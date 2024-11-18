Taktik Yapmayı Sevenler Buraya: Son Yılların En Gerçekçi FPS Oyunları!

Gerçekçilik takıntınız varsa bu oyun her anlamda sizleri mutlu edecektir. Extraction shooter tarzını benimseyen bu yapım, sizleri zorlu mücadelelerin olduğu bir alana atıyor. Oyuna başladığınız haritada bir süre sınırınız var. Bu süre sınırı içerisinde olabildiğince loot yapıp bölgeden ayrılmanız gerekiyor. Tabii, bu sırada hem gerçek düşmanlar hem de yapay zeka düşmanlar size zorlu dakikalar yaşatıyor.