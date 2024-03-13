Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Doğallığı Sevenler Buna Bayılacak: Siveno Ürünlerinde 2. Ürüne %70 İndirim Kampanyası Başladı!

etiket Doğallığı Sevenler Buna Bayılacak: Siveno Ürünlerinde 2. Ürüne %70 İndirim Kampanyası Başladı!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 11:29

Ev temizliğinde, çamaşır ve bulaşıklarda doğal ürünleri kullanmayı sevenlerin tercihi olan Siveno ürünlerinde, 2.ürüne net %70 indirim fırsatı başladı. Yüzey temizleyiciden şampuana, eksiklerinizi en doğal yoldan tamamlamanın tam zamanı!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 12 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Hassas bebeklerin çamaşırları için bile kullanabileceğiniz kadar doğal içeriğe sahip Siveno %100 doğal çamaşır sabunu.

1. Hassas bebeklerin çamaşırları için bile kullanabileceğiniz kadar doğal içeriğe sahip Siveno %100 doğal çamaşır sabunu.

Renkli, beyaz ve hassas çamaşırlarda, tüm sıcaklıklarda kullanıma uygundur. Limon tuzu ve karbonat sayesinde derinlemesine temizlik sağlarken sudaki kireci gidererek çamaşırları yumuşatır, yumuşatıcı kullanmayı gerektirmez, çamaşırlara doğal bir yumuşaklık verir. Doğal içeriği sayesinde bebek cildine zarar vermez, bebek çamaşırlarında da güvenle kullanılabilir.

İkili setin fiyatı indirimde 533 TL.

Ayrıca 2. ürün de tam %70 indirimli.

Yani stoklamanın tam zamanı.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

'3 yaşında oğlumuz doğduğundan beri temiz, organik içeriğinden dolayı bu ürünü kullanıyoruz. Satıcı da güzel paketlemişti. Hiç akmamış.'

Hepsiburada

2. Yenidoğanların bile güvenle kullanabileceği doğal köpük şampuan.

2. Yenidoğanların bile güvenle kullanabileceği doğal köpük şampuan.

Bebeğiniz için en doğalı...

Yumuşak köpük yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar, saça rahatça yayılır ve kolayca arınır.

3'lü set halinde satılıyor ve fiyatı 750 TL.

Aynı zamanda 2. ürüne %70 indirim fırsatı da var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

'Bebeğime doğduğundan beri kullanıyorum memnunum temiz içerikli olması sebebiyle aldım. Bu markanın diğer ürünlerini de kullanıyorum.'

Hepsiburada

3. Saç köklerini güçlendirip besleyen Siveno dökülme karşıtı şampuan.

3. Saç köklerini güçlendirip besleyen Siveno dökülme karşıtı şampuan.

Saç köklerini güçlendiren şampuan, saçlarınıza hacim kazandırırken, saçlarda ipeksi bir yumuşaklık hissi de bırakır.

İndirimli fiyatı 575 TL.

Ayrıca 2.ürüne de %70 indirim var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

'Gerçekten daha doğal ve kaliteli bir şampuan olduğunu sanmıyorum. Siveno iyi ki varsın dostum!'

Hepsiburada

4. Elleri sabundan tahriş olanların imdadına yetişecek olan Siveno %100 doğal sıvı sabun.

4. Elleri sabundan tahriş olanların imdadına yetişecek olan Siveno %100 doğal sıvı sabun.

Bu sıvı sabun, defne yağının arındırıcı etkisi ile ellerinizi derinlemesine ve özenle temizler. Ayrıca nemlendirir ve canlandırır.

Fiyatı 289 TL.

Ayrıca 2 tane alırsanız 2.si %70 indirimli!

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

'Süper ürün elde hiç kalıntı bırakmıyor.'

Hepsiburada

5. Cilt kuruluğunu azaltan ve günlük kullanıma uygun olan vegan el ve vücut kremi.

5. Cilt kuruluğunu azaltan ve günlük kullanıma uygun olan vegan el ve vücut kremi.

Sentetik koku, silikon, paraben, alkol, parafin, boya içermeyen ürün aynı zamanda vegan sertifikasına da sahip.

Fiyatı 165 TL.

Ayrıca 2 tane alırsanız 2.si %70 indirimli!

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

'Keşke 2-3 tane daha alsaymışım inanılmaz beğendim o yağlı hissi bıraktırmıyor elde ve çok iyi nemlendiriyor her kremi kullanamıyorum ama bu gerçekten çok güzel 👍'

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Ter kokusunu önlemeye yardımcı %100 doğal ve vegan roll-on dedorant.

6. Ter kokusunu önlemeye yardımcı %100 doğal ve vegan roll-on dedorant.

Ter kokusunu oluşturan bakterilere karşı etkili olan bir ürün.

Hassas cilde sahip olanlar için ideal.

İkili roll-on'un fiyatı 499 TL.

2. ürüne %70 fırsatı bu üründe de geçerli.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

'Doğal içerikli olduğu için sürekli kullandığım ürünler, çok memnunum, tavsiye ederim.'

Hepsiburada

7. Kadın ve erkek seti de var roll-on dedorantların.

7. Kadın ve erkek seti de var roll-on dedorantların.

Roll-On üretiminde tamamen doğal bir mineral tuz olan potasyum alum kullanılmıştır. Potasyum alum koltuk altındaki gözenekleri kapatmaz ve

terlemeye engel olmaz. Sadece kötü kokulara neden olan bakterileri etkisiz hale getirir.  

İkili setin fiyatı 533 TL.

2. ürüne %70 fırsatı bu üründe de geçerli.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

'Kesinlikle çok güzel, çok hoş kokusu var, indirimdeyken stoklanabilir.'

Hepsiburada

8. Bebeği için en doğalını isteyen annelerin tercihi Siveno Baby doğal emzik biberon temizleyici.

8. Bebeği için en doğalını isteyen annelerin tercihi Siveno Baby doğal emzik biberon temizleyici.

Sirke ve karbonatın temizleme gücünden faydalanan Siveno temizleyici, zor lekelerin çıkmasına yardımcı olur ve mama lekelerinin çıkması için hindistan cevizi yağının sabun formu ve portakal, lavanta özlerinin sayesinde temizlemeye yardımcı olur.

Fiyatı 166 TL.

İkinci ürüne de %70 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

'Temiz içeriğinden ötürü aldım paketlenmesi çok çok güzeldi yanında da tester ürün gönderilmiş çok özenli bir gönderim teşekkür ederim.'

Hepsiburada

9. Tüm aile severek kullanabileceğiniz Siveno %100 doğal bebek yağı.

9. Tüm aile severek kullanabileceğiniz Siveno %100 doğal bebek yağı.

İçeriğinde yer alan %100 doğal soğuk sıkım bitki yağları ile bebek, çocuk ve yetişkin cildi için mükemmel bir nemlendiricidir. Özellikle banyo sonrasında cildin nem tutma kapasitesini arttırmada etkilidir. Aynı zamanda bebek banyo suyuna eklenerek kullanılabilir. Böylelikle bebek cildinin yumuşak kalmasına olanak sağlar.

Fiyatı 189 TL.

İkinci ürüne %70 indirim fırsatı da var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Hepsiburada

10. Bebeği için her şeyi tek seferde almak isteyenler için Siveno %100 doğal yenidoğan seti.

10. Bebeği için her şeyi tek seferde almak isteyenler için Siveno %100 doğal yenidoğan seti.

Set İçeriği

  • Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Konsantre Vegan 750 ml

  • Siveno %100 Doğal Emzik Ve Biberon Temizleyicisi Bitkisel Elde Bulaşık Sabunu Nemlendirici Vegan 500 ml

  • Siveno %100 Doğal Bebek Köpük Şampuanı Yenidoğan Saç ve Vücut İçin Nemlendirici Bitkisel Vegan 250 ml

  • Siveno %100 Doğal Bebek Yağı Organik Jojoba Bakım Masaj Yağı Parafinsiz Bitkisel Vegan 50 ml

Fiyatı 1029 TL.

İkinci ürüne %70 indirim fırsatı da var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Dudakları besleyip dış etkenlere karşı koruyan Siveno doğal dudak balmı.

11. Dudakları besleyip dış etkenlere karşı koruyan Siveno doğal dudak balmı.

Bal, içerdiği doğal yağlar, bitkiler ve saf balmumu ile çatlamış dudakları yumuşatır ve pürüzsüzleştirir.

Fiyatı 166 TL.

İkinci ürüne de %70 indirim var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Hepsiburada

12. Emekleyen bebeği ve evcil hayvanları olanların içini rahat ettirecek %100 doğal yüzey temizleyici.

12. Emekleyen bebeği ve evcil hayvanları olanların içini rahat ettirecek %100 doğal yüzey temizleyici.

Zeytinyağı, Hint ve Hindistan Cevizi yağından oluşan sabun bazından oluşan yüzey temizleyici, çam reçinesi ile yüzeyleri parlatarak iyi bir temizlik sağlar. Temizlenen yüzeylerde ince bir film tabakası oluşturarak kirlenmeyi geciktirir.

Fiyatı 166 TL.

İkinci ürüne de %70 indirim fırsatı var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Hepsiburada

13. Bakımına ve doğal içeriğe özen gösteren erkekler için defne yağlı %100 doğal bitkisel şampuan.

13. Bakımına ve doğal içeriğe özen gösteren erkekler için defne yağlı %100 doğal bitkisel şampuan.

Doğal içeriği sebebiyle erkeklerin tercih ettiği bir ürün.

Fiyatı 249 TL.

Ayrıca 2. ürüne %70 indirim fırsatı da var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

'Bu markayı kullanırken içim çok rahat.'

Hepsiburada

14. Siveno %100 doğal anlık yatıştırıcı ve onarıcı super stick.

14. Siveno %100 doğal anlık yatıştırıcı ve onarıcı super stick.

Siveno %100 Doğal Süper Stick içeriğinde yer alan bitki yağlarının özleri sayesinde cilt yüzeyinin yatışmasına ve görünümünün onarılmasına yardımcı olur.

%100 Doğal içeriği sayesinde cildi besler ve bakım yapar. Böylelikle cildin bariyer fonksiyonlarını güçlendirir, hassasiyeti azaltarak cilt görünümünü güzelleştirir.

Fiyatı 185 TL.

Ayrıca 2. ürüne %70 indirim fırsatı da var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?