Kitap Kurtları Buraya: Kütüphanenizde Olması Gereken Kitaplar Şu Anda İndirimde!

1996 yılından bu yana çok okunan ve çok sevilen Simyacı, Paulo Coelho'nun üçüncü romanı ve hala okumayanlar için güzel bir fırsatla şu anda tam karşınızda.

Mevlana'nın ünlü Mesnevi'sinde yer alan bir küçük öyküden yola çıkarak yazılan bu roman öyle çok sevildi ve övüldü ki,, yüreğinde çocukluğunun çırpınışlarını taşıyan tüm okurlar için adeta bir 'klasik' yapıt haline geldi.

Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının öyküsü. Ama aynı zamanda bir 'nasihatname'; 'Yazgına nasıl egemen olacaksın? Mutluluğunu nasıl kuracaksın?' gibi sorulara yanıt arayan bir yaşam ve ahlak kılavuzu. Mistik bir peri masalına benzeyen bu romanın, dünyanın dört bir yanında bunca sevilmesinin gizi, kuşkusuz bu kılavuzluk niteliğinden kaynaklanıyor.

Ciltsiz olanı indirimde 59 TL.

Ciltli olan ise 240 TL ve 4 al 3 öde kampanyasına dahil.Almak isteyenler için burada.