Her Yıl Düzenlenen The Game Awards Geri Döndü: Yılın Oyunu Adayları Açıklandı!
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Her Yıl Düzenlenen The Game Awards Geri Döndü: Yılın Oyunu Adayları Açıklandı!
The Game Awards, o yılın en iyi oyunlarına ödüller dağıtıyor. Bu yıl da birçok farklı kategoride oyun ödül alacak. Ödül almaya aday olan oyunlar ise dün açıklandı. Basın kuruluşlarının seçeceği oyunların yanı sıra oyuncular da kendi adaylarına oy verebilecek.
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Yılın en iyi oyunu adayları açıklandı.
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Elden Ring bir ilki gerçekleştirdi.
Oyuncular da oy verebiliyor.
The Game Awards'un başlamasına sayılı günler kaldı.
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