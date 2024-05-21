Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik , Giyim
A101'e Gelmesini Bekleme! Taksit Avantajlarıyla Büyük Mayıs İndirimi Başladı

etiket A101'e Gelmesini Bekleme! Taksit Avantajlarıyla Büyük Mayıs İndirimi Başladı

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
21.05.2024 - 17:51

Anne bebek, ev yaşam, kozmetik, giyim ve süper market ürünlerinde 'Mayıs İndirimleri' başladı. Evinizin, dolabınızın ve cildinizin ihtiyacı olan ürünleri indirimden yakalayabilirsiniz. Mayıs fırsatlarından bazılarını sizler için listeledik. 26 Mayıs kampanya bitimine kadar değişen ürünleri takip edebilirsiniz.

Bu içerik iş birliği içeriyor

Bu içerik 21.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bebek Arabaları ve Oto Koltuklarında Sepette Net İndirim!

Bebek Arabaları ve Oto Koltuklarında Sepette Net İndirim!

7.58 TL olan Yoyko Bear 360 ° Dönebilir Yatabilir i-Size 0-36 Kg Oto Koltuğu sepette 5.999 TL'ye iniyor.

Burada

Fırsatlar Burada

Besin Takviyelerinde Kaçırılmaz Fırsatlar

Besin Takviyelerinde Kaçırılmaz Fırsatlar

500 TL ve üzerine %15 Net İndirim

Burada

Fırsatlar Burada

Sporcu Besinlerinde Kaçırılmaz Fırsatlar

Sporcu Besinlerinde Kaçırılmaz Fırsatlar

500 TL ve üzerine %15 Net İndirim

 Link burada

Fırsatlar Burada

Seçili Seyahat Aksesuarlarında 300 TL Üzeri Sepette %10

Seçili Seyahat Aksesuarlarında 300 TL Üzeri Sepette %10

Oto seyahat ürünlerinde sürpriz fırsatlar

Link burada

Fırsatlar Burada

Fisher-Price Markalı Oyuncaklarda Sepette %15 Net İndirim

Fisher-Price Markalı Oyuncaklarda Sepette %15 Net İndirim

Visa ile 400 TL'ye 50 TL indirim ve kartsız 36 taksit fırsatı

Link burada

Fırsatlar Burada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Mango 200 TL üzeri Sepette %40 - 50 İndirim!

Mango 200 TL üzeri Sepette %40 - 50 İndirim!

Mango severler koşsun.

Link burada

Fırsatlar Burada

The Purest Marka Ürünlerde Fırsatlar

The Purest Marka Ürünlerde Fırsatlar

The Purest Solutions satıcılı ürünlerde 50 TL ve üzerine %30 indirim

Link burada

Fırsatlar Burada

Crocs Süper Fiyatlar

Crocs Süper Fiyatlar

Hepsiburada 500 TL Üzeri Ayakkabı Çanta Sepette %20 İndirim

Link burada

Fırsatlar Burada

SEPETTE100 kodu ile sepette 100 TL indirim

SEPETTE100 kodu ile sepette 100 TL indirim

Hala robot süpürge almayanlar için fırsatlar.

Link burada

Fırsatlar Burada

Ütü ve Süpürgelerde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Ütü ve Süpürgelerde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Link burada

Fırsatları Gör
İçeriğin Devamı Aşağıda

Starbucks 300 TL Üzeri Sepette %30 İndirim

Starbucks 300 TL Üzeri Sepette %30 İndirim

Seçili ürünlerde kartsız 36 taksit fırsatı.

Link burada

Kampanya 21.05.2024 23.59'a kadar geçerlidir. Süpermarket, Anne bebek, Oyuncak, Ofis Kırtasiye, ve Müzik ürünlerinde Sepet kampanyaları 500 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir.

- Peşin fiyatına 12 ay taksitle ödeme 10.000 TL ve üzeri alışverişlerde, Hepsiburada ve seçili satıcılarda Hepsiburada Premium Worldcard'ta geçerlidir. Kampanya 27.05.2024 10.00'a kadar geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

- Yapı Market, Oto ve Ev Yaşam ürünleri kategorilerindeki indirim oranları sepette direkt uygulanacaktır.

Fırsatlar Burada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın