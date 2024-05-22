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Kapış Kapış Giden Pembe Renkli Stanley The IceFlow'un Stokları Güncellendi: Üstelik İndirimde!

etiket Kapış Kapış Giden Pembe Renkli Stanley The IceFlow'un Stokları Güncellendi: Üstelik İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
22.05.2024 - 14:35

Son zamanların popüler markası Stanley'in Influencer'ların elinden düşmeyen hatta kapış kapış giden modeli olan The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos indirimde! Pembe Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 lt Amazon Prime fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 22.05.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son dönemin popüler ürünü haline gelen The IceFlow Flip Straw Pipetli Termosun birçok rengi var biliyorsunuz ki

Son dönemin popüler ürünü haline gelen The IceFlow Flip Straw Pipetli Termosun birçok rengi var biliyorsunuz ki

Ama harika görünen bir pembe rengi var ki stokları hızlıca tükeniyor.

Ama harika görünen bir pembe rengi var ki stokları hızlıca tükeniyor.

Termosun özelliklerini şurada size anlatmıştık👇🏻

Geçtiğimiz günlerde yine indirime girmişti ancak pembe rengi yoktu. Pembe Renkli Stanley The IceFlow'u bekleyenler indirimden hemen kapsın.

Geçtiğimiz günlerde yine indirime girmişti ancak pembe rengi yoktu. Pembe Renkli Stanley The IceFlow'u bekleyenler indirimden hemen kapsın.

Pembe Renkli Stanley The IceFlow'u tükenmeden, üstelik indirimden satın almak isterseniz link burada.

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