Doğallığı Sevenler Buna Bayılacak: Siveno Ürünlerinde 2. Ürüne %70 İndirim Kampanyası Başladı!

Roll-On üretiminde tamamen doğal bir mineral tuz olan potasyum alum kullanılmıştır. Potasyum alum koltuk altındaki gözenekleri kapatmaz ve

terlemeye engel olmaz. Sadece kötü kokulara neden olan bakterileri etkisiz hale getirir.

İkili setin fiyatı 533 TL.

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