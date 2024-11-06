Gülümseten Kasım Fırsatı: Samsung Galaxy Watch 6 Classic Akıllı Saat İndirimde!
Gülümseten Kasım Fırsatı: Samsung Galaxy Watch 6 Classic Akıllı Saat İndirimde!
Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 47mm siyah tasarımıyla teknoloji ve şıklığı bileğinizde buluşturuyor. Sağlık takibinden gelişmiş antrenman modlarına kadar birçok özelliğiyle gün boyu yanınızda olan bu saat, şimdi Samsung Türkiye garantisiyle güvenle sunuluyor!
Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.
Bu içerik 06.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
47mm Super AMOLED ekranı sayesinde bildirimler, uygulamalar ve sağlık verileri her an elinizin altında ve göz alıcı bir parlaklıkla. Çizilmelere dayanıklı safir camıyla günlük kullanımda da ilk günkü şıklığını korur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kan oksijen seviyesinden kalp ritmine kadar birçok sağlık parametresini ölçer; uyku analizleriyle uyku kalitenizi artırmanıza yardımcı olur. Samsung BioActive sensörü ile sağlığınızı en ince ayrıntısına kadar takip edin!
Farklı spor ve egzersiz modları ile antrenmanlarınıza profesyonel bir dokunuş katıyor. Uzun pil ömrü sayesinde yoğun günlerde bile yanınızda, sizi yarı yolda bırakmıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın