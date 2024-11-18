Taktik Yapmayı Sevenler Buraya: Son Yılların En Gerçekçi FPS Oyunları!
Taktik Yapmayı Sevenler Buraya: Son Yılların En Gerçekçi FPS Oyunları!
Özellikle multiplayer tarafında son zamanlarda taktiksel oyunlara karşı artan bir ilgi söz konusu. Birçok oyuncu, oynadığı oyunlara kendini kaptırmak ve gerçekçi bir deneyim yaşamak istiyor. Bu nedenle sizler için son zamanlarda çıkmış en gerçekçi ve taktiksel FPS oyunlarını derledik. Listede multiplayer odaklı oyunların yanı sıra tek kişilik oyunlara da yer verdik.
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13. War of Rights
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12. Hell Let Loose
11. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
10. Insurgency: Sandstorm
9. Six Days in Fallujah
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8. Arma 3
7. Escape From Tarkov
6. Ready or Not
5. Squad
4. Bodycam
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