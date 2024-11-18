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GTA Trilogy Geliştiricisi Grove Street Games Rockstar Games'i Takipten Çıkarttı!

GTA Trilogy Geliştiricisi Grove Street Games Rockstar Games'i Takipten Çıkarttı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 09:01

GTA Trilogy Definitive Edition'u geliştiren Grove Street Games, Rockstar Games'i takipten çıktı!

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Sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktı.

Sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktı.
twitter.com

GTA Trilogy projesinde çalışan Grove Street Games, sosyal medya platformu X'de Rockstar Games'i takipten çıkardı. Bu durumu farkeden oyuncular ise sosyal medyada tartışma başlattı.

Tabii, bu durum tek taraflı değil.

Tabii, bu durum tek taraflı değil.

Rockstar Games, birkaç gün önce yayınladığı bir güncelleme ile GTA Trilogy'nin açılış ekranından geliştirici ekibin ismini kaldırdı. Bu durum karşısında tepki koymak isteyen Grove Street Games ise Rockstar'ı sosyal medyada takipten çıkardı.

Son güncellemedeki düzenlemeler de Grove Street tarafından gelmiş.

Son güncellemedeki düzenlemeler de Grove Street tarafından gelmiş.
twitter.com

İddia edilene göre Grove Street Games, son çıkan güncellemede 100'den fazla problemi çözdü. Buna rağmen Rockstar Games, herhangi bir açıklama yapmadan geliştirici ekibin logosunu giriş jeneriğinden kaldırdı.

GTA Trilogy için yayınlanan son güncelleme, oyundaki birçok problemi çözüyor.

GTA Trilogy için yayınlanan son güncelleme, oyundaki birçok problemi çözüyor.

Çıktığı dönem oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutulan yapım, gelen son güncelleme ile tamamen toparlanmış diyebiliriz. Görsel anlamda sağlam gelişmeler eklenen oyunda, birçok hata ve bug da temizlenmiş durumda.

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