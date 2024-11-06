Gülümseten Kasım Fırsatı: Samsung Galaxy Watch 6 Classic Akıllı Saat İndirimde!

Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 47mm siyah tasarımıyla teknoloji ve şıklığı bileğinizde buluşturuyor. Sağlık takibinden gelişmiş antrenman modlarına kadar birçok özelliğiyle gün boyu yanınızda olan bu saat, şimdi Samsung Türkiye garantisiyle güvenle sunuluyor!

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