Mangal Tutkunlarının Bayılacağı Pikniklerin Vazgeçilmezi 13 Muhteşem Ürün
Mangal Tutkunlarının Bayılacağı Pikniklerin Vazgeçilmezi 13 Muhteşem Ürün
Açık havada vakit geçirmek gibisi var mı? Malum açık hava da iştah açar. En güzeli sandalyene kurulup mangalını yakacaksın ya da örtünü serip piknik keyfi de yapabilirsin. Çayını yudumlarken doğanın tadını çıkarmak, oh mis gibi! Açık havanın tadını çıkarmayı sevenler listemizdeki ürünlere bayılacak, bizden söylemesi. Tükenmeden bakın!
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1. Katlanır kompakt bir mangal. Biz ona diz üstü mangal diyeceğiz! Tek ya da çift kişilik mangal keyfi için ideal boyda!
2. Daha profesyonel bir mangal arayanlar için tekerlekli kolay taşınabilir harika bir barbekü.
3. Mangalda şiş sevenler için paslanmaz çelik 6 adet şiş ve aksesuarları!
4. Kolay bir şekilde ateşi yakabilmeniz için tasarlanan doğal odun yünü bir tutuşturucu!
5. Soğuk tutma bölümüne sahip 4 kişi için her şeyi içinde barındıran harika bir piknik sırt çantası.
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6. Ultra hafif ve ultra ince ama aynı zamanda da su geçirmeyen yapısı ile ultra kullanışlı bir piknik örtüsü.
7. Çay ve kahve tiryakilerinin bayılacağı taşınabilir bir su ısıtıcısı.
8. Paslanmaz çelik bir mangal temizleme fırçası ile ızgaranın sağını solunu her yerini detaylıca temizleyebilirsiniz.
9. Mangal tutkunlarının bayılacağı dört dörtlük bir barbekü seti.
10. Rengarenk bir yemek takımı... Böylece herkes rengini bilir ve bu kimin bardağıydı diye sormaktan mis gibi kurtulunur.
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11. Katlanabilir bir piknik masası, yere örtü üzerine koymak istemeyecekleriniz için ideal.
12. Oldukça rahat, ultra hafif, taşınabilir yapıda, konforlu ve kullanışlı bir katlanabilir sandalye.
13. Her yeri tertemiz yapabileceğiniz yüzey temizlik havlusu.
Mangal ya da piknik hangisi olursa olsun keyfini çıkardıktan sonra her yeri temiz bıraktığımızdan da emin olalım.
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