GTA Trilogy Geliştiricisi Grove Street Games Rockstar Games'i Takipten Çıkarttı!
GTA Trilogy Geliştiricisi Grove Street Games Rockstar Games'i Takipten Çıkarttı!
GTA Trilogy Definitive Edition'u geliştiren Grove Street Games, Rockstar Games'i takipten çıktı!
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Sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktı.
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Tabii, bu durum tek taraflı değil.
Son güncellemedeki düzenlemeler de Grove Street tarafından gelmiş.
GTA Trilogy için yayınlanan son güncelleme, oyundaki birçok problemi çözüyor.
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