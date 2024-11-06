Düşük Fiyatlarıyla Kaçırmamanız Gereken Kasım İndirimindeki Kozmetik Ürünleri
Düşük Fiyatlarıyla Kaçırmamanız Gereken Kasım İndirimindeki Kozmetik Ürünleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, Gülümseten Kasım'da radarımıza takılan 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği, indirime girmiş 12 kozmetik ürünü.
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Bu içerik 06.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. La Roche-Posay Hyalu B5 Kırışıklık Karşıtı Dolgunlaştırıcı Serum (30 ML)
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2. Chloe Nomade Edt 75 ml Kadın Parfümü
3. Braun Series 9 PRO+ 9527s Islak & Kuru
4. La Roche-Posay Anthelios Age Correct Uv Kaynaklı Yaşlanma Karşıtı Güneş Koruyuculu Krem 50 ml
5. La Roche Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Cilt İçin Yüz Temizleyici (400 ML)
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6. DAY2DAY The Col. Allbody Toz F
7. Maybelline New York Affinitone Fondöten - 16 Vanilla Rose (30 ml)
8. Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı - Normal ve Yağlı Saçlar, 390 ml
9. Remington S8598 Keratin Protect Akıllı Saç Düzleştirici, Saç Hasarına Karşı 3 Kat Daha Fazla Koruma için Patentli Isı Koruma Sensörü, Dijital Ekran, 160-230°C
10. La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Cilt
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11. Real Techniques Mini Seyahat Fırça Seti
12. Lierac Phytolastil Solute
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