Mangal Tutkunlarının Bayılacağı Pikniklerin Vazgeçilmezi 13 Muhteşem Ürün

Üstelik saklama çantası ile birlikte geliyor.

Kaliteli ve kullanışlı bir set. Neler var içinde bakalım...

4'ü 1 arada spatula, et çatalı, güç maşası, et enjektörü, et termometresi, temizleme fırçası, fırça başları, 8 mısır tutucu, 2 tuz ve biberlik, 2 barbekü ızgara matı, köpürme fırçası, 4 şiş ve saklama çantası.

Hepsinin fiyatı 1295 TL.

Almak isteyenler için burada.