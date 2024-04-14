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Mangal Tutkunlarının Bayılacağı Pikniklerin Vazgeçilmezi 13 Muhteşem Ürün

etiket Mangal Tutkunlarının Bayılacağı Pikniklerin Vazgeçilmezi 13 Muhteşem Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 11:02

Açık havada vakit geçirmek gibisi var mı? Malum açık hava da iştah açar. En güzeli sandalyene kurulup mangalını yakacaksın ya da örtünü serip piknik keyfi de yapabilirsin. Çayını yudumlarken doğanın tadını çıkarmak, oh mis gibi! Açık havanın tadını çıkarmayı sevenler listemizdeki ürünlere bayılacak, bizden söylemesi. Tükenmeden bakın!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 13 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Katlanır kompakt bir mangal. Biz ona diz üstü mangal diyeceğiz! Tek ya da çift kişilik mangal keyfi için ideal boyda!

1. Katlanır kompakt bir mangal. Biz ona diz üstü mangal diyeceğiz! Tek ya da çift kişilik mangal keyfi için ideal boyda!

İş bittikten sonra katlanıp kaldırılması da harika. Yer kaplamıyor, göz yormuyor.

Her daim arabanızın bagajında durabilir.

Şahane değil de ne!

Fiyatı da 639 TL.

Hemen almak isteyenler için burada.

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2. Daha profesyonel bir mangal arayanlar için tekerlekli kolay taşınabilir harika bir barbekü.

2. Daha profesyonel bir mangal arayanlar için tekerlekli kolay taşınabilir harika bir barbekü.

Mangal keyfinizi her yere kolayca taşıyın!

Katlanabilir tekerlekli mangal, açık hava etkinliklerinde ihtiyacınız olan her şeyi size sunuyor. Pratik kullanımı sayesinde hızlıca açılıp kapanırken az yer kaplamasıyla da kolayca depolanabiliyor.

Ayrıca havalandırma kelebekleri de içerdiği için hem lezzetli yiyecekler pişirirken hem de duman kontrolü de sağlar. Dayanıklı yapısıyla ve 3 kademe yükseklik ayarı imkanı veren özelliği ile diğer mangallardan ayrışan bu ürün, 600 dereceye dayanıklı boyaya sahip.

Fiyatı 7950 TL.

Vakit kaybetmeden almak isteyenler için burada.

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3. Mangalda şiş sevenler için paslanmaz çelik 6 adet şiş ve aksesuarları!

3. Mangalda şiş sevenler için paslanmaz çelik 6 adet şiş ve aksesuarları!

Setin içerisinde neler var bakalım.

1 çift mangal şişi tutucu, 6 paslanmaz çelik ızgara şişi, 1 silikon pişirme fırçası, 1 taşınabilir saklama çantası. 

Başka bir mangal aksesuarı almanıza hiç gerek yok, bu ızgara şişi seti günlük mangal ihtiyaçlarınız için gayet yeterli olacaktır.

Fiyatı 699 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Kolay bir şekilde ateşi yakabilmeniz için tasarlanan doğal odun yünü bir tutuşturucu!

4. Kolay bir şekilde ateşi yakabilmeniz için tasarlanan doğal odun yünü bir tutuşturucu!

Kolay derken gerçekten çok kolay! İster genç ister yaşlı, ister kadın ister erkek herkes Bonga ile sadece birkaç dakikada istediği ateşi tutuşturabilir.

Bonga’yı tutuşturup, odun ya da kömürlerin altına koyun, 10 dakika içinde ateşin hazır! Her pakette ortalama 10 adet arası ürün var. 

Fiyatı 109 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Soğuk tutma bölümüne sahip 4 kişi için her şeyi içinde barındıran harika bir piknik sırt çantası.

5. Soğuk tutma bölümüne sahip 4 kişi için her şeyi içinde barındıran harika bir piknik sırt çantası.

Polar battaniyesi bile var içinde.

Peki başka neler var bakalım. 

  • 4 adet paslanmaz çelik bıçak, 

  • 4 adet çatal, 

  • 4 adet kaşık, 

  • 4 adet tabak, 

  • 4 adet fincan ve 

  • 4 adet yıkanabilir pamuk peçete 

Bu içi dolu kocaman ve kullanışlı çantanın fiyatı 950 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Ultra hafif ve ultra ince ama aynı zamanda da su geçirmeyen yapısı ile ultra kullanışlı bir piknik örtüsü.

6. Ultra hafif ve ultra ince ama aynı zamanda da su geçirmeyen yapısı ile ultra kullanışlı bir piknik örtüsü.

210x200 cm ölçülerinde olan örtü katlanınca minicik oluyor. Taşıması çok kolay.

Fiyatı 499 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Çay ve kahve tiryakilerinin bayılacağı taşınabilir bir su ısıtıcısı.

7. Çay ve kahve tiryakilerinin bayılacağı taşınabilir bir su ısıtıcısı.

Siz suyu ısıtın herkes canı çekeni içsin.

Kapasitesi 1 litre ve sadece 180 gram ağırlığında. Yerden tasarruf etmek için sırt çantanıza bile asabilirsiniz.

Fiyatı 399 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Paslanmaz çelik bir mangal temizleme fırçası ile ızgaranın sağını solunu her yerini detaylıca temizleyebilirsiniz.

8. Paslanmaz çelik bir mangal temizleme fırçası ile ızgaranın sağını solunu her yerini detaylıca temizleyebilirsiniz.

41 cm uzunluğundaki bu fırça, ızgaranın sıcaklığından ellerinizi korur. Kaymaz ve yüksek kaliteli tutacak, baskı altında dahi dayanıklıdır. Tutacak ve fırça arasındaki ideal açı, temizliği kolaylaştırır, ızgaranızı hızlı ve rahat bir şekilde temizlemenizi sağlar.

Fiyatı 359 TL.

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9. Mangal tutkunlarının bayılacağı dört dörtlük bir barbekü seti.

9. Mangal tutkunlarının bayılacağı dört dörtlük bir barbekü seti.

Üstelik saklama çantası ile birlikte geliyor.

Kaliteli ve kullanışlı bir set. Neler var içinde bakalım...

4'ü 1 arada spatula, et çatalı, güç maşası, et enjektörü, et termometresi, temizleme fırçası, fırça başları, 8 mısır tutucu, 2 tuz ve biberlik, 2 barbekü ızgara matı, köpürme fırçası, 4 şiş ve saklama çantası.

Hepsinin fiyatı 1295 TL.

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10. Rengarenk bir yemek takımı... Böylece herkes rengini bilir ve bu kimin bardağıydı diye sormaktan mis gibi kurtulunur.

10. Rengarenk bir yemek takımı... Böylece herkes rengini bilir ve bu kimin bardağıydı diye sormaktan mis gibi kurtulunur.

Sürekli plastik bardak tüketmekten çok daha pratik ve doğa dostu bir çözüm.

Toplam 16 parça içerir. Ayrıca, her sette sarı, pembe, yeşil ve mavi olmak üzere 4 farklı renk bulunur.

Fiyatı 425 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Katlanabilir bir piknik masası, yere örtü üzerine koymak istemeyecekleriniz için ideal.

11. Katlanabilir bir piknik masası, yere örtü üzerine koymak istemeyecekleriniz için ideal.

Mangalı yaparken etleri koymak için ya da içeceklerinizi koymak için kullanabilirsiniz.

Çok pratik, katlanabilir formda bir masa.

Fiyatı 390 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Oldukça rahat, ultra hafif, taşınabilir yapıda, konforlu ve kullanışlı bir katlanabilir sandalye.

12. Oldukça rahat, ultra hafif, taşınabilir yapıda, konforlu ve kullanışlı bir katlanabilir sandalye.

Hem yetişkinler hem çocuklar için uygundur.

Yandaki cebi de telefonunuzu ya da kitabınızı koymanız için ideal.

Fiyatı 726 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Her yeri tertemiz yapabileceğiniz yüzey temizlik havlusu.

13. Her yeri tertemiz yapabileceğiniz yüzey temizlik havlusu.

Sadece evde değil piknikte de yanınızda olması gereken ürünlerden.

Fiyatı 229 TL.

Almak isteyenler için burada.

Elleriniz için de ıslak mendil almayı unutmayın.

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Mangal ya da piknik hangisi olursa olsun keyfini çıkardıktan sonra her yeri temiz bıraktığımızdan da emin olalım.

Mangal ya da piknik hangisi olursa olsun keyfini çıkardıktan sonra her yeri temiz bıraktığımızdan da emin olalım.

Bunun için yanımızda battal boy çöp torbası bulundurmayı ve ardımızda çöp bırakmadan alanı temiz bir şekilde terk etmeyi ihmal etmeyelim.

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