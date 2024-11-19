Her Yıl Düzenlenen The Game Awards Geri Döndü: Yılın Oyunu Adayları Açıklandı!

Bu gösteride sadece yılın oyunu seçilmiyor. En iyi hikaye, en iyi ses tasarımı, en iyi sanat yönetimi, en iyi bağımsız ve en iyi mobil oyun gibi birçok farklı alan bulunuyor. Belirli kuruluşlar dışında oyuncular da kendi oylarını verebiliyor. Player's Voice adı verilen bu ödüllere, The Game Awards resmî sitesinden oy verebiliyorsunuz.