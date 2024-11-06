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Gülümseten Kasım Fırsatı: Samsung Galaxy Watch 6 Classic Akıllı Saat İndirimde!

etiket Gülümseten Kasım Fırsatı: Samsung Galaxy Watch 6 Classic Akıllı Saat İndirimde!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 13:57

Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 47mm siyah tasarımıyla teknoloji ve şıklığı bileğinizde buluşturuyor. Sağlık takibinden gelişmiş antrenman modlarına kadar birçok özelliğiyle gün boyu yanınızda olan bu saat, şimdi Samsung Türkiye garantisiyle güvenle sunuluyor!

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Bu içerik 06.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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47mm Super AMOLED ekranı sayesinde bildirimler, uygulamalar ve sağlık verileri her an elinizin altında ve göz alıcı bir parlaklıkla. Çizilmelere dayanıklı safir camıyla günlük kullanımda da ilk günkü şıklığını korur.

47mm Super AMOLED ekranı sayesinde bildirimler, uygulamalar ve sağlık verileri her an elinizin altında ve göz alıcı bir parlaklıkla. Çizilmelere dayanıklı safir camıyla günlük kullanımda da ilk günkü şıklığını korur.

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Kan oksijen seviyesinden kalp ritmine kadar birçok sağlık parametresini ölçer; uyku analizleriyle uyku kalitenizi artırmanıza yardımcı olur. Samsung BioActive sensörü ile sağlığınızı en ince ayrıntısına kadar takip edin!

Kan oksijen seviyesinden kalp ritmine kadar birçok sağlık parametresini ölçer; uyku analizleriyle uyku kalitenizi artırmanıza yardımcı olur. Samsung BioActive sensörü ile sağlığınızı en ince ayrıntısına kadar takip edin!

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Farklı spor ve egzersiz modları ile antrenmanlarınıza profesyonel bir dokunuş katıyor. Uzun pil ömrü sayesinde yoğun günlerde bile yanınızda, sizi yarı yolda bırakmıyor.

Farklı spor ve egzersiz modları ile antrenmanlarınıza profesyonel bir dokunuş katıyor. Uzun pil ömrü sayesinde yoğun günlerde bile yanınızda, sizi yarı yolda bırakmıyor.

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