harika bir fırsat.

Bu Gryffindor baskısı Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk kez yayımlanmasının üzerinden 20 yıl geçmesinin onuruna yayımlanmaktadır. Hogwarts’taki en cesur ve gözü pek binaya hoş geldiniz. Başkaları dünyayı bir kitabın ardından ya da oturdukları yerden, kendilerini hayatın akışına bırakarak takip ededursun, Gryffindor’lar dünyada izlerini bırakmadan rahat durmazlar. Gryffindor binası tarihin önde gelen pek çok cadısına ve büyücüsüne yuva olmuştur. Cesaretleri, yüreklilikleri ve kararlılıklarıyla tanınan Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Profesör Dumbledore ve Profesör McGonagall ünlü Gryffindor’lar arasında sayılabilir. “Harry Potter ve Felsefe Taşı Gryffindor” özel baskısı binanın köklü tarihine, özelliklerine, öğrencilerine dair ilginç bilgiler, şaşırtıcı detaylar ve Hogwarts Testi’ni içeriyor.

Fiyatı 64 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Harry Potter’a hayran olan birinin kesinlikle gözü kapalı alması gereken bir kitap. Mükemmelin ötesinde.'

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7. George Orwell'in kült kitabı Bin Dokuz Yüz Seksen Dört!

7. George Orwell'in kült kitabı Bin Dokuz Yüz Seksen Dört!

Bu kitap aslında, yazarın geleceğe ilişkin bir kabus senaryosu.

Bireyselliğin yok edildiği, zihnin kontrol altına alındığı, insanların makineleşmiş kitlelere dönüştürüldüğü totaliter bir dünya düzeni, romanda inanılmaz bir hayal gücüyle, en ince ayrıntısına kadar kurgulanmıştır. Geçmişte ve günümüzde dünya sahnesinde tezgahlanan oyunlar düşünüldüğünde, ütopik olduğu kadar gerçekçi bir romandır Bin Dokuz Yüz Seksen Dört. 

Güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen bir başyapıttır; yalnızca yarına değil, bugüne de ilişkin bir uyarı çığlığıdır.

Bu başyapıtın kütüphanenizde yer almasının bedeli ise sadece 47 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok derinliği olan bir kitap. Anlatılan hikayenin tam olarak bu yüzyıla ait bir senaryo olması çok üzücü. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum.'

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8. 'Kaç ömür gerek yaşamayı öğrenmek için?' diye insanı derinliklere götüren düşündüren harika kurgulanmış bir kitap: Zamanı Durdurmanın Yolları!

8. 'Kaç ömür gerek yaşamayı öğrenmek için?' diye insanı derinliklere götüren düşündüren harika kurgulanmış bir kitap: Zamanı Durdurmanın Yolları!

Tom Hazard'ın tehlikeli bir sırrı var. 41 yaşında sıradan bir tarih öğretmeni gibi görünse de nadir rastlanan bir hastalık yüzünden aslında yüzyıllardır hayatta. Shakespeare'le aynı sahnede yer almış, Kaptan Cook'la açık denizleri fethetmiş, Fitzgerald'larla içki içmiş. Ama şimdi, tek istediği normal bir hayat sürmek. Kimliğini değiştirmeye devam ettiği sürece geçmişini geride bırakabilir ve hayatta kalabilir.

Yapmaması gereken tek bir şey var, aşık olmak.

İngiltere'nin en önemli yazarlarından Matt Haig'in büyük övgü toplayan, 37 dile çevrilen ve yakında Benedict Cumberbatch tarafından sinemaya aktarılacak kitabı Zamanı Durdurmanın Yolları, insanın kendini kaybedip tekrar bulmasına dair güzel bir roman.

Fiyatı 99 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Piyasanın çok altına almamızı sağladığı için Amazon'a teşekkürler. Hikaye çok iyi, bırakamıyorsunuz sürekli sonraki sayfayı merak duygusunu beraberinde getiriyor.'

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9. Her evde olması gereken bir kitap: Şeker Portakalı!

9. Her evde olması gereken bir kitap: Şeker Portakalı!

Şeker Portakalı, “günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü”dür. Çok yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen, dokuz yaşında yüzme öğrenirken bir gün yüzme şampiyonu olmanın hayalini kuran Vasconcelos’un çocukluğundan derin izler taşıyan Şeker Portakalı, yaşamın beklenmedik değişimleri karşısında büyük sarsıntılar yaşayan küçük Zeze’nin başından geçenleri anlatır. Vasconcelos, tam on iki günde yazdığı bu romanı “yirmi yıldan fazla bir zaman yüreğinde taşıdığını” söyler.

Ciltsiz kitabın fiyatı sadece 54 TL.

Almak isteyenler için burada.

 'Bir çocuğun başından geçen olayları anlatan mükemmel hikaye. Yetişkinler olarak çocukları hayata hazırlama sürecinde üzerimize düşenleri de hatırlatıyor.'

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10. İlgi çekici resimlerle süslenen hayvan hikâyeleri ile küçük çocukları rahatlatan bir kitap: Kendine Güvenen Fil!

10. İlgi çekici resimlerle süslenen hayvan hikâyeleri ile küçük çocukları rahatlatan bir kitap: Kendine Güvenen Fil!

Erken çocukluk dönemi için en ideal kitaplardan. Fiyatı da o kadar uygun ki. Bu serinin en beğenilen kitabı da 'Kendine Güvenen Fil'.

Fiyatı sadece 19 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Öncelikle Amazon uygulaması o kadar uygun fiyatlı kitaplar sunuyor ki. Kitaplar da zevk meselesi. Bu kadar uygun fiyatlı olunca bol miktarda aldım. Oğlum 4.5 yaşında. Öncelikle resimleri, sonrasında okuma pratikliği için uygun. Konu ve anlatım tarafına takılmadan çocuğunuz için güzel bir kitap koleksiyonu yapılabilir. Amazon ekibi harika bir paketleme ile 1 günde teslimat sağladı. Teşekkür ederim.'

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11. Türk Edebiyatı Klasikleri'nden Sabahattin Ali'nin 'Sırça Köşk'ü!

11. Türk Edebiyatı Klasikleri'nden Sabahattin Ali'nin 'Sırça Köşk'ü!

Sabahattin Ali'nin 1944-1947 yılları arasında yazdığı hikayelerden derlediği Sırça Köşk, hayatını altüst eden, kendisini ölüme kadar götüren o keskin devrede yaşadığı ve hayatını şiddetle etkilemiş olayları da yansıtmaktadır.

Ayrıca Sinop Cezaevi'nde karşısına çıkan mahkumun başından geçenler gibi Rıfat Ilgaz'ın emniyetteki bir sorgusu da bu hikayelere girmiştir. Sırça Köşk'te biyografik ve otobiyografik parçalarla yazarın kendine döndüğünü söylemek yanlış olmaz.

İndirimli fiyatı 14 TL.

Almak isteyenler için burada.

12. Seni Yoran Her Şeyi Bırak: Duygusal Manipülasyon’dan Kurtulma ve Korunma Metotları

12. Seni Yoran Her Şeyi Bırak: Duygusal Manipülasyon’dan Kurtulma ve Korunma Metotları

Bu kitap maruz kaldığın duygusal manipülasyonları fark etmeni, kendini korumanı ve süreci güçlü biçimde yönetmeni sağlayacak, seni yoran her şeyden kurtulmanın kapılarını açacaktır.

Siz de manipülasyona maruz kaldığınızı düşünüyorsanız bu kitap aydınlanmanız için bir başlangıç olabilir.

Fiyatı 96 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Tahmin bile edemeyeceğiniz ters köşelerle dolu bir kitap: Taş Kağıt Makas

13. Tahmin bile edemeyeceğiniz ters köşelerle dolu bir kitap: Taş Kağıt Makas

Evlendiğiniz kişiyi tanıdığınızı mı sanıyorsunuz?

Bir daha düşünün…

Heyecanlı, sizi ters köşe eden, akıcı bir kitap arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Fiyatı 110 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kitap gerçekten mükemmeldi diyebilirim. ilk başlarda klasik bir karı kocanın fırtınalı ilişkisini okuyoruz gibi görünse de sonlara doğru kitap adeta çıldırdı. Bayıldım. Kesinlikle bir daha okuyacağım.'

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14. Zeynep Kaçar’ın yayımlandığı ilk günden beri çok konuşulan ve ses getiren kitabı Kabuk!

14. Zeynep Kaçar’ın yayımlandığı ilk günden beri çok konuşulan ve ses getiren kitabı Kabuk!

Sabiha, Sezin, Füsun...Anneanne, anne, evlat... Zeynep Kaçar, üç kadının ve onların etrafını saran kadınların hayatlarını Kabuk’ta resmedip büyük insanlık panoramasını oluşturuyor. 

Terzi Saliha’nın kumaşlara ve uykuya sığınarak kaçıp unutmaya çalıştığı hayat, kızı Sezin için mücadele ve yokuşlarla dolu bir yola dönüşüyor. Füsun ise aile mirası gibi birbirlerine kalan acı ve delilikten kaçmaya uğraşıyor. Kadınlığın bütün tanımları ve gizli odaları anlatılıyor Kabuk’ta. 

Fiyatı 38 TL.

Almak isteyenler için burada.

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