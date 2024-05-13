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Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Columbia Peakfreak Nomad Waterproof İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Columbia Peakfreak Nomad Waterproof İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
13.05.2024 - 14:02

Son zamanların en çok tercih edilen spor ayakkabısı Columbia Peakfreak Nomad Waterproof gün boyu hafiflik ve konfor hissi sağlıyor. Spor görünümünü günlük kullanımla birleştiren bu ayakkabı, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 13.05.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Columbia Peakfreak Nomad Waterproof günlük kombinlerinize uyum sağlayabilmenin yanında açık hava sporlarını rahatlıkla yapabilmeniz için de size büyük konfor sağlıyor.

Columbia Peakfreak Nomad Waterproof günlük kombinlerinize uyum sağlayabilmenin yanında açık hava sporlarını rahatlıkla yapabilmeniz için de size büyük konfor sağlıyor.

Deri ve file üst kısmın hafif karışımı daha fazla konfor ve nefes alabilirlik sağlarken su geçirmez bot yapısı ayaklarınızı kuru tutuyor.

Deri ve file üst kısmın hafif karışımı daha fazla konfor ve nefes alabilirlik sağlarken su geçirmez bot yapısı ayaklarınızı kuru tutuyor.

İdeal zemin tutuşu için aşınmaya dayanıklı Omni-Grip kauçuk dış taban sayesinde kilometrelerce yürüyebilirsiniz.

İdeal zemin tutuşu için aşınmaya dayanıklı Omni-Grip kauçuk dış taban sayesinde kilometrelerce yürüyebilirsiniz.

Hafif Techlite ara taban ise size rahatlığı her daim hissettirecek.

Columbia Peakfreak Nomad Waterproof ile ayaklarınızı korurken şıklığınızdan da ödün vermek zorunda kalmayacaksınız.

Columbia Peakfreak Nomad Waterproof ile ayaklarınızı korurken şıklığınızdan da ödün vermek zorunda kalmayacaksınız.

Takım elbisenin altına bile giyebileceğiniz bu ayakkabıyla düğünlerde tüm gece boyunca yorulmadan dans edebilir, öğretmenseniz derslerde oturmaya gerek duymadan ders anlatabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları:

  • Kaliteli ürün. Bu zamana kadar ayakkabı giymediğimi hissettirdi. Hızlı gönderi için teşekkürler.

  • Tabanı çok yumuşak, çok rahat, sanki yaylı gibi. Üst kısmının deri olmasıda çok önemli.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla fırsata göz atmak için buraya tıklayın.

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