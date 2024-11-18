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Taktik Yapmayı Sevenler Buraya: Son Yılların En Gerçekçi FPS Oyunları!

Taktik Yapmayı Sevenler Buraya: Son Yılların En Gerçekçi FPS Oyunları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 12:56

Özellikle multiplayer tarafında son zamanlarda taktiksel oyunlara karşı artan bir ilgi söz konusu. Birçok oyuncu, oynadığı oyunlara kendini kaptırmak ve gerçekçi bir deneyim yaşamak istiyor. Bu nedenle sizler için son zamanlarda çıkmış en gerçekçi ve taktiksel FPS oyunlarını derledik. Listede multiplayer odaklı oyunların yanı sıra tek kişilik oyunlara da yer verdik.

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13. War of Rights

13. War of Rights

Bu yapım bizleri 1862'ye yani Amerikan İç Savaşına götürüyor. Gerçekçi bir deneyim vadeden oyun, aynı zamanda devasa bir oyuncu havuzuna da sahip. Karşılaşma sırasında 300 gerçek oyuncuyla birlikte savaşma imkanınız bulunuyor.

12. Hell Let Loose

12. Hell Let Loose

II. Dünya Savaşı konseptine sahip olan Hell Let Loose, gerçekçilik konusunda iyi bir noktada bulunuyor. 100 kişilik haritalarda çatışdığımız bu yapımda, her unsura dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçekçi bir deneyim isteyen oyuncuların mutlaka şans vermesi gereken bir yapım.

11. Tom Clancy's Rainbow Six Siege

11. Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Ubisoft'un en başarılı multiplayer oyunu olan Rainbow Six Siege, gerçekçilik konusunda da yeterli bir düzeyde. Farklı oyun modları bulunan bu yapımda gerçek oyunculardan oluşan iki takımın mücadelesine dalıyoruz.

10. Insurgency: Sandstorm

10. Insurgency: Sandstorm

Insurgency markasının ikinci oyunu olan Sandstorm, taktiksel savaş deneyimini en iyi uygulayan oyunlardan birisi. Bunun yanında silahların gerçeğe yakın tasarlanması, tatmin edicis sesleri, oyunu bir üst seviyeye taşıyan unsurlardan. Bu yapımı ister yapay zekaya karşı isterseniz de gerçek oyunculara karşı deneyimleyebiliyorsunuz.

9. Six Days in Fallujah

9. Six Days in Fallujah

Irak iç savaşına gittiğimiz bu yapımda, gerçek hikâyeleri deneyimliyoruz. Gerçekçiliği en üst düzeyde yaşatan bu yapım, bölüme her başladığınızda harita tasarımlarını ve yapay zekanın yerlerini değiştirerek deneyimi zorlaştırıyor. Bu yapım tek kişilik bir deneyime odaklanıyor fakat co-op desteği de mevcut.

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8. Arma 3

8. Arma 3

Yılların efsasnesi Arma serisinin son oyunu olan bu yapım, askeri oyun severlerin mutlaka göz atması gereken bir yapım. Gerçekçi yapısı ve sunduğu çeşitli taktikler ile serinin en iyi oyunu diyebiliriiz. Arma 3, gerçekçilik veya taktiksel bir askeri deneyim yaşamak isteyenlere ilaç gibi gelecektir.

7. Escape From Tarkov

7. Escape From Tarkov

Gerçekçilik takıntınız varsa bu oyun her anlamda sizleri mutlu edecektir. Extraction shooter tarzını benimseyen bu yapım, sizleri zorlu mücadelelerin olduğu bir alana atıyor. Oyuna başladığınız haritada bir süre sınırınız var. Bu süre sınırı içerisinde olabildiğince loot yapıp bölgeden ayrılmanız gerekiyor. Tabii, bu sırada hem gerçek düşmanlar hem de yapay zeka düşmanlar size zorlu dakikalar yaşatıyor.

6. Ready or Not

6. Ready or Not

SWAT ekibine hayat verdiğimiz bu yapım, gerçekçilik konusunda oldukça başarılı. Belirli bir bölgeye operasyon düzenlediğimiz bu oyun, gerek grafikleri gerek de sunduğu taktiksel özgürlük ile türünün en sağlam işlerinden birisi.

5. Squad

5. Squad

İletişimin ve taktiğin ön planda olduğu Squad, bu türün en popüler örneklerinden birisi. 50'ye 50 haritalarda oynanan oyun, adından da anlaşılacağı üzere bir ekip kurup askeri bir operasyon yapmamıza olanak sağlıyor. Bu operasyon sırasında ekibimizle iletişim halinde olup doğru taktikleri uygulamak ise hayati önem taşıyor.

4. Bodycam

4. Bodycam

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen bu yapım, gerçeklik algınızı bozabilir. Adından da anlaşılacağı üzere 'Bodycam' kamera açışı ile oynadığımız bu oyun, gerçek hayata benzerliği ile oyuncuların dikkatini çekti. Üst düzey grafiklerinin yanı sıra oynanış kısmındaki gerçekçilik de oyunu bir adım ileri taşıyor.

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