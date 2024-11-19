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Her Yıl Düzenlenen The Game Awards Geri Döndü: Yılın Oyunu Adayları Açıklandı!

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Her Yıl Düzenlenen The Game Awards Geri Döndü: Yılın Oyunu Adayları Açıklandı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 14:16

The Game Awards, o yılın en iyi oyunlarına ödüller dağıtıyor. Bu yıl da birçok farklı kategoride oyun ödül alacak. Ödül almaya aday olan oyunlar ise dün açıklandı. Basın kuruluşlarının seçeceği oyunların yanı sıra oyuncular da kendi adaylarına oy verebilecek.

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Yılın en iyi oyunu adayları açıklandı.

Yılın en iyi oyunu adayları açıklandı.

Her yıl düzenlenen ve sadece bir oyunun 'Yılın Oyunu' ödülünü kazandığı The Game Awards, adaylarını açıkladı. Bu adaylardan birisi, belirli kriterlere göre değerlendirilip yılın oyunu ödülünü hak edecek.

Elden Ring bir ilki gerçekleştirdi.

Elden Ring bir ilki gerçekleştirdi.

The Game Awards töreninde, yılın oyunu adaylarında DLC'ler yer alamıyordu. Bu sene gerçekleşecek olan ödül töreninde ise bir ilke imza atılacak. Elden Ring'in Shadow of the Erdtree DLC paketi, yılın oyunu ödüllerine aday gösterildi.

Oyuncular da oy verebiliyor.

Oyuncular da oy verebiliyor.

Bu gösteride sadece yılın oyunu seçilmiyor. En iyi hikaye, en iyi ses tasarımı, en iyi sanat yönetimi, en iyi bağımsız ve en iyi mobil oyun gibi birçok farklı alan bulunuyor. Belirli kuruluşlar dışında oyuncular da kendi oylarını verebiliyor. Player's Voice adı verilen bu ödüllere, The Game Awards resmî sitesinden oy verebiliyorsunuz.

The Game Awards'un başlamasına sayılı günler kaldı.

The Game Awards'un başlamasına sayılı günler kaldı.

Bu törende, ödüllerin yanı sıra yeni oyun duyuruları da olacak. Birçok büyük stüdyo, bu tören aracılığı ile yeni oyunlarını geniş kitlelere duyurabiliyor. The Game Awards töreni, 12 Aralık 2024 tarihinde canlı olarak yayınlanacak.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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